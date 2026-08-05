Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca avanza. Battuto Tsitsipas in due set

Grande vittoria per João Fonseca al Masters 1000 di Montreal. Il brasiliano ha conquistato per la prima volta un successo nel torneo canadese, eliminando Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un’ora e 50 minuti di gioco.

Fonseca ha rischiato di complicarsi la vita nel finale del secondo set, quando, avanti 5-3, si è fatto raggiungere. Il numero 27 del mondo ha però ritrovato immediatamente il proprio livello, ottenendo il break decisivo sul 5-5.

Si tratta della prima vittoria di un tennista brasiliano in Canada dai tempi di Thomaz Bellucci nel 2015. Fonseca è inoltre il primo brasiliano a raggiungere il terzo turno del torneo dopo Gustavo Kuerten nel 2004.

Per un posto negli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Casper Ruud.

🇨🇦 Masters 1000 Montreal Montreal, Canada · 5 Agosto 2026 ⛅ 21°C Sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 28°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti dalla mattina PIOGGIA Assente nelle ore disponibili CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 5 Agosto 03:00 ☀ 21° 04:00 ☀ 20° 05:00 ☀ 20° 06:00 ☀ 20° 07:00 ☀ 20° 08:00 ⛅ 21° 09:00 ⛅ 22° 10:00 ⛅ 24° 12:00 ⛅ 27° 14:00 ⛅ 28° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 5 Agosto 🎾 ATP Masters 1000 · Main Draw 2° Turno · Cemento 2T ⛅ Sereno/Nubi

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏸 Cemento

Center Court – ore 17:00

Stefanos Tsitsipas vs Joao Fonseca



ATP Montreal Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 5 Joao Fonseca [22] Joao Fonseca [22] 7 7 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jenson Brooksby vs Ben Shelton



ATP Montreal Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 5 Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 6 7 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor



ATP Montreal Alexander Zverev [1] • Alexander Zverev [1] 40 0 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Titouan Droguet vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 01:00)



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Learner Tien vs Gael Monfils



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Rogers Court – ore 17:00

Nicolas Mejia vs Lorenzo Musetti



ATP Montreal Nicolas Mejia Nicolas Mejia 6 2 Lorenzo Musetti [11] Lorenzo Musetti [11] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* df 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Mejia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Montreal Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 6 6 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 1 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-1 → 5-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 5-1 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df df 3-0 → 4-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Taylor Fritz



ATP Montreal Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 15 4 Taylor Fritz [7] • Taylor Fritz [7] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Fritz 0-15 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Botic van de Zandschulp (Non prima 00:00)



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Valentin Royer vs Tommy Paul



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Court 5 – ore 17:00

Valentin Vacherot vs Mariano Navone



ATP Montreal Valentin Vacherot [14] Valentin Vacherot [14] 6 3 3 Mariano Navone Mariano Navone 1 6 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Vacherot 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 V. Vacherot 15-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Arthur Fils



ATP Montreal Zachary Svajda Zachary Svajda 4 6 1 Arthur Fils [18] Arthur Fils [18] 6 3 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Fils 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 4-3 → 5-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 ace 4-1 → 4-2 Z. Svajda 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Fils 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rafael Jodar vs Corentin Moutet



ATP Montreal Rafael Jodar [20] Rafael Jodar [20] 0 0 Corentin Moutet Corentin Moutet 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Karen Khachanov vs Terence Atmane (Non prima 21:30)



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Jacob Fearnley vs Jakub Mensik



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ATP Montreal Zizou Bergs [31] Zizou Bergs [31] 3 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 6 3 2 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 4-2 → 5-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 S. Baez 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Baez 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Zizou Bergsvs Sebastian Baez

Ignacio Buse vs Cameron Norrie (Non prima 18:30)



ATP Montreal Ignacio Buse [29] Ignacio Buse [29] 3 3 Cameron Norrie Cameron Norrie 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 2-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Buse 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 I. Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 I. Buse 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Alejandro Tabilo



ATP Montreal Hubert Hurkacz • Hubert Hurkacz 30 3 Alejandro Tabilo [25] Alejandro Tabilo [25] 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Tabilo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Alex Michelsen vs Francisco Cerundolo



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Ugo Humbert vs Daniel Merida



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Court 2 – ore 17:00

Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Montreal Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Tomas Martin Etcheverry [26] Tomas Martin Etcheverry [26] 4 2 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 N. Borges 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Miomir Kecmanovic vs Arthur Rinderknech



ATP Montreal Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 0 7 4 3 Arthur Rinderknech [23] • Arthur Rinderknech [23] 15 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Rinderknech 15-0 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 df 6-5* 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

Raphael Collignon vs Alexei Popyrin



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Fabian Marozsan vs Matteo Arnaldi (Non prima 21:30)



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🇨🇦 WTA 1000 Toronto Toronto, Canada · 5 Agosto 2026 ☀ 21°C Sereno e prevalentemente soleggiato · Picco 24°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore disponibili CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 5 Agosto 03:00 ☀ 17° 04:00 ☀ 17° 05:00 ☀ 17° 06:00 ☀ 16° 07:00 ⛅ 16° 08:00 ⛅ 17° 09:00 ☀ 18° 10:00 ☀ 20° 12:00 ☀ 22° 14:00 ☀ 24° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 5 Agosto 🎾 WTA 1000 · Main Draw 2° Turno · Cemento 2T ☀ Sereno/Sole

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏸 Cemento

Centre Court – ore 18:30

Daria Kasatkina vs (2) Elena Rybakina Inizio 18:30



WTA Toronto Daria Kasatkina Daria Kasatkina 3 7 4 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 6 5 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Daria Kasatkina 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kayla Day vs (4) Coco Gauff



WTA Toronto Kayla Day • Kayla Day 30 0 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Renata Zarazua vs (30) Leylah Fernandez Non prima 01:00



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Alycia Parks vs (25) Alexandra Eala



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WTA Toronto Ann Li [28] Ann Li [28] 0 7 6 0 Kayla Cross • Kayla Cross 0 6 3 0 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kayla Cross 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kayla Cross 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kayla Cross 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Kayla Cross 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Kayla Cross 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kayla Cross 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(28) Ann Livs Kayla Cross

(3) Jessica Pegula vs Magdalena Frech



WTA Toronto Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 3 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 6 3 2 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(5) Mirra Andreeva vs Karolina Pliskova



WTA Toronto Mirra Andreeva [5] Mirra Andreeva [5] 0 5 Karolina Pliskova • Karolina Pliskova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Karolina Pliskova 5-0 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Panna Udvardy vs (11) Naomi Osaka Non prima 23:00



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(6) Linda Noskova vs Caty McNally



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WTA Toronto Sloane Stephens Sloane Stephens 0 3 1 0 Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 0 6 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Belinda Bencic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sloane Stephensvs (12) Belinda Bencic

(13) Iva Jovic vs Magda Linette



WTA Toronto Iva Jovic [13] Iva Jovic [13] 15 6 1 Magda Linette • Magda Linette 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Magda Linette 0-15 1-3 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(29) Maria Sakkari vs Zeynep Sonmez



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Liudmila Samsonova vs (22) Barbora Krejcikova



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WTA Toronto Marie Bouzkova [21] Marie Bouzkova [21] 0 6 5 0 Taylor Townsend • Taylor Townsend 0 7 7 0 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(21) Marie Bouzkovavs Taylor Townsend

Alina Korneeva vs (23) Emma Navarro



WTA Toronto Alina Korneeva Alina Korneeva A 4 Emma Navarro [23] • Emma Navarro [23] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(20) Elise Mertens vs Anna Bondar



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(14) Sorana Cirstea vs Maya Joint



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