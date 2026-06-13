ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. ATP 500 Halle e Queen’s – I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo due azzurri (Live)
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Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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✅ Asciutto
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🎾 Semifinali
🌿 Erba
Center Court – ore 12:00
Ben Shelton vs Sho Shimabukuro
Alexander Bublik vs Taylor Fritz
vs Jiri Lehecka (Non prima 15:00)
Colosseum – ore 13:30
Francisco Cabral / Nikola Mektic vs Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
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Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 19°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Daniil Medvedev vs Marin Cilic (Non prima 12:30)
Adrian Mannarino vs Alex de Minaur (Non prima 15:00)
Kamil Majchrzak vs
Court 2 – ore 11:15
Zizou Bergs / Arthur Rinderknech vs Sander Arends / David Pel
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Nuvole e rovesci · Picco 18°C
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🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:00
Diego Dedura vs Nikoloz Basilashvili
Benito Sanchez Martinez vs Roberto Bautista Agut
Martin Landaluce vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 14:30)
Daniel Altmaier / Joao Fonseca vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
Court 2 – ore 11:00
Lorenzo Sonego vs Filip Cristian Jianu
Tiago Pereira vs Tom Gentzsch
Mattia Bellucci vs Mikhail Kukushkin (Non prima 14:30)
Sander Arends / David Pel vs Robert Galloway / John Peers (Non prima 17:30)
Court 3 – ore 12:30
Jamie Mackenzie vs Alex Bolt
Raphael Collignon vs Aziz Dougaz (Non prima 14:30)
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Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 22°C
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🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Court 1 – ore 14:30
Harry Wendelken vs Adam Walton
Daniel Evans vs Marcos Giron (Non prima 16:30)
Daniel Evans vs Marcos Giron (Non prima 16:30)
Court 5 – ore 13:00
Zachary Svajda vs Liam Broady
James Duckworth vs Aleksandar Vukic
Dino Prizmic vs Rinky Hijikata (Non prima 16:30)
Court 6 – ore 13:00
Martin Damm vs Daniel Merida
Aleksandar Kovacevic vs Michael Mmoh
Johannus Monday vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 16:30)
TAG: Circuito ATP
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