Wimbledon 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma di Venerdì 03 Luglio 2026. Novak Djokovic ancora sul Centrale. Jannik Sinner sul campo n.1

02/07/2026 17:01 17 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech FRA vs N. Djokovic SRB
A. Sabalenka IOA vs J. Ostapenko LAT
F. Auger-Aliassime CAN vs M. Zheng USA

No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina AUS vs N. Osaka JPN
J. Sinner ITA vs J. Brooksby USA
C. Liu USA vs C. Gauff USA

No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Fonseca BRA
J. Pegula USA vs J. Bouzas Maneiro ESP
H. Hurkacz POL vs T. Paul USA

No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs A. Kalinskaya IOA
J. Struff GER vs D. Medvedev IOA
K. Muchova CZE vs M. Sawangkaew THA

Court 12 – Ore: 12:00am
E. Alexandrova IOA vs I. Jovic USA
A. Davidovich Fokina ESP vs M. Fucsovics HUN

Court 18 – Ore: 12:00am
R. Jodar ESP vs S. Mochizuki JPN
N. Bartunkova CZE vs B. Krejcikova CZE

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17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

robdes12 02-07-2026 18:30

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da NonSoloSinner
Novak è Novak, Jannik è il numero 1, ma sta perdendo clamorosamente colpi a livello di popolarità… poi per noi italiani resta intoccabile

confermo quanto ho detto… ora continuate tranquillamente a sfogarvi con i pollicioni verso… ci starebbe l’emoticon con un sorriso, ma qui non lo pija

Non è questione di pollici su o giù, è che il tuo commento era tanto fuori luogo quanto vigliaccamente malevolo. Ti piaccia o no, Jannik è un campione di caratura enorme, e la sua popolarità è altrettanto diffusa, come si vede dalla quantità di arancio e gadget allusivi alle carote che hanno molti degli spettatori stranieri. La sua popolarità in calo…ci mostri le statistiche? Altrimenti hai solo sparato a salve anche in un’occasione in cui era meglio lasciare la pistoletta giocattolo dentro un cassetto. Spero tu abbia capito il senso delle mie metafore.

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Inox 02-07-2026 18:23

@ robdes12 (#4646024)

Anche io trovo il suo nickname senza senso, vabbè questo è il mondo diceva Totò appoggiando la mano sul sedere di Peppino ahahah

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MAURO (Guest) 02-07-2026 18:16

Scritto da walden
Credo non sia mai successo che il numero 1 e detentore del titolo venga messo non nel centrale… come non era mai successo che la tds nunmero 1 venisse fatta giocare a mezzogiorno a Parigi…

Hai ragione amico.

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NonSoloSinner (Guest) 02-07-2026 18:05

Scritto da NonSoloSinner
Novak è Novak, Jannik è il numero 1, ma sta perdendo clamorosamente colpi a livello di popolarità… poi per noi italiani resta intoccabile

confermo quanto ho detto… ora continuate tranquillamente a sfogarvi con i pollicioni verso… ci starebbe l’emoticon con un sorriso, ma qui non lo pija

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-1: Faustozazz, Marco M.
Silvy__89 02-07-2026 18:01

Tutte ste polemiche se per un turno non è sul Centrale non le capisco. Per me possono metterlo anche nel campetto sotto casa mia, frega un cavolo, mi basta che vinca

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robdes12 02-07-2026 18:00

Scritto da Alex77

Scritto da robdes12

Scritto da Alex77
Oddio, far polemica anche sul campo dove gioca Sinner, non il Centrale, ma comunque il n 1 straparlando anche di cali di popolarità è proprio da troglioni

Mi pare che Jannik abbia anche detto che l’erba del centrale gli risulti più lenta di quella di altri campi. Potrebbe essere addirittura un vantaggio, per lui, giocare sul campo numero 1. D’altra parte avrebbe dovuto giocare l’ultimo incontro, che poteva anche essere in tardo pomeriggio. Non sappiamo se Nole vincerà in tre set rapidi o dovrà faticare di più, nè quanto durerà l’impronosticabile partita femminile.

Si si certo Robdes, il mio intervento era però più per dire che si prende qualsiasi scusa per poter parlar male del rosso, in questo caso, ovviamente, il messaggio del noto troglione sarebbe “non conta un cavolo” perché spostato a giocare sul campo 1.. meno male che anche per lui Sinner dovrebbe esser intoccabile

A me quel che fa specie è il suo nick. Non solo Sinner? Ok, nessuno mette in dubbio che abbiamo un’armata di giocatori sopraffini, ma Jannik resta sempre l’alfiere di questo momento aureo del tennis italiano. Io stravedo per Jannik, il che non mi impedisce di voler vedere sempre vincente con gli altri non italiani Musetti, o Cobolli, o Darderi e via dicendo. Adoro Berrettini come tennista e come uomo di carattere e intelligenza, ma questo non mi porta di certo a desiderare che, in caso di scontro fra lui e Jannik, io voglia che perda Sinner. Matteo è un grande giocatore, però Jannik è un fuoriclasse; per cui di fronte a tanto talento non posso che inchinarmi. Ma riescono a capire quanto sia eccezionale Sinner o no? Abbiamo tutti questi emuli di Pietrangeli qui dentro?

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+1: Marco M., Inox, Silvy__89
Carota Senior 02-07-2026 17:57

L’anno scorso Alcaraz ha giocato tutte le partite sul campo principale.
Sicuramente agli inglesi frega zero, ma non lo trovo corretto nei confronti del campione in carica.
Sul campo 1 l’anno scorso Jannik giocò l’incontro dei quarti con Shelton, non credo cambi molto per Sinner.

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Inox 02-07-2026 17:52

@ NonSoloSinner (#4645978)

.. adesso scopro che sei Italiano

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Alex77 (Guest) 02-07-2026 17:47

Scritto da robdes12

Scritto da Alex77
Oddio, far polemica anche sul campo dove gioca Sinner, non il Centrale, ma comunque il n 1 straparlando anche di cali di popolarità è proprio da troglioni

Mi pare che Jannik abbia anche detto che l’erba del centrale gli risulti più lenta di quella di altri campi. Potrebbe essere addirittura un vantaggio, per lui, giocare sul campo numero 1. D’altra parte avrebbe dovuto giocare l’ultimo incontro, che poteva anche essere in tardo pomeriggio. Non sappiamo se Nole vincerà in tre set rapidi o dovrà faticare di più, nè quanto durerà l’impronosticabile partita femminile.

Si si certo Robdes, il mio intervento era però più per dire che si prende qualsiasi scusa per poter parlar male del rosso, in questo caso, ovviamente, il messaggio del noto troglione sarebbe “non conta un cavolo” perché spostato a giocare sul campo 1.. meno male che anche per lui Sinner dovrebbe esser intoccabile

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+1: Sonj
robdes12 02-07-2026 17:33

Scritto da Alex77
Oddio, far polemica anche sul campo dove gioca Sinner, non il Centrale, ma comunque il n 1 straparlando anche di cali di popolarità è proprio da troglioni

Mi pare che Jannik abbia anche detto che l’erba del centrale gli risulti più lenta di quella di altri campi. Potrebbe essere addirittura un vantaggio, per lui, giocare sul campo numero 1. D’altra parte avrebbe dovuto giocare l’ultimo incontro, che poteva anche essere in tardo pomeriggio. Non sappiamo se Nole vincerà in tre set rapidi o dovrà faticare di più, nè quanto durerà l’impronosticabile partita femminile.

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walden 02-07-2026 17:30

Credo non sia mai successo che il numero 1 e detentore del titolo venga messo non nel centrale… come non era mai successo che la tds nunmero 1 venisse fatta giocare a mezzogiorno a Parigi…

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+1: Marco M.
Alex77 (Guest) 02-07-2026 17:24

Oddio, far polemica anche sul campo dove gioca Sinner, non il Centrale, ma comunque il n 1 straparlando anche di cali di popolarità è proprio da troglioni

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+1: Sonj, robdes12, JannikUberAlles, Inox, Silvy__89, Marco M.
sin&son (Guest) 02-07-2026 17:20

O non voleva giocare di sera Lui oppure non me lo spiego. Aliassime sul centrale e’ da rimborso del biglietto

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Intenditore (Guest) 02-07-2026 17:15

Il n.1 del mondo e derentore del titolo dovrebbe giocare sempre sul Centrale anche se capisco che la partita di Nole, sulla carta, potrebbe essere più equilibrata, ma non credo avrà problemi.

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fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (Guest) 02-07-2026 17:13

Noooo! Campo n.1 dopo la Osaka! Quella si veste da Samurai e il nostro Jannik si deconcentra e gli viene il coccolone 😉

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+1: Detuqueridapresencia
Tiger Woods (Guest) 02-07-2026 17:04

Cos’hanno bevuto gli organizzatori per mettere Aliassime – Zheng sul centrale???

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+1: Detuqueridapresencia, Silvy__89, pablito