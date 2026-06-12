ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Mattia Bellucci a Stoccarda (Live)
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🎾 Quarti
🌿 Erba
Center Court – ore 11:00
Giovanni Mpetshi Perricard vs Alexander Bublik
Ben Shelton vs Marcos Giron (Non prima 12:30)
Mattia Bellucci vs Taylor Fritz
vs Sho Shimabukuro (Non prima 15:00)
Jiri Lehecka vs Frances Tiafoe (Non prima 17:00)
Colosseum – ore 12:00
Jiri Lehecka vs Frances Tiafoe (Non prima 17:00)
Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis vs Alexander Bublik / Nick Kyrgios (Non prima 12:00)
Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff vs Vasil Kirkov / Lucas Miedler
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🎾 2° Turno + Quarti
🌿 Erba
11:00 Zhang Z. vs Mannarino A.
12:30 Interrotta Borges N. vs Cilic M. 1-0
12:30 Interrotta Medvedev D. vs Boogaard T. 1-0
13:30 Bonzi B. vs De Minaur A.
15:00 Auger-Aliassime F. vs Majchrzak K.
TAG: ATP 250 Stoccarda, ATP 250 Stoccarda 2026
3 commenti
Sì, se Bellucci dovesse battere Fritz avrebbe diritto a un SE ma bisogna vedere chi altri c’è in lizza.
Bellucci può avere lo SE per i tornei della prossima settimana anche se di grado superiore?
Vincendo oggi non potrebbe giocare le quali mi sa
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RINGRAZIAMENTI ALLA REDAZIONE…….