Ingarao, da Sinner al Tennis Club Cagliari: è di nuovo il favorito per i Campionati italiani di “seconda”

Il poker di titoli nazionali siglato fra 2022 e 2025? Evidentemente non gli basta. Perché Alessandro Ingarao sarà il favorito al Tennis Club Cagliari anche quest’anno, in una nuova edizione dei Campionati italiani di seconda categoria, in programma da venerdì 17 a domenica 26 luglio, sempre con 13.000 euro di montepremi complessivo. È la nona volta consecutiva sui campi in terra battuta di Monte Urpinu, e il siracusano classe 1999 è di nuovo il giocatore di miglior classifica fra i 78 iscritti al singolare, grazie al ranking nazionale di 2.1 costruito con i ripetuti successi nei tornei Open sparsi nello Stivale. Proprio quest’anno Ingarao ne ha vinto uno anche a Cagliari, l’Open BNL di gennaio che gli ha permesso di partecipare alle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Un’occasione di enorme valore visto che, durante il torneo di Roma, il 26enne ha lavorato anche come sparring partner di Jannik Sinner, numero 1 del mondo e poi capace di riportare il titolo in Italia a cinquant’anni dall’ultima volta. L’esperienza col più forte di tutti ha reso il siciliano ancora più consapevole, e un paio di mesi più tardi eccolo di nuovo a Cagliari, a caccia del quinto scudetto di fila. Un compito che ogni anno diventa sempre più complicato, perché cresce il livello della concorrenza, in un tabellone che annovera anche l’italo-argentino Nicolas Bianchi, ultimo avversario battuto da Ingarao nella cavalcata tricolore della passata edizione.

Insieme a Bianchi, al via anche altri cinque giocatori di classifica 2.2: Alessandro Scialla, il sardo Marco Dessì, Giuseppe Caparco, Alessandro Ragazzi e Tommaso Gabrieli. Ma ci saranno anche molti altri tennisti da tenere d’occhio, fra giovani emergenti e altri più esperti, come il lombardo Davide Pontoglio che vinse lo scudetto di “seconda” dieci anni fa a Roma, nella penultima edizione prima dell’approdo della competizione a Cagliari. Grande attesa anche per i talenti di casa, su tutti Nicola Porcu e il 17enne Lorenzo Rocco, di recente protagonisti della promozione in Serie A2 della squadra maschile del Tennis Club Cagliari. Per entrambi, come per tanti altri, c’è la preziosa occasione per confrontarsi, in casa, con giocatori di alto livello provenienti da ogni parte d’Italia. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Monte Urpinu sono previste le qualificazioni, mentre da lunedì 20 scatterà il tabellone principale, con i più forti già in campo sin dai primi giorni della settimana, come avviene nei tornei internazionali. Da non dimenticare il tabellone di doppio, che cerca gli eredi di Noah Perfetti e Roberto Miceli, vincitori nel 2025. Il tabellone verrà stilato nella mattinata di lunedì 20, poi sarà subito battaglia, con tante coppie determinate a cucirsi lo scudetto sul petto. L’ingresso al Tennis Club Cagliari sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.