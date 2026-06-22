Wimbledon Grand Slam | Grass | e60000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: +9 per Mattia Bellucci
22/06/2026 12:22 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (22-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
10
Best: 10
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
27
Tornei
15
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2325
Punti
22
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
30
Tornei
35
Best: 29
▼
-1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
20
Tornei
49
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
65
Best: 63
▲
9
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
876
Punti
29
Tornei
72
Best: 35
▼
-7
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
833
Punti
25
Tornei
128
Best: 108
▼
-4
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
480
Punti
26
Tornei
130
Best: 60
▲
2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
29
Tornei
131
Best: 109
▲
2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
457
Punti
19
Tornei
159
Best: 16
▲
8
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
361
Punti
31
Tornei
169
Best: 67
▲
4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
348
Punti
19
Tornei
180
Best: 180
▲
1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
333
Punti
27
Tornei
190
Best: 118
▼
-12
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
304
Punti
21
Tornei
192
Best: 192
▲
2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
30
Tornei
195
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
296
Punti
16
Tornei
228
Best: 127
▼
-18
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
251
Punti
32
Tornei
229
Best: 229
▲
1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
248
Punti
25
Tornei
241
Best: 121
▲
4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
17
Tornei
248
Best: 236
▼
-12
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
227
Punti
29
Tornei
259
Best: 259
▲
24
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
211
Punti
28
Tornei
265
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
205
Punti
28
Tornei
301
Best: 298
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
178
Punti
25
Tornei
335
Best: 335
▲
10
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
159
Punti
15
Tornei
354
Best: 351
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
145
Punti
27
Tornei
359
Best: 322
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
144
Punti
33
Tornei
363
Best: 315
▲
14
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
141
Punti
24
Tornei
373
Best: 341
▲
17
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
374
Best: 364
▼
-4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
134
Punti
26
Tornei
379
Best: 372
▼
-7
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
22
Tornei
403
Best: 398
--
0
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
120
Punti
30
Tornei
425
Best: 357
▲
1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
25
Tornei
433
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
110
Punti
22
Tornei
439
Best: 439
▲
4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
109
Punti
28
Tornei
450
Best: 288
▼
-20
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
104
Punti
19
Tornei
459
Best: 357
▲
6
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
101
Punti
11
Tornei
466
Best: 298
▲
3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
98
Punti
19
Tornei
476
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
27
Tornei
482
Best: 368
▼
-2
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
491
Best: 453
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
24
Tornei
495
Best: 495
▲
11
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
90
Punti
25
Tornei
505
Best: 500
▼
-4
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
521
Best: 125
▼
-17
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
81
Punti
7
Tornei
558
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
577
Best: 509
▼
-12
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
20
Tornei
586
Best: 183
▼
-1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
65
Punti
23
Tornei
590
Best: 456
▼
-1
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
64
Punti
17
Tornei
598
Best: 540
▲
3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
28
Tornei
608
Best: 561
▲
20
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
61
Punti
33
Tornei
623
Best: 619
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
58
Punti
21
Tornei
629
Best: 470
▼
-7
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
630
Best: 285
▲
10
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
57
Punti
13
Tornei
634
Best: 443
▼
-8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
24
Tornei
635
Best: 635
▲
75
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
57
Punti
28
Tornei
698
Best: 439
▲
8
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
19
Tornei
717
Best: 617
▼
-60
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
14
Tornei
724
Best: 717
▼
-5
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
26
Tornei
729
Best: 402
▼
-3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
734
Best: 734
▲
5
Lorenzo Angelini
ITA, 0
43
Punti
25
Tornei
735
Best: 735
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
27
Tornei
746
Best: 599
▼
-1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
41
Punti
21
Tornei
794
Best: 523
▲
2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
833
Best: 828
▼
-5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
30
Tornei
837
Best: 372
▼
-49
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
31
Punti
13
Tornei
838
Best: 838
--
0
Pierluigi Basile
ITA, 0
31
Punti
15
Tornei
857
Best: 784
▲
108
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
29
Punti
15
Tornei
874
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
21
Tornei
875
Best: 575
▼
-5
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
886
Best: 858
▲
3
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
897
Best: 666
▼
-29
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
26
Punti
24
Tornei
898
Best: 880
▼
-1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
24
Tornei
905
Best: 866
▲
13
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
25
Punti
14
Tornei
909
Best: 905
▲
2
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
22
Tornei
953
Best: 951
▼
-1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
22
Punti
28
Tornei
966
Best: 958
▲
2
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
17
Tornei
967
Best: 403
▲
3
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
21
Punti
19
Tornei
969
Best: 969
▼
-19
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
21
Punti
21
Tornei
971
Best: 906
▼
-20
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
21
Punti
23
Tornei
983
Best: 971
▼
-3
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
16
Tornei
985
Best: 985
▼
-3
Michele Mecarelli
ITA, 0
20
Punti
17
Tornei
1054
Best: 1054
▼
-19
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
22
Tornei
1057
Best: 1048
▲
39
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
16
Punti
25
Tornei
1077
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
15
Punti
23
Tornei
1110
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
13
Punti
14
Tornei
1120
Best: 967
▼
-2
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
25
Tornei
1139
Best: 1139
▲
26
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
12
Punti
17
Tornei
1140
Best: 1140
▲
26
Leonardo Primucci
ITA, 0
12
Punti
18
Tornei
1143
Best: 1143
▼
-1
Maximilian Figl
ITA, 0
12
Punti
23
Tornei
1159
Best: 1069
▼
-1
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1166
Best: 1166
▼
-3
Lorenzo Comino
ITA, 0
11
Punti
14
Tornei
1167
Best: 1126
--
0
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
11
Punti
17
Tornei
1171
Best: 1171
▼
-30
Filippo Mazzola
ITA, 0
11
Punti
18
Tornei
1173
Best: 1173
--
0
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1184
Best: 1184
▲
4
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1192
Best: 942
▲
72
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
12
Tornei
1200
Best: 1200
▼
-2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
10
Punti
16
Tornei
1208
Best: 1208
--
0
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1232
Best: 1154
▼
-1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
13
Tornei
1239
Best: 1239
▲
35
Sebastiano Cocola
ITA, 0
9
Punti
17
Tornei
1262
Best: 873
▼
-3
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
8
Punti
10
Tornei
1269
Best: 1269
▼
-5
Leonardo Borrelli
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1301
Best: 1286
▲
3
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
7
Tornei
1308
Best: 1308
▲
125
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1316
Best: 1316
▲
1
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1326
Best: 1037
▲
6
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
7
Punti
13
Tornei
1334
Best: 1231
▼
-58
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
15
Tornei
1340
Best: 812
▼
-56
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
7
Punti
21
Tornei
1380
Best: 739
--
0
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
10
Tornei
1390
Best: 1390
▲
74
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1397
Best: 1397
▼
-122
Samuele Seghetti
ITA, 0
6
Punti
15
Tornei
1407
Best: 1407
▼
-1
Felipe Virgili
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1411
Best: 1411
▼
-1
Lorenzo Berto
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1414
Best: 1414
▼
-3
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1424
Best: 1424
▼
-8
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-2
Filippo Alberti
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1467
Best: 1467
▼
-2
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1467
Best: 1467
▼
-6
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1471
Best: 1471
▼
-201
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1477
Best: 1405
▼
-4
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
15
Tornei
1508
Best: 938
▼
-87
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
4
Punti
5
Tornei
1508
Best: 811
▼
-5
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1520
Best: 1040
▲
108
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
4
Punti
6
Tornei
1524
Best: 1524
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1527
Best: 1527
▲
10
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1540
Best: 1540
▼
-8
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1552
Best: 1552
▲
2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1592
Best: 1592
▲
130
Antonio Caruso
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1618
Best: 1484
▲
145
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
4
Tornei
1657
Best: 1655
▲
7
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
3
Punti
8
Tornei
1657
Best: 1657
▲
7
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1657
Best: 1657
▲
14
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1664
Best: 906
▲
5
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
9
Tornei
1678
Best: 1678
▲
8
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
3
Punti
11
Tornei
1678
Best: 1678
▲
8
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
11
Tornei
1683
Best: 1170
▲
8
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
12
Tornei
1695
Best: 1695
▲
7
Pietro Ricci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
1
Tornei
1714
Best: 1714
▲
8
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1728
Best: 910
▲
7
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
2
Punti
2
Tornei
1757
Best: 1757
▲
215
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1778
Best: 1778
▲
8
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1778
Best: 1778
▲
8
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1804
Best: 1804
▲
5
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1804
Best: 1804
▲
5
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1825
Best: 1825
▲
4
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1846
Best: 1156
▼
-1
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
2
Punti
7
Tornei
1857
Best: 1071
--
0
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1861
Best: 1861
▼
-1
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1872
Best: 1872
▲
6
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1872
Best: 1631
▼
-201
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
9
Tornei
1888
Best: 1705
▼
-4
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1973
Best: 1892
▼
-1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 1973
▼
-1
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 1973
▼
-1
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 1973
▼
-1
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 756
▼
-1
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 1973
▼
-1
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 1163
▼
-1
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1973
Best: 1973
▼
-1
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2081
Best: 1119
▼
-5
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▼
-5
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 2081
▼
-5
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2081
Best: 1807
▼
-5
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2147
Best: 1903
▲
2
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2193
Best: 2193
▼
-4
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2193
Best: 1892
▼
-4
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2193
Best: 2123
▼
-4
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2193
Best: 1215
▲
24
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
1
Punti
5
Tornei
2223
Best: 2223
▼
-6
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
TAG: Italiani, Mattia Bellucci
1 commento
Sinner raggiunge finalmente la sua 75° settimana al #1 di ATP, consolidando il suo 12° posto nella classifica “all time” davanti ad Alcaraz (13° con 66 settimane) ma anche ad Edberg (12° con 72 settimane).
Tra 6 settimane l’italiano potrà superare l’australiano Hewitt (fermo a quota 80) ed entrare finalmente nella top-10 dei #1.
Poi occorrerà molto tempo (ben oltre fine anno) per superare Agassi, che ha un record di 101 settimane.
Non molto distante c’è Borg, che è 8° (109), mentre McEnroe (7°) resta ancora lontano (170).
Ricordo:
– Rafa è 6° (207),
– Connors 5° (268),
– Lendl 4° (270),
– Sampras 3° (286),
– Roger 2° (310),
– Nole 1° (428), irraggiungibile!
Buon tennis a tutti