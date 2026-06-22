Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 22 Giugno 2026

22/06/2026 09:04 1 commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

GBR Wimbledon – erba
Q1 Maestrelli ITA – Basing GBR 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Clarke GBR – Pellegrino ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Napolitano ITA – Harris GBR Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Giustino ITA – Onclin BEL 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cadenasso ITA – Cina ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Noguchi JPN – Nardi ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cecchinato ITA – Barrios Vera CHI 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Guerrieri ITA – Goffin BEL 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Brancaccio ITA – Gea FRA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Travaglia ITA – Mikrut CRO 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 75 Targu Mures – terra
R32 Castelnuovo SUI – Agamenone ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Potenza ITA – Uesugi JPN 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
R32 Compagnucci ITA – Mrva CZE 3° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Sinha IND – Angelini ITA 2° inc. ore 09:30

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GBR WTA 250 Eastbourne – erba
1T Tomljanovic AUS – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 12:00

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DEU WTA 500 Berlin – erba
F Errani ITA/Melichar-Martinez USAit/ it 14:00

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1 commento

walden 22-06-2026 07:48

Oggi potrò solo vedere il risultato, magari in pausa pranzo do un’occhiata a Cadenasso Ciná….sarei tentato anche da Nardi ma non ho voglia di farmi del nervoso….

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