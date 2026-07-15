Fonseca fa il punto sulla stagione: “Le sfide con Sinner, Alcaraz e Zverev mi hanno fatto crescere”

João Fonseca guarda con soddisfazione alla prima parte della sua stagione. Il brasiliano ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un torneo del Grande Slam al Roland Garros, dove ha ottenuto anche una prestigiosa vittoria contro Novak Djokovic, prima di vivere una parentesi sull’erba al di sotto delle aspettative.

Tra Halle e Wimbledon, Fonseca ha infatti raccolto una sola vittoria in tre incontri, uscendo al primo turno del torneo tedesco e al secondo turno dei Championships. Il bilancio complessivo dell’anno rimane comunque positivo, come ha spiegato in un’intervista concessa a ESPN Brasil.

Le sfide con i migliori del mondo

Nei primi sei mesi della stagione, il brasiliano ha avuto la possibilità di affrontare Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, gli ultimi tre vincitori di un torneo del Grande Slam. Fonseca ha perso tutti e tre gli incontri, ma considera queste esperienze fondamentali per il proprio percorso di crescita.

“Giocare contro di loro è stato molto importante per la mia maturità e per la mia carriera. Anche se ho perso tutte e tre le partite, ne ho ricavato soltanto aspetti positivi”, ha spiegato il brasiliano.

Il confronto diretto gli ha permesso di comprendere quali siano ancora le differenze da colmare: “Ho visto in cosa erano molto più forti di me, gli aspetti nei quali eravamo simili e quelli in cui potevo fare meglio. Tutto questo mi aiuterà a continuare a evolvermi e, se Dio vorrà, un giorno a competere con loro ai vertici”.

Fonseca ritiene di essere già un giocatore più completo e consapevole rispetto alla sua prima stagione da professionista. Ora dovrà anche imparare a gestire la pressione legata ai punti da difendere e alle aspettative sempre maggiori.

La vittoria indimenticabile contro Djokovic

Il momento più emozionante dell’anno resta il successo ottenuto contro Novak Djokovic sul Philippe-Chatrier. Fonseca ha ricordato l’atmosfera speciale creata dai numerosi tifosi brasiliani presenti sugli spalti e l’incredulità provata al termine della partita.

“È stato surreale, soprattutto per tutto il sostegno ricevuto. Quando ho vinto non riuscivo a crederci: mi sono limitato a godermi il momento e, vedendo il mio team, li ho abbracciati chiedendomi cosa fosse appena successo”, ha raccontato.

Per il giovane brasiliano sarebbe stato già straordinario condividere il campo con Djokovic. Il modo in cui si è sviluppato l’incontro e la vittoria finale hanno però trasformato quella giornata in un ricordo ancora più speciale.

Montreal, Cincinnati e US Open nel programma

Dopo Wimbledon, Fonseca ha scelto di trascorrere alcune settimane in Brasile per recuperare energie e preparare la lunga trasferta sul cemento nordamericano. Il suo programma prevede la partecipazione ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, seguita da una settimana di riposo prima dello US Open.

Il brasiliano non sarà invece al via dell’ATP di Washington: “Voglio trascorrere un po’ più di tempo in Brasile. Dopo New York partirò direttamente per la tournée asiatica e sarà probabilmente la trasferta più lunga dell’anno”.

Fonseca resterà quindi a Rio de Janeiro per riposarsi, allenarsi e lavorare sugli aspetti del gioco che deve ancora migliorare. L’obiettivo è presentarsi nelle migliori condizioni all’inizio della tournée nordamericana e provare a lasciare il segno anche nell’ultimo Slam dell’anno.





Francesco Paolo Villarico