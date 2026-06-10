Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

10/06/2026 08:19 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  10 Giugno 2026

20°C
Prevalentemente sereno  ·  fino a 28°C nelle ore disponibili
CIELO Sereno, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Giugno
03:00
20°
04:00
20°
05:00
19°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
28°
⚠  Allerta gialla vento in Emilia-Romagna fino alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛅  Sereno
⚠  Allerta vento
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 10:00
Gianmarco Ferrari ITA vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Liam Broady GBR vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Raul Brancaccio ITA vs Enrico Dalla Valle ITA / Michele Mecarelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Vasilev BUL vs Andrea Guerrieri ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 10:00
Gonzalo Bueno PER / Alvaro Guillen Meza ECU vs Adil Kalyanpur IND / Jason Taylor AUS

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Ivan Sabanov SRB vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED / Mats Hermans NED vs Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Mattia Logrippo ITA / Pietro Ricci ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA / Giorgio Ricca ITA vs Liam Broady GBR / Ilia Simakin RUS

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  10 Giugno 2026

🌧
19°C
Pioggia, poi nuvoloso  ·  fino a 20°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvoloso dopo le prime ore
PIOGGIA Pioggia e temporali nelle prime ore
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Giugno
01:00
18°
02:00
17°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
16°
06:00
17°
08:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
20°
⚠  Pioggia nelle prime ore: programma da monitorare sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 10:30
Federico Cina ITA vs (3) Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare

(6) Zdenek Kolar CZE vs [WC] Lukas Pokorny SVK Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Vitaliy Sachko UKR vs [WC] Thanasi Kokkinakis AUS Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Matej Vocel CZE / Theodore Winegar USA vs Milos Karol SVK / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

(3) Alexander Donski BUL / Andrew Paulson CZE vs Lukas Pokorny SVK / Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare



COURT 8 – ore 10:30
[NG] Petr Brunclik CZE vs (Q) Andrej Martin SVK

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs [SE] Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Tiago Pereira POR vs (4) Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare

[WC] Jozef Kovalik SVK / Andrej Martin SVK vs [WC] Michal Krajci SVK / Tomas Lanik SVK

Il match deve ancora iniziare



COURT 9 – ore 10:30
Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Alternate

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE / Filip Duda CZE vs (2) Ivan Liutarevich --- / Filip Pieczonka POL Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN Non prima 15:00 – dopo adeguato riposo

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  10 Giugno 2026

🌧
8°C
Nuvoloso con rovesci al mattino  ·  fino a 13°C nelle ore disponibili
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati al mattino
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Giugno
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
🌧
10°
09:00
🌧
11°
10:00
12°
11:00
13°
Campo
🌿
Erba
⚠  Rovesci al mattino: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
CH 125 R1
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:30
Luca Nardi ITA vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Paul Jubb GBR

ATP Ilkley
Tristan Schoolkate [4]
15
4
Paul Jubb
30
2
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:30
Yunchaokete Bu CHN vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

Alastair Gray GBR / Toby Samuel GBR vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Leandro Riedi SUI / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:30
Darwin Blanch USA vs Christopher O’Connell AUS

ATP Ilkley
Darwin Blanch
0
7
4
Christopher O'Connell
0
6
5
Mostra dettagli

Blake Bayldon AUS / Tristan Schoolkate AUS vs Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Felix Gill GBR vs Filippo Romano ITA

ATP Ilkley
Felix Gill
0
0
Filippo Romano
0
0
Mostra dettagli

Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR vs August Holmgren DEN / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:30
Mark Lajal EST vs Michael Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

Ray Ho TPE / Rio Noguchi JPN vs Francesco Maestrelli ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Trey Hilderbrand USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  10 Giugno 2026

15°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite  ·  fino a 20°C nelle ore disponibili
CIELO Miglioramento dopo le prime ore
PIOGGIA Pioggia leggera indicata nelle condizioni attuali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Giugno
03:00
12°
04:00
12°
05:00
11°
06:00
10°
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
✅  Miglioramento dopo le prime ore, con tratti soleggiati
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅  Sole e nubi
✅  Migliora
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 11:00
Alejandro Moro Canas ESP vs (7) Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

[WC] Thomas Faurel FRA vs Florent Bax FRA Non prima 12:00

ATP Lyon
Thomas Faurel
0
6
6
2
Florent Bax
0
7
3
2
Mostra dettagli

(6) Tristan Boyer USA vs (Q) Matteo Martineau FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (2) Luca Van Assche FRA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Marco Trungelliti ARG vs Daniel Elahi Galan COL Non prima 17:45

Il match deve ancora iniziare



COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 11:00
Skander Mansouri TUN / Maximilian Neuchrist AUT vs (2) Szymon Kielan POL / Matthew Romios AUS

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Kai Wehnelt GER vs [WC] Gabriel Gomez FRA / Avi Shugar USA

Il match deve ancora iniziare

[WC] Mae Malige FRA / Noah Malige FRA vs (3) George Goldhoff USA / Cleeve Harper CAN

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA / Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA / Matteo Martineau FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Pedro Martinez ESP / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  10 Giugno 2026

15°C
Nuvoloso  ·  temperature tra 12°C e 15°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Non indicata nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Giugno
20:00
14°
21:00
14°
22:00
13°
23:00
13°
00:00
13°
01:00
13°
02:00
13°
04:00
13°
06:00
12°
07:00
12°
✅  Cielo nuvoloso, senza pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 15:00
Julian Cundom ARG vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG / Nicolas Kicker ARG vs Valentin Basel ARG / Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG / Carlos Maria Zarate ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Nicolas Kicker ARG vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Johan Alexander Rodriguez COL vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG / Ryan Dickerson USA vs Juan Ignacio Gallego ARG / Agustin Libre ARG

Il match deve ancora iniziare

Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG vs Tomas Martinez ARG / Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Thiago Cigarran ARG vs Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI vs Luis Britto BRA / Ignacio Carou URU

Il match deve ancora iniziare

Julian Cundom ARG / Segundo Goity Zapico ARG vs Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 8 – ore 15:00
Nicolas Villalon CHI vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Nick Hardt DOM vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA / Federico Zeballos BOL vs Valerio Aboian ARG / Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

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