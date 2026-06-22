Wimbledon 2026, teste di serie e mine vaganti: Sinner guida il tabellone, Raducanu fa paura tra le donne. Arnaldi dalle quali ad Eastbourne a testa di serie a Wimbledon. Intanto Jannik si allena con Fils (Video)

Le teste di serie saranno uno dei fattori decisivi di Wimbledon 2026. Come in ogni torneo del Grande Slam, i tabelloni di singolare saranno composti da 128 giocatori e giocatrici, con 32 teste di serie che non potranno affrontarsi nei primi due turni.

Il meccanismo è semplice ma fondamentale per capire i possibili incroci. Al terzo turno, le teste di serie dalla 1 alla 8 possono incrociare quelle dalla 25 alla 32, mentre quelle dalla 9 alla 16 possono affrontare le teste di serie dalla 17 alla 24. Agli ottavi, invece, le prime quattro possono trovare le teste di serie dalla 13 alla 16, mentre dalla 5 alla 8 possono sfidare quelle dalla 9 alla 12.

Nel tabellone maschile il numero uno sarà Jannik Sinner, seguito da Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Sono loro i primi otto nomi del seeding e, almeno sulla carta, quelli più protetti nella prima fase del torneo.

Dietro di loro, però, ci sono diversi giocatori potenzialmente pericolosissimi sull’erba. Flavio Cobolli, Alexander Bublik, Casper Ruud, Andrey Rublev, Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Jakub Mensik e Learner Tien completano la fascia dalla 9 alla 16.

Tra le teste di serie dalla 17 alla 32 compaiono nomi che potrebbero creare molti problemi già dalla terza ronda: Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo, Karen Khachanov, Arthur Fils, Tommy Paul, Alejandro Davidovich Fokina, Rafa Jódar, Joao Fonseca, ma anche Ugo Humbert, Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi.

Wimbledon, più di altri Slam, può ribaltare le gerarchie. L’erba premia servizio, aggressività, rapidità di esecuzione e capacità di adattamento. Per questo il ranking spesso racconta solo una parte della storia.

Un giocatore come Joao Fonseca, per talento e imprevedibilità, può diventare una mina vagante per chiunque. Lo stesso vale per bombardieri come Humbert e Nakashima, capaci di rendere complicato qualsiasi match se trovano ritmo al servizio.

Attenzione anche a Arthur Fils, Tiafoe e Cerundolo, tutti in grado di mettere in difficoltà giocatori con ranking più alto ma magari meno brillanti sull’erba. Fuori dalle teste di serie, poi, restano nomi insidiosi come Adrian Mannarino, Tallon Griekspoor, Giovanni Mpetshi Perricard e il giovane Martín Landaluce.

Nel tabellone femminile la prima testa di serie sarà Aryna Sabalenka, davanti a Elena Rybakina, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Amanda Anisimova, Coco Gauff ed Elina Svitolina.

Il gruppo delle teste di serie è molto ricco: ci sono Linda Noskova, fresca vincitrice a Berlino, Karolina Muchova, Belinda Bencic, Jasmine Paolini, Naomi Osaka, Maja Chwalinska, Marie Bouzkova, Emma Navarro, Madison Keys, Donna Vekic e Katerina Siniakova.

Il nome che può far tremare le prime otto è però Emma Raducanu. La britannica arriva con grande fiducia dopo la finale al Queen’s e, da testa di serie numero 30, potrebbe rappresentare un pericolo enorme già al terzo turno per una delle big.

Giocare contro Raducanu a Wimbledon significa affrontare non solo una tennista capace di accendersi nei grandi palcoscenici, ma anche il peso del pubblico britannico. Lo scorso anno aveva già messo in difficoltà Sabalenka all’All England Club, confermando quanto possa essere pericolosa su questi campi.

Un’altra giocatrice da tenere d’occhio è Alexandra Eala, che negli ultimi tornei sull’erba ha mostrato grande adattamento alla superficie. La filippina può diventare una delle sorprese della prima settimana, soprattutto se il sorteggio le offrirà un corridoio favorevole.

Il sorteggio sarà quindi decisivo. Wimbledon è il torneo della tradizione, ma anche quello in cui una giornata storta, un grande servizio o una giocatrice in fiducia possono cambiare completamente il destino di un tabellone.

Jannik Sinner et Arthur Fils à l'entraînement à Wimbledon pic.twitter.com/jJOa5EL2Sq — 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 21, 2026

Sinner prepara Wimbledon all’All England Club: allenamento con Fils e rodaggio a Hurlingham

Jannik Sinner vuole arrivare a Wimbledon 2026 nelle migliori condizioni possibili. Il numero uno del mondo è già da alcuni giorni a Londra e sta lavorando sui campi dell’All England Lawn Tennis Club, dove questa domenica è stato visto allenarsi con Arthur Fils.

Un dettaglio non banale, perché il francese era considerato in dubbio per il terzo Slam della stagione dopo l’assenza a Parigi. Dalle immagini diffuse, però, Fils sembra muoversi con buone sensazioni, mostrando segnali incoraggianti in vista del torneo londinese.

C’è grande attesa per capire quale Sinner si presenterà a Wimbledon. L’azzurro arriva con una certa pressione dopo quanto accaduto al Roland Garros, dove era apparso svuotato sia fisicamente sia mentalmente. La scelta di non disputare tornei ufficiali prima dello Slam ha fatto discutere in Italia, dove molti avrebbero preferito vederlo accumulare ritmo e fiducia in partita.

Sinner e il suo team hanno però scelto un percorso diverso: allenamenti mirati a Londra e partecipazione a un’esibizione a Hurlingham per testare le sensazioni senza il carico competitivo di un torneo ATP.

La superficie può aiutarlo. L’erba richiede meno resistenza negli scambi lunghi rispetto alla terra battuta e permette a Sinner di esaltare servizio, risposta, anticipo e aggressività da fondo campo. Proprio per questo nel suo staff c’è fiducia sulla possibilità di rivedere il giocatore dominante dei mesi scorsi.

Wimbledon rappresenta un passaggio importante per il numero uno del mondo. Una nuova delusione aprirebbe inevitabilmente interrogativi sul suo stato fisico e mentale, ma gli allenamenti londinesi raccontano un Sinner concentrato, deciso e già immerso nella preparazione del torneo più prestigioso della stagione sull’erba.

Teste di serie maschili Wimbledon 2026

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Felix Auger-Aliassime

4. Ben Shelton

5. Alex De Miñaur

6. Taylor Fritz

7. Novak Djokovic

8. Daniil Medvedev

9. Flavio Cobolli

10. Alexander Bublik

11. Casper Ruud

12. Andrey Rublev

13. Jiri Lehecka

14. Luciano Darderi

15. Jakub Mensik

16. Learner Tien

17. Frances Tiafoe

18. Francisco Cerúndolo

19. Karen Khachanov

20. Arthur Fils

21. Tommy Paul

22. Alejandro Davidovich

23. Rafa Jódar

24. Joao Fonseca

25. Arthur Rinderknech

26. Cameron Norrie

27. Ugo Humbert

28. Brandon Nakashima

29. Tomás Martín Etcheverry

30. Alejandro Tabilo

31. Ignacio Buse

32. Matteo Arnaldi

Teste di serie femminili Wimbledon 2026

1. Aryna Sabalenka

2. Elena Rybakina

3. Iga Swiatek

4. Jessica Pegula

5. Mirra Andreeva

6. Amanda Anisimova

7. Coco Gauff

8. Elina Svitolina

9. Linda Noskova

10. Karolina Muchova

11. Belinda Bencic

12. Marta Kostyuk

13. Jasmine Paolini

14. Naomi Osaka

15. Diana Shnaider

16. Iva Jovic

17. Sorana Cirstea

18. Ekaterina Alexandrova

19. Anna Kalinskaya

20. Maja Chwalinska

21. Marie Bouzkova

22. Leylah Fernandez

23. Emma Navarro

24. Clara Tauson

25. Elise Mertens

26. Madison Keys

27. Anastasia Potapova

28. Ann Li

29. Alexandra Eala

30. Emma Raducanu

31. Donna Vekic

32. Katerina Siniakova





Francesco Paolo Villarico