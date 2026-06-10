Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Giugno 2026
ATP 250 Stuttgart – erba
R16 Bellucci – Hanfmann Inizio 11:00
CH 100 Bratislava – terra
R16 Cinà – Choinski Inizio 10:30
CH 125 Ilkley
R32 Nardi – Fearnley Inizio 11:30
R32 Gill – Romano Inizio 11:30
R16 Ho /Noguchi – Maestrelli /Romano 4° inc. ore 11:30
CH 75 Cattolica – terra
R16 Ferrari – Carballes Baena Inizio 10:00
R16 Broady – Brancaccio 2° inc. ore 10:00
R16 Forti – Agamenone 3° inc. ore 10:00
R16 Bondioli /Brancaccio – Dalla Valle /Mecarelli 4° inc. ore 10:00
R16 Vasilev – Guerrieri Non prima 18:00
R16 Jecan /Pavel – Logrippo /Ricci 4° inc. ore 10:00
R16 Forti /Ricca – Broady /Simakin 5° inc. ore 10:00
WTA Modena 125 – terra
2T Salkova – Trevisan ore 16:30
QF Brancaccio /Pigato – Cho /Cho ore 12:00
TAG: Italiani in campo
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