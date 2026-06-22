Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 e della Finale di doppio (LIVE)

22/06/2026 08:11 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  22 Giugno 2026

19°C
Soleggiato/parzialmente nuvoloso  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvole dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
28°
19:00
26°
22:00
22°
✅  Giornata asciutta: programma di doppio regolare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 500 · Doppio
Semifinale doppio e Finale doppio · Erba
WTA 500 D
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Doppio
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 11:00
Ekaterina Alexandrova RUS / Linda Noskova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0
6
3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
3
Mostra dettagli

(3) Sara Errani ITA / (3) Nicole Melichar-Martinez USA vs it / it

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  22 Giugno 2026

26°C
Molto caldo, temporali tardi  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato nelle ore centrali, più instabile nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, temporali 17:00-18:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
🌧
21°
10:00
23°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
33°
18:00
32°
⚠  Allerta caldo estremo fino alle 19:00 CEST; rischio temporali nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 500 R1
⛈  Temporali tardi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Clara Tauson DEN vs (7) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

(6) Naomi Osaka JPN vs Magdalena Frech POL Non prima 12:00

WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]
0
5
Magdalena Frech
0
4
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Qinwen Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Venus Williams USA vs Irina-Camelia Begu ROU Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI vs Elise Mertens BEL Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:30
(8) Iva Jovic USA vs Xinyu Wang CHN
Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT vs Anna Kalinskaya RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR

WTA Bad Homburg
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15
2
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
15
6
2
Mostra dettagli

Tessa Johanna Brockmann GER / Ella Seidel GER vs Qianhui Tang CHN / Shuai Zhang CHN Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  22 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, qualche nube in tarda serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 22 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
18:00
25°
22:00
21°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 250 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 14:00
(3) Jelena Ostapenko LAT vs Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

(7) McCartney Kessler USA vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Hannah Klugman GBR vs Tereza Valentova CZE
Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (8) Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
Daria Snigur UKR vs Anhelina Kalinina UKR
Il match deve ancora iniziare

Maya Joint AUS vs Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Miyu Kato JPN / Kamilla Rakhimova UZB vs Emily Appleton GBR / Alicia Dudeney GBR

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 15:30
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Anastasia Detiuc CZE / Irina Khromacheva RUS
Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Gaz (Guest) 22-06-2026 09:05

Una Tomljanovic ritornata a dare segni di vita in questi primi tornei su erba, tanto da meritarsi una positiva considerazione da parte di bookmakers per il match di oggi, abbastanza favorita nonostante il ranking,ma anche la Cocciaretto ha caratteristiche per far bene,la lunga pausa non può che averle fatto bene per presentarsi fresca,determinata e con motivazioni rinnovati.
Ci sarebbero i presupposti per altre possibili vittorie contro quota.
Sul mio personalissimo cartellino metto:
Cocciaretto
Klugman
Kraus
Terna difficie,ma tale ci si prova solo se si intravede un qualche possibile bagliore di luce.
Altrimenti si dice: “non ne è il caso”

 2
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Gaz (Guest) 22-06-2026 08:53

Così come Stoccarda per i tornei in erba stesso discorso per Eastbourne tra quelli in erba,dal mio punto di vista il migliore da vedere televisivamente,per la grande ampiezza dello spazio circostante il campo,il manto erboso,il posizionamento della telecamera che non rende il campo né troppo schiacciato, né troppo allungato,per l’audio pulito proveniente dai colpi,e per lo scenario da porto,con suoni e comparse di gabbiani appassionati.

 1
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