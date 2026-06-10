Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
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20°C
Prevalentemente sereno · fino a 28°C nelle ore disponibili
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⚠ Allerta vento
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 10:00
Gianmarco Ferrari vs Roberto Carballes Baena
Liam Broady vs Raul Brancaccio
Francesco Forti vs Franco Agamenone
Federico Bondioli / Raul Brancaccio vs Enrico Dalla Valle / Michele Mecarelli
Alexander Vasilev vs Andrea Guerrieri (Non prima 18:00)
Campo 2 – ore 10:00
Gonzalo Bueno / Alvaro Guillen Meza vs Adil Kalyanpur / Jason Taylor
Admir Kalender / Ivan Sabanov vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Jesper de Jong / Mats Hermans vs Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Mattia Logrippo / Pietro Ricci
Francesco Forti / Giorgio Ricca vs Liam Broady / Ilia Simakin
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19°C
Pioggia, poi nuvoloso · fino a 20°C nelle ore disponibili
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☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 10:30
Federico Cina vs (3) Jan Choinski
(6) Zdenek Kolar vs [WC] Lukas Pokorny Non prima 12:00
Vitaliy Sachko vs [WC] Thanasi Kokkinakis Non prima 14:30
(1) Matej Vocel / Theodore Winegar vs Milos Karol / Nino Serdarusic
(3) Alexander Donski / Andrew Paulson vs Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko
COURT 8 – ore 10:30
[NG] Petr Brunclik vs (Q) Andrej Martin
Joao Lucas Reis Da Silva vs [SE] Alexander Donski
Buvaysar Gadamauri / Tiago Pereira vs (4) Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
[WC] Jozef Kovalik / Andrej Martin vs [WC] Michal Krajci / Tomas Lanik
COURT 9 – ore 10:30
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Alternate
Hynek Barton / Filip Duda vs (2) Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka Non prima 12:00
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Jason Jung / Kaito Uesugi Non prima 15:00 – dopo adeguato riposo
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8°C
Nuvoloso con rovesci al mattino · fino a 13°C nelle ore disponibili
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Campo
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Erba
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☁ Nuvoloso
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:30
Luca Nardi vs Jacob Fearnley
Tristan Schoolkate vs Paul Jubb
Henrique Rocha vs Charles Broom
Court 1 – ore 11:30
Yunchaokete Bu vs Chris Rodesch
Hamish Stewart vs Leandro Riedi
Alastair Gray / Toby Samuel vs Finn Reynolds / James Watt
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Leandro Riedi / Henrique Rocha
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Nicolas Barrientos / Ariel Behar
Court 5 – ore 11:30
Darwin Blanch vs Christopher O’Connell
Blake Bayldon / Tristan Schoolkate vs Finn Bass / Scott Duncan
Court 4 – ore 11:30
Felix Gill vs Filippo Romano
Ben Jones / Joshua Paris vs August Holmgren / Vijay Sundar Prashanth
Court 3 – ore 11:30
Mark Lajal vs Michael Zheng
Alex Bolt vs Keegan Smith
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki vs David Stevenson / Marcus Willis
Ray Ho / Rio Noguchi vs Francesco Maestrelli / Filippo Romano
Mac Kiger / Reese Stalder vs Rithvik Choudary Bollipalli / Trey Hilderbrand
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15°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite · fino a 20°C nelle ore disponibili
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✅ Migliora
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 11:00
Alejandro Moro Canas vs (7) Kimmer Coppejans
[WC] Thomas Faurel vs Florent Bax Non prima 12:00
(6) Tristan Boyer vs (Q) Matteo Martineau Non prima 13:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs (2) Luca Van Assche Non prima 14:30
(1) Marco Trungelliti vs Daniel Elahi Galan Non prima 17:45
COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 11:00
Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist vs (2) Szymon Kielan / Matthew Romios
Tim Ruehl / Kai Wehnelt vs [WC] Gabriel Gomez / Avi Shugar
[WC] Mae Malige / Noah Malige vs (3) George Goldhoff / Cleeve Harper
Robin Bertrand / Constantin Bittoun Kouzmine vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez
Felix Balshaw / Matteo Martineau vs Geoffrey Blancaneaux / Lucas Poullain
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Pedro Martinez / Nikolas Sanchez Izquierdo
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15°C
Nuvoloso · temperature tra 12°C e 15°C nelle ore disponibili
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 15:00
Julian Cundom vs Andrea Collarini
Juan Bautista Torres vs Carlos Maria Zarate
Maximo Zeitune vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Andrea Collarini / Nicolas Kicker vs Valentin Basel / Juan Sebastian Gomez
Lorenzo Joaquin Rodriguez / Carlos Maria Zarate vs Luciano Emanuel Ambrogi / Maximo Zeitune
Cancha 2 – ore 15:00
Nicolas Kicker vs Tomas Martinez
Johan Alexander Rodriguez vs Juan Manuel La Serna
Mateo Del Pino / Ryan Dickerson vs Juan Ignacio Gallego / Agustin Libre
Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente vs Tomas Martinez / Ezequiel Monferrer
Thiago Cigarran / Matheus Pucinelli De Almeida vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Cancha 7 – ore 15:00
Thiago Cigarran vs Valerio Aboian
Samuel Heredia vs Hernan Casanova
Ignacio Monzon / Nicolas Villalon vs Luis Britto / Ignacio Carou
Julian Cundom / Segundo Goity Zapico vs Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna
Cancha 8 – ore 15:00
Nicolas Villalon vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Nick Hardt vs Bruno Fernandez
Eduardo Ribeiro / Federico Zeballos vs Valerio Aboian / Bruno Fernandez
TAG: Circuito Challenger
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