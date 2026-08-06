WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

06/08/2026 06:38 Nessun commento
Mona Barthel nella foto - Foto Getty Images
Mona Barthel nella foto - Foto Getty Images

🇵🇱
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia  ·  6 Agosto 2026

🌩
23°C
Sole, poi temporali e rovesci  ·  Picco orario 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nubi e instabilità tra tarda mattina e pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 10:00 e alle 13:00, rovesci alle 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Agosto
08:00
25°
09:00
27°
10:00
🌩
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
🌩
30°
15:00
32°
16:00
🌧
30°
19:00
28°
21:00
26°
⚠  Allarme rosso per caldo e allarme arancio per temporali: quarti sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌩  Temporali/Rovesci
⚠  Caldo/Temporali
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Justina Mikulskyte LTU vs Gabriela Knutson CZE Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Carol Young Suh Lee USA vs Weronika Falkowska POL

Il match deve ancora iniziare

Vendula Valdmannova CZE vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

Momoko Kobori JPN / Ayano Shimizu JPN vs Martyna Kubka POL / Alicja Rosolska POL Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Mona Barthel GER vs Elizara Yaneva BUL Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Naima Karamoko SUI / Lara Salden BEL vs Weronika Falkowska POL / Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

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