Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fritz paga le fatiche di Washington, Tirante firma la sorpresa a Montreal. Fonseca avanza. Battuto Tsitsipas in due set

Il calendario ATP mostra ancora una volta tutta la sua durezza. Appena due giorni dopo aver conquistato il titolo all’ATP 500 di Washington, Taylor Fritz è stato eliminato all’esordio nel Masters 1000 di Montreal dall’argentino Thiago Agustín Tirante, vincitore con il punteggio di 7-5 6-3.

Lo statunitense arrivava in Canada dopo una settimana perfetta nella capitale americana, culminata con il secondo titolo della sua stagione. Il poco tempo a disposizione tra i due tornei, però, ha probabilmente condizionato la sua prestazione. Fritz ha dovuto affrontare il viaggio, adattarsi a condizioni di gioco differenti e recuperare dalle fatiche fisiche e mentali accumulate a Washington.

Tirante ha saputo approfittare pienamente della situazione, disputando una partita molto solida. Nel primo set l’argentino ha trovato il break decisivo nel finale, mentre nella seconda frazione ha continuato a comandare gli scambi da fondo campo, impedendo al numero uno statunitense di entrare realmente in partita.

Per Fritz si tratta di una brusca frenata dopo il successo di Washington, anche se il risultato va valutato tenendo conto delle difficoltà legate alla programmazione. Il passaggio immediato tra il torneo americano e il Masters 1000 canadese rappresenta da anni uno degli appuntamenti più impegnativi per i giocatori che raggiungono le fasi finali nella capitale statunitense.

Tirante, invece, conquista una delle vittorie più prestigiose della sua carriera e prosegue il proprio cammino a Montreal, aggiungendo fiducia a una stagione nella quale sta cercando di consolidare definitivamente la propria presenza nel circuito maggiore.

Grande vittoria per João Fonseca al Masters 1000 di Montreal. Il brasiliano ha conquistato per la prima volta un successo nel torneo canadese, eliminando Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un’ora e 50 minuti di gioco.

Fonseca ha rischiato di complicarsi la vita nel finale del secondo set, quando, avanti 5-3, si è fatto raggiungere. Il numero 27 del mondo ha però ritrovato immediatamente il proprio livello, ottenendo il break decisivo sul 5-5.

Si tratta della prima vittoria di un tennista brasiliano in Canada dai tempi di Thomaz Bellucci nel 2015. Fonseca è inoltre il primo brasiliano a raggiungere il terzo turno del torneo dopo Gustavo Kuerten nel 2004.

Per un posto negli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Casper Ruud.

🇨🇦 Masters 1000 Montreal Montreal, Canada · 5 Agosto 2026 ⛅ 21°C Sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 28°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti dalla mattina PIOGGIA Assente nelle ore disponibili CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 5 Agosto 03:00 ☀ 21° 04:00 ☀ 20° 05:00 ☀ 20° 06:00 ☀ 20° 07:00 ☀ 20° 08:00 ⛅ 21° 09:00 ⛅ 22° 10:00 ⛅ 24° 12:00 ⛅ 27° 14:00 ⛅ 28° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 5 Agosto 🎾 ATP Masters 1000 · Main Draw 2° Turno · Cemento 2T ⛅ Sereno/Nubi

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏸 Cemento

Center Court – ore 17:00

Stefanos Tsitsipas vs Joao Fonseca



ATP Montreal Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 5 Joao Fonseca [22] Joao Fonseca [22] 7 7 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jenson Brooksby vs Ben Shelton



ATP Montreal Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 5 Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 6 7 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor



ATP Montreal Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 7 2 4 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 6 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-4 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 df 6-1* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Titouan Droguet vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Learner Tien vs Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

Rogers Court – ore 17:00

Nicolas Mejia vs Lorenzo Musetti



ATP Montreal Nicolas Mejia Nicolas Mejia 6 2 Lorenzo Musetti [11] Lorenzo Musetti [11] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* df 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Mejia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Montreal Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 6 6 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 1 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-1 → 5-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 5-1 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df df 3-0 → 4-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Taylor Fritz



ATP Montreal Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 7 6 Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 5 3 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Botic van de Zandschulp (Non prima 00:00)



ATP Montreal Daniil Medvedev [4] • Daniil Medvedev [4] 40 1 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 30-0 30-15 df 40-15 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 df 0-0 → 0-1

Valentin Royer vs Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 17:00

Valentin Vacherot vs Mariano Navone



ATP Montreal Valentin Vacherot [14] Valentin Vacherot [14] 6 3 3 Mariano Navone Mariano Navone 1 6 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Vacherot 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 V. Vacherot 15-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Arthur Fils



ATP Montreal Zachary Svajda Zachary Svajda 4 6 1 Arthur Fils [18] Arthur Fils [18] 6 3 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Fils 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 4-3 → 5-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 ace 4-1 → 4-2 Z. Svajda 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Fils 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rafael Jodar vs Corentin Moutet



ATP Montreal Rafael Jodar [20] Rafael Jodar [20] 4 6 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 1 3 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 C. Moutet 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-1 → 5-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs Terence Atmane (Non prima 21:30)



ATP Montreal Karen Khachanov [21] • Karen Khachanov [21] 0 4 1 Terence Atmane Terence Atmane 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Khachanov 1-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley vs Jakub Mensik



ATP Montreal Jacob Fearnley Jacob Fearnley 0 3 3 Jakub Mensik [13] • Jakub Mensik [13] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Mensik 3-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Mensik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 J. Fearnley 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

ATP Montreal Zizou Bergs [31] Zizou Bergs [31] 3 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 6 3 2 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 4-2 → 5-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 S. Baez 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Baez 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Zizou Bergsvs Sebastian Baez

Ignacio Buse vs Cameron Norrie (Non prima 18:30)



ATP Montreal Ignacio Buse [29] Ignacio Buse [29] 3 3 Cameron Norrie Cameron Norrie 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 2-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Buse 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 I. Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 I. Buse 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Alejandro Tabilo



ATP Montreal Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 7 Alejandro Tabilo [25] Alejandro Tabilo [25] 4 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Tabilo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Alex Michelsen vs Francisco Cerundolo



ATP Montreal Alex Michelsen Alex Michelsen 6 6 Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 3 4 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ugo Humbert vs Daniel Merida



ATP Montreal Ugo Humbert [24] Ugo Humbert [24] 40 2 Daniel Merida • Daniel Merida A 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 17:00

Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Montreal Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Tomas Martin Etcheverry [26] Tomas Martin Etcheverry [26] 4 2 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 N. Borges 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Miomir Kecmanovic vs Arthur Rinderknech



ATP Montreal Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 7 4 4 Arthur Rinderknech [23] Arthur Rinderknech [23] 6 6 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 df 6-5* 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

Raphael Collignon vs Alexei Popyrin



ATP Montreal Raphael Collignon [32] Raphael Collignon [32] 4 3 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Collignon 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Popyrin 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 R. Collignon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Collignon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Fabian Marozsan vs Matteo Arnaldi (Non prima 21:30)



ATP Montreal Fabian Marozsan • Fabian Marozsan 0 5 6 0 Matteo Arnaldi [30] Matteo Arnaldi [30] 0 7 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Marozsan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇨🇦 WTA 1000 Toronto Toronto, Canada · 5 Agosto 2026 ☀ 21°C Sereno e prevalentemente soleggiato · Picco 24°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore disponibili CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 5 Agosto 03:00 ☀ 17° 04:00 ☀ 17° 05:00 ☀ 17° 06:00 ☀ 16° 07:00 ⛅ 16° 08:00 ⛅ 17° 09:00 ☀ 18° 10:00 ☀ 20° 12:00 ☀ 22° 14:00 ☀ 24° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 5 Agosto 🎾 WTA 1000 · Main Draw 2° Turno · Cemento 2T ☀ Sereno/Sole

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏸 Cemento

Centre Court – ore 18:30

Daria Kasatkina vs (2) Elena Rybakina Inizio 18:30



WTA Toronto Daria Kasatkina Daria Kasatkina 3 7 4 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 6 5 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Daria Kasatkina 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kayla Day vs (4) Coco Gauff



WTA Toronto Kayla Day Kayla Day 0 2 5 0 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 6 7 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Kayla Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Kayla Day 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kayla Day 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Kayla Day 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Renata Zarazua vs (30) Leylah Fernandez Non prima 01:00



WTA Toronto Renata Zarazua Renata Zarazua 40 0 Leylah Fernandez [30] • Leylah Fernandez [30] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alycia Parks vs (25) Alexandra Eala



Il match deve ancora iniziare

WTA Toronto Ann Li [28] Ann Li [28] 0 7 6 0 Kayla Cross • Kayla Cross 0 6 3 0 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kayla Cross 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kayla Cross 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kayla Cross 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Kayla Cross 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Kayla Cross 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kayla Cross 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kayla Cross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(28) Ann Livs Kayla Cross

(3) Jessica Pegula vs Magdalena Frech



WTA Toronto Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 3 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 6 3 2 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(5) Mirra Andreeva vs Karolina Pliskova



WTA Toronto Mirra Andreeva [5] Mirra Andreeva [5] 0 6 6 0 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 0 0 2 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Panna Udvardy vs (11) Naomi Osaka Non prima 23:00



WTA Toronto Panna Udvardy Panna Udvardy 0 2 4 0 Naomi Osaka [11] • Naomi Osaka [11] 0 6 6 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Naomi Osaka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 1-2 → 1-3 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(6) Linda Noskova vs Caty McNally



WTA Toronto Linda Noskova [6] • Linda Noskova [6] 30 5 Caty McNally Caty McNally 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 5-3 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Toronto Sloane Stephens Sloane Stephens 0 3 1 0 Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 0 6 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Belinda Bencic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sloane Stephensvs (12) Belinda Bencic

(13) Iva Jovic vs Magda Linette



WTA Toronto Iva Jovic [13] Iva Jovic [13] 0 6 7 0 Magda Linette Magda Linette 0 3 5 0 Vincitore: Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(29) Maria Sakkari vs Zeynep Sonmez



WTA Toronto Maria Sakkari [29] Maria Sakkari [29] 0 6 6 0 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 0 3 2 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Liudmila Samsonova vs (22) Barbora Krejcikova



WTA Toronto Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 15 6 4 Barbora Krejcikova [22] • Barbora Krejcikova [22] 0 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Barbora Krejcikova 0-15 4-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Toronto Marie Bouzkova [21] Marie Bouzkova [21] 0 6 5 0 Taylor Townsend • Taylor Townsend 0 7 7 0 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(21) Marie Bouzkovavs Taylor Townsend

Alina Korneeva vs (23) Emma Navarro



WTA Toronto Alina Korneeva • Alina Korneeva 0 6 6 0 Emma Navarro [23] Emma Navarro [23] 0 2 2 0 Vincitore: Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alina Korneeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(20) Elise Mertens vs Anna Bondar



WTA Toronto Elise Mertens [20] Elise Mertens [20] 3 6 6 Anna Bondar Anna Bondar 6 4 4 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(14) Sorana Cirstea vs Maya Joint



Il match deve ancora iniziare