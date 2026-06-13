Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. ATP 500 Halle e Queen’s – I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo due azzurri (Live)

13/06/2026 06:57 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  13 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato dal mattino al tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
18°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
28°
18:00
26°
⚠  Allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 20:00
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Vento
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Center Court – ore 12:00
Ben Shelton USA vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Stuttgart
Ben Shelton [1]
0
4
0
Sho Shimabukuro
0
6
0
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

it vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Colosseum – ore 13:30
Francisco Cabral POR / Nikola Mektic CRO vs Daniil Glinka EST / Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  13 Giugno 2026

14°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 19°C
CIELO Sole al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
16:00
17°
18:00
17°
21:00
16°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev RUS vs Marin Cilic CRO (Non prima 12:30)

ATP 's-Hertogenbosch
Daniil Medvedev [3]
0
6
3
0
Marin Cilic
0
2
6
0
Mostra dettagli

Adrian Mannarino FRA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:15
Zizou Bergs BEL / Arthur Rinderknech FRA vs Sander Arends NED / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  13 Giugno 2026

🌧
14°C
Nuvole e rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile, spesso nuvoloso
PIOGGIA Rovesci al mattino e possibile nuovo rovescio in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
🌧
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
🌧
16°
12:00
17°
13:00
17°
14:00
18°
16:00
17°
19:00
🌧
15°
21:00
14°
⚠  Rovesci e allerta raffiche di vento dalle 10:00 alle 21:00
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q1
🌧  Rovesci
⚠  Vento
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Diego Dedura GER vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Benito Sanchez Martinez GER vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego ITA vs Filip Cristian Jianu ROU

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Mikhail Kukushkin KAZ (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / David Pel NED vs Robert Galloway USA / John Peers AUS (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:30
Jamie Mackenzie GER vs Alex Bolt AUS

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Aziz Dougaz TUN (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  13 Giugno 2026

13°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Sole al mattino, nuvole intermittenti dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 13 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
19°
16:00
20°
17:00
22°
20:00
18°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 13 Giugno
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
ATP 500 Q1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Court 1 – ore 14:30
Harry Wendelken GBR vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Daniel Evans GBR vs Marcos Giron USA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Evans GBR vs Marcos Giron USA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda USA vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 13:00
Martin Damm USA vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

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