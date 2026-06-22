Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 22 Giugno 2026
Wimbledon – erba
Q1 Maestrelli – Basing 4° inc. ore 12:00
Q1 Clarke – Pellegrino 3° inc. ore 12:00
Q1 Napolitano – Harris Inizio 12:00
Q1 Giustino – Onclin 2° inc. ore 12:00
Q1 Cadenasso – Cina Inizio 12:00
Q1 Noguchi – Nardi 3° inc. ore 12:00
Q1 Cecchinato – Barrios Vera 4° inc. ore 12:00
Q1 Guerrieri – Goffin 2° inc. ore 12:00
Q1 Brancaccio – Gea 2° inc. ore 12:00
Q1 Travaglia – Mikrut 3° inc. ore 12:00
CH 75 Targu Mures – terra
R32 Castelnuovo – Agamenone 4° inc. ore 10:00
Q2 Potenza – Uesugi 2° inc. ore 10:00
CH 50 Plovdiv – terra
R32 Compagnucci – Mrva 3° inc. ore 09:30
Q2 Sinha – Angelini 2° inc. ore 09:30
WTA 250 Eastbourne – erba
1T Tomljanovic – Cocciaretto 2 incontro dalle 12:00
WTA 500 Berlin – erba
F Errani /Melichar-Martinez – / 14:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Oggi potrò solo vedere il risultato, magari in pausa pranzo do un’occhiata a Cadenasso Ciná….sarei tentato anche da Nardi ma non ho voglia di farmi del nervoso….