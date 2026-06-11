Wimbledon, rebus wildcard: Berrettini, Wawrinka, Monfils, Dimitrov, Chwalinska e Venus in corsa per pochi posti

Wimbledon si avvicina e il tema delle wildcard torna centrale. Il torneo londinese non ha ancora ufficializzato gli inviti per il tabellone principale del 2026 e l’All England Club si trova davanti a una scelta tutt’altro che semplice: tanti nomi importanti, pochissimi posti disponibili.

Come accade in tutti gli Slam, la maggior parte delle wildcard dovrebbe andare a giocatori e giocatrici del Paese ospitante. È la logica tradizionale: l’Australian Open premia gli australiani, il Roland Garros i francesi, lo US Open gli statunitensi e Wimbledon i britannici.

Il problema è che quest’anno la lista dei possibili candidati internazionali è particolarmente ricca. Ci sono ex campioni Slam, finalisti di Wimbledon, giocatori rientrati da lunghi infortuni, leggende a fine carriera e grandi sorprese dell’ultima stagione.

Uno dei nomi più pesanti è quello di Stan Wawrinka. Lo svizzero è nella fase conclusiva della carriera e una wildcard a Wimbledon avrebbe anche un valore simbolico. Tre volte campione Slam, Wawrinka non ha mai avuto nell’erba la sua superficie migliore, ma il suo nome resta uno di quelli che danno prestigio a qualsiasi tabellone.

Discorso simile per Gael Monfils, che ha già lasciato intendere il desiderio di poter giocare Wimbledon un’ultima volta. Il francese è uno dei giocatori più amati dal pubblico, capace per anni di unire spettacolo, atletismo e carisma. Un invito a Monfils sarebbe una scelta romantica, forse più emotiva che sportiva, ma perfettamente comprensibile.

Tra i candidati c’è anche Grigor Dimitrov, nome che a Wimbledon evoca ricordi importanti. Lo scorso anno il bulgaro era a un set dalla semifinale quando fu costretto al ritiro per un problema al pettorale. Da allora non ha più ritrovato pienamente il suo livello e il ranking lo ha portato fuori dall’ingresso diretto.

Il caso Dimitrov è interessante perché unisce merito tecnico, storia recente e sfortuna. Se esiste una wildcard pensata per compensare un ranking condizionato dagli infortuni, il suo nome rientra perfettamente in quella logica.

Per l’Italia, il nome più rilevante è quello di Matteo Berrettini. Il romano si trova in una situazione particolare: prima del Roland Garros era fuori dal cut per il tabellone principale, poi il grande percorso a Parigi gli ha permesso di risalire parecchie posizioni. Il problema è che il taglio per Wimbledon era già stato effettuato.

In teoria, quindi, Berrettini dovrebbe passare dalle qualificazioni. Ma stiamo parlando di un giocatore che sull’erba ha costruito alcune delle pagine più importanti della sua carriera: finalista a Wimbledon, campione al Queen’s e tra i migliori interpreti della superficie negli ultimi anni.

Una wildcard per Berrettini avrebbe una logica fortissima. Non sarebbe un regalo, ma il riconoscimento di un valore specifico sulla superficie. Tra tutti i candidati, il suo profilo è forse quello più solido dal punto di vista tecnico: se sta bene, sull’erba può essere pericoloso per chiunque.

Nel tabellone femminile spicca il caso di Maja Chwalinska, grande sorpresa del Roland Garros. La polacca è partita dalle qualificazioni a Parigi ed è arrivata fino alla finale, compiendo un salto enorme in classifica. Anche per lei, però, il nuovo ranking è arrivato troppo tardi rispetto alla chiusura delle entry list di Wimbledon.

La sua situazione è quasi paradossale: una finalista Slam rischia di dover passare dalle qualificazioni poche settimane dopo l’impresa più importante della carriera. In termini di attualità sportiva, il suo nome meriterebbe un’attenzione speciale.

Poi c’è Venus Williams, cinque volte campionessa a Wimbledon. Il suo caso è diverso da tutti gli altri. La statunitense negli ultimi tempi ha ricevuto diverse wildcard senza riuscire a incidere davvero nei tornei, ma il suo legame con Wimbledon è talmente profondo da rendere ogni valutazione più complessa.

Venus non rappresenta più una scelta di competitività pura, ma di storia. Invitarla significherebbe rendere omaggio a una delle giocatrici che hanno segnato in modo indelebile il torneo. Non invitarla, invece, significherebbe privilegiare criteri più attuali e meritocratici.

Ed è proprio qui che nasce il dilemma. Le wildcard sono per definizione un privilegio, ma anche uno strumento politico e narrativo. Possono premiare i giovani di casa, aiutare chi rientra da un infortunio, salutare una leggenda o valorizzare chi ha appena compiuto un’impresa.

Wimbledon dovrà scegliere tra memoria, merito e opportunità. Wawrinka e Monfils rappresentano il fascino dell’ultimo ballo. Dimitrov e Berrettini incarnano il diritto sportivo di chi è stato frenato dagli infortuni ma conserva un livello potenzialmente altissimo. Chwalinska porta con sé la forza del risultato recente. Venus Williams, invece, è la storia stessa del torneo.

Considerazione è che Berrettini dovrebbe essere tra i primi nomi della lista. Non solo per il passato, ma perché sull’erba resta un giocatore con credibilità tecnica immediata. Anche Dimitrov avrebbe argomenti molto forti, soprattutto per ciò che accadde lo scorso anno. Nel femminile, Chwalinska meriterebbe una valutazione seria: arrivare in finale al Roland Garros e ritrovarsi costretta alle qualificazioni poche settimane dopo sarebbe difficile da spiegare al grande pubblico.

Il caso Venus, invece, è il più delicato. Il cuore direbbe sì, la logica sportiva molto meno. Ma Wimbledon è anche tradizione, racconto e memoria: per questo una sua eventuale wildcard non sorprenderebbe nessuno.

Qualunque decisione prenderà l’All England Club, le polemiche saranno inevitabili. I posti sono pochi e i nomi sono pesanti. Ma una cosa è certa: mai come quest’anno le wildcard di Wimbledon rischiano di diventare una notizia importante quasi quanto il tabellone principale.





Francesco Paolo Villarico