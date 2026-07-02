Wimbledon: Il programma di Venerdì 03 Luglio 2026. Novak Djokovic ancora sul Centrale. Jannik Sinner sul campo n.1
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech vs N. Djokovic
A. Sabalenka vs J. Ostapenko
F. Auger-Aliassime vs M. Zheng
No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina vs N. Osaka
J. Sinner vs J. Brooksby
C. Liu vs C. Gauff
No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin vs J. Fonseca
J. Pegula vs J. Bouzas Maneiro
H. Hurkacz vs T. Paul
No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic vs A. Kalinskaya
J. Struff vs D. Medvedev
K. Muchova vs M. Sawangkaew
Court 12 – Ore: 12:00am
E. Alexandrova vs I. Jovic
A. Davidovich Fokina vs M. Fucsovics
Court 18 – Ore: 12:00am
R. Jodar vs S. Mochizuki
N. Bartunkova vs B. Krejcikova
TAG: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Wimbledon, Wimbledon 2026
Non è questione di pollici su o giù, è che il tuo commento era tanto fuori luogo quanto vigliaccamente malevolo. Ti piaccia o no, Jannik è un campione di caratura enorme, e la sua popolarità è altrettanto diffusa, come si vede dalla quantità di arancio e gadget allusivi alle carote che hanno molti degli spettatori stranieri. La sua popolarità in calo…ci mostri le statistiche? Altrimenti hai solo sparato a salve anche in un’occasione in cui era meglio lasciare la pistoletta giocattolo dentro un cassetto. Spero tu abbia capito il senso delle mie metafore.
@ robdes12 (#4646024)
Anche io trovo il suo nickname senza senso, vabbè questo è il mondo diceva Totò appoggiando la mano sul sedere di Peppino ahahah
Hai ragione amico.
confermo quanto ho detto… ora continuate tranquillamente a sfogarvi con i pollicioni verso… ci starebbe l’emoticon con un sorriso, ma qui non lo pija
Tutte ste polemiche se per un turno non è sul Centrale non le capisco. Per me possono metterlo anche nel campetto sotto casa mia, frega un cavolo, mi basta che vinca
A me quel che fa specie è il suo nick. Non solo Sinner? Ok, nessuno mette in dubbio che abbiamo un’armata di giocatori sopraffini, ma Jannik resta sempre l’alfiere di questo momento aureo del tennis italiano. Io stravedo per Jannik, il che non mi impedisce di voler vedere sempre vincente con gli altri non italiani Musetti, o Cobolli, o Darderi e via dicendo. Adoro Berrettini come tennista e come uomo di carattere e intelligenza, ma questo non mi porta di certo a desiderare che, in caso di scontro fra lui e Jannik, io voglia che perda Sinner. Matteo è un grande giocatore, però Jannik è un fuoriclasse; per cui di fronte a tanto talento non posso che inchinarmi. Ma riescono a capire quanto sia eccezionale Sinner o no? Abbiamo tutti questi emuli di Pietrangeli qui dentro?
L’anno scorso Alcaraz ha giocato tutte le partite sul campo principale.
Sicuramente agli inglesi frega zero, ma non lo trovo corretto nei confronti del campione in carica.
Sul campo 1 l’anno scorso Jannik giocò l’incontro dei quarti con Shelton, non credo cambi molto per Sinner.
@ NonSoloSinner (#4645978)
.. adesso scopro che sei Italiano
Si si certo Robdes, il mio intervento era però più per dire che si prende qualsiasi scusa per poter parlar male del rosso, in questo caso, ovviamente, il messaggio del noto troglione sarebbe “non conta un cavolo” perché spostato a giocare sul campo 1.. meno male che anche per lui Sinner dovrebbe esser intoccabile
Mi pare che Jannik abbia anche detto che l’erba del centrale gli risulti più lenta di quella di altri campi. Potrebbe essere addirittura un vantaggio, per lui, giocare sul campo numero 1. D’altra parte avrebbe dovuto giocare l’ultimo incontro, che poteva anche essere in tardo pomeriggio. Non sappiamo se Nole vincerà in tre set rapidi o dovrà faticare di più, nè quanto durerà l’impronosticabile partita femminile.
Credo non sia mai successo che il numero 1 e detentore del titolo venga messo non nel centrale… come non era mai successo che la tds nunmero 1 venisse fatta giocare a mezzogiorno a Parigi…
Oddio, far polemica anche sul campo dove gioca Sinner, non il Centrale, ma comunque il n 1 straparlando anche di cali di popolarità è proprio da troglioni
O non voleva giocare di sera Lui oppure non me lo spiego. Aliassime sul centrale e’ da rimborso del biglietto
Il n.1 del mondo e derentore del titolo dovrebbe giocare sempre sul Centrale anche se capisco che la partita di Nole, sulla carta, potrebbe essere più equilibrata, ma non credo avrà problemi.
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Novak è Novak, Jannik è il numero 1, ma sta perdendo clamorosamente colpi a livello di popolarità… poi per noi italiani resta intoccabile
Noooo! Campo n.1 dopo la Osaka! Quella si veste da Samurai e il nostro Jannik si deconcentra e gli viene il coccolone 😉
Cos’hanno bevuto gli organizzatori per mettere Aliassime – Zheng sul centrale???