Che colpo Brancaccio! E’ ai quarti della Genius Progetti Cup

CASINALBO – Si fa “sul serio” al Club La Meridiana nella Genius Progetti Cup. E’ stata un’altra lunga ed emozionante giornata di match sui i campi in terra rossa di Casinalbo nella 42° Memorial Eugenio Fontana, il torneo internazionale di tennis femminile di singolo e doppio 125 Wta che si sta giocando dal 7 al 14 giugno.

BRANCACCIO E ROMERO GORMAZ… A SORPRESA. Continua l’avventura della spagnola Leyre Romero Gormaz nella Genius Progetti Cup. Una prova di forza quella fornita dalla mancina n.149 del ranking Wta. Dopo la vittoria nei sedicesimi di finale con la cinese You, la Gormaz è stata capace di eliminare a sorpresa l’egiziana Mayar Sherif (n.118 e testa di serie numero 6).

Nel primo set partenza lanciata per la Sherif che si porta sul 4-1. La partita è subito intensa: la Gormaz non molla un colpo, gioca un tennis solido, spinge con il diritto ed inserisce negli scambi “variazioni” molto interessanti. Con un parziale addirittura di 5 giochi a 1 la spagnola vince il primo set 6-4. Nel secondo l’inerzia del gioco è tutta sua: la Gormaz non perde mai il servizio e piazza due break (quello del 2-1 e quello del 5-2) che le permettono di chiudere 6-2 ed accedere ai Quarti di Finale.

L’altro colpo di giornata è senz’altro quello dell’azzurra Nuria Brancaccio. La nativa di Torre del Greco, classe 2000 e capace in carriera già di vincere 7 titoli in singolare e 4 titoli in doppio nel circuito ITF, ha superato in due set la slovena Tamara Zidansek (testa di serie numero 7 e n.134 al mondo). Un match giocato davvero con grande attenzione e personalità dalla Brancaccio, attualmente numero 177 del ranking Wta. Il punteggio finale di 6-2 6-2 fotografa bene una partita nella quale la Brancaccio non ha mai perso il servizio ed ha messo a segno due break decisivi nel primo set ed altrettanti nel secondo. Dopo la vittoria sempre in due set al primo turno contro l’argentina Bosio, questo risultato dà grande fiducia alla 25enne tennista campana e la porta ai Quarti di Finale della Genius Progetti Cup.

GIOCA CON IL CAMPIONE. E’ sempre un momento speciale, un appuntamento tradizionale a cui il Club La Meridiana non vuole assolutamente rinunciare. Anche durante l’edizione numero 42 del Memorial Eugenio Fontana è stato organizzato il “Gioca con il Campione”.

I 25 ball boys, giovani tennisti della Scuola Tennis del Club che ogni giorno, a rotazione, sono a bordo campo per fare i raccattapalle, sono stati protagonisti sul campo come veri tennisti.

Coordinati dal Direttore Tecnico del Torneo Carlo Pinti e dal maestro Filippo Leonardi, e accompagnati dai maestri Davide Iaccheri e Mattia Guaitoli, ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni si sono allenati con due delle professioniste impegnate nella Genius Progetti Cup.

A mettersi gentilmente a disposizione sono state l’italiana Noemi Basiletti e l’egiziana Mayar Sherif.

Sul Campo Centrale de La Meridiana i piccoli tennisti hanno scambiato palleggi, si sono divertiti e hanno ricevuto qualche meritatissimo applauso.

Al termine foto di gruppo, selfie e autografi per tutti.

Un pomeriggio pieno di sorrisi che ha messo al centro la passione per il tennis, il divertimento e l’entusiasmo contagioso di bambini e ragazzi.

“Sono tornata per un po’ bambina anche io – ha detto Noemi Basiletti – mi rivedo molto in loro: quando era piccola ho fatto anche io la raccattapalle, ad esempio al Foto Italico per gli Internazionali d’Italia. Sognavo un giorno di diventare professionista: ora sto provando a coltivare questo mio sogno… Bisogna dire grazie a queste bimbe e questi bimbi, sostenerli e accompagnarli nel loro percorso. Il tennis può dare loro tanto: prima di tutto il gioco, il divertimento e la condivisione di momenti con i loro compagni. Lo sport insegna anche tanto in termini di responsabilità, relazioni e approccio a tante situazioni della vita”.

IL PROGRAMMA DI VENERDI’. Calendario molto simile a quello di giovedì per la giornata di venerdì 12 giugno: sei match in programma, quattro di singolo e due del torneo di doppio.

Le partite di singolare si giocano tutte sul campo centrale.

I match valevoli per i Quarti di Finale inizieranno alle ore 13.

Ad aprire il programma sarà la testa di serie numero 3, Dominika Salkova che se la vedrà con l’esperta polacca Katarzyna Kawa (n.143 al mondo). La ceca, numero 114 al mondo, nel turno precedente ha sconfitto Martina Trevisan, mentre la Kawa ha vinto nei sedicesimi con la Pigato e negli ottavi con la tedesca Noha Akugue (senza perdere mai un set).

A chiudere il programma della giornata, invece, il match serale con inizio non prima delle ore 20.30. Sotto i riflettori del Campo Centrale la spagnola Kaitlin Quevedo, numero 107 al mondo e testa di serie numero 5, affronterà un’altra giovanissima promessa del panorama internazionale. Dopo l’incontro vinto contro la belga Jeline Vandromme, la Quevedo giocherà contro Laura Samson, 18 anni, n.137 al mondo, finalista nel 2024 al Roland Garros Juniores e prima giocatrice nata nel 2008 a vincere un incontro nel WTA Tour.

Dalle 16.30 sul campo numero 4 in programma le due semifinali del torneo di doppio: Fossa Huergo/Radisic-Gorgodze/Karamoko-Basiletti /Pedone e a seguire Bhosale/Cascino-Cavalle Reimers/Salden-Cho/Cho.

PROGRAMMA WEEK END. La giornata di sabato sarà dedicata alla finale del doppio e alle due semifinali del singolo, mentre domenica c’è la finalissima del singolare. Tutte le partite si giocheranno sul Campo Centrale del Club La Meridiana.

Nel dettaglio: sabato pomeriggio alle ore 16.30 la finale del doppio, a seguire (non prima delle 18) la prima semifinale del singolo, a seguire (non prima delle 20.30) la seconda semifinale.

Domenica la finale del torneo di singolare della Genius Progetti Cup è in programma alle ore 20.

INGRESSO GRATUITO. Anche quest’anno l’ingresso al Club La Meridiana di Casinalbo è libero e gratuito per assistere a tutte le partite della Genius Progetti Cup.