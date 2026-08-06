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WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
06/08/2026 06:38 Nessun commento
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WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia · 6 Agosto 2026
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23°C
Sole, poi temporali e rovesci · Picco orario 32°C
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Agosto
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08:00
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⚠ Allarme rosso per caldo e allarme arancio per temporali: quarti sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 6 Agosto
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🌩 Temporali/Rovesci
⚠ Caldo/Temporali
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
⚠ Caldo/Temporali
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Justina Mikulskyte vs Gabriela Knutson Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Carol Young Suh Lee vs Weronika Falkowska
Il match deve ancora iniziare
Vendula Valdmannova vs Susan Bandecchi
Il match deve ancora iniziare
Momoko Kobori / Ayano Shimizu vs Martyna Kubka / Alicja Rosolska Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Mona Barthel vs Elizara Yaneva Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
Naima Karamoko / Lara Salden vs Weronika Falkowska / Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125 Varsavia, WTA 125 Varsavia 2026
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