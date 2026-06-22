WTA 500 Berlino, WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 e della Finale di doppio (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 22 Giugno 2026
|☀
|
19°C
Soleggiato/parzialmente nuvoloso · Picco 28°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, più nuvole dal tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
|
09:00
☀
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
☀
26°
|
15:00
☀
27°
|
16:00
⛅
28°
|
19:00
☁
26°
|
22:00
☁
22°
✅ Giornata asciutta: programma di doppio regolare sull’erba
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Doppio
Semifinale doppio e Finale doppio · Erba
|
WTA 500 D
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Doppio
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 11:00
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova•
0
6
3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
2-3 → 3-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-2 → 2-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-2 → 2-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
5-3 → 6-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-1 → 2-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-1 → 2-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-0 → 1-1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
(3) Sara Errani / (3) Nicole Melichar-Martinez vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 22 Giugno 2026
|⛈
|
26°C
Molto caldo, temporali tardi · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato nelle ore centrali, più instabile nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 09:00, temporali 17:00-18:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
|
09:00
🌧
21°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
33°
|
16:00
☀
34°
|
17:00
⛈
33°
|
18:00
⛈
32°
⚠ Allerta caldo estremo fino alle 19:00 CEST; rischio temporali nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
WTA 500 R1
⛈ Temporali tardi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Clara Tauson vs (7) Diana Shnaider
Il match deve ancora iniziare
(6) Naomi Osaka vs Magdalena Frech Non prima 12:00
WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]•
0
5
Magdalena Frech
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Naomi Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Solana Sierra vs Qinwen Zheng
Il match deve ancora iniziare
Venus Williams vs Irina-Camelia Begu Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Alexandra Eala vs Elise Mertens Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
(8) Iva Jovic
vs Xinyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Sinja Kraus vs Anna Kalinskaya Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
WTA Bad Homburg
Xinyu Jiang / Yifan Xu•
15
2
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-1 → 0-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-4 → 2-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-3 → 2-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-1 → 1-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 1-0
Tessa Johanna Brockmann / Ella Seidel vs Qianhui Tang / Shuai Zhang Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 22 Giugno 2026
|☀
|
18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, qualche nube in tarda serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 22 Giugno
|
08:00
☀
17°
|
09:00
☀
18°
|
10:00
☀
20°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
26°
|
15:00
☀
27°
|
18:00
☀
25°
|
22:00
⛅
21°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 22 Giugno
|
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🎾
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WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
WTA 250 R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 14:00
(3) Jelena Ostapenko vs Francesca Jones
Il match deve ancora iniziare
(7) McCartney Kessler vs Daria Kasatkina
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Hannah Klugman
vs Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Ajla Tomljanovic vs (8) Elisabetta Cocciaretto
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Daria Snigur
vs Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
Maya Joint vs Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Miyu Kato / Kamilla Rakhimova vs Emily Appleton / Alicia Dudeney
Il match deve ancora iniziare
Antonia Ruzic vs Petra Marcinko
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 15:30
(1) Gabriela Dabrowski
/ (1) Luisa Stefani
vs Anastasia Detiuc
/ Irina Khromacheva
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Una Tomljanovic ritornata a dare segni di vita in questi primi tornei su erba, tanto da meritarsi una positiva considerazione da parte di bookmakers per il match di oggi, abbastanza favorita nonostante il ranking,ma anche la Cocciaretto ha caratteristiche per far bene,la lunga pausa non può che averle fatto bene per presentarsi fresca,determinata e con motivazioni rinnovati.
Ci sarebbero i presupposti per altre possibili vittorie contro quota.
Sul mio personalissimo cartellino metto:
Cocciaretto
Klugman
Kraus
Terna difficie,ma tale ci si prova solo se si intravede un qualche possibile bagliore di luce.
Altrimenti si dice: “non ne è il caso”
Così come Stoccarda per i tornei in erba stesso discorso per Eastbourne tra quelli in erba,dal mio punto di vista il migliore da vedere televisivamente,per la grande ampiezza dello spazio circostante il campo,il manto erboso,il posizionamento della telecamera che non rende il campo né troppo schiacciato, né troppo allungato,per l’audio pulito proveniente dai colpi,e per lo scenario da porto,con suoni e comparse di gabbiani appassionati.