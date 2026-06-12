Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Mattia Bellucci a Stoccarda (Live)

12/06/2026 07:05 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  12 Giugno 2026

🌧
12°C
Pioggia e nubi  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Pioggia e rovesci tra mattina e primo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Giugno
07:00
🌧
13°
08:00
🌧
13°
09:00
14°
10:00
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14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
🌧
17°
14:00
🌧
18°
17:00
19°
20:00
20°
⚠  Pioggia e rovesci fino al primo pomeriggio: programma su erba da monitorare
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
ATP QF
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  Quarti
🌿  Erba

Center Court – ore 11:00
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Marcos Giron USA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

it vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Frances Tiafoe USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Colosseum – ore 12:00
Jiri Lehecka CZE vs Frances Tiafoe USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST / Stefanos Sakellaridis GRE vs Alexander Bublik KAZ / Nick Kyrgios AUS (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER vs Vasil Kirkov USA / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  12 Giugno 2026

🌧
15°C
Rovesci e schiarite  ·  Picco 19°C
CIELO Variabile, con nubi e schiarite
PIOGGIA Rovesci al mattino e nel pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Giugno
07:00
🌧
16°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
🌧
18°
15:00
🌧
18°
18:00
18°
21:00
18°
⚠  Rovesci tra mattina e pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
ATP R2-QF
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  2° Turno + Quarti
🌿  Erba

11:00 Zhang Z. CHN vs Mannarino A. FRA

Il match deve ancora iniziare

12:30 Interrotta Borges N. POR vs Cilic M. CRO 1-0

Il match deve ancora iniziare

12:30 Interrotta Medvedev D. --- vs Boogaard T. NED 1-0

Il match deve ancora iniziare

13:30 Bonzi B. FRA vs De Minaur A. AUS

Il match deve ancora iniziare

15:00 Auger-Aliassime F. CAN vs Majchrzak K. POL

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

JOA20 (Guest) 12-06-2026 10:02

Scritto da italo
Bellucci può avere lo SE per i tornei della prossima settimana anche se di grado superiore?
Vincendo oggi non potrebbe giocare le quali mi sa

Sì, se Bellucci dovesse battere Fritz avrebbe diritto a un SE ma bisogna vedere chi altri c’è in lizza.

 3
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italo (Guest) 12-06-2026 09:53

Bellucci può avere lo SE per i tornei della prossima settimana anche se di grado superiore?
Vincendo oggi non potrebbe giocare le quali mi sa

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 12-06-2026 07:55

FINALMENTE FUNZIONA ANCHE QUESTA PAGINA!
RINGRAZIAMENTI ALLA REDAZIONE…….

 1
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