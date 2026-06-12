Circuito Wta Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

12/06/2026 07:16 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  12 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Giugno
09:00
17°
10:00
18°
11:00
🌧
18°
12:00
19°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
🌧
20°
16:00
21°
18:00
20°
20:00
18°
⚠  Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
WTA R2-QF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  2° Turno + Quarti
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 11:00
(1) Elena Rybakina KAZ vs Tatjana Maria GER Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Sorana Cirstea ROU vs Emma Raducanu GBR

WTA Queens
Sorana Cirstea [7]
Emma Raducanu
Match sospeso - Pioggia
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(6) Iva Jovic USA vs (2) Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Jaqueline Cristian ROU vs Katie Boulter GBR Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Harriet Dart GBR vs Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs it

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / McCartney Kessler USA vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Laura Siegemund GER vs it / it

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Marie Bouzkova CZE vs Donna Vekic CRO Inizio 11:00

WTA Queens
Marie Bouzkova
0
5
Donna Vekic
0
6
Match sospeso - Pioggia
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(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  12 Giugno 2026

🌧
16°C
Pioggia leggera e rovesci  ·  Picco 19°C
CIELO Variabile, con nubi e schiarite
PIOGGIA Rovesci al mattino e nel pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Giugno
07:00
🌧
16°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
🌧
18°
15:00
🌧
18°
18:00
18°
21:00
18°
⚠  Rovesci tra mattina e pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
WTA R2-QF
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  2° Turno + Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 10:00
(8) Barbora Krejcikova CZE vs Elena-Gabriela Ruse ROU Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Dayana Yastremska UKR Non prima 11:00
WTA 'S-Hertogenbosch
Ajla Tomljanovic
0
4
6
0
Dayana Yastremska
0
6
4
1
Match sospeso - Pioggia
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Zeynep Sonmez TUR vs Magda Linette POL Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Daria Snigur UKR vs Robin Montgomery USA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Caty McNally USA vs Solana Sierra ARG Inizio 10:00

WTA 'S-Hertogenbosch
Caty McNally
0
5
Solana Sierra
0
2
Match sospeso - Pioggia
Mostra dettagli

Anastasia Detiuc CZE / Irina Khromacheva RUS vs Shuko Aoyama JPN / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

(4) Eri Hozumi JPN / (4) Fang-Hsien Wu TPE vs it / it

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  12 Giugno 2026

16°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Nubi al mattino, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Giugno
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
28°
14:00
28°
16:00
30°
18:00
30°
21:00
27°
✅  Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA QF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
(3) Dominika Salkova CZE vs Katarzyna Kawa POL Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Leyre Romero Gormaz ESP Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancaccio ITA vs Lucia Bronzetti ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Kaitlin Quevedo ESP vs Laura Samson CZE Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 15:30
(1) Nicole Fossa Huergo ARG / (1) Nika Radisic SLO vs Ekaterine Gorgodze GEO / Naima Karamoko SUI Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare

Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Lara Salden BEL vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  12 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra mattina e primo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Giugno
08:00
14°
09:00
🌧
14°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
🌧
16°
15:00
🌧
17°
17:00
17°
19:00
16°
⚠  Rovesci al mattino e nel primo pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 12 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
WTA R2-QF
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  2° Turno + Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(1) Viktorija Golubic SUI vs Katie Swan GBR Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
it vs it
Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Alicia Dudeney GBR vs (8) Ashlyn Krueger USA Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Lulu Sun NZL vs Mary Stoiana USA

WTA Ilkley 125
Lulu Sun [5]
0
2
0
Mary Stoiana
0
6
0
Match sospeso - Pioggia
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Harmony Tan FRA vs (2) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
(4) Darja Vidmanova CZE vs Lucrezia Stefanini ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

(4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR vs Catherine Harrison USA / Alexandra Osborne AUS Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:00
Linda Fruhvirtova CZE / Alina Korneeva RUS vs Freya Christie GBR / Eden Silva GBR Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Elizabeth Mandlik USA vs (6) Dalma Galfi HUN Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Tatiana Prozorova RUS vs (3) Sinja Kraus AUT

WTA Ilkley 125
Tatiana Prozorova
15
3
Sinja Kraus [3]
15
2
Match sospeso - Pioggia
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Celine Naef SUI vs Akasha Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Benzinaio (Guest) 12-06-2026 10:02

gli orari di inizio sono errati
Queen’s inizia alle 12.00
‘s-Hertgenbosch inizia alle 11.00

 1
Replica | Quota | 0
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