Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca avanza. Battuto Tsitsipas in due set

Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Grande vittoria per
João Fonseca al Masters 1000 di Montreal. Il brasiliano ha conquistato per la prima volta un successo nel torneo canadese, eliminando Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un’ora e 50 minuti di gioco.
Fonseca ha rischiato di complicarsi la vita nel finale del secondo set, quando, avanti 5-3, si è fatto raggiungere. Il numero 27 del mondo ha però ritrovato immediatamente il proprio livello, ottenendo il break decisivo sul 5-5.
Si tratta della prima vittoria di un tennista brasiliano in Canada dai tempi di Thomaz Bellucci nel 2015. Fonseca è inoltre il primo brasiliano a raggiungere il terzo turno del torneo dopo Gustavo Kuerten nel 2004.
Per un posto negli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Casper Ruud.
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada · 5 Agosto 2026
⛅
21°C
Sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 28°C
CIELO
Sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti dalla mattina
PIOGGIA
Assente nelle ore disponibili
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 5 Agosto
03:00
☀
21°
04:00
☀
20°
05:00
☀
20°
06:00
☀
20°
07:00
☀
20°
08:00
⛅
21°
09:00
⛅
22°
10:00
⛅
24°
12:00
⛅
27°
14:00
⛅
28°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅ Sereno/Nubi
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Stefanos Tsitsipas vs Joao Fonseca
ATP Montreal
Stefanos Tsitsipas
6
5
Joao Fonseca [22]
7
7
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
3-5 → 4-5
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-5 → 5-6
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
S. Tsitsipas
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Fonseca
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
S. Tsitsipas
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
Jenson Brooksby
vs Ben Shelton
ATP Montreal
Jenson Brooksby
3
5
Ben Shelton [5]
6
7
Vincitore: Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-6 → 5-7
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. Shelton
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-2 → 2-3
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Alexander Zverev
vs Tallon Griekspoor
ATP Montreal
Alexander Zverev [1]
•
40
0
Tallon Griekspoor
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
T. Griekspoor
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Titouan Droguet
vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Learner Tien
vs Gael Monfils
Il match deve ancora iniziare
Rogers Court – ore 17:00
Nicolas Mejia vs Lorenzo Musetti
ATP Montreal
Nicolas Mejia
6
2
Lorenzo Musetti [11]
7
6
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-3 → 1-3
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-1*
2*-1
df
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
df
6-6 → 6-7
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
N. Mejia
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Casper Ruud
vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Montreal
Casper Ruud [9]
6
6
Juan Manuel Cerundolo
1
2
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
5-1 → 5-2
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
4-1 → 5-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
C. Ruud
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
J. Manuel Cerundolo
5-0 → 5-1
C. Ruud
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
J. Manuel Cerundolo
3-0 → 4-0
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 2-0
Thiago Agustin Tirante
vs Taylor Fritz
ATP Montreal
Thiago Agustin Tirante
15
4
Taylor Fritz [7]
•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
3-4 → 4-4
T. Agustin Tirante
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Daniil Medvedev
vs Botic van de Zandschulp (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Valentin Royer
vs Tommy Paul
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 17:00
Valentin Vacherot vs Mariano Navone
ATP Montreal
Valentin Vacherot [14]
6
3
3
Mariano Navone
1
6
6
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
V. Vacherot
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
V. Vacherot
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Navone
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
V. Vacherot
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
M. Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
V. Vacherot
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Zachary Svajda
vs Arthur Fils
ATP Montreal
Zachary Svajda
4
6
1
Arthur Fils [18]
6
3
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
A. Fils
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Fils
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fils
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
df
4-3 → 5-3
A. Fils
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Fils
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 3-5
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Fils
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Fils
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Rafael Jodar
vs Corentin Moutet
ATP Montreal
Rafael Jodar [20]
0
0
Corentin Moutet
0
0
Karen Khachanov
vs Terence Atmane (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley
vs Jakub Mensik
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 17:00
Zizou Bergs
vs Sebastian Baez
ATP Montreal
Zizou Bergs [31]
3
6
6
Sebastian Baez
6
3
2
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
S. Baez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
df
4-2 → 5-2
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
Z. Bergs
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Ignacio Buse
vs Cameron Norrie (Non prima 18:30)
ATP Montreal
Ignacio Buse [29]
3
3
Cameron Norrie
6
6
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
I. Buse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Norrie
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
C. Norrie
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
I. Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-3 → 1-3
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
I. Buse
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Hubert Hurkacz
vs Alejandro Tabilo
ATP Montreal
Hubert Hurkacz
•
30
3
Alejandro Tabilo [25]
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Tabilo
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
1-2 → 2-2
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Alex Michelsen
vs Francisco Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert
vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry
ATP Montreal
Nuno Borges
6
6
Tomas Martin Etcheverry [26]
4
2
Vincitore: Borges
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-0 → 4-0
T. Martin Etcheverry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
5-3 → 5-4
N. Borges
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
4-3 → 5-3
T. Martin Etcheverry
4-2 → 4-3
N. Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
N. Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Miomir Kecmanovic
vs Arthur Rinderknech
ATP Montreal
Miomir Kecmanovic
0
7
4
3
Arthur Rinderknech [23]
•
15
6
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Rinderknech
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Rinderknech
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
2-1 → 2-2
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
ace
5*-5
df
6-5*
6-6 → 7-6
M. Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-6 → 6-6
A. Rinderknech
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 5-6
M. Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Kecmanovic
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 4-4
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
Raphael Collignon
vs Alexei Popyrin
Il match deve ancora iniziare
Fabian Marozsan
vs Matteo Arnaldi (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada · 5 Agosto 2026
☀
21°C
Sereno e prevalentemente soleggiato · Picco 24°C
CIELO
Sereno nelle prime ore, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore disponibili
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 5 Agosto
03:00
☀
17°
04:00
☀
17°
05:00
☀
17°
06:00
☀
16°
07:00
⛅
16°
08:00
⛅
17°
09:00
☀
18°
10:00
☀
20°
12:00
☀
22°
14:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀ Sereno/Sole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Daria Kasatkina vs (2) Elena Rybakina Inizio 18:30
WTA Toronto
Daria Kasatkina
3
7
4
Elena Rybakina [2]
6
5
6
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Daria Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Daria Kasatkina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Daria Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Daria Kasatkina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kayla Day
vs (4) Coco Gauff
WTA Toronto
Kayla Day
•
30
0
Coco Gauff [4]
30
1
Renata Zarazua
vs (30) Leylah Fernandez Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Alycia Parks
vs (25) Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 17:00
(28) Ann Li
vs Kayla Cross
Inizio 17:00
WTA Toronto
Ann Li [28]
0
7
6
0
Kayla Cross
•
0
6
3
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kayla Cross
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Kayla Cross
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Kayla Cross
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Ann Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Kayla Cross
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Kayla Cross
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ann Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(3) Jessica Pegula
vs Magdalena Frech
WTA Toronto
Jessica Pegula [3]
3
6
6
Magdalena Frech
6
3
2
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Magdalena Frech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(5) Mirra Andreeva
vs Karolina Pliskova
WTA Toronto
Mirra Andreeva [5]
0
5
Karolina Pliskova
•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Karolina Pliskova
0-0 → 1-0
Panna Udvardy
vs (11) Naomi Osaka Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Linda Noskova
vs Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:30
Sloane Stephens
vs (12) Belinda Bencic
Inizio 18:30
WTA Toronto
Sloane Stephens
0
3
1
0
Belinda Bencic [12]
•
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sloane Stephens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(13) Iva Jovic
vs Magda Linette
WTA Toronto
Iva Jovic [13]
15
6
1
Magda Linette
•
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
(29) Maria Sakkari
vs Zeynep Sonmez
Il match deve ancora iniziare
Liudmila Samsonova
vs (22) Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 18:30
(21) Marie Bouzkova
vs Taylor Townsend
Inizio 18:30
WTA Toronto
Marie Bouzkova [21]
0
6
5
0
Taylor Townsend
•
0
7
7
0
Vincitore: Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Marie Bouzkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
2*-5
2-6*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alina Korneeva
vs (23) Emma Navarro
WTA Toronto
Alina Korneeva
A
4
Emma Navarro [23]
•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
Emma Navarro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Emma Navarro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(20) Elise Mertens
vs Anna Bondar
Il match deve ancora iniziare
(14) Sorana Cirstea
vs Maya Joint
Il match deve ancora iniziare
e come è arrivato al 5 atp? perché è raccomandato da gaudenzi ?? è tornato ora ha avuto un infortunio serio, diamogli il tempo, a washington ha lottato per tre set con jodar cedendo solo di misura. deve mettere match nelle gambe e vedrete che torna in top 10-12 entro fine anno.
Altri due centimetri, di non si sa ben cosa, e la partita sarebbe stata più complicata.
Altri due centimetri, di non si sa ben cosa, e la partita sarebbe stata più complicata.
la spiegazione è semplice, la vittoria su JS è stata un caso fortuito, una botta di fortuna che non gli ricapiterà mai più nella vita
Com’è possibile che JM Cerundolo, eroe del Roland Garros, 1 degli unici 4-5 giocatori che hanno battuto Sinner negli ultimi 3 anni, prenda una “stesa” da Ruud che non è nemmeno uno specialista del cemento?!?
Pazzesco 🙁
Non male Navone ma si sa che Vacherot preferisce giocare contro Nole 🙂
Torna a grande richiesta il contest Maalox versione estiva.
Purtroppo Lorenzo ha dovuto saltare diversi mesi causa infortunio ed ha lasciato affamati i nostri castori di livetennis.
Arrivo, accendo la TV e c’è il match point di Lorenzo. Vedo molti commenti negativi sul primo set ma dal punteggio il secondo deve essere stato ben diverso. Comunque ora guardo la registrazione e poi eventualmente commento. Per ora dico solo che ogni partita in più che gioca è tutta benzina che mette nel serbatoio perché ha bisogno di match ufficiali per recuperare la condizione. Forza Muso!
Bene Lorenzo.
Ma che vuoi che cambi,questo è lui,sempre passivo,poco coraggioso e che manca di cattiveria agonistica
Io nel complesso ho visto in campo un gran giocatore che ha passato il primo turno contro il classico sconosciuto che gioca un tennis di potenza e che di gambe non è affatto male. Sul resto solo il prosieguo del torneo potrà dirci qualcosa. Il primo passo, secondo me, è stato fatto come si doveva
Sono scarsi i “comment-odiat-roll-ori”
@ Giambitto (#4662999)
Dominiamo negli sport dove non circolano soldi. Molti giovani dotati, con i problemi a trovare lavoro, si dedicano a sport che possono rendere economicamente enzo@ Giambitto (#4663005)
@ andrewthefirst (#4662895)
Musetti forse ce la fa. Mejia è un buon giocatore da challengher, niente di più. Del resto ha 26 anni e non l’ho mai sentito nominare. enzo
Se gioca come oggi Vs Jodar si trasferisce subito a Cincinnati
@ Rovescio al tramonto (#4663007)
Ma come sta giocando ?
Lorenzo dilagante al momento.
Non ho visto la partita e quindi non posso dare un giudizio in merito ai numerosi commenti critici nei confronti della prestazione di Musetti, tutti nella stessa direzione quindi deve aver giocato veramente male. Non sono d’accordo però nel giudicare il suo avversario un pellegrino. Ha battuto Landaluce Trungelliti Casanova Varillas quindi non può essere così scarso come viene dipinto.
A proposito di tuffi e nuoto Italia ha conquistato anche la medaglia d’oro nella 5 km in acque libere dopo quelle nella 10 km superando la Gran Bretagna e passando al primo posto nel medagliere. Dopo il dominio nella scherma primeggiamo anche nei tuffi, 4 ori Pellacani, nel nuoto e nell’artistico.
Primo set in saccoccia, anche se con moltissima fatica…. ora non ti disunire
Mamma mia, che c’è voluto per vincere questo set. Ci credo che si infortuni così spesso, se da sempre prolunga le proprie partite almeno di un’ora in più del necessario quasi ad ogni turno. Anche Alcaraz gioca in modo abbastanza creativo, ma lo fa sempre in situazioni di attacco, non fa quasi mai variazioni di attesa o di difesa. A Lorenzo questo manca, non tanto qualitativamente, quanto come attitudine. Un giocatore così brillante nella tecnica e, purtroppo, così conservativo nella ricerca di troppi punti.E purtroppo adesso ci sono le finali dei tuffi ai campionati europei per cui, con sommo dispacere, abbandono Lorenzo. Il tennis si gioca tutte le settimane, i campionati continentali di nuoto no.
Scusate volevo dire che deve cambiare registro altrimenti è fuori. Ha vinto un set giocato non male, peggio
Aggiungo che non mi spiego come abbia fatto Landaluce a perderci.
L’unica qualità del colombiano potrebbe essere quella di fare addormentare l’avversario
Questo set concluso a favore di Musetti credo sia il peggiore vinto in carriera.
Ha fatto il possibile per perderlo, ma il suo avversario non ne ha voluto sapere
Mamma che sofferenza…
Forza….A MUSO DURO
Lorenzo penoso, sempre passivo, mai all’attacco, sempre in difesa. Al prossimo turno o cambia tegisti
Ne ha fatte anche alcune molto belle. La risposta non è il suo punto di forza, già si sa; ma oggi non ha ancora fatto suo il set per errori marchiani su palle facili, soprattutto da spingere col dritto. Un esempio questo primo set point sprecato.
Certo che Musetti è incredibile. Porta a compimento colpi difficilissimi e ne sbaglia di semplicissimi, come in questo caso il colpo di attacco troppo centrale e corto con tre quarti di campo libero. Poi dopo ti fa un rovescio incrociato strettissimo da manuale. Più lo guardo e più vedo la differenza fra lui e Alcaraz.
Musetti osceno in risposta, per carità
Certo che arrivati ai 32′ tra la parte alta e la parte bassa del tabellone c’è un abissale divario tecnico.
Io lo leggo come ‘the worst’.
E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che Lo Fiasco svuoti la cantina e confermi
Base x Altezza diviso 2.
Tutto torna..
Ed io che pensavo non servissero a Nulla le formule matematiche.
Fortuna che sei “THE FIRST..”
Non oso immaginare il livello di quelli che ti stanno dietro
Mi fido comandante, ma a patto che lo fiasco confermi
Sì…può essere un’altra grande vittoria per il tennis italiano…
@ Detuqueridapresencia (#4662871)
😆
Giusto, la formula esatta per il calcolo è la seguente
Probabilità di farcela = radice quadrata del rapporto fra i ranking, moltiplicata per la radice cubica del rapporto inverso fra le età moltiplicata per il coseno iperbolico del rapporto fra le altezze moltiplicato per il logaritmo in base 10 della sommatoria delle bottiglie nella tua cantina.
@ roby.mortilla@gmail.com (#4662850)
E’ così riduzione pubblicitaria di quasi il 50%…..arriverà un articolo domani per la nuova collaborazione iniziata ieri (azienda che sarà unica per la pubblicità). Un abbraccio
Spero che i dolci ricordi del 2024 quando arrivò in semifinale gli diano la spinta necessaria
Pare anche a me, e non credo ai miei occhi! Ultimamente assai spesso ho rinunciato a scrivere commenti proprio per le indicibili invasioni pubblicitarie.
Mai apparsa
Scusate, non c’entra niente… ma anche a voi sullo smartphone è sparita tutta la sfilza infinita di pubblicità prima di arrivare ai nostri commenti? Se fosse così, benissimo!
Un altro bye per Musetti.
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo
Idem
HUM, SU ARNALDI HO MOLTI DUBBI……..
Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.
Un programma molto interessante, con la discesa in campo dei “pezzi grossi” del tabellone, da Zverev alla Noskova, da FAA a Rybakina.
Poi altre “stelle” nel tabellone maschile e femminile: Fritz, Mirra Andreeva, …
…anche i “nostri” Musetti (che dovrebbe o potrebbe vincere) ed Arnaldi, che vedo “sfavorito” e spero mi possa sorprendere 😉