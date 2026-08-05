Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 05 Agosto 2026

05/08/2026 21:00 3 commenti
Giorgio Tabacco nella foto
Giorgio Tabacco nella foto

ITF maschili

M25 Fano – Ottavi di finale
Giorgio Tabacco b. Martin Figl 6-4 3-6 6-3
Niccolò Catini b. Eero Vasa 6-3 6-2
David Overbeck b. Gabriele Maria Noce 7-6(4) 6-3
Marcello Serafini b. Peter Buldorini 6-2 6-2
Stefano D’Agostino b. Michele Mecarelli 6-3 6-4
Gabriele Crivellaro b. Lorenzo Rottoli 7-6(5) 6-1
Massimo Giunta b. Pietro Romeo Scomparin 6-1 7-5
Leonardo Primucci b. Federico Arnaboldi 7-5 6-4.



M25+H Tauste – Ottavi di finale
Aryan Shah b. Luca Potenza 4-6 6-3 7-5
Andrea Colombo b. Yago Castellanos 6-1 6-4.



M25 Roehampton 2 – Primo turno
George Loffhagen b. Giulio Perego 6-2 6-2.



M25 Kursumlijska Banja 2 – Primo turno
Lorenzo Comino b. Vuk Krstic 6-2 6-4.



M15 Curtea de Arges 2 – Primo turno
Vito Dell’Elba b. Cezar Gabriel Papoe 6-2 6-4
Stefan Ilie Bogdan Petre b. Federico Valle 6-3 6-2
Fermin Tenti b. Giovanni Ciocca 7-6(2) 7-6(1)
Gabriel Ghetu b. Filippo Francesco Garbero 4-6 6-3 6-2
Matteo Sciahbasi b. Iulius Maximus Stoica 6-2 6-0
Mihai Razvan Marinescu b. William Mirarchi 4-6 6-2 6-0.



M15 Poprad – Primo turno
Massimo Pizzigoni b. Mohamed Nazim Makhlouf 4-6 6-3 6-3.



M15 Bielsko-Biala – Primo turno
Jan Hrazdil b. Matteo Fondriest 7-5 6-4
Marcel Zielinski b. Gabriele Vulpitta 7-6(5) 4-6 6-4.



ITF femminili

W75 Koksijde – Primo turno
Eva Bennemann b. Deborah Chiesa 7-5 6-4
Tilwith Di Girolami b. Diletta Cherubini 7-5 6-4
Tatiana Pieri b. Tamara Gadamauri 6-2 6-4.



W75 Koksijde – Ottavi di finale
Martha Matoula b. Federica Urgesi 6-3 6-2
Noemi Basiletti b. Jenny Lim 6-4 6-3.



W75 Leipzig – Primo turno
Aurora Zantedeschi b. Sapfo Sakellaridi 6-2 6-3.



W15 Hämeenlinna – Primo turno
Vicky Van De Peer b. Beatrice Stagno 7-6(4) 6-4
Vilhelmiina Ahti b. Chiara Giambelli 6-3 6-4.
W15 Kursumlijska Banja 12 – Primo turno
Mariia Masiianskaia b. Matilde Paoletti 7-6(5) 7-5.


Bilancio complessivo degli italiani: 15 vittorie e 20 sconfitte.

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3 commenti

Egbedi (Guest) 06-08-2026 00:43

Si serve aggiornamento quotidiano!

 3
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Igor (Guest) 05-08-2026 21:16

Redazione grazie ancora, pazienza se non c’è live. Anche l’aggiornamento quotidiano per me va benissimo

 2
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Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j
Igor (Guest) 05-08-2026 21:16

Redazione grazie ancora, pazienza se non c’è live. Anche l’aggiornamento quotidiano per me va benissimo

 1
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Bisogna essere registrati per votare un commento!