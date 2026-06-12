WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 12 Giugno 2026
|☁
|
16°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi schiarite dal tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Giugno
|
09:00
☁
17°
|
10:00
☁
18°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
☁
19°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
☁
20°
|
15:00
🌧
20°
|
16:00
☁
21°
|
18:00
⛅
20°
|
20:00
☀
18°
⚠ Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 12 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
|
WTA R2-QF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 2° Turno + Quarti
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 11:00
(1) Elena Rybakina vs Tatjana Maria Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Sorana Cirstea vs Emma Raducanu
WTA Queens
Sorana Cirstea [7]
Emma Raducanu
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
(6) Iva Jovic vs (2) Amanda Anisimova
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Jaqueline Cristian vs Katie Boulter Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Harriet Dart vs Kamilla Rakhimova
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs
Il match deve ancora iniziare
Iva Jovic / McCartney Kessler vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani
Il match deve ancora iniziare
Leylah Fernandez / Laura Siegemund vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Marie Bouzkova vs Donna Vekic Inizio 11:00
WTA Queens
Marie Bouzkova
0
5
Donna Vekic•
0
6
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 1
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Donna Vekic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
/ vs Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda · 12 Giugno 2026
|🌧
|
16°C
Pioggia leggera e rovesci · Picco 19°C
|
|CIELO
|Variabile, con nubi e schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci al mattino e nel pomeriggio
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Giugno
|
07:00
🌧
16°
|
08:00
🌧
16°
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
🌧
17°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
🌧
18°
|
15:00
🌧
18°
|
18:00
☁
18°
|
21:00
⛅
18°
⚠ Rovesci tra mattina e pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 12 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
|
WTA R2-QF
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 2° Turno + Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 10:00
(8) Barbora Krejcikova vs Elena-Gabriela Ruse Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Ajla Tomljanovic
vs Dayana Yastremska Non prima 11:00
WTA 'S-Hertogenbosch
Ajla Tomljanovic
0
4
6
0
Dayana Yastremska•
0
6
4
1
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dayana Yastremska
5-4 → 6-4
Ajla Tomljanovic
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
4-4 → 5-4
Dayana Yastremska
4-3 → 4-4
Ajla Tomljanovic
3-3 → 4-3
Dayana Yastremska
0-15
15-15
df
15-30
40-30
3-2 → 3-3
Ajla Tomljanovic
15-0
40-0
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
Dayana Yastremska
2-1 → 2-2
Ajla Tomljanovic
1-1 → 2-1
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ajla Tomljanovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
15-0
30-0
df
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
4-5 → 4-6
Ajla Tomljanovic
3-5 → 4-5
Dayana Yastremska
3-4 → 3-5
Ajla Tomljanovic
2-4 → 3-4
Dayana Yastremska
0-15
15-15
df
30-30
ace
40-30
2-3 → 2-4
Ajla Tomljanovic
0-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Dayana Yastremska
0-3 → 1-3
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
df
30-30
40-40
A-40
40-40
0-2 → 0-3
Dayana Yastremska
0-15
15-30
30-30
40-40
df
A-40
0-1 → 0-2
Ajla Tomljanovic
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-A
0-0 → 0-1
Zeynep Sonmez vs Magda Linette Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Daria Snigur vs Robin Montgomery
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Caty McNally vs Solana Sierra Inizio 10:00
WTA 'S-Hertogenbosch
Caty McNally
0
5
Solana Sierra•
0
2
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
Solana Sierra
15-0
15-30
15-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva vs Shuko Aoyama / En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
(4) Eri Hozumi / (4) Fang-Hsien Wu vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Modena
Modena, Italia · 12 Giugno 2026
|⛅
|
16°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 30°C
|
|CIELO
|Nubi al mattino, poi soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Giugno
|
08:00
☁
16°
|
09:00
☁
18°
|
10:00
☁
20°
|
11:00
⛅
23°
|
12:00
⛅
25°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
☀
28°
|
16:00
☀
30°
|
18:00
☀
30°
|
21:00
⛅
27°
✅ Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 12 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
WTA QF
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
(3) Dominika Salkova vs Katarzyna Kawa Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Victoria Jimenez Kasintseva vs Leyre Romero Gormaz Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Nuria Brancaccio vs Lucia Bronzetti Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Kaitlin Quevedo vs Laura Samson Non prima 19:30
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 15:30
(1) Nicole Fossa Huergo
/ (1) Nika Radisic
vs Ekaterine Gorgodze
/ Naima Karamoko Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden vs (2) I-Hsuan Cho / (2) Yi-Tsen Cho
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna · 12 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci tra mattina e primo pomeriggio
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Giugno
|
08:00
☁
14°
|
09:00
🌧
14°
|
10:00
🌧
14°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
⛅
16°
|
14:00
🌧
16°
|
15:00
🌧
17°
|
17:00
⛅
17°
|
19:00
☀
16°
⚠ Rovesci al mattino e nel primo pomeriggio: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 12 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno – Quarti di Finale · Erba
|
WTA R2-QF
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 2° Turno + Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(1) Viktorija Golubic vs Katie Swan Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Alicia Dudeney
vs (8) Ashlyn Krueger Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Lulu Sun vs Mary Stoiana
WTA Ilkley 125
Lulu Sun [5]
0
2
0
Mary Stoiana•
0
6
0
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mary Stoiana
15-15
30-30
df
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
2-2 → 2-3
Lulu Sun
0-15
15-30
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Harmony Tan vs (2) Lanlana Tararudee
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
(4) Darja Vidmanova vs Lucrezia Stefanini Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
(4) Madeleine Brooks / (4) Amelia Rajecki vs Catherine Harrison / Alexandra Osborne Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Linda Fruhvirtova
/ Alina Korneeva
vs Freya Christie
/ Eden Silva Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Elizabeth Mandlik vs (6) Dalma Galfi Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Tatiana Prozorova vs (3) Sinja Kraus
WTA Ilkley 125
Tatiana Prozorova
15
3
Sinja Kraus [3]•
15
2
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Prozorova
3-1 → 3-2
Tatiana Prozorova
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Tatiana Prozorova
0-0 → 1-0
Celine Naef vs Akasha Urhobo
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
1 commento
gli orari di inizio sono errati
Queen’s inizia alle 12.00
‘s-Hertgenbosch inizia alle 11.00