Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Giugno 2026

10/06/2026 08:11 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

GER ATP 250 Stuttgart – erba
R16 Bellucci ITA – Hanfmann GER Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



SVK CH 100 Bratislava – terra
R16 Cinà ITA – Choinski GBR Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 125 Ilkley
R32 Nardi ITA – Fearnley GBR Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Gill GBR – Romano ITA Inizio 11:30

ATP Ilkley
Felix Gill
0
0
Filippo Romano
0
0
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R16 Ho TPE/Noguchi JPN – Maestrelli ITA/Romano ITA 4° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cattolica – terra
R16 Ferrari ITA – Carballes Baena ESP Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Broady GBR – Brancaccio ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Forti ITA – Agamenone ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bondioli ITA/Brancaccio ITA – Dalla Valle ITA/Mecarelli ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Vasilev BUL – Guerrieri ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Jecan ROU/Pavel ROU – Logrippo ITA/Ricci ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Forti ITA/Ricca ITA – Broady GBR/Simakin RUS 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Modena 125 – terra
2T Salkova CZE – Trevisan ITA ore 16:30

Il match deve ancora iniziare

QF Brancaccio ITA/Pigato ITA – Cho TPE/Cho TPE ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

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