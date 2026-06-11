Priscilla Hon denuncia l’enorme divario nel prize money tra tabellone maschile e femminile a ‘s-Hertogenbosch

La disparità di trattamento economico tra tour ATP e WTA è spesso oggetto di discussione, talvolta anche aspra quando uomini e donne competono nello stesso identico torneo, condividendo campi e spazi, ma ottenendo prize money sensibilmente diversi. È il caso del Libema Open, classico appuntamento sull’erba olandese di ‘s-Hertogenbosch. A far notare l’enorme differenza stavolta è Priscilla Hon, giocatrice australiana che attraverso un “canonico” post social ha evidenziato il significativo divario negli assegni in palio nel torneo tra la versione ATP 250 e la WTA 250. Hon, attuale numero 146 del mondo, ha pubblicato un breve video su Instagram mostrando che il campione del singolare maschile riceverà 110.055 euro, mentre la vincitrice del singolare femminile incasserà 32.520 euro, quindi poco più di un quarto rispetto ai colleghi maschi.

“Prima che qualcuno si arrabbi, sto semplicemente condividendo i numeri. Questa settimana un WTA 250 e un ATP 250 si disputano fianco a fianco nella stessa città (…) Per essere chiari, si tratta di una questione che riguarda l’intero sistema, non soltanto il Libema Open. Sto semplicemente condividendo i dati e cercando di avviare una discussione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Priscilla Hon (@priscilla_hon)

La numero 82 del ranking mondiale, Eva Lys, ha commentato il post con una sola parola: “Interessante”. La disparità si riscontra anche nel doppio: la coppia vincitrice del torneo maschile percepirà 38.270 euro, contro gli 11.830 euro destinati alle campionesse del doppio femminile. Nettissima la differenza anche per chi esce al primo turno: agli uomini toccano 7.755 euro, mentre alle donne solo 2.783 euro. L’unica magra consolazione per le protagoniste del torneo WTA è che l’aumento di montepremi rispetto dal 2025 è stato appena superiore rispetto a quello ATP: le vincitrici del singolare e del doppio hanno visto un incremento rispettivamente del 3% e del 3,1%; nel circuito maschile, invece, gli incrementi sono stati del 2,4% per il singolare e del 2,3% per il doppio. Una discrepanza importante tra i compensi dei due tour, fatto che non accade negli Slam dove da anni i prize money tra tabelloni maschili e femminili sono identici.

Marco Mazzoni