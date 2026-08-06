Arnaldi soffre ma supera Marozsan: a Montreal sfiderà il giustiziere di Zverev

Comincia con una vittoria il cammino di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Montreal. Il sanremese ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7-5 2-6 6-4, al termine di una battaglia durata poco più di due ore, qualificandosi così per il terzo turno del torneo canadese.

Un successo importante per l’azzurro, capace di reagire dopo un secondo set complicato e di gestire con grande lucidità i momenti decisivi della frazione finale. Arnaldi tornerà ora in campo contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 69 del mondo, protagonista della grande sorpresa di giornata con l’eliminazione della prima testa di serie Alexander Zverev.

Un ritorno nel torneo della prima semifinale Masters 1000

Arnaldi partecipa per la quarta volta al Masters 1000 canadese, una manifestazione alla quale è legato uno dei risultati più importanti della propria carriera. Nel 2024, proprio sui campi di Montreal, il ligure raggiunse infatti la sua prima e finora unica semifinale in un torneo di questa categoria.

In quella circostanza il suo cammino si interruppe contro Andrey Rublev, che si impose per 6-4 6-2 al termine di una partita condizionata anche dalla pioggia. Due anni più tardi, Arnaldi ha iniziato una nuova avventura canadese con una vittoria sofferta ma preziosa.

Primo set equilibrato, poi la reazione di Marozsan

Il primo parziale è rimasto in equilibrio a lungo. Marozsan ha cercato di comandare gli scambi con le consuete accelerazioni improvvise, mentre Arnaldi ha provato a mantenere profondità e continuità, evitando di concedere troppo campo all’avversario.

La differenza è arrivata nelle battute conclusive. Il sanremese è riuscito a trovare l’allungo decisivo e a chiudere il set sul 7-5, costruendo un vantaggio importante dopo una frazione combattuta.

Nel secondo parziale, però, l’andamento della partita è cambiato. Marozsan ha aumentato il ritmo e ha approfittato di un calo dell’italiano, meno preciso e meno efficace nei propri turni di servizio. L’ungherese ha preso rapidamente il controllo e si è imposto per 6-2, rimandando ogni decisione al terzo set.

Il break decisivo sul 3-3

Arnaldi ha avuto il merito di non trascinarsi nella frazione decisiva le difficoltà vissute nel secondo parziale. Il ligure ha ritrovato maggiore ordine nel proprio gioco e ha mantenuto il contatto con Marozsan fino al 3-3.

Proprio nel settimo game è arrivato il passaggio decisivo dell’incontro. L’azzurro ha aumentato la pressione in risposta e ha strappato la battuta all’ungherese a 15, conquistando il break che gli ha permesso di portarsi sul 4-3.

Marozsan ha provato a reagire e ha avuto un’ultima grande occasione quando Arnaldi è andato a servire per il match sul 5-4. Il sanremese si è ritrovato sotto 15-40, concedendo due possibilità per il controbreak che avrebbero potuto riaprire completamente la partita.

Nel momento di massima pressione, però, l’italiano ha mostrato grande freddezza. Arnaldi ha annullato entrambe le palle break e ha completato la rimonta nel game, chiudendo il terzo set sul 6-4 e festeggiando il passaggio del turno.

Quarta vittoria contro Marozsan

Il successo di Montreal conferma la tradizione favorevole di Arnaldi nei confronti diretti con Marozsan. Il ligure aveva già battuto l’ungherese nel 2021 al torneo M15 di Antalya, nel 2022 nei quarti di finale del Challenger di San Marino e nel 2025 negli ottavi dell’ATP di Ginevra.

In Svizzera Arnaldi si era imposto per 6-3 7-6(3), mentre a San Marino aveva vinto per 6-4 6-2. Il risultato ottenuto in Canada porta quindi a quattro le sue vittorie in altrettanti confronti con Marozsan, considerando anche gli incontri disputati nei circuiti ITF e Challenger.

Una stagione cambiata con il titolo di Cagliari

La stagione 2026 di Arnaldi ha assunto una direzione completamente diversa a partire dal mese di maggio. Dopo una prima parte dell’anno complicata anche da un persistente problema al piede destro, il sanremese ha conquistato il Sardegna Open, Challenger 175 disputato a Cagliari.

Il titolo, ottenuto battendo Hubert Hurkacz in finale, ha rappresentato il successo più importante della carriera nel circuito Challenger e il primo trofeo conquistato da Arnaldi dal giugno 2023. Da quel momento il ligure ha ritrovato fiducia e continuità.

Il momento più significativo è arrivato poche settimane più tardi al Roland Garros. Arnaldi ha raggiunto la semifinale, miglior risultato della carriera in un torneo del Grande Slam, e avrebbe dovuto affrontare Flavio Cobolli nella prima semifinale tutta italiana della storia del singolare maschile in un Major.

Il match, però, non si è disputato. Arnaldi è stato costretto al ritiro poche ore prima dell’incontro a causa di un virus che gli aveva provocato vomito e una forte debolezza, permettendo a Cobolli di accedere direttamente alla finale.

Ora la sfida con Griekspoor

Al terzo turno Arnaldi troverà Tallon Griekspoor, capace di eliminare Alexander Zverev con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-4. L’olandese aveva già superato Lorenzo Sonego al primo turno per 7-6(5) 7-5 e si presenta quindi alla sfida con due vittorie di grande peso alle spalle.

Zverev era il numero due del mondo e la prima testa di serie del torneo, ma Griekspoor è riuscito a ribaltare l’incontro dopo aver perso il primo set, ottenendo la terza vittoria della carriera contro il tedesco. L’ATP ha confermato che sarà proprio Arnaldi il suo prossimo avversario.

Arnaldi dovrà alzare ulteriormente il livello, ma il successo contro Marozsan rappresenta un segnale positivo: il sanremese ha superato un passaggio a vuoto, ha trovato il break nel momento decisivo e ha annullato due palle break mentre serviva per il match. Montreal torna così a regalargli buone sensazioni, due anni dopo la semifinale che lo aveva consacrato ai massimi livelli.

ATP Montreal Fabian Marozsan Fabian Marozsan 5 6 4 Matteo Arnaldi [30] Matteo Arnaldi [30] 7 2 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico