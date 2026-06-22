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Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana. +29 per Aurora Zantedeschi
22/06/2026 08:28 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (22-06-2026)
14
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2617
Punti
19
Tornei
44
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1192
Punti
24
Tornei
127
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
606
Punti
33
Tornei
134
Best: 132
▲
1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
27
Tornei
163
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
463
Punti
28
Tornei
170
Best: 150
▼
-2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
456
Punti
29
Tornei
173
Best: 173
▼
-12
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
438
Punti
18
Tornei
207
Best: 207
▲
12
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
355
Punti
24
Tornei
284
Best: 205
▼
-18
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
26
Tornei
291
Best: 265
▲
7
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
239
Punti
27
Tornei
293
Best: 293
▼
-28
Samira De Stefano
ITA, 0
238
Punti
26
Tornei
294
Best: 294
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
236
Punti
27
Tornei
322
Best: 322
▼
-15
Giorgia Pedone
ITA, 0
211
Punti
26
Tornei
325
Best: 203
▼
-3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
208
Punti
16
Tornei
326
Best: 326
▼
-1
Noemi Basiletti
ITA, 0
205
Punti
26
Tornei
346
Best: 346
▼
-1
Diletta Cherubini
ITA, 0
184
Punti
28
Tornei
364
Best: 292
▲
29
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
170
Punti
22
Tornei
370
Best: 347
▲
10
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
167
Punti
19
Tornei
374
Best: 201
▼
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
378
Best: 143
▲
11
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
165
Punti
22
Tornei
379
Best: 379
▼
-5
Francesca Pace
ITA, 0
164
Punti
15
Tornei
380
Best: 380
▲
17
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
20
Tornei
383
Best: 310
▲
2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
22
Tornei
402
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
152
Punti
25
Tornei
409
Best: 409
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
149
Punti
20
Tornei
422
Best: 322
▲
11
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
144
Punti
23
Tornei
423
Best: 423
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
467
Best: 452
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
125
Punti
23
Tornei
487
Best: 487
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
118
Punti
18
Tornei
507
Best: 507
▲
3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
109
Punti
20
Tornei
509
Best: 509
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
15
Tornei
535
Best: 535
▲
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
559
Best: 546
▼
-13
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
24
Tornei
566
Best: 380
▲
5
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
88
Punti
17
Tornei
592
Best: 515
▼
-1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
626
Best: 626
▼
-5
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
646
Best: 646
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
68
Punti
12
Tornei
681
Best: 658
▲
20
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
62
Punti
17
Tornei
686
Best: 686
▼
-12
Beatrice Ricci
ITA, 0
60
Punti
13
Tornei
687
Best: 687
▲
64
Camilla Gennaro
ITA, 0
60
Punti
18
Tornei
716
Best: 491
▲
2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
725
Best: 725
▲
7
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
16
Tornei
746
Best: 746
▲
6
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
18
Tornei
748
Best: 748
▲
9
Marta Lombardini
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
772
Best: 772
▲
5
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
927
Best: 927
▼
-2
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
932
Best: 192
▲
2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
938
Best: 938
▼
-23
Maddalena Giordano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
939
Best: 939
▲
16
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
25
Punti
12
Tornei
940
Best: 940
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
1012
Best: 1012
▼
-2
Giulia Paterno
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1033
Best: 1033
▲
3
Sara Milanese
ITA, 0
18
Punti
4
Tornei
1040
Best: 1040
▲
60
Chiara Fornasieri
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1045
Best: 1045
▲
4
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1049
Best: 1049
▲
4
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1098
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
15
Punti
5
Tornei
1105
Best: 1105
▲
1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1130
Best: 1130
▲
5
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
13
Punti
7
Tornei
1143
Best: 1143
▲
2
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1149
Best: 1149
▲
25
Sofia Avataneo
ITA, 0
13
Punti
8
Tornei
1158
Best: 318
▲
1
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1212
Best: 1212
▲
1
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
10
Punti
1
Tornei
1217
Best: 1217
▼
-1
Matilde Mariani
ITA, 0
10
Punti
2
Tornei
1224
Best: 1224
--
0
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1226
Best: 1226
▲
243
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
10
Punti
5
Tornei
1233
Best: 1233
▼
-2
Micol Salvadori
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1240
Best: 1240
▼
-4
Carlotta Moccia
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1243
Best: 1243
▼
-4
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1256
Best: 1256
▼
-6
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1258
Best: 627
▼
-7
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1298
Best: 1298
--
0
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1323
Best: 1323
▼
-10
Caterina Odorizzi
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1333
Best: 1333
--
0
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1352
Best: 660
▼
-11
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
7
Punti
4
Tornei
1364
Best: 1364
▼
-10
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1364
Best: 1364
▼
-10
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1407
Best: 1407
▲
42
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1407
Best: 1407
▼
-6
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1407
Best: 1407
▼
-6
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1424
Best: 1424
▼
-6
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1456
Best: 1456
▼
-7
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1508
Best: 1508
▼
-4
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1508
Best: 1508
--
0
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane
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