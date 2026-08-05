Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 05 Agosto 2026
ITF maschili
M25 Fano – Ottavi di finale
Giorgio Tabacco b. Martin Figl 6-4 3-6 6-3
Niccolò Catini b. Eero Vasa 6-3 6-2
David Overbeck b. Gabriele Maria Noce 7-6(4) 6-3
Marcello Serafini b. Peter Buldorini 6-2 6-2
Stefano D’Agostino b. Michele Mecarelli 6-3 6-4
Gabriele Crivellaro b. Lorenzo Rottoli 7-6(5) 6-1
Massimo Giunta b. Pietro Romeo Scomparin 6-1 7-5
Leonardo Primucci b. Federico Arnaboldi 7-5 6-4.
M25+H Tauste – Ottavi di finale
Aryan Shah b. Luca Potenza 4-6 6-3 7-5
Andrea Colombo b. Yago Castellanos 6-1 6-4.
M25 Roehampton 2 – Primo turno
George Loffhagen b. Giulio Perego 6-2 6-2.
M25 Kursumlijska Banja 2 – Primo turno
Lorenzo Comino b. Vuk Krstic 6-2 6-4.
M15 Curtea de Arges 2 – Primo turno
Vito Dell’Elba b. Cezar Gabriel Papoe 6-2 6-4
Stefan Ilie Bogdan Petre b. Federico Valle 6-3 6-2
Fermin Tenti b. Giovanni Ciocca 7-6(2) 7-6(1)
Gabriel Ghetu b. Filippo Francesco Garbero 4-6 6-3 6-2
Matteo Sciahbasi b. Iulius Maximus Stoica 6-2 6-0
Mihai Razvan Marinescu b. William Mirarchi 4-6 6-2 6-0.
M15 Poprad – Primo turno
Massimo Pizzigoni b. Mohamed Nazim Makhlouf 4-6 6-3 6-3.
M15 Bielsko-Biala – Primo turno
Jan Hrazdil b. Matteo Fondriest 7-5 6-4
Marcel Zielinski b. Gabriele Vulpitta 7-6(5) 4-6 6-4.
ITF femminili
W75 Koksijde – Primo turno
Eva Bennemann b. Deborah Chiesa 7-5 6-4
Tilwith Di Girolami b. Diletta Cherubini 7-5 6-4
Tatiana Pieri b. Tamara Gadamauri 6-2 6-4.
W75 Koksijde – Ottavi di finale
Martha Matoula b. Federica Urgesi 6-3 6-2
Noemi Basiletti b. Jenny Lim 6-4 6-3.
W75 Leipzig – Primo turno
Aurora Zantedeschi b. Sapfo Sakellaridi 6-2 6-3.
W15 Hämeenlinna – Primo turno
Vicky Van De Peer b. Beatrice Stagno 7-6(4) 6-4
Vilhelmiina Ahti b. Chiara Giambelli 6-3 6-4.
W15 Kursumlijska Banja 12 – Primo turno
Mariia Masiianskaia b. Matilde Paoletti 7-6(5) 7-5.
Bilancio complessivo degli italiani: 15 vittorie e 20 sconfitte.
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
3 commenti
Si serve aggiornamento quotidiano!
Redazione grazie ancora, pazienza se non c’è live. Anche l’aggiornamento quotidiano per me va benissimo
Redazione grazie ancora, pazienza se non c’è live. Anche l’aggiornamento quotidiano per me va benissimo