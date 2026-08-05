Combined Canada ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fritz paga le fatiche di Washington, Tirante firma la sorpresa a Montreal. Fonseca avanza. Battuto Tsitsipas in due set

05/08/2026 23:04 68 commenti
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images

Il calendario ATP mostra ancora una volta tutta la sua durezza. Appena due giorni dopo aver conquistato il titolo all’ATP 500 di Washington, Taylor Fritz è stato eliminato all’esordio nel Masters 1000 di Montreal dall’argentino Thiago Agustín Tirante, vincitore con il punteggio di 7-5 6-3.
Lo statunitense arrivava in Canada dopo una settimana perfetta nella capitale americana, culminata con il secondo titolo della sua stagione. Il poco tempo a disposizione tra i due tornei, però, ha probabilmente condizionato la sua prestazione. Fritz ha dovuto affrontare il viaggio, adattarsi a condizioni di gioco differenti e recuperare dalle fatiche fisiche e mentali accumulate a Washington.
Tirante ha saputo approfittare pienamente della situazione, disputando una partita molto solida. Nel primo set l’argentino ha trovato il break decisivo nel finale, mentre nella seconda frazione ha continuato a comandare gli scambi da fondo campo, impedendo al numero uno statunitense di entrare realmente in partita.
Per Fritz si tratta di una brusca frenata dopo il successo di Washington, anche se il risultato va valutato tenendo conto delle difficoltà legate alla programmazione. Il passaggio immediato tra il torneo americano e il Masters 1000 canadese rappresenta da anni uno degli appuntamenti più impegnativi per i giocatori che raggiungono le fasi finali nella capitale statunitense.
Tirante, invece, conquista una delle vittorie più prestigiose della sua carriera e prosegue il proprio cammino a Montreal, aggiungendo fiducia a una stagione nella quale sta cercando di consolidare definitivamente la propria presenza nel circuito maggiore.

Grande vittoria per João Fonseca al Masters 1000 di Montreal. Il brasiliano ha conquistato per la prima volta un successo nel torneo canadese, eliminando Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un’ora e 50 minuti di gioco.
Fonseca ha rischiato di complicarsi la vita nel finale del secondo set, quando, avanti 5-3, si è fatto raggiungere. Il numero 27 del mondo ha però ritrovato immediatamente il proprio livello, ottenendo il break decisivo sul 5-5.
Si tratta della prima vittoria di un tennista brasiliano in Canada dai tempi di Thomaz Bellucci nel 2015. Fonseca è inoltre il primo brasiliano a raggiungere il terzo turno del torneo dopo Gustavo Kuerten nel 2004.
Per un posto negli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Casper Ruud.

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  5 Agosto 2026

21°C
Sereno, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 28°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
03:00
21°
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
20°
08:00
21°
09:00
22°
10:00
24°
12:00
27°
14:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Sereno/Nubi
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Stefanos Tsitsipas GRE vs Joao Fonseca BRA

ATP Montreal
Stefanos Tsitsipas
6
5
Joao Fonseca [22]
7
7
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs Ben Shelton USA

ATP Montreal
Jenson Brooksby
3
5
Ben Shelton [5]
6
7
Vincitore: Shelton
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Tallon Griekspoor NED

ATP Montreal
Alexander Zverev [1]
7
2
4
Tallon Griekspoor
6
6
6
Vincitore: Griekspoor
Mostra dettagli

Titouan Droguet FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Gael Monfils FRA

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Nicolas Mejia COL vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Montreal
Nicolas Mejia
6
2
Lorenzo Musetti [11]
7
6
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Montreal
Casper Ruud [9]
6
6
Juan Manuel Cerundolo
1
2
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Thiago Agustin Tirante ARG vs Taylor Fritz USA

ATP Montreal
Thiago Agustin Tirante
7
6
Taylor Fritz [7]
5
3
Vincitore: Tirante
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 00:00)

ATP Montreal
Daniil Medvedev [4]
40
1
Botic van de Zandschulp
15
1
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Valentin Vacherot MON vs Mariano Navone ARG

ATP Montreal
Valentin Vacherot [14]
6
3
3
Mariano Navone
1
6
6
Vincitore: Navone
Mostra dettagli

Zachary Svajda USA vs Arthur Fils FRA

ATP Montreal
Zachary Svajda
4
6
1
Arthur Fils [18]
6
3
6
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Corentin Moutet FRA

ATP Montreal
Rafael Jodar [20]
4
6
6
Corentin Moutet
6
1
3
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Terence Atmane FRA (Non prima 21:30)

ATP Montreal
Karen Khachanov [21]
0
4
1
Terence Atmane
0
6
2
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Jakub Mensik CZE

ATP Montreal
Jacob Fearnley
0
3
3
Jakub Mensik [13]
0
6
2
Mostra dettagli




Court 9 – ore 17:00
Zizou Bergs BEL vs Sebastian Baez ARG
ATP Montreal
Zizou Bergs [31]
3
6
6
Sebastian Baez
6
3
2
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Ignacio Buse PER vs Cameron Norrie GBR (Non prima 18:30)

ATP Montreal
Ignacio Buse [29]
3
3
Cameron Norrie
6
6
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli

Hubert Hurkacz POL vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Montreal
Hubert Hurkacz
6
7
Alejandro Tabilo [25]
4
6
Vincitore: Hurkacz
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Montreal
Alex Michelsen
6
6
Francisco Cerundolo [16]
3
4
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Daniel Merida ESP

ATP Montreal
Ugo Humbert [24]
40
2
Daniel Merida
A
3
Mostra dettagli



Court 2 – ore 17:00
Nuno Borges POR vs Tomas Martin Etcheverry ARG

ATP Montreal
Nuno Borges
6
6
Tomas Martin Etcheverry [26]
4
2
Vincitore: Borges
Mostra dettagli

Miomir Kecmanovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Montreal
Miomir Kecmanovic
7
4
4
Arthur Rinderknech [23]
6
6
6
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Alexei Popyrin AUS

ATP Montreal
Raphael Collignon [32]
4
3
Alexei Popyrin
6
6
Vincitore: Popyrin
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 21:30)

ATP Montreal
Fabian Marozsan
0
5
6
0
Matteo Arnaldi [30]
0
7
2
0
Mostra dettagli





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  5 Agosto 2026

21°C
Sereno e prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
16°
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
12:00
22°
14:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Daria Kasatkina AUS vs (2) Elena Rybakina KAZ Inizio 18:30

WTA Toronto
Daria Kasatkina
3
7
4
Elena Rybakina [2]
6
5
6
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Kayla Day USA vs (4) Coco Gauff USA

WTA Toronto
Kayla Day
0
2
5
0
Coco Gauff [4]
0
6
7
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

Renata Zarazua MEX vs (30) Leylah Fernandez CAN Non prima 01:00

WTA Toronto
Renata Zarazua
40
0
Leylah Fernandez [30]
15
2
Mostra dettagli

Alycia Parks USA vs (25) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
(28) Ann Li USA vs Kayla Cross CAN Inizio 17:00
WTA Toronto
Ann Li [28]
0
7
6
0
Kayla Cross
0
6
3
0
Vincitore: Li
Mostra dettagli

(3) Jessica Pegula USA vs Magdalena Frech POL

WTA Toronto
Jessica Pegula [3]
3
6
6
Magdalena Frech
6
3
2
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

(5) Mirra Andreeva RUS vs Karolina Pliskova CZE

WTA Toronto
Mirra Andreeva [5]
0
6
6
0
Karolina Pliskova
0
0
2
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli

Panna Udvardy HUN vs (11) Naomi Osaka JPN Non prima 23:00

WTA Toronto
Panna Udvardy
0
2
4
0
Naomi Osaka [11]
0
6
6
0
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

(6) Linda Noskova CZE vs Caty McNally USA

WTA Toronto
Linda Noskova [6]
30
5
Caty McNally
15
3
Mostra dettagli




Court 1 – ore 18:30
Sloane Stephens USA vs (12) Belinda Bencic SUI Inizio 18:30
WTA Toronto
Sloane Stephens
0
3
1
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

(13) Iva Jovic USA vs Magda Linette POL

WTA Toronto
Iva Jovic [13]
0
6
7
0
Magda Linette
0
3
5
0
Vincitore: Jovic
Mostra dettagli

(29) Maria Sakkari GRE vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Toronto
Maria Sakkari [29]
0
6
6
0
Zeynep Sonmez
0
3
2
0
Vincitore: Sakkari
Mostra dettagli

Liudmila Samsonova RUS vs (22) Barbora Krejcikova CZE

WTA Toronto
Liudmila Samsonova
15
6
4
Barbora Krejcikova [22]
0
1
4
Mostra dettagli




Court 4 – ore 18:30
(21) Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA Inizio 18:30
WTA Toronto
Marie Bouzkova [21]
0
6
5
0
Taylor Townsend
0
7
7
0
Vincitore: Townsend
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (23) Emma Navarro USA

WTA Toronto
Alina Korneeva
0
6
6
0
Emma Navarro [23]
0
2
2
0
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

(20) Elise Mertens BEL vs Anna Bondar HUN

WTA Toronto
Elise Mertens [20]
3
6
6
Anna Bondar
6
4
4
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

(14) Sorana Cirstea ROU vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

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68 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Krik Kroc 06-08-2026 00:59

Per Non parlare di Cinà. Anzi meglio stare zitti

 68
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-1: Marco M.
Marco M. 06-08-2026 00:27

Scritto da Rovescio al tramonto
Zverev spesso non ti capisco, anche se non ti abbandono.
Ora, senza il Super Dominatore, senza Alcaraz, Djokovic, Zverev, FAA, veramente lo può vincere chiunque sto Master 1000.
A questo punto, punto su Musetti.

Io lo farò se passa lo scoglio Jodar.
Altrimenti senza i Top potrebbe esserci il sempreverde Ruud, i giovani Jodar e Fonseca o un Fils ritrovato.
Per puntare sul Muso, oltre al nostro cronico ottimismo, serve una vittoria convincente con il piccolo Rafa.

 67
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+1: tombizzle
Krik Kroc 06-08-2026 00:12

Scritto da Rovescio al tramonto
Zverev spesso non ti capisco, anche se non ti abbandono.
Ora, senza il Super Dominatore, senza Alcaraz, Djokovic, Zverev, FAA, veramente lo può vincere chiunque sto Master 1000.
A questo punto, punto su Musetti.

Musetti prende una stesa da Jodar

 66
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-1: Marco M.
Pikario Furioso 06-08-2026 00:11

Scritto da Pikario Furioso
Tallon oggi in gran spolvero, quando gioca cosi’ e’ un osso duro. Dai facci sognare, vamossss

Opssss Zverev ha perso. Con Fritz, FAA, e Zverev eliminati chissa’ se avremo un nuovo vincitore di 1000?

 65
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+1: Inox
Rovescio al tramonto 06-08-2026 00:08

Zverev spesso non ti capisco, anche se non ti abbandono.
Ora, senza il Super Dominatore, senza Alcaraz, Djokovic, Zverev, FAA, veramente lo può vincere chiunque sto Master 1000.
A questo punto, punto su Musetti.

 64
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Lo Scriba 06-08-2026 00:06

Scritto da enzolab
@ Giambitto (#4662999)
Dominiamo negli sport dove non circolano soldi. Molti giovani dotati, con i problemi a trovare lavoro, si dedicano a sport che possono rendere economicamente enzo@ Giambitto (#4663005)
@ andrewthefirst (#4662895)
Musetti forse ce la fa. Mejia è un buon giocatore da challengher, niente di più. Del resto ha 26 anni e non l’ho mai sentito nominare. enzo

Dominiamo negli sport dove non circolano soldi e giovani dotati con problemi a trovare lavoro vi si dedicano: una logica straordinaria.

 63
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+1: Marco M., tombizzle
Pier no guest 05-08-2026 23:58

Scritto da Nicola
@ Spider 99 (#4663057)
Si e da quant’è che non vince un titolo?Quasi 4 anni.Quante finali consecutive ha perso da allora tra challenger e atp?9 e non con Sinner ed Alcaraz che ci può benissimo stare ma con Shang,Cerundolo,Tabilo,Djokovic che non si reggeva in piedi,Passaro,Navone…Musetti è questo,quando c’è da andare a vincere partite significative lui si scioglie

Grazie d’aver letto Wikipedia. Chi apprezza Lorenzo non cambierà idea,tu puoi cambiare canale tanto suggerimenti tecnici per migliorarlo non ne hai e nessuno ti ascolterebbe.

 62
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+1: Marco M.
Krik Kroc 05-08-2026 23:52

Jodar non sente la fatica. La vedo dura per Miaetti

 61
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Pikario Furioso 05-08-2026 23:36

Tallon oggi in gran spolvero, quando gioca cosi’ e’ un osso duro. Dai facci sognare, vamossss

 60
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Kenobi 05-08-2026 23:09

Jodar mi ricorda molto Karatsev, stessa espressione , stessa emotività in campo , stessa esplosione subitanea .
In finale a Washington ha accusato al secondo set mentre Fritz stava bene , qui in Canada Fritz era provato mentre Jodar è fresco come una rosa al terzo nonostante poche ore di riposo dopo un torneo duro.

 59
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+1: Marco M.
JOA20 (Guest) 05-08-2026 22:59

FAA ha dato forfait… annus horribilis per i canadesi nel torneo di casa

 58
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arrivodopo 05-08-2026 22:52

Comunque Moutet è spassoso a vederlo, anche se capisco che possa essere fastidioso per chi subisce il suo atteggiamento.

 57
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Stefre Innoway (Guest) 05-08-2026 22:44

Incredibile, dopo due mesi di eclissi si è rivista in campo anche Mirra; chissà chi del suo team è l’autore di questa assurda pianificazione.

 56
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Italo (Guest) 05-08-2026 22:28

Fritz vittima della legge Tommasi, e del caldo e dei problemi fisici..
Il Prossimo è Jodar..
E prima o poi toccherà anche a Zverev. Se non qui a Cincy

 55
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PliskoNotBot (Guest) 05-08-2026 22:16

Che legnata che ha preso Karolina dalla Andreeva. Non capisco perché si ostini col singolo quando nel doppio potrebbe stracciarle tutte. L’unica è che le servano i soldi per la sua accademia da poco aperta. Però non è un bello spettacolo.

 54
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Marco Tullio Cicerone 05-08-2026 21:57

Scritto da Simona

Scritto da JannikUberAlles
Com’è possibile che JM Cerundolo, eroe del Roland Garros, 1 degli unici 4-5 giocatori che hanno battuto Sinner negli ultimi 3 anni, prenda una “stesa” da Ruud che non è nemmeno uno specialista del cemento?!?
Pazzesco

la spiegazione è semplice, la vittoria su JS è stata un caso fortuito, una botta di fortuna che non gli ricapiterà mai più nella vita

Aggiungo che Ruud ha raggiunto la finale agli USA Open 2022 perciò quando è in forma è molto forte anche sul cemento. In generale rispetto a JM Cerundolo è proprio un giocatore di un livello completamente diverso.

 53
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Silver (Guest) 05-08-2026 21:48

Non mi sembra vero che ci siano subito i commenti! Tipo domani la trasfigurazione del nostro Salvatore..

 52
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Nicola (Guest) 05-08-2026 21:21

@ Spider 99 (#4663057)

Si e da quant’è che non vince un titolo?Quasi 4 anni.Quante finali consecutive ha perso da allora tra challenger e atp?9 e non con Sinner ed Alcaraz che ci può benissimo stare ma con Shang,Cerundolo,Tabilo,Djokovic che non si reggeva in piedi,Passaro,Navone…Musetti è questo,quando c’è da andare a vincere partite significative lui si scioglie

 51
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+1: Krik Kroc
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Spider 99 (Guest) 05-08-2026 20:56

Scritto da Nicola

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Krik Kroc
Lorenzo penoso, sempre passivo, mai all’attacco, sempre in difesa. Al prossimo turno o cambia tegisti

Scusate volevo dire che deve cambiare registro altrimenti è fuori. Ha vinto un set giocato non male, peggio

Ma che vuoi che cambi,questo è lui,sempre passivo,poco coraggioso e che manca di cattiveria agonistica

e come è arrivato al 5 atp? perché è raccomandato da gaudenzi ?? è tornato ora ha avuto un infortunio serio, diamogli il tempo, a washington ha lottato per tre set con jodar cedendo solo di misura. deve mettere match nelle gambe e vedrete che torna in top 10-12 entro fine anno.

 50
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
IlPicasso 05-08-2026 20:46

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Altri due centimetri, di non si sa ben cosa, e la partita sarebbe stata più complicata.

 49
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+1: Dr Ivo
IlPicasso 05-08-2026 20:46

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Altri due centimetri, di non si sa ben cosa, e la partita sarebbe stata più complicata.

 48
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Simona (Guest) 05-08-2026 20:37

Scritto da JannikUberAlles
Com’è possibile che JM Cerundolo, eroe del Roland Garros, 1 degli unici 4-5 giocatori che hanno battuto Sinner negli ultimi 3 anni, prenda una “stesa” da Ruud che non è nemmeno uno specialista del cemento?!?
Pazzesco

la spiegazione è semplice, la vittoria su JS è stata un caso fortuito, una botta di fortuna che non gli ricapiterà mai più nella vita

 47
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+1: Pikario Furioso, JannikUberAlles, Marco M., Marco Tullio Cicerone
JannikUberAlles 05-08-2026 20:30

Com’è possibile che JM Cerundolo, eroe del Roland Garros, 1 degli unici 4-5 giocatori che hanno battuto Sinner negli ultimi 3 anni, prenda una “stesa” da Ruud che non è nemmeno uno specialista del cemento?!?

Pazzesco 🙁

 46
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Pikario Furioso 05-08-2026 20:20

Non male Navone ma si sa che Vacherot preferisce giocare contro Nole 🙂

 45
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+1: arrivodopo
Kenobi 05-08-2026 20:17

Torna a grande richiesta il contest Maalox versione estiva.

Purtroppo Lorenzo ha dovuto saltare diversi mesi causa infortunio ed ha lasciato affamati i nostri castori di livetennis.

 44
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Marco Tullio Cicerone 05-08-2026 19:31

Arrivo, accendo la TV e c’è il match point di Lorenzo. Vedo molti commenti negativi sul primo set ma dal punteggio il secondo deve essere stato ben diverso. Comunque ora guardo la registrazione e poi eventualmente commento. Per ora dico solo che ogni partita in più che gioca è tutta benzina che mette nel serbatoio perché ha bisogno di match ufficiali per recuperare la condizione. Forza Muso!

 43
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Dr Ivo
Rovescio al tramonto 05-08-2026 19:22

Bene Lorenzo.

 42
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Nicola (Guest) 05-08-2026 19:19

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Krik Kroc
Lorenzo penoso, sempre passivo, mai all’attacco, sempre in difesa. Al prossimo turno o cambia tegisti

Scusate volevo dire che deve cambiare registro altrimenti è fuori. Ha vinto un set giocato non male, peggio

Ma che vuoi che cambi,questo è lui,sempre passivo,poco coraggioso e che manca di cattiveria agonistica

 41
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+1: Krik Kroc
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Spinoza (Guest) 05-08-2026 19:19

Io nel complesso ho visto in campo un gran giocatore che ha passato il primo turno contro il classico sconosciuto che gioca un tennis di potenza e che di gambe non è affatto male. Sul resto solo il prosieguo del torneo potrà dirci qualcosa. Il primo passo, secondo me, è stato fatto come si doveva

 40
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+1: Manu09, Marco M., marcusmin
Detuqueridapresencia 05-08-2026 19:18

Scritto da Giambitto
Non ho visto la partita e quindi non posso dare un giudizio in merito ai numerosi commenti critici nei confronti della prestazione di Musetti, tutti nella stessa direzione quindi deve aver giocato veramente male. Non sono d’accordo però nel giudicare il suo avversario un pellegrino. Ha battuto Landaluce Trungelliti Casanova Varillas quindi non può essere così scarso come viene dipinto.

Sono scarsi i “comment-odiat-roll-ori”

 39
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+1: Marco M., Massi, Marco Tullio Cicerone
enzolab (Guest) 05-08-2026 19:11

@ Giambitto (#4662999)

Dominiamo negli sport dove non circolano soldi. Molti giovani dotati, con i problemi a trovare lavoro, si dedicano a sport che possono rendere economicamente enzo@ Giambitto (#4663005)

@ andrewthefirst (#4662895)

Musetti forse ce la fa. Mejia è un buon giocatore da challengher, niente di più. Del resto ha 26 anni e non l’ho mai sentito nominare. enzo

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Krik Kroc 05-08-2026 19:06

Se gioca come oggi Vs Jodar si trasferisce subito a Cincinnati

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Luca s (Guest) 05-08-2026 19:04

@ Rovescio al tramonto (#4663007)

Ma come sta giocando ?

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Rovescio al tramonto 05-08-2026 19:01

Lorenzo dilagante al momento.

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Giambitto (Guest) 05-08-2026 19:00

Non ho visto la partita e quindi non posso dare un giudizio in merito ai numerosi commenti critici nei confronti della prestazione di Musetti, tutti nella stessa direzione quindi deve aver giocato veramente male. Non sono d’accordo però nel giudicare il suo avversario un pellegrino. Ha battuto Landaluce Trungelliti Casanova Varillas quindi non può essere così scarso come viene dipinto.

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambitto (Guest) 05-08-2026 18:50

Scritto da robdes12
Mamma mia, che c’è voluto per vincere questo set. Ci credo che si infortuni così spesso, se da sempre prolunga le proprie partite almeno di un’ora in più del necessario quasi ad ogni turno. Anche Alcaraz gioca in modo abbastanza creativo, ma lo fa sempre in situazioni di attacco, non fa quasi mai variazioni di attesa o di difesa. A Lorenzo questo manca, non tanto qualitativamente, quanto come attitudine. Un giocatore così brillante nella tecnica e, purtroppo, così conservativo nella ricerca di troppi punti.E purtroppo adesso ci sono le finali dei tuffi ai campionati europei per cui, con sommo dispacere, abbandono Lorenzo. Il tennis si gioca tutte le settimane, i campionati continentali di nuoto no.

A proposito di tuffi e nuoto Italia ha conquistato anche la medaglia d’oro nella 5 km in acque libere dopo quelle nella 10 km superando la Gran Bretagna e passando al primo posto nel medagliere. Dopo il dominio nella scherma primeggiamo anche nei tuffi, 4 ori Pellacani, nel nuoto e nell’artistico.

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Giuliano da Viareggio (Guest) 05-08-2026 18:46

Primo set in saccoccia, anche se con moltissima fatica…. ora non ti disunire

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Giambitto (Guest) 05-08-2026 18:46

Scritto da robdes12
Mamma mia, che c’è voluto per vincere questo set. Ci credo che si infortuni così spesso, se da sempre prolunga le proprie partite almeno di un’ora in più del necessario quasi ad ogni turno. Anche Alcaraz gioca in modo abbastanza creativo, ma lo fa sempre in situazioni di attacco, non fa quasi mai variazioni di attesa o di difesa. A Lorenzo questo manca, non tanto qualitativamente, quanto come attitudine. Un giocatore così brillante nella tecnica e, purtroppo, così conservativo nella ricerca di troppi punti.E purtroppo adesso ci sono le finali dei tuffi ai campionati europei per cui, con sommo dispacere, abbandono Lorenzo. Il tennis si gioca tutte le settimane, i campionati continentali di nuoto no.

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+1: Krik Kroc
robdes12 05-08-2026 18:32

Mamma mia, che c’è voluto per vincere questo set. Ci credo che si infortuni così spesso, se da sempre prolunga le proprie partite almeno di un’ora in più del necessario quasi ad ogni turno. Anche Alcaraz gioca in modo abbastanza creativo, ma lo fa sempre in situazioni di attacco, non fa quasi mai variazioni di attesa o di difesa. A Lorenzo questo manca, non tanto qualitativamente, quanto come attitudine. Un giocatore così brillante nella tecnica e, purtroppo, così conservativo nella ricerca di troppi punti.E purtroppo adesso ci sono le finali dei tuffi ai campionati europei per cui, con sommo dispacere, abbandono Lorenzo. Il tennis si gioca tutte le settimane, i campionati continentali di nuoto no.

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+1: Krik Kroc, Aquila.
Krik Kroc 05-08-2026 18:31

Scritto da Krik Kroc
Lorenzo penoso, sempre passivo, mai all’attacco, sempre in difesa. Al prossimo turno o cambia tegisti

Scusate volevo dire che deve cambiare registro altrimenti è fuori. Ha vinto un set giocato non male, peggio

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Italo (Guest) 05-08-2026 18:31

Aggiungo che non mi spiego come abbia fatto Landaluce a perderci.
L’unica qualità del colombiano potrebbe essere quella di fare addormentare l’avversario

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Italo (Guest) 05-08-2026 18:30

Questo set concluso a favore di Musetti credo sia il peggiore vinto in carriera.
Ha fatto il possibile per perderlo, ma il suo avversario non ne ha voluto sapere

 27
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Nicox (Guest) 05-08-2026 18:29

Mamma che sofferenza…

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MAURO (Guest) 05-08-2026 18:29

Forza….A MUSO DURO

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-1: Detuqueridapresencia
Krik Kroc 05-08-2026 18:25

Lorenzo penoso, sempre passivo, mai all’attacco, sempre in difesa. Al prossimo turno o cambia tegisti

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+1: Aquila.
-1: Detuqueridapresencia
robdes12 05-08-2026 18:22

Scritto da Maxi
Musetti osceno in risposta, per carità

Ne ha fatte anche alcune molto belle. La risposta non è il suo punto di forza, già si sa; ma oggi non ha ancora fatto suo il set per errori marchiani su palle facili, soprattutto da spingere col dritto. Un esempio questo primo set point sprecato.

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+1: Krik Kroc
robdes12 05-08-2026 18:19

Certo che Musetti è incredibile. Porta a compimento colpi difficilissimi e ne sbaglia di semplicissimi, come in questo caso il colpo di attacco troppo centrale e corto con tre quarti di campo libero. Poi dopo ti fa un rovescio incrociato strettissimo da manuale. Più lo guardo e più vedo la differenza fra lui e Alcaraz.

22
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Maxi (Guest) 05-08-2026 17:40

Musetti osceno in risposta, per carità

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+1: Krik Kroc
Renzo net (Guest) 05-08-2026 17:34

Certo che arrivati ai 32′ tra la parte alta e la parte bassa del tabellone c’è un abissale divario tecnico.

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robdes12 05-08-2026 16:54

Scritto da SGT76

Scritto da andrewthefirst

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Sì…può essere un’altra grande vittoria per il tennis italiano…

Fortuna che sei “THE FIRST..”
Non oso immaginare il livello di quelli che ti stanno dietro

Io lo leggo come ‘the worst’.

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+1: Detuqueridapresencia, SGT76
Detuqueridapresencia 05-08-2026 16:31

Scritto da Just Is back

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Giusto, la formula esatta per il calcolo è la seguente
Probabilità di farcela = radice quadrata del rapporto fra i ranking, moltiplicata per la radice cubica del rapporto inverso fra le età moltiplicata per il coseno iperbolico del rapporto fra le altezze moltiplicato per il logaritmo in base 10 della sommatoria delle bottiglie nella tua cantina.

Mi fido comandante, ma a patto che lo fiasco confermi

E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che Lo Fiasco svuoti la cantina e confermi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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+1: SGT76, JannikUberAlles
-1: Purple Rain
SGT76 05-08-2026 16:21

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Base x Altezza diviso 2.
Tutto torna..
Ed io che pensavo non servissero a Nulla le formule matematiche.

 17
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+1: Detuqueridapresencia
SGT76 05-08-2026 16:20

Scritto da andrewthefirst

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Sì…può essere un’altra grande vittoria per il tennis italiano…

Fortuna che sei “THE FIRST..”
Non oso immaginare il livello di quelli che ti stanno dietro

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+1: Detuqueridapresencia, robdes12, Napol ti amo, Marco M.
Just Is back (Guest) 05-08-2026 15:45

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Giusto, la formula esatta per il calcolo è la seguente
Probabilità di farcela = radice quadrata del rapporto fra i ranking, moltiplicata per la radice cubica del rapporto inverso fra le età moltiplicata per il coseno iperbolico del rapporto fra le altezze moltiplicato per il logaritmo in base 10 della sommatoria delle bottiglie nella tua cantina.

Mi fido comandante, ma a patto che lo fiasco confermi

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+1: Detuqueridapresencia
andrewthefirst 05-08-2026 14:15

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Sì…può essere un’altra grande vittoria per il tennis italiano…

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
walden 05-08-2026 13:27

@ Detuqueridapresencia (#4662871)

😆

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+1: Detuqueridapresencia
-1: Purple Rain
Detuqueridapresencia 05-08-2026 13:05

Scritto da enzolab
Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

Giusto, la formula esatta per il calcolo è la seguente

Probabilità di farcela = radice quadrata del rapporto fra i ranking, moltiplicata per la radice cubica del rapporto inverso fra le età moltiplicata per il coseno iperbolico del rapporto fra le altezze moltiplicato per il logaritmo in base 10 della sommatoria delle bottiglie nella tua cantina.

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+1: walden, Marco M., SGT76, Il GUEst, marcusmin, Dr Ivo
-1: Purple Rain
LiveTennis.it Staff 05-08-2026 12:58

@ roby.mortilla@gmail.com (#4662850)

E’ così riduzione pubblicitaria di quasi il 50%…..arriverà un articolo domani per la nuova collaborazione iniziata ieri (azienda che sarà unica per la pubblicità). Un abbraccio

 11
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+1: roby.mortilla@gmail.com, walden
JOA20 (Guest) 05-08-2026 12:58

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Jack1
Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.

HUM, SU ARNALDI HO MOLTI DUBBI……..

Spero che i dolci ricordi del 2024 quando arrivò in semifinale gli diano la spinta necessaria

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giumart (Guest) 05-08-2026 12:48

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
Scusate, non c’entra niente… ma anche a voi sullo smartphone è sparita tutta la sfilza infinita di pubblicità prima di arrivare ai nostri commenti? Se fosse così, benissimo!

Pare anche a me, e non credo ai miei occhi! Ultimamente assai spesso ho rinunciato a scrivere commenti proprio per le indicibili invasioni pubblicitarie.

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+1: roby.mortilla@gmail.com
PeteBondurant 05-08-2026 12:35

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
Scusate, non c’entra niente… ma anche a voi sullo smartphone è sparita tutta la sfilza infinita di pubblicità prima di arrivare ai nostri commenti? Se fosse così, benissimo!

Mai apparsa

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roby.mortilla@gmail.com 05-08-2026 12:23

Scusate, non c’entra niente… ma anche a voi sullo smartphone è sparita tutta la sfilza infinita di pubblicità prima di arrivare ai nostri commenti? Se fosse così, benissimo!

 7
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doc (Guest) 05-08-2026 12:22

Un altro bye per Musetti.

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enzolab (Guest) 05-08-2026 12:21

Musetti affronta il colombiano Nicolas Mejia, 26 anni, 1,82 di altezza, 126mo in classifica. Dovrebbe farcela. enzo

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M., SGT76, Alain
Jack1 05-08-2026 11:58

Idem

 4
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Giuliano da Viareggio (Guest) 05-08-2026 10:49

Scritto da Jack1
Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.

HUM, SU ARNALDI HO MOLTI DUBBI……..

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+1: Jack1
Jack1 05-08-2026 09:45

Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.

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JannikUberAlles 05-08-2026 09:02

Un programma molto interessante, con la discesa in campo dei “pezzi grossi” del tabellone, da Zverev alla Noskova, da FAA a Rybakina.

Poi altre “stelle” nel tabellone maschile e femminile: Fritz, Mirra Andreeva, …

…anche i “nostri” Musetti (che dovrebbe o potrebbe vincere) ed Arnaldi, che vedo “sfavorito” e spero mi possa sorprendere 😉

 1
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