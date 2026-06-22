Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Linda Noskova in top ten
22/06/2026 07:29 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (22-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9090
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8143
Punti
22
Tornei
3
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
6733
Punti
19
Tornei
4
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6380
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
5751
Punti
20
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5523
Punti
15
Tornei
7
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
4879
Punti
18
Tornei
8
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4423
Punti
16
Tornei
9
Best: 9
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3670
Punti
22
Tornei
10
Best: 10
▲
3
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
3489
Punti
22
Tornei
11
Best: 8
▼
-1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3438
Punti
19
Tornei
12
Best: 4
▼
-1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3385
Punti
19
Tornei
13
Best: 12
▼
-1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3157
Punti
18
Tornei
14
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2617
Punti
19
Tornei
15
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2571
Punti
19
Tornei
16
Best: 16
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2458
Punti
24
Tornei
17
Best: 17
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2436
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2415
Punti
26
Tornei
19
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2411
Punti
28
Tornei
20
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2212
Punti
21
Tornei
21
Best: 21
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
1996
Punti
20
Tornei
22
Best: 22
▲
5
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1849
Punti
26
Tornei
23
Best: 13
▼
-1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1844
Punti
29
Tornei
24
Best: 8
▲
1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1784
Punti
26
Tornei
25
Best: 12
▼
-2
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1756
Punti
24
Tornei
26
Best: 12
▼
-2
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1728
Punti
22
Tornei
27
Best: 5
▲
1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1685
Punti
19
Tornei
28
Best: 21
▼
-2
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1657
Punti
21
Tornei
29
Best: 29
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1625
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
▲
5
Alexandra Eala
PHI, 0
1557
Punti
30
Tornei
31
Best: 25
▼
-1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1513
Punti
23
Tornei
32
Best: 32
▼
-1
Emma Raducanu
GBR, 0
1458
Punti
20
Tornei
33
Best: 17
--
0
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1431
Punti
24
Tornei
34
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1422
Punti
20
Tornei
35
Best: 5
▲
3
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1404
Punti
21
Tornei
36
Best: 30
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1374
Punti
24
Tornei
37
Best: 2
▲
2
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1373
Punti
18
Tornei
38
Best: 28
▲
2
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
27
Tornei
39
Best: 3
▲
2
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1299
Punti
25
Tornei
40
Best: 27
▲
2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1272
Punti
19
Tornei
41
Best: 41
▲
2
Janice Tjen
INA, 0
1247
Punti
28
Tornei
42
Best: 12
▼
-5
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1220
Punti
24
Tornei
43
Best: 22
▲
2
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1208
Punti
23
Tornei
44
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1192
Punti
24
Tornei
45
Best: 45
▲
2
Sara Bejlek
CZE, 0
1179
Punti
22
Tornei
46
Best: 46
▲
16
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1140
Punti
23
Tornei
47
Best: 47
▲
13
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1128
Punti
25
Tornei
48
Best: 48
▲
7
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1124
Punti
27
Tornei
49
Best: 49
▲
2
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1114
Punti
28
Tornei
50
Best: 50
▲
4
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1107
Punti
27
Tornei
51
Best: 51
▲
1
Petra Marcinko
CRO, 0
1101
Punti
30
Tornei
52
Best: 30
▼
-20
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1096
Punti
25
Tornei
53
Best: 53
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1096
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▲
7
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1077
Punti
26
Tornei
55
Best: 53
▲
4
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1077
Punti
31
Tornei
56
Best: 56
▲
2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1067
Punti
23
Tornei
57
Best: 57
▲
9
Talia Gibson
AUS, 0
1056
Punti
33
Tornei
58
Best: 19
▼
-10
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1051
Punti
22
Tornei
59
Best: 23
▼
-3
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1047
Punti
24
Tornei
60
Best: 60
▼
-3
Antonia Ruzic
CRO, 0
1041
Punti
27
Tornei
61
Best: 61
▲
2
Tereza Valentova
CZE, 0
1041
Punti
18
Tornei
62
Best: 30
▼
-18
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1038
Punti
26
Tornei
63
Best: 28
▲
1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1035
Punti
22
Tornei
64
Best: 35
▲
12
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1028
Punti
26
Tornei
65
Best: 60
--
0
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
1023
Punti
30
Tornei
66
Best: 21
▼
-16
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1017
Punti
27
Tornei
67
Best: 22
--
0
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1015
Punti
29
Tornei
68
Best: 8
▲
1
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1009
Punti
24
Tornei
69
Best: 33
▲
1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
988
Punti
26
Tornei
70
Best: 25
▲
1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
978
Punti
16
Tornei
71
Best: 59
▼
-3
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
967
Punti
31
Tornei
72
Best: 39
--
0
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
959
Punti
20
Tornei
73
Best: 60
--
0
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
939
Punti
29
Tornei
74
Best: 1
▲
13
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
936
Punti
11
Tornei
75
Best: 50
▼
-1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
936
Punti
27
Tornei
76
Best: 51
▲
1
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
935
Punti
30
Tornei
77
Best: 39
▲
3
Eva Lys
GER, 12-01-2002
931
Punti
23
Tornei
78
Best: 75
▼
-3
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
928
Punti
24
Tornei
79
Best: 71
▼
-1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
919
Punti
33
Tornei
80
Best: 40
▼
-1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
905
Punti
35
Tornei
81
Best: 46
--
0
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
898
Punti
12
Tornei
82
Best: 53
--
0
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
897
Punti
25
Tornei
83
Best: 83
▲
1
Lilli Tagger
AUT, 0
866
Punti
19
Tornei
84
Best: 44
▼
-1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
859
Punti
15
Tornei
85
Best: 20
--
0
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
855
Punti
25
Tornei
86
Best: 49
▲
15
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
847
Punti
18
Tornei
87
Best: 84
▼
-1
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
841
Punti
28
Tornei
88
Best: 81
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
836
Punti
30
Tornei
89
Best: 71
--
0
Oksana Selekhmeteva
ESP, 13-01-2003
835
Punti
29
Tornei
90
Best: 90
▲
18
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
831
Punti
25
Tornei
91
Best: 65
▼
-1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
828
Punti
32
Tornei
92
Best: 91
▼
-1
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
810
Punti
28
Tornei
93
Best: 92
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
808
Punti
31
Tornei
94
Best: 94
▲
3
Alina Korneeva
RUS, 0
806
Punti
28
Tornei
95
Best: 95
▼
-2
Lanlana Tararudee
THA, 0
799
Punti
27
Tornei
96
Best: 29
▼
-1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
798
Punti
25
Tornei
97
Best: 97
▼
-3
Ella Seidel
GER, 0
797
Punti
26
Tornei
98
Best: 32
▼
-2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
797
Punti
26
Tornei
99
Best: 56
▲
3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
793
Punti
27
Tornei
100
Best: 100
▼
-2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
784
Punti
31
Tornei
101
Best: 46
▼
-1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
773
Punti
28
Tornei
102
Best: 87
▲
1
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
755
Punti
30
Tornei
103
Best: 65
▼
-4
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
747
Punti
24
Tornei
104
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
734
Punti
26
Tornei
105
Best: 51
--
0
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
731
Punti
23
Tornei
106
Best: 106
▲
1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
718
Punti
24
Tornei
107
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
716
Punti
29
Tornei
108
Best: 47
▲
1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
707
Punti
31
Tornei
109
Best: 39
▲
1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
707
Punti
25
Tornei
110
Best: 31
▲
17
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
706
Punti
30
Tornei
111
Best: 111
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
698
Punti
30
Tornei
112
Best: 36
▲
5
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
695
Punti
36
Tornei
113
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
684
Punti
11
Tornei
114
Best: 11
▼
-1
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
684
Punti
15
Tornei
115
Best: 79
▼
-1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
681
Punti
27
Tornei
116
Best: 54
▼
-1
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
678
Punti
25
Tornei
117
Best: 10
▼
-1
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
674
Punti
27
Tornei
118
Best: 54
--
0
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
670
Punti
32
Tornei
119
Best: 119
▲
5
Taylah Preston
AUS, 0
652
Punti
31
Tornei
120
Best: 120
▲
8
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
636
Punti
30
Tornei
121
Best: 112
▼
-1
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
635
Punti
29
Tornei
122
Best: 6
▼
-73
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
633
Punti
12
Tornei
123
Best: 36
--
0
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
629
Punti
27
Tornei
124
Best: 29
▼
-3
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
626
Punti
25
Tornei
125
Best: 125
--
0
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
621
Punti
29
Tornei
126
Best: 21
▲
4
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
619
Punti
12
Tornei
127
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
606
Punti
33
Tornei
128
Best: 128
▼
-9
Dominika Salkova
CZE, 0
597
Punti
28
Tornei
129
Best: 57
▲
5
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
595
Punti
30
Tornei
130
Best: 58
▲
1
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
590
Punti
21
Tornei
131
Best: 131
▲
1
Mary Stoiana
USA, 0
583
Punti
28
Tornei
132
Best: 22
▲
1
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
579
Punti
20
Tornei
133
Best: 91
▼
-4
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
577
Punti
30
Tornei
134
Best: 132
▲
1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
27
Tornei
135
Best: 135
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
567
Punti
20
Tornei
136
Best: 33
▼
-14
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
564
Punti
27
Tornei
137
Best: 134
▲
1
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
563
Punti
32
Tornei
138
Best: 84
▲
1
Kayla Day
USA, 28-09-1999
563
Punti
29
Tornei
139
Best: 114
▲
1
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
140
Best: 2
▲
2
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
546
Punti
19
Tornei
141
Best: 31
▼
-4
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
546
Punti
22
Tornei
142
Best: 142
▲
1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
535
Punti
29
Tornei
143
Best: 105
▲
1
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
532
Punti
28
Tornei
144
Best: 144
▲
1
Veronika Podrez
UKR, 0
530
Punti
24
Tornei
145
Best: 52
▲
1
Claire Liu
USA, 25-05-2000
526
Punti
25
Tornei
146
Best: 146
▲
1
Laura Samson
CZE, 0
521
Punti
22
Tornei
147
Best: 147
▲
3
Lola Radivojevic
SRB, 0
520
Punti
29
Tornei
148
Best: 112
--
0
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
516
Punti
24
Tornei
149
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
515
Punti
22
Tornei
150
Best: 140
▲
1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
513
Punti
26
Tornei
151
Best: 70
▲
1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
512
Punti
25
Tornei
152
Best: 152
▲
1
Noma Noha Akugue
GER, 0
506
Punti
32
Tornei
153
Best: 4
▲
7
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
496
Punti
14
Tornei
154
Best: 154
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
495
Punti
18
Tornei
155
Best: 155
--
0
Polina Iatcenko
RUS, 0
495
Punti
23
Tornei
156
Best: 62
▼
-15
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
490
Punti
22
Tornei
157
Best: 157
▼
-1
Sofia Costoulas
BEL, 0
489
Punti
30
Tornei
158
Best: 152
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
484
Punti
28
Tornei
159
Best: 156
▼
-2
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
477
Punti
20
Tornei
160
Best: 157
▼
-2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
476
Punti
27
Tornei
161
Best: 161
▲
10
Jeline Vandromme
BEL, 0
472
Punti
22
Tornei
162
Best: 162
--
0
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
464
Punti
24
Tornei
163
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
463
Punti
28
Tornei
164
Best: 100
--
0
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
462
Punti
16
Tornei
165
Best: 97
--
0
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
462
Punti
28
Tornei
166
Best: 166
▲
8
Luisina Giovannini
ARG, 0
462
Punti
23
Tornei
167
Best: 167
▼
-1
Linda Klimovicova
POL, 0
460
Punti
20
Tornei
168
Best: 164
▲
5
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
459
Punti
28
Tornei
169
Best: 143
--
0
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
459
Punti
33
Tornei
170
Best: 150
▼
-2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
456
Punti
29
Tornei
171
Best: 171
▼
-1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
450
Punti
22
Tornei
172
Best: 172
▲
14
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
447
Punti
29
Tornei
173
Best: 173
▼
-12
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
438
Punti
18
Tornei
174
Best: 46
▼
-7
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
435
Punti
22
Tornei
175
Best: 19
--
0
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
435
Punti
31
Tornei
176
Best: 176
--
0
Akasha Urhobo
USA, 0
434
Punti
22
Tornei
177
Best: 177
▲
8
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
433
Punti
27
Tornei
178
Best: 41
▼
-1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
428
Punti
30
Tornei
179
Best: 168
▼
-7
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
428
Punti
30
Tornei
180
Best: 4
▼
-2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
426
Punti
19
Tornei
181
Best: 165
▼
-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
426
Punti
28
Tornei
182
Best: 93
▼
-2
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
421
Punti
27
Tornei
183
Best: 105
▼
-1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
420
Punti
31
Tornei
184
Best: 184
▼
-3
Teodora Kostovic
SRB, 0
415
Punti
29
Tornei
185
Best: 114
▼
-2
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
413
Punti
17
Tornei
186
Best: 186
▼
-2
Alexandra Shubladze
RUS, 0
411
Punti
24
Tornei
187
Best: 39
▲
5
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
401
Punti
14
Tornei
188
Best: 117
▼
-1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
396
Punti
19
Tornei
189
Best: 165
▼
-1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
395
Punti
26
Tornei
190
Best: 104
▼
-1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
394
Punti
26
Tornei
191
Best: 191
--
0
Julia Avdeeva
RUS, 0
391
Punti
23
Tornei
192
Best: 158
▲
3
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
389
Punti
33
Tornei
193
Best: 193
--
0
Celine Naef
SUI, 0
385
Punti
23
Tornei
194
Best: 194
--
0
Robin Montgomery
USA, 0
384
Punti
9
Tornei
195
Best: 59
▲
2
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
379
Punti
22
Tornei
196
Best: 118
▼
-6
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
379
Punti
24
Tornei
197
Best: 197
▲
1
Kayla Cross
CAN, 0
374
Punti
30
Tornei
198
Best: 198
▲
2
Gabriela Knutson
CZE, 0
372
Punti
32
Tornei
199
Best: 90
▲
3
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
369
Punti
27
Tornei
200
Best: 32
▲
1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
368
Punti
14
Tornei
201
Best: 201
▲
28
Elizara Yaneva
BUL, 0
368
Punti
19
Tornei
202
Best: 202
▲
2
Vendula Valdmannova
CZE, 0
368
Punti
24
Tornei
203
Best: 203
▼
-7
Carol Young Suh Lee
USA, 0
366
Punti
25
Tornei
204
Best: 105
▲
1
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
365
Punti
33
Tornei
205
Best: 205
▲
2
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
356
Punti
28
Tornei
206
Best: 206
▲
3
Elena Pridankina
RUS, 0
355
Punti
26
Tornei
207
Best: 207
▲
12
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
355
Punti
24
Tornei
208
Best: 23
▲
2
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
354
Punti
28
Tornei
209
Best: 209
▲
2
Lucie Havlickova
CZE, 0
354
Punti
22
Tornei
210
Best: 121
▲
2
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
353
Punti
25
Tornei
211
Best: 22
▲
2
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
352
Punti
5
Tornei
212
Best: 36
▲
3
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
351
Punti
19
Tornei
213
Best: 190
▼
-14
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
348
Punti
33
Tornei
214
Best: 214
▲
16
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
346
Punti
24
Tornei
215
Best: 41
▼
-12
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
344
Punti
19
Tornei
216
Best: 150
--
0
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
344
Punti
25
Tornei
217
Best: 217
▼
-3
Cadence Brace
CAN, 0
344
Punti
20
Tornei
218
Best: 45
--
0
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
343
Punti
26
Tornei
219
Best: 108
▲
14
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
342
Punti
35
Tornei
220
Best: 208
▼
-12
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
341
Punti
26
Tornei
221
Best: 214
▲
56
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
335
Punti
23
Tornei
222
Best: 43
▲
5
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
334
Punti
29
Tornei
223
Best: 170
▼
-6
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
333
Punti
21
Tornei
224
Best: 35
▲
12
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
333
Punti
28
Tornei
225
Best: 35
▼
-5
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
333
Punti
20
Tornei
226
Best: 176
▼
-5
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
331
Punti
26
Tornei
227
Best: 227
▼
-5
Hayu Kinoshita
JPN, 0
330
Punti
24
Tornei
228
Best: 228
▼
-5
Aoi Ito
JPN, 0
328
Punti
19
Tornei
229
Best: 229
▼
-5
Aliona Falei
BLR, 0
328
Punti
25
Tornei
230
Best: 219
▼
-4
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
326
Punti
24
Tornei
231
Best: 212
▼
-3
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
325
Punti
22
Tornei
232
Best: 232
▼
-26
Fiona Crawley
USA, 0
323
Punti
18
Tornei
233
Best: 153
▲
11
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
321
Punti
33
Tornei
234
Best: 71
▼
-3
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
320
Punti
28
Tornei
235
Best: 181
▲
5
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
317
Punti
25
Tornei
236
Best: 236
▼
-2
Kristina Liutova
RUS, 0
315
Punti
9
Tornei
237
Best: 229
--
0
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
313
Punti
22
Tornei
238
Best: 238
--
0
Erika Andreeva
RUS, 0
308
Punti
21
Tornei
239
Best: 83
▼
-4
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
303
Punti
18
Tornei
240
Best: 191
▼
-8
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
303
Punti
28
Tornei
241
Best: 100
▼
-16
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
302
Punti
31
Tornei
242
Best: 221
▼
-3
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
300
Punti
30
Tornei
243
Best: 196
▼
-2
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
297
Punti
34
Tornei
244
Best: 244
▲
9
Mia Pohankova
SVK, 0
295
Punti
10
Tornei
245
Best: 136
▼
-3
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
294
Punti
33
Tornei
246
Best: 246
▲
2
Alicia Dudeney
GBR, 0
293
Punti
27
Tornei
247
Best: 56
▼
-4
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
292
Punti
27
Tornei
248
Best: 168
▲
10
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
291
Punti
29
Tornei
249
Best: 249
▼
-4
Fangran Tian
CHN, 0
287
Punti
28
Tornei
250
Best: 212
▼
-4
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
286
Punti
26
Tornei
251
Best: 247
▼
-4
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
286
Punti
19
Tornei
252
Best: 32
▼
-3
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
285
Punti
15
Tornei
253
Best: 178
▼
-3
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
284
Punti
25
Tornei
254
Best: 251
▼
-3
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
284
Punti
28
Tornei
255
Best: 103
▼
-3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
27
Tornei
256
Best: 249
▼
-2
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
283
Punti
24
Tornei
257
Best: 241
▲
23
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
282
Punti
18
Tornei
258
Best: 149
▼
-3
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
281
Punti
16
Tornei
259
Best: 125
▼
-3
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
279
Punti
24
Tornei
260
Best: 260
▼
-3
Carolyn Ansari
USA, 0
278
Punti
33
Tornei
261
Best: 151
▼
-2
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
277
Punti
29
Tornei
262
Best: 149
▲
6
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
277
Punti
19
Tornei
263
Best: 83
▼
-3
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
276
Punti
10
Tornei
264
Best: 207
▼
-3
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
275
Punti
32
Tornei
265
Best: 40
▼
-3
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
274
Punti
20
Tornei
266
Best: 200
▲
1
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
273
Punti
29
Tornei
267
Best: 267
▲
5
Mia Ristic
SRB, 0
272
Punti
32
Tornei
268
Best: 268
▲
66
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
270
Punti
25
Tornei
269
Best: 269
▼
-5
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
270
Punti
30
Tornei
270
Best: 270
▲
40
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
265
Punti
27
Tornei
271
Best: 150
▼
-2
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
264
Punti
17
Tornei
272
Best: 244
▼
-2
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
264
Punti
25
Tornei
273
Best: 273
▼
-2
Julie Struplova
CZE, 0
264
Punti
19
Tornei
274
Best: 153
▼
-1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
262
Punti
32
Tornei
275
Best: 275
▼
-1
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
262
Punti
23
Tornei
276
Best: 276
▼
-13
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
259
Punti
18
Tornei
277
Best: 277
▲
5
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
259
Punti
31
Tornei
278
Best: 221
▼
-2
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
279
Best: 279
▼
-1
Hina Inoue
USA, 0
255
Punti
20
Tornei
280
Best: 280
▼
-1
Sara Saito
JPN, 0
255
Punti
28
Tornei
281
Best: 281
▲
5
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
254
Punti
26
Tornei
282
Best: 279
▼
-1
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
254
Punti
23
Tornei
283
Best: 212
--
0
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
249
Punti
30
Tornei
284
Best: 205
▼
-18
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
26
Tornei
285
Best: 11
▼
-1
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
246
Punti
11
Tornei
286
Best: 169
▲
1
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
244
Punti
20
Tornei
287
Best: 213
▲
1
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
243
Punti
23
Tornei
288
Best: 288
▲
1
Zongyu Li
CHN, 0
241
Punti
21
Tornei
289
Best: 289
▼
-4
Xinxin Yao
CHN, 0
240
Punti
30
Tornei
290
Best: 290
▲
38
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
240
Punti
28
Tornei
291
Best: 265
▲
7
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
239
Punti
27
Tornei
292
Best: 290
▼
-2
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
239
Punti
32
Tornei
293
Best: 293
▼
-28
Samira De Stefano
ITA, 0
238
Punti
26
Tornei
294
Best: 294
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
236
Punti
27
Tornei
295
Best: 292
▼
-3
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
236
Punti
24
Tornei
296
Best: 176
▼
-3
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
234
Punti
29
Tornei
297
Best: 213
▲
16
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
234
Punti
28
Tornei
298
Best: 119
▼
-3
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
232
Punti
23
Tornei
299
Best: 299
▲
31
Lea Ma
USA, 01-02-2001
232
Punti
25
Tornei
300
Best: 300
▼
-4
Ayana Akli
USA, 0
230
Punti
25
Tornei
301
Best: 152
▼
-4
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
230
Punti
31
Tornei
302
Best: 299
▼
-3
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
228
Punti
29
Tornei
303
Best: 303
▲
28
Martha Matoula
GRE, 0
228
Punti
25
Tornei
304
Best: 173
▼
-29
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
226
Punti
24
Tornei
305
Best: 230
▼
-5
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
226
Punti
33
Tornei
306
Best: 1
▼
-5
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
225
Punti
3
Tornei
307
Best: 132
▼
-5
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
225
Punti
23
Tornei
308
Best: 308
▼
-4
Hibah Shaikh
USA, 0
225
Punti
25
Tornei
309
Best: 2
▼
-4
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
220
Punti
10
Tornei
310
Best: 310
▼
-4
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
219
Punti
12
Tornei
311
Best: 311
▲
15
Barbora Palicova
CZE, 0
215
Punti
30
Tornei
312
Best: 294
▼
-1
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
215
Punti
21
Tornei
313
Best: 284
▼
-1
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
215
Punti
16
Tornei
314
Best: 314
▼
-6
Yufei Ren
CHN, 0
214
Punti
24
Tornei
315
Best: 315
▼
-1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
214
Punti
27
Tornei
316
Best: 3
▼
-1
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
213
Punti
14
Tornei
317
Best: 96
▲
6
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
212
Punti
31
Tornei
318
Best: 318
▼
-2
Han Shi
CHN, 0
212
Punti
28
Tornei
319
Best: 319
▼
-2
Amandine Monnot
FRA, 0
212
Punti
19
Tornei
320
Best: 320
▼
-2
Clervie Ngounoue
USA, 0
211
Punti
15
Tornei
321
Best: 58
▼
-2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
211
Punti
22
Tornei
322
Best: 322
▼
-15
Giorgia Pedone
ITA, 0
211
Punti
26
Tornei
323
Best: 323
▼
-3
Eryn Cayetano
USA, 0
211
Punti
24
Tornei
324
Best: 324
--
0
Eva Bennemann
GER, 0
209
Punti
24
Tornei
325
Best: 203
▼
-3
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
208
Punti
16
Tornei
326
Best: 326
▼
-1
Noemi Basiletti
ITA, 0
205
Punti
26
Tornei
327
Best: 327
▼
-33
Mimi Xu
GBR, 0
204
Punti
20
Tornei
328
Best: 328
▲
4
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
203
Punti
23
Tornei
329
Best: 88
▼
-20
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
201
Punti
23
Tornei
330
Best: 169
▼
-1
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
198
Punti
28
Tornei
331
Best: 327
▲
2
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
197
Punti
27
Tornei
332
Best: 332
▲
3
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
195
Punti
17
Tornei
333
Best: 135
▲
3
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
194
Punti
16
Tornei
334
Best: 334
▲
17
Elena Micic
AUS, 0
193
Punti
29
Tornei
335
Best: 165
▲
32
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
193
Punti
24
Tornei
336
Best: 189
▲
3
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
192
Punti
11
Tornei
337
Best: 303
▼
-34
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
191
Punti
28
Tornei
338
Best: 226
▼
-11
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
191
Punti
16
Tornei
339
Best: 339
▲
33
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
188
Punti
9
Tornei
340
Best: 340
▲
9
Alina Granwehr
SUI, 0
188
Punti
21
Tornei
341
Best: 7
--
0
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
186
Punti
7
Tornei
342
Best: 211
--
0
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
186
Punti
19
Tornei
343
Best: 343
▲
4
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
186
Punti
22
Tornei
344
Best: 305
▼
-4
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
185
Punti
22
Tornei
345
Best: 344
▼
-1
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
185
Punti
22
Tornei
346
Best: 346
▼
-1
Diletta Cherubini
ITA, 0
184
Punti
28
Tornei
347
Best: 347
▼
-4
Kira Pavlova
RUS, 0
184
Punti
19
Tornei
348
Best: 348
▼
-2
Britt Du Pree
NED, 0
183
Punti
21
Tornei
349
Best: 221
▼
-11
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
181
Punti
23
Tornei
350
Best: 350
▲
6
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
181
Punti
35
Tornei
351
Best: 47
▼
-1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
352
Best: 158
--
0
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
179
Punti
28
Tornei
353
Best: 353
▲
33
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
179
Punti
26
Tornei
354
Best: 354
▼
-1
Natalija Senic
SRB, 0
179
Punti
21
Tornei
355
Best: 355
▲
3
Angelina Voloshchuk
POR, 0
178
Punti
23
Tornei
356
Best: 356
▲
1
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
175
Punti
15
Tornei
357
Best: 69
▼
-3
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
173
Punti
31
Tornei
358
Best: 318
▲
1
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
172
Punti
28
Tornei
359
Best: 359
▼
-11
Varvara Panshina
RUS, 0
172
Punti
19
Tornei
360
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
172
Punti
20
Tornei
361
Best: 361
▼
-6
Amarissa Toth
HUN, 0
171
Punti
21
Tornei
362
Best: 346
▼
-1
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
171
Punti
20
Tornei
363
Best: 342
▼
-1
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
171
Punti
23
Tornei
364
Best: 292
▲
29
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
170
Punti
22
Tornei
365
Best: 296
▼
-2
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
169
Punti
24
Tornei
366
Best: 299
▼
-2
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
169
Punti
20
Tornei
367
Best: 133
▼
-2
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
168
Punti
27
Tornei
368
Best: 60
▲
22
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
168
Punti
23
Tornei
369
Best: 203
▲
10
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
167
Punti
24
Tornei
370
Best: 347
▲
10
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
167
Punti
19
Tornei
371
Best: 162
▼
-5
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
167
Punti
23
Tornei
372
Best: 314
▼
-4
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
167
Punti
25
Tornei
373
Best: 373
▲
42
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
167
Punti
19
Tornei
374
Best: 201
▼
-5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
375
Best: 163
▲
55
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
166
Punti
23
Tornei
376
Best: 254
▼
-6
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
166
Punti
21
Tornei
377
Best: 365
▼
-6
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
166
Punti
26
Tornei
378
Best: 143
▲
11
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
165
Punti
22
Tornei
379
Best: 379
▼
-5
Francesca Pace
ITA, 0
164
Punti
15
Tornei
380
Best: 380
▲
17
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
20
Tornei
381
Best: 381
▼
-6
Julieta Pareja
USA, 0
162
Punti
13
Tornei
382
Best: 231
▼
-61
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
162
Punti
25
Tornei
383
Best: 310
▲
2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
22
Tornei
384
Best: 384
▲
19
Gina Feistel
POL, 0
162
Punti
20
Tornei
385
Best: 301
▼
-8
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
161
Punti
26
Tornei
386
Best: 378
▼
-8
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
161
Punti
20
Tornei
387
Best: 382
▼
-5
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
160
Punti
20
Tornei
388
Best: 38
▼
-5
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
159
Punti
7
Tornei
389
Best: 266
▼
-5
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
159
Punti
17
Tornei
390
Best: 190
▲
37
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
158
Punti
22
Tornei
391
Best: 391
▼
-15
Kristiana Sidorova
RUS, 0
158
Punti
22
Tornei
392
Best: 114
▼
-1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
157
Punti
17
Tornei
393
Best: 393
▼
-6
Renata Jamrichova
SVK, 0
157
Punti
8
Tornei
394
Best: 216
▼
-2
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
157
Punti
20
Tornei
395
Best: 280
▲
3
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
157
Punti
30
Tornei
396
Best: 396
▼
-2
Miho Kuramochi
JPN, 0
157
Punti
20
Tornei
397
Best: 397
▲
23
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
157
Punti
21
Tornei
398
Best: 97
▼
-3
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
156
Punti
16
Tornei
399
Best: 399
▼
-3
Vaishnavi Adkar
IND, 0
156
Punti
15
Tornei
400
Best: 400
▼
-1
Laura Hietaranta
FIN, 0
154
Punti
17
Tornei
401
Best: 116
▼
-28
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
152
Punti
18
Tornei
402
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
152
Punti
25
Tornei
403
Best: 403
▼
-2
Amelia Honer
USA, 0
152
Punti
12
Tornei
404
Best: 404
▼
-2
Rada Zolotareva
RUS, 0
152
Punti
12
Tornei
405
Best: 405
▼
-24
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
152
Punti
22
Tornei
406
Best: 291
▲
4
Alana Smith
USA, 09-11-1999
151
Punti
26
Tornei
407
Best: 407
▼
-1
Ena Koike
JPN, 0
151
Punti
20
Tornei
408
Best: 408
▼
-1
Nastasja Schunk
GER, 0
150
Punti
17
Tornei
409
Best: 409
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
149
Punti
20
Tornei
410
Best: 410
▲
1
Rositsa Dencheva
BUL, 0
149
Punti
17
Tornei
411
Best: 97
▼
-2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
148
Punti
8
Tornei
412
Best: 412
▲
97
Hannah Klugman
GBR, 0
148
Punti
16
Tornei
413
Best: 226
▼
-8
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
148
Punti
15
Tornei
414
Best: 414
▼
-2
Reina Goto
JPN, 0
148
Punti
17
Tornei
415
Best: 415
▲
35
Lidia Encheva
BUL, 0
148
Punti
17
Tornei
416
Best: 416
▼
-12
Alana Subasic
AUS, 0
146
Punti
24
Tornei
417
Best: 417
▼
-4
Weronika Ewald
POL, 0
146
Punti
17
Tornei
418
Best: 418
▼
-81
Tara Wuerth
CRO, 0
145
Punti
16
Tornei
419
Best: 419
▼
-31
Victoria Hu
USA, 0
145
Punti
24
Tornei
420
Best: 420
▼
-3
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
145
Punti
19
Tornei
421
Best: 418
▼
-3
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
144
Punti
21
Tornei
422
Best: 322
▲
11
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
144
Punti
23
Tornei
423
Best: 423
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
424
Best: 424
▼
-10
Maria Urrutia
ARG, 0
143
Punti
19
Tornei
425
Best: 425
▲
4
Malaika Rapolu
USA, 0
142
Punti
22
Tornei
426
Best: 426
▲
94
Jenny Lim
FRA, 0
142
Punti
19
Tornei
427
Best: 131
▼
-5
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
141
Punti
14
Tornei
428
Best: 179
▲
44
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
141
Punti
19
Tornei
429
Best: 304
▲
20
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
141
Punti
20
Tornei
430
Best: 430
▼
-6
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
140
Punti
27
Tornei
431
Best: 199
▼
-8
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
139
Punti
21
Tornei
432
Best: 432
▼
-13
Jiaqi Wang
CHN, 0
139
Punti
30
Tornei
433
Best: 172
▼
-8
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
138
Punti
10
Tornei
434
Best: 434
▼
-8
Madison Sieg
USA, 0
138
Punti
22
Tornei
435
Best: 435
▼
-19
Yujia Huang
CHN, 0
138
Punti
18
Tornei
436
Best: 154
▲
9
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
136
Punti
20
Tornei
437
Best: 31
▼
-9
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
135
Punti
12
Tornei
438
Best: 438
▼
-7
Gina Dittmann
GER, 0
135
Punti
19
Tornei
439
Best: 413
▼
-5
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
134
Punti
16
Tornei
440
Best: 440
▼
-4
Nahia Berecoechea
FRA, 0
133
Punti
21
Tornei
441
Best: 253
▼
-4
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
133
Punti
38
Tornei
442
Best: 442
▼
-10
Mio Mushika
JPN, 0
133
Punti
18
Tornei
443
Best: 443
▲
80
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
132
Punti
16
Tornei
444
Best: 444
▲
15
Denislava Glushkova
BUL, 0
132
Punti
22
Tornei
445
Best: 445
▼
-5
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
131
Punti
25
Tornei
446
Best: 446
▼
-11
Priska Nugroho
INA, 0
130
Punti
19
Tornei
447
Best: 339
▲
28
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
130
Punti
23
Tornei
448
Best: 438
▼
-10
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
130
Punti
17
Tornei
449
Best: 347
▼
-5
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
129
Punti
24
Tornei
450
Best: 292
▲
29
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
129
Punti
19
Tornei
451
Best: 240
▼
-5
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
129
Punti
21
Tornei
452
Best: 377
▼
-9
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
129
Punti
17
Tornei
453
Best: 200
▼
-6
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
128
Punti
26
Tornei
454
Best: 454
▲
23
Maria Sara Popa
ROU, 0
128
Punti
22
Tornei
455
Best: 348
▲
35
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
128
Punti
17
Tornei
456
Best: 456
▲
32
Nina Vargova
SVK, 0
128
Punti
20
Tornei
457
Best: 446
▼
-6
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
128
Punti
21
Tornei
458
Best: 458
▼
-16
Angella Okutoyi
KEN, 0
127
Punti
9
Tornei
459
Best: 459
▼
-6
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
127
Punti
16
Tornei
460
Best: 298
▼
-5
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
126
Punti
21
Tornei
461
Best: 461
▲
20
Luiza Fullana
BRA, 0
126
Punti
19
Tornei
462
Best: 431
▼
-21
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
126
Punti
18
Tornei
463
Best: 456
▼
-7
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
126
Punti
14
Tornei
464
Best: 452
▼
-12
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
126
Punti
22
Tornei
465
Best: 465
▼
-8
Carla Markus
ARG, 0
125
Punti
19
Tornei
466
Best: 186
▼
-8
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
125
Punti
25
Tornei
467
Best: 452
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
125
Punti
23
Tornei
468
Best: 468
▲
32
Victoria Milovanova
RUS, 0
125
Punti
17
Tornei
469
Best: 469
▼
-9
Sarah Van Emst
NED, 0
124
Punti
17
Tornei
470
Best: 470
▼
-9
Kristina Kroitor
RUS, 0
124
Punti
17
Tornei
471
Best: 1
▼
-9
Venus Williams
USA, 17-06-1980
123
Punti
10
Tornei
472
Best: 472
▼
-18
Lia Karatancheva
BUL, 0
123
Punti
30
Tornei
473
Best: 46
▼
-10
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
122
Punti
16
Tornei
474
Best: 474
▼
-7
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
122
Punti
22
Tornei
475
Best: 475
▼
-6
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
122
Punti
16
Tornei
476
Best: 399
▼
-6
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
122
Punti
19
Tornei
477
Best: 477
▲
1
Yuno Kitahara
JPN, 0
122
Punti
21
Tornei
478
Best: 237
▼
-7
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
121
Punti
23
Tornei
479
Best: 424
▼
-31
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
121
Punti
18
Tornei
480
Best: 480
▼
-7
Rinko Matsuda
JPN, 0
121
Punti
21
Tornei
481
Best: 481
▼
-7
Amelia Rajecki
GBR, 0
120
Punti
23
Tornei
482
Best: 482
▼
-17
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
120
Punti
19
Tornei
483
Best: 175
▼
-7
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
120
Punti
17
Tornei
484
Best: 484
▼
-4
Radka Zelnickova
SVK, 0
119
Punti
24
Tornei
485
Best: 479
▼
-3
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
119
Punti
25
Tornei
486
Best: 486
▲
5
Julia Adams
USA, 0
119
Punti
25
Tornei
487
Best: 487
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
118
Punti
18
Tornei
488
Best: 483
▼
-5
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
118
Punti
17
Tornei
489
Best: 489
▼
-5
Sara Dols
ESP, 0
117
Punti
18
Tornei
490
Best: 490
▲
18
Lan Mi
CHN, 0
117
Punti
24
Tornei
491
Best: 38
▼
-6
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
115
Punti
14
Tornei
492
Best: 210
▼
-26
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
115
Punti
19
Tornei
493
Best: 493
▼
-29
Martina Okalova
SVK, 0
114
Punti
16
Tornei
494
Best: 494
▼
-7
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
114
Punti
21
Tornei
495
Best: 143
--
0
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
17
Tornei
496
Best: 496
▲
20
Hikaru Sato
JPN, 0
114
Punti
21
Tornei
497
Best: 309
▼
-3
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
112
Punti
23
Tornei
498
Best: 498
▲
21
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
112
Punti
9
Tornei
499
Best: 499
▼
-3
Ranah Stoiber
GBR, 0
111
Punti
20
Tornei
500
Best: 410
▼
-3
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
111
Punti
21
Tornei
501
Best: 501
▼
-8
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
110
Punti
16
Tornei
502
Best: 136
▼
-10
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
110
Punti
15
Tornei
503
Best: 61
▼
-2
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
109
Punti
22
Tornei
504
Best: 110
▼
-2
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
109
Punti
12
Tornei
505
Best: 505
▼
-2
Mariia Golovina
RUS, 0
109
Punti
18
Tornei
506
Best: 463
▼
-2
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
109
Punti
19
Tornei
507
Best: 507
▲
3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
109
Punti
20
Tornei
508
Best: 508
▼
-3
Alena Kovackova
CZE, 0
108
Punti
13
Tornei
509
Best: 509
▼
-2
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
15
Tornei
510
Best: 510
▲
5
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
27
Tornei
511
Best: 250
--
0
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
106
Punti
20
Tornei
512
Best: 512
▲
12
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
106
Punti
19
Tornei
513
Best: 442
▼
-15
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
106
Punti
19
Tornei
514
Best: 510
--
0
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
106
Punti
22
Tornei
515
Best: 511
▼
-3
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
105
Punti
26
Tornei
516
Best: 516
▲
13
Beatrise Zeltina
LAT, 0
105
Punti
17
Tornei
517
Best: 517
--
0
Ana Candiotto
BRA, 0
104
Punti
20
Tornei
518
Best: 190
▼
-5
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
104
Punti
13
Tornei
519
Best: 201
▼
-1
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
104
Punti
15
Tornei
520
Best: 511
▲
5
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
104
Punti
19
Tornei
521
Best: 139
--
0
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
103
Punti
14
Tornei
522
Best: 411
--
0
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
103
Punti
4
Tornei
523
Best: 434
▼
-17
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
103
Punti
20
Tornei
524
Best: 296
▲
3
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
101
Punti
15
Tornei
525
Best: 525
▲
14
Julia Stusek
GER, 0
101
Punti
12
Tornei
526
Best: 526
▲
2
Ya Yi Yang
TPE, 0
101
Punti
16
Tornei
527
Best: 527
▲
3
Dana Guzman
PER, 0
100
Punti
7
Tornei
528
Best: 147
▲
3
Destanee Aiava
NZL, 10-05-2000
99
Punti
13
Tornei
529
Best: 317
▲
19
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
99
Punti
16
Tornei
530
Best: 530
▲
2
Wakana Sonobe
JPN, 0
98
Punti
6
Tornei
531
Best: 296
▲
2
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
98
Punti
13
Tornei
532
Best: 371
▲
3
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
98
Punti
15
Tornei
533
Best: 533
▲
3
Marie Vogt
GER, 0
98
Punti
17
Tornei
534
Best: 534
▲
8
Jana Otzipka
BEL, 0
98
Punti
20
Tornei
535
Best: 535
▲
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
536
Best: 536
▲
2
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
15
Tornei
537
Best: 537
▼
-51
Saki Imamura
JPN, 0
97
Punti
11
Tornei
538
Best: 538
▲
16
Kayo Nishimura
JPN, 0
97
Punti
19
Tornei
539
Best: 151
▲
1
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
96
Punti
10
Tornei
540
Best: 540
▲
49
Valentina Steiner
GER, 0
96
Punti
17
Tornei
541
Best: 541
--
0
Josy Daems
GER, 0
96
Punti
16
Tornei
542
Best: 542
▲
31
Elena Korokozidi
GRE, 0
96
Punti
17
Tornei
543
Best: 543
▼
-44
Mathilde Lollia
FRA, 0
95
Punti
20
Tornei
544
Best: 544
▲
25
Anja Stankovic
SRB, 0
95
Punti
15
Tornei
545
Best: 545
▼
-1
Jiayi Wang
CHN, 0
95
Punti
20
Tornei
546
Best: 380
▲
18
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
95
Punti
21
Tornei
547
Best: 547
▼
-4
Amarni Banks
GBR, 0
94
Punti
12
Tornei
548
Best: 231
▼
-3
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
94
Punti
28
Tornei
549
Best: 549
▲
146
Luna Vujovic
SRB, 0
94
Punti
9
Tornei
550
Best: 71
▼
-3
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
93
Punti
10
Tornei
551
Best: 551
▼
-2
Lea Nilsson
SWE, 0
93
Punti
12
Tornei
552
Best: 552
▲
31
Tamila Gadamauri
BEL, 0
93
Punti
18
Tornei
553
Best: 553
▼
-1
Jana Kovackova
CZE, 0
92
Punti
9
Tornei
554
Best: 335
▲
1
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
91
Punti
24
Tornei
555
Best: 555
▲
2
Julie Pastikova
CZE, 0
91
Punti
14
Tornei
556
Best: 114
▲
2
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
91
Punti
16
Tornei
557
Best: 557
▼
-31
Anca Todoni
ROU, 0
90
Punti
7
Tornei
558
Best: 558
▼
-8
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
90
Punti
16
Tornei
559
Best: 546
▼
-13
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
24
Tornei
560
Best: 560
▼
-1
Mara Guth
GER, 0
90
Punti
16
Tornei
561
Best: 561
▼
-1
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
90
Punti
21
Tornei
562
Best: 562
▼
-1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
90
Punti
23
Tornei
563
Best: 563
▲
32
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
89
Punti
18
Tornei
564
Best: 564
▲
4
Monika Ekstrand
USA, 0
88
Punti
7
Tornei
565
Best: 383
▼
-3
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
88
Punti
13
Tornei
566
Best: 380
▲
5
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
88
Punti
17
Tornei
567
Best: 45
▼
-2
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
87
Punti
20
Tornei
568
Best: 379
▼
-12
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
87
Punti
12
Tornei
569
Best: 569
▲
25
Marie Weckerle
LUX, 0
87
Punti
16
Tornei
570
Best: 468
▲
17
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
87
Punti
19
Tornei
571
Best: 82
▼
-4
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
86
Punti
10
Tornei
572
Best: 572
▲
12
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
86
Punti
9
Tornei
573
Best: 356
▼
-22
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
86
Punti
16
Tornei
574
Best: 574
▼
-40
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
86
Punti
11
Tornei
575
Best: 212
▼
-5
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
16
Tornei
576
Best: 576
▼
-2
Bella Payne
USA, 0
84
Punti
11
Tornei
577
Best: 577
▼
-2
Daria Egorova
RUS, 0
84
Punti
11
Tornei
578
Best: 578
▼
-2
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
84
Punti
13
Tornei
579
Best: 433
▼
-16
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
84
Punti
16
Tornei
580
Best: 84
--
0
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
83
Punti
13
Tornei
581
Best: 581
--
0
Briana Szabo
ROU, 0
83
Punti
25
Tornei
582
Best: 582
▼
-10
Alexis Blokhina
USA, 0
83
Punti
9
Tornei
583
Best: 583
▲
33
Ana Grubor
CAN, 0
83
Punti
22
Tornei
584
Best: 584
▲
51
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
82
Punti
17
Tornei
585
Best: 585
--
0
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
586
Best: 527
▼
-4
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
82
Punti
11
Tornei
587
Best: 587
▼
-1
Sofia Johnson
GBR, 0
82
Punti
12
Tornei
588
Best: 588
▲
56
Iva Ivanova
BUL, 0
82
Punti
14
Tornei
589
Best: 589
▼
-11
Daria Zelinskaya
RUS, 0
82
Punti
19
Tornei
590
Best: 590
▼
-2
Daria Yesypchuk
UKR, 0
82
Punti
21
Tornei
591
Best: 591
▼
-12
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
9
Tornei
592
Best: 515
▼
-1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
593
Best: 593
▼
-1
Mariella Thamm
GER, 0
81
Punti
11
Tornei
594
Best: 36
▲
186
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
81
Punti
5
Tornei
595
Best: 595
▼
-2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
81
Punti
13
Tornei
596
Best: 596
▲
23
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
81
Punti
15
Tornei
597
Best: 597
▼
-20
Tian Jialin
CHN, 0
81
Punti
15
Tornei
598
Best: 284
▲
8
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
81
Punti
17
Tornei
599
Best: 599
▼
-3
Dune Vaissaud
FRA, 0
81
Punti
22
Tornei
600
Best: 332
▼
-10
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
80
Punti
14
Tornei
601
Best: 601
▲
35
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
80
Punti
14
Tornei
602
Best: 602
▲
27
Maria Garcia Cid
ESP, 0
80
Punti
14
Tornei
603
Best: 212
▼
-6
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
604
Best: 351
▲
52
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
80
Punti
12
Tornei
605
Best: 605
▲
25
Dunja Maric
SRB, 0
80
Punti
15
Tornei
606
Best: 606
▼
-8
Luciana Moyano
ARG, 0
80
Punti
16
Tornei
607
Best: 607
▼
-7
Kristina Dmitruk
BLR, 0
79
Punti
7
Tornei
608
Best: 608
▲
54
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
79
Punti
18
Tornei
609
Best: 609
▼
-10
Arina Bulatova
RUS, 0
79
Punti
18
Tornei
610
Best: 405
▲
7
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
78
Punti
17
Tornei
611
Best: 611
▼
-58
Mayu Crossley
JPN, 0
78
Punti
8
Tornei
612
Best: 466
▼
-8
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
78
Punti
14
Tornei
613
Best: 450
▼
-11
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
78
Punti
17
Tornei
614
Best: 504
▼
-6
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
78
Punti
23
Tornei
615
Best: 445
▼
-5
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
77
Punti
17
Tornei
616
Best: 278
▼
-5
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
77
Punti
15
Tornei
617
Best: 617
▼
-5
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
618
Best: 160
▼
-5
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
76
Punti
18
Tornei
619
Best: 619
▼
-5
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
620
Best: 620
▼
-11
Berta Bonardi
ARG, 0
76
Punti
15
Tornei
621
Best: 494
▼
-14
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
76
Punti
19
Tornei
622
Best: 622
▼
-4
Carolina Kuhl
GER, 0
75
Punti
11
Tornei
623
Best: 605
▼
-18
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
75
Punti
15
Tornei
624
Best: 73
▲
69
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
74
Punti
11
Tornei
625
Best: 625
▼
-5
Merna Refaat
EGY, 0
74
Punti
7
Tornei
626
Best: 626
▼
-5
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
627
Best: 627
▼
-5
Maria Kalyakina
RUS, 0
74
Punti
22
Tornei
628
Best: 560
▼
-5
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
74
Punti
22
Tornei
629
Best: 13
▼
-5
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
630
Best: 342
▼
-5
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
73
Punti
12
Tornei
631
Best: 398
▼
-5
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
73
Punti
17
Tornei
632
Best: 319
▼
-1
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
72
Punti
19
Tornei
633
Best: 633
▼
-6
Thea Frodin
USA, 0
71
Punti
10
Tornei
634
Best: 634
▼
-2
Ariana Geerlings
ESP, 0
71
Punti
5
Tornei
635
Best: 635
▼
-34
Ava Markham
USA, 0
71
Punti
12
Tornei
636
Best: 300
▼
-2
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
637
Best: 637
▲
18
Irina Balus
SVK, 0
70
Punti
9
Tornei
638
Best: 522
▼
-35
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
70
Punti
12
Tornei
639
Best: 639
▼
-6
Indianna Spink
GBR, 0
70
Punti
13
Tornei
640
Best: 640
▼
-2
Amelie Van Impe
BEL, 0
70
Punti
15
Tornei
641
Best: 641
▼
-2
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
70
Punti
17
Tornei
642
Best: 317
▼
-1
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
69
Punti
11
Tornei
643
Best: 320
▼
-1
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
69
Punti
11
Tornei
644
Best: 135
▼
-1
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
645
Best: 85
▼
-5
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
68
Punti
9
Tornei
646
Best: 646
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
68
Punti
12
Tornei
647
Best: 619
▼
-1
Demi Tran
NED, 26-11-2000
68
Punti
21
Tornei
648
Best: 269
▼
-1
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
68
Punti
13
Tornei
649
Best: 649
▲
1
Milana Zhabrailova
RUS, 0
67
Punti
16
Tornei
650
Best: 650
▲
1
Chenting Zhu
CHN, 0
66
Punti
19
Tornei
651
Best: 651
▲
1
Adelina Lachinova
LAT, 0
66
Punti
10
Tornei
652
Best: 652
▲
1
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
19
Tornei
653
Best: 440
▲
64
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
66
Punti
16
Tornei
654
Best: 654
▲
21
Olivia Lincer
USA, 0
66
Punti
14
Tornei
655
Best: 655
▲
16
Neus Torner Sensano
ESP, 0
66
Punti
13
Tornei
656
Best: 656
▲
1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
657
Best: 657
▲
88
Anastasiia Firman
UKR, 0
66
Punti
18
Tornei
658
Best: 658
--
0
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
659
Best: 352
▲
1
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
65
Punti
8
Tornei
660
Best: 114
▲
3
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
661
Best: 661
▲
3
Luca Udvardy
HUN, 0
64
Punti
6
Tornei
662
Best: 662
▲
29
Maria Sholokhova
RUS, 0
64
Punti
6
Tornei
663
Best: 663
▲
2
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
64
Punti
9
Tornei
664
Best: 180
▲
2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
64
Punti
9
Tornei
665
Best: 497
▼
-28
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
64
Punti
13
Tornei
666
Best: 666
▲
2
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
667
Best: 29
▲
2
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
63
Punti
16
Tornei
668
Best: 668
▼
-1
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
63
Punti
14
Tornei
669
Best: 669
▲
10
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
63
Punti
15
Tornei
670
Best: 670
▼
-55
Junhan Zhang
CHN, 0
63
Punti
16
Tornei
671
Best: 671
▲
1
Nada Fouad
EGY, 0
63
Punti
16
Tornei
672
Best: 672
▲
1
Alyssa Reguer
FRA, 0
63
Punti
18
Tornei
673
Best: 653
▼
-3
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
62
Punti
15
Tornei
674
Best: 368
▲
2
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
62
Punti
14
Tornei
675
Best: 675
▲
44
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
62
Punti
15
Tornei
676
Best: 676
▲
1
Irem Kurt
TUR, 0
62
Punti
15
Tornei
677
Best: 230
▲
1
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
62
Punti
8
Tornei
678
Best: 579
▲
2
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
62
Punti
15
Tornei
679
Best: 679
▲
2
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
62
Punti
15
Tornei
680
Best: 680
▲
2
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
62
Punti
15
Tornei
681
Best: 658
▲
20
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
62
Punti
17
Tornei
682
Best: 56
▲
1
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
61
Punti
7
Tornei
683
Best: 683
▲
4
Ellie Schoppe
USA, 0
61
Punti
13
Tornei
684
Best: 14
▲
4
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
60
Punti
2
Tornei
685
Best: 685
▲
4
Sayaka Ishii
JPN, 0
60
Punti
12
Tornei
686
Best: 686
▼
-12
Beatrice Ricci
ITA, 0
60
Punti
13
Tornei
687
Best: 687
▲
64
Camilla Gennaro
ITA, 0
60
Punti
18
Tornei
688
Best: 330
▲
6
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
59
Punti
10
Tornei
689
Best: 424
▼
-61
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
58
Punti
14
Tornei
690
Best: 367
▼
-36
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
58
Punti
11
Tornei
691
Best: 691
▲
7
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
58
Punti
8
Tornei
692
Best: 466
--
0
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
58
Punti
9
Tornei
693
Best: 693
▲
6
Anamaria Oana
ROU, 0
58
Punti
11
Tornei
694
Best: 566
▲
2
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
58
Punti
12
Tornei
695
Best: 695
▲
5
Shannon Lam
USA, 0
58
Punti
12
Tornei
696
Best: 696
▲
46
Maria Lazarenko
UKR, 0
58
Punti
12
Tornei
697
Best: 697
▼
-49
Astrid Cirotte
FRA, 0
58
Punti
15
Tornei
698
Best: 698
▲
4
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
58
Punti
16
Tornei
699
Best: 699
▲
4
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
58
Punti
16
Tornei
700
Best: 42
▲
430
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
57
Punti
6
Tornei
701
Best: 701
▼
-16
Mary Lewis
USA, 0
57
Punti
14
Tornei
702
Best: 492
▼
-16
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
57
Punti
13
Tornei
703
Best: 703
▲
28
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
57
Punti
17
Tornei
704
Best: 704
▲
16
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
57
Punti
18
Tornei
705
Best: 705
▲
1
Yuhan Wang
CHN, 0
57
Punti
20
Tornei
706
Best: 706
▲
1
Shiyu Ye
CHN, 0
57
Punti
10
Tornei
707
Best: 707
▲
2
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
57
Punti
9
Tornei
708
Best: 708
▲
2
Kailey Evans
USA, 0
57
Punti
11
Tornei
709
Best: 709
▲
19
Margaux Maquet
BEL, 0
57
Punti
12
Tornei
710
Best: 710
▲
1
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
711
Best: 711
▲
3
Jenna Defalco
USA, 0
57
Punti
15
Tornei
712
Best: 27
▲
3
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
56
Punti
7
Tornei
713
Best: 713
▲
3
Eleejah Inisan
FRA, 0
56
Punti
13
Tornei
714
Best: 714
▼
-10
Yiming Dang
CHN, 0
56
Punti
12
Tornei
715
Best: 150
▼
-10
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
56
Punti
16
Tornei
716
Best: 491
▲
2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
717
Best: 717
▲
4
Oceane Babel
FRA, 0
56
Punti
19
Tornei
718
Best: 718
▲
5
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
56
Punti
12
Tornei
719
Best: 719
▲
6
Chelsea Fontenel
SUI, 0
56
Punti
17
Tornei
720
Best: 130
▲
6
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
55
Punti
10
Tornei
721
Best: 721
▼
-13
Sae Noguchi
JPN, 0
55
Punti
11
Tornei
722
Best: 722
▼
-10
Marine Szostak
FRA, 0
55
Punti
13
Tornei
723
Best: 723
▲
6
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
55
Punti
15
Tornei
724
Best: 144
▲
6
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
54
Punti
10
Tornei
725
Best: 725
▲
7
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
16
Tornei
726
Best: 726
▲
7
Melisa Ercan
AUS, 0
54
Punti
10
Tornei
727
Best: 430
▲
28
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
54
Punti
12
Tornei
728
Best: 728
▼
-15
Vlada Mincheva
RUS, 0
54
Punti
13
Tornei
729
Best: 81
▲
5
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
53
Punti
3
Tornei
730
Best: 266
▲
5
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
731
Best: 695
▲
7
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
53
Punti
22
Tornei
732
Best: 127
▼
-166
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
53
Punti
5
Tornei
733
Best: 733
▲
6
Denisa Zoldakova
CZE, 0
53
Punti
6
Tornei
734
Best: 734
▼
-85
Johanne Svendsen
DEN, 0
53
Punti
7
Tornei
735
Best: 735
▼
-13
Edda Mamedova
RUS, 0
53
Punti
7
Tornei
736
Best: 721
▲
4
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
737
Best: 607
▼
-13
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
53
Punti
13
Tornei
738
Best: 738
▲
5
Sabine Rutlauka
LAT, 0
53
Punti
14
Tornei
739
Best: 468
▲
5
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
53
Punti
15
Tornei
740
Best: 175
▼
-4
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
52
Punti
15
Tornei
741
Best: 741
▲
5
Linea Bajraliu
SWE, 0
52
Punti
9
Tornei
742
Best: 742
▲
5
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
8
Tornei
743
Best: 497
▲
5
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
52
Punti
9
Tornei
744
Best: 646
▲
5
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
52
Punti
10
Tornei
745
Best: 745
▲
5
Karla Popovic
CRO, 0
52
Punti
13
Tornei
746
Best: 746
▲
6
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
18
Tornei
747
Best: 747
▲
6
Ruien Zhang
CHN, 0
51
Punti
11
Tornei
748
Best: 748
▲
9
Marta Lombardini
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
749
Best: 749
▲
7
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
51
Punti
16
Tornei
750
Best: 331
▼
-13
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
50
Punti
7
Tornei
751
Best: 751
▲
8
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
50
Punti
5
Tornei
752
Best: 652
▼
-11
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
50
Punti
10
Tornei
753
Best: 753
▲
7
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
754
Best: 754
▲
7
Yingqun Sun
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
755
Best: 755
▲
8
Stefani Webb
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
756
Best: 756
▲
9
Alexis Nguyen
USA, 0
49
Punti
9
Tornei
757
Best: 757
▲
1
Maya Iyengar
USA, 0
49
Punti
15
Tornei
758
Best: 319
▼
-31
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
49
Punti
12
Tornei
759
Best: 759
▲
7
Giulia Safina Popa
ROU, 0
48
Punti
6
Tornei
760
Best: 337
▲
11
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
48
Punti
9
Tornei
761
Best: 761
▲
3
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
48
Punti
13
Tornei
762
Best: 762
▲
5
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
763
Best: 763
▲
5
Shruti Ahlawat
IND, 0
48
Punti
6
Tornei
764
Best: 764
▲
5
Ha Eum Lee
KOR, 0
48
Punti
7
Tornei
765
Best: 765
▲
56
Valeriia Artemeva
RUS, 0
48
Punti
14
Tornei
766
Best: 766
▲
4
Belle Thompson
AUS, 0
48
Punti
14
Tornei
767
Best: 422
▲
5
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
768
Best: 768
▼
-71
Sarah Iliev
FRA, 0
47
Punti
13
Tornei
769
Best: 374
▲
4
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
47
Punti
7
Tornei
770
Best: 770
▲
4
Tiana Tian Deng
SWE, 0
47
Punti
11
Tornei
771
Best: 356
▲
5
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
47
Punti
14
Tornei
772
Best: 772
▲
5
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
773
Best: 500
▲
8
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
46
Punti
9
Tornei
774
Best: 774
▲
18
Ella Haavisto
FIN, 0
46
Punti
13
Tornei
775
Best: 775
▲
8
Yasmin Ezzat
EGY, 0
46
Punti
14
Tornei
776
Best: 674
▲
8
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
46
Punti
15
Tornei
777
Best: 4
▲
10
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
778
Best: 778
▼
-117
Dasha Plekhanova
CAN, 0
45
Punti
9
Tornei
779
Best: 779
▲
19
Gaeul Jang
KOR, 0
45
Punti
9
Tornei
780
Best: 780
▲
19
Kanon Sawashiro
JPN, 0
45
Punti
11
Tornei
781
Best: 781
▼
-2
Meng-Yi Chen
CHN, 0
45
Punti
11
Tornei
782
Best: 782
▲
9
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
45
Punti
10
Tornei
783
Best: 783
▲
10
Coco Bosman
NED, 0
45
Punti
12
Tornei
784
Best: 685
▲
10
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
45
Punti
15
Tornei
785
Best: 338
▲
11
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
44
Punti
6
Tornei
786
Best: 328
▲
11
Lian Tran
NED, 19-07-2002
44
Punti
13
Tornei
787
Best: 787
▲
13
Anna Snigireva
RUS, 0
44
Punti
13
Tornei
788
Best: 451
▲
16
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
44
Punti
17
Tornei
789
Best: 789
▲
37
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
44
Punti
19
Tornei
790
Best: 790
▼
-131
Rachel Gailis
USA, 0
43
Punti
6
Tornei
791
Best: 525
▼
-1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
43
Punti
9
Tornei
792
Best: 792
▲
9
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
43
Punti
12
Tornei
793
Best: 793
▼
-18
Xi Luo
CHN, 0
43
Punti
12
Tornei
794
Best: 794
▲
8
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
43
Punti
14
Tornei
795
Best: 668
▼
-10
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
43
Punti
14
Tornei
796
Best: 796
▲
34
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
43
Punti
15
Tornei
797
Best: 797
▼
-11
Anita Sahdiieva
UKR, 0
43
Punti
15
Tornei
798
Best: 798
▼
-20
Madelief Hageman
NED, 0
43
Punti
21
Tornei
799
Best: 799
▲
11
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
42
Punti
9
Tornei
800
Best: 800
▲
5
Mia Horvit
USA, 0
42
Punti
11
Tornei
801
Best: 470
▲
5
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
42
Punti
4
Tornei
802
Best: 348
▲
6
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▲
6
Salma Drugdova
SVK, 0
42
Punti
12
Tornei
804
Best: 804
▼
-1
Shiho Tsujioka
JPN, 0
42
Punti
13
Tornei
805
Best: 805
▲
6
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
806
Best: 806
▲
6
Amy Sucha
CZE, 0
41
Punti
8
Tornei
807
Best: 320
▼
-117
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
40
Punti
10
Tornei
808
Best: 808
▼
-19
Evialina Laskevich
BLR, 0
40
Punti
9
Tornei
809
Best: 809
▲
6
Ava Hrastar
USA, 0
40
Punti
8
Tornei
810
Best: 318
▲
6
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
40
Punti
9
Tornei
811
Best: 811
▲
6
Olga Danilova
CYP, 0
40
Punti
11
Tornei
812
Best: 531
▲
6
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
40
Punti
12
Tornei
813
Best: 813
▲
6
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
12
Tornei
814
Best: 814
▲
6
Klara Veldman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
815
Best: 815
▼
-33
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
39
Punti
10
Tornei
816
Best: 816
▲
7
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
12
Tornei
817
Best: 186
▲
12
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
818
Best: 781
▲
6
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
38
Punti
13
Tornei
819
Best: 819
▲
12
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
38
Punti
16
Tornei
820
Best: 708
▲
12
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
16
Tornei
821
Best: 213
▼
-137
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
37
Punti
6
Tornei
822
Best: 317
--
0
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
37
Punti
14
Tornei
823
Best: 190
▲
10
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
37
Punti
10
Tornei
824
Best: 137
▲
11
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
37
Punti
6
Tornei
825
Best: 785
▲
11
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
37
Punti
8
Tornei
826
Best: 826
▲
11
Sara Mikaca
BIH, 0
37
Punti
11
Tornei
827
Best: 827
▲
11
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
37
Punti
12
Tornei
828
Best: 601
▼
-33
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
37
Punti
14
Tornei
829
Best: 5
▲
10
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
830
Best: 830
▲
10
Yushan Shao
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
831
Best: 584
▼
-4
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
36
Punti
16
Tornei
832
Best: 832
▲
9
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
833
Best: 833
▲
9
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
834
Best: 834
▼
-80
Stefania Bojica
ROU, 0
36
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▲
8
Yuhan Liu
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
836
Best: 196
▼
-11
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
36
Punti
13
Tornei
837
Best: 546
▲
7
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
36
Punti
17
Tornei
838
Best: 838
▼
-50
Alyssa Ahn
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
839
Best: 10
▲
12
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
35
Punti
8
Tornei
840
Best: 840
▲
5
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
841
Best: 317
▼
-7
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
35
Punti
9
Tornei
842
Best: 842
▲
5
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
4
Tornei
843
Best: 843
▲
5
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
844
Best: 844
▲
5
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
845
Best: 845
▲
5
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
846
Best: 330
▲
22
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
35
Punti
12
Tornei
847
Best: 847
▼
-85
Laima Vladson
UZB, 0
35
Punti
16
Tornei
848
Best: 848
▲
4
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
34
Punti
6
Tornei
849
Best: 849
▲
4
Brooke Black
GBR, 0
34
Punti
6
Tornei
850
Best: 555
▼
-22
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
34
Punti
12
Tornei
851
Best: 851
▲
4
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
852
Best: 852
▲
4
Ksenia Smirnova
RUS, 0
34
Punti
5
Tornei
853
Best: 853
▲
6
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
34
Punti
12
Tornei
854
Best: 854
▲
7
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
14
Tornei
855
Best: 855
▼
-9
Christasha Mcneil
USA, 0
33
Punti
8
Tornei
856
Best: 856
▼
-2
Monika Stankiewicz
POL, 0
33
Punti
9
Tornei
857
Best: 463
▲
175
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
33
Punti
11
Tornei
858
Best: 858
▲
4
Alja Senica
SLO, 0
33
Punti
14
Tornei
859
Best: 859
▲
4
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
33
Punti
3
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
33
Punti
5
Tornei
861
Best: 861
▲
3
Chukwumelije Clarke
USA, 0
33
Punti
6
Tornei
862
Best: 862
▲
3
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
863
Best: 863
▲
3
Zuzanna Kolonus
POL, 0
33
Punti
9
Tornei
864
Best: 690
▼
-6
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
11
Tornei
865
Best: 865
▲
4
Carolin Raschdorf
GER, 0
33
Punti
13
Tornei
866
Best: 411
▲
4
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
32
Punti
5
Tornei
867
Best: 867
▲
5
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
868
Best: 868
▲
5
Alina Trynkina
RUS, 0
32
Punti
4
Tornei
869
Best: 869
▲
6
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
870
Best: 870
▲
6
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
871
Best: 871
▲
6
Petra Sedlackova
CZE, 0
32
Punti
7
Tornei
872
Best: 872
▲
6
Elza Tomase
LAT, 0
32
Punti
8
Tornei
873
Best: 184
▲
14
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
9
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
875
Best: 875
▼
-68
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
32
Punti
10
Tornei
876
Best: 876
▲
15
Paula Cembranos
SUI, 0
32
Punti
15
Tornei
877
Best: 877
▲
20
Kristina Penickova
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
878
Best: 878
▼
-7
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
31
Punti
11
Tornei
879
Best: 879
▲
1
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
15
Tornei
880
Best: 317
▲
1
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
31
Punti
16
Tornei
881
Best: 99
▲
1
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
31
Punti
9
Tornei
882
Best: 882
▲
2
Elyse Tse
NZL, 0
31
Punti
15
Tornei
883
Best: 883
▲
2
Deniz Dilek
TUR, 0
31
Punti
3
Tornei
884
Best: 884
▲
2
Victoria Osuigwe
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
885
Best: 885
▼
-72
Yujin Kim
KOR, 0
31
Punti
9
Tornei
886
Best: 886
▲
2
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
887
Best: 887
▲
2
Arina Varaksina
RUS, 0
31
Punti
11
Tornei
888
Best: 888
▲
2
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
889
Best: 802
▲
40
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
11
Tornei
890
Best: 890
▲
2
Eszter Meri
SVK, 0
30
Punti
7
Tornei
891
Best: 891
▲
2
Lavinia Tanasie
ROU, 0
30
Punti
7
Tornei
892
Best: 892
▼
-78
Chloe Noel
FRA, 0
30
Punti
6
Tornei
893
Best: 893
▲
1
Capucine Jauffret
USA, 0
30
Punti
6
Tornei
894
Best: 359
▼
-34
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
30
Punti
11
Tornei
895
Best: 895
▲
1
Lilian Poling
USA, 0
30
Punti
14
Tornei
896
Best: 699
▲
2
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
897
Best: 124
▲
2
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
29
Punti
10
Tornei
898
Best: 898
▲
2
Elizabeth Coleman
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
899
Best: 899
▲
2
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
900
Best: 900
▲
2
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
901
Best: 901
▲
2
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
29
Punti
6
Tornei
902
Best: 902
▲
2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
903
Best: 903
▲
112
Aspen Schuman
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
▲
1
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
905
Best: 111
▲
2
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
29
Punti
7
Tornei
906
Best: 906
▲
2
Ruby Cooling
GBR, 0
29
Punti
8
Tornei
907
Best: 907
▼
-12
Ava Rodriguez
USA, 0
29
Punti
10
Tornei
908
Best: 908
▲
5
Nanari Katsumi
JPN, 0
29
Punti
12
Tornei
909
Best: 909
▲
5
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
29
Punti
14
Tornei
910
Best: 20
▼
-1
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
28
Punti
10
Tornei
911
Best: 911
▼
-28
Akanksha Nitture
IND, 0
28
Punti
12
Tornei
912
Best: 912
▼
-2
Emma Kamper
DEN, 0
28
Punti
5
Tornei
913
Best: 913
▼
-7
Emma Jackson
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
914
Best: 914
▼
-3
Sera Nishimoto
JPN, 0
28
Punti
8
Tornei
915
Best: 915
▼
-48
Yanan Hou
CHN, 0
28
Punti
9
Tornei
916
Best: 916
▲
45
Jaedan Brown
USA, 0
28
Punti
10
Tornei
917
Best: 838
▲
26
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
28
Punti
10
Tornei
918
Best: 658
▼
-2
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
28
Punti
15
Tornei
919
Best: 919
▼
-1
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
920
Best: 920
▼
-1
Berta Passola
ESP, 0
27
Punti
4
Tornei
920
Best: 920
▼
-1
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
922
Best: 371
▼
-1
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
27
Punti
5
Tornei
923
Best: 714
▼
-11
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
27
Punti
8
Tornei
924
Best: 924
▼
-2
Amelia Paszun
POL, 0
27
Punti
10
Tornei
925
Best: 925
▼
-2
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
27
Punti
12
Tornei
926
Best: 926
▼
-2
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
27
Punti
14
Tornei
927
Best: 927
▼
-2
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
928
Best: 39
▼
-2
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
26
Punti
6
Tornei
929
Best: 814
▼
-2
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
26
Punti
12
Tornei
930
Best: 930
--
0
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
931
Best: 931
--
0
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
26
Punti
8
Tornei
932
Best: 192
▲
2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
933
Best: 933
▲
2
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
934
Best: 728
▲
2
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
26
Punti
7
Tornei
935
Best: 935
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
936
Best: 936
▲
2
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
937
Best: 937
▲
7
Arina Arifullina
RUS, 0
26
Punti
12
Tornei
938
Best: 938
▼
-23
Maddalena Giordano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
939
Best: 939
▲
16
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
25
Punti
12
Tornei
940
Best: 940
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
941
Best: 941
--
0
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
942
Best: 942
--
0
Joy De Zeeuw
NED, 0
25
Punti
7
Tornei
943
Best: 504
▲
2
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
25
Punti
11
Tornei
944
Best: 734
▲
2
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
945
Best: 589
▲
97
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
7
Tornei
946
Best: 278
▲
1
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
24
Punti
7
Tornei
947
Best: 947
▼
-19
Candela Vazquez
ARG, 0
24
Punti
9
Tornei
948
Best: 948
--
0
Kallista Liu
HKG, 0
24
Punti
10
Tornei
949
Best: 949
--
0
Aya El Sayed
EGY, 31-05-2001
24
Punti
7
Tornei
950
Best: 950
--
0
Kateryna Diatlova
UKR, 0
24
Punti
7
Tornei
951
Best: 951
▲
54
Marjorie Souza
BRA, 0
24
Punti
7
Tornei
952
Best: 952
▼
-1
Cristiana Todoni
ROU, 0
24
Punti
8
Tornei
953
Best: 953
▼
-1
Anna Sedysheva
RUS, 0
24
Punti
8
Tornei
954
Best: 954
▼
-1
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
24
Punti
9
Tornei
955
Best: 955
▼
-1
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
956
Best: 956
--
0
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
957
Best: 957
--
0
Victoria Pohle
GER, 0
23
Punti
14
Tornei
958
Best: 958
▲
1
Polina Skliar
UKR, 0
23
Punti
5
Tornei
959
Best: 959
▲
15
Ingrid Millan
MEX, 0
23
Punti
8
Tornei
960
Best: 960
▲
2
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
961
Best: 662
▲
2
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
962
Best: 847
▲
2
Sevil Yuldasheva
UZB, 09-01-2002
23
Punti
11
Tornei
963
Best: 963
▲
2
Marie Mattel
FRA, 0
23
Punti
11
Tornei
964
Best: 346
▲
60
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
23
Punti
12
Tornei
965
Best: 39
▲
2
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
22
Punti
3
Tornei
966
Best: 362
▲
2
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003