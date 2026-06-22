Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Taylor Fritz al n.7 del mondo. Frances Tiafoe in top 20
22/06/2026 09:31 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (22-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
9460
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
7190
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4440
Punti
24
Tornei
5
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4160
Punti
23
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4110
Punti
24
Tornei
7
Best: 4
▲
2
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3915
Punti
23
Tornei
8
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
16
Tornei
9
Best: 1
▼
-2
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3580
Punti
24
Tornei
10
Best: 10
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
27
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2620
Punti
26
Tornei
12
Best: 9
▲
2
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2425
Punti
22
Tornei
13
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2420
Punti
23
Tornei
14
Best: 12
▼
-2
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2360
Punti
21
Tornei
15
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2325
Punti
22
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
30
Tornei
17
Best: 12
▼
-1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2295
Punti
21
Tornei
18
Best: 18
▲
1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2290
Punti
23
Tornei
19
Best: 11
▲
7
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2180
Punti
22
Tornei
20
Best: 16
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2138
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
▲
6
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2110
Punti
24
Tornei
22
Best: 9
▼
-4
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2080
Punti
23
Tornei
23
Best: 14
▼
-2
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1940
Punti
17
Tornei
24
Best: 8
▲
4
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1925
Punti
23
Tornei
25
Best: 14
▼
-3
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1910
Punti
25
Tornei
26
Best: 26
▼
-3
Rafael Jodar
ESP, 0
1849
Punti
24
Tornei
27
Best: 24
▼
-2
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1735
Punti
20
Tornei
28
Best: 24
▼
-4
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1688
Punti
28
Tornei
29
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1595
Punti
26
Tornei
30
Best: 18
▲
3
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1510
Punti
26
Tornei
31
Best: 29
▲
1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1485
Punti
25
Tornei
32
Best: 25
▼
-2
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1460
Punti
29
Tornei
33
Best: 31
▼
-2
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1428
Punti
31
Tornei
34
Best: 31
▲
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1360
Punti
25
Tornei
35
Best: 29
▼
-1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
20
Tornei
36
Best: 30
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1278
Punti
28
Tornei
37
Best: 36
--
0
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1275
Punti
24
Tornei
38
Best: 29
▲
1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1165
Punti
30
Tornei
39
Best: 21
▲
1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1165
Punti
30
Tornei
40
Best: 40
▲
4
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1139
Punti
30
Tornei
41
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1130
Punti
23
Tornei
42
Best: 30
▼
-4
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1115
Punti
25
Tornei
43
Best: 43
▲
8
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
1069
Punti
25
Tornei
44
Best: 33
▼
-1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1065
Punti
24
Tornei
45
Best: 45
--
0
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
1055
Punti
28
Tornei
46
Best: 46
▲
1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
1032
Punti
25
Tornei
47
Best: 22
▼
-5
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1020
Punti
21
Tornei
48
Best: 38
--
0
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1010
Punti
28
Tornei
49
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
50
Best: 41
▲
3
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
982
Punti
27
Tornei
51
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
980
Punti
30
Tornei
52
Best: 22
▲
4
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
969
Punti
28
Tornei
53
Best: 30
▲
1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
945
Punti
29
Tornei
54
Best: 52
▼
-2
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
944
Punti
28
Tornei
55
Best: 45
▲
4
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
940
Punti
24
Tornei
56
Best: 18
▲
1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
935
Punti
30
Tornei
57
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
930
Punti
29
Tornei
58
Best: 55
▼
-3
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
926
Punti
28
Tornei
59
Best: 44
▲
22
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
924
Punti
33
Tornei
60
Best: 3
▼
-14
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
911
Punti
21
Tornei
61
Best: 23
▼
-1
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
900
Punti
24
Tornei
62
Best: 36
▼
-1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
895
Punti
25
Tornei
63
Best: 48
▲
3
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
894
Punti
28
Tornei
64
Best: 56
▲
3
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
894
Punti
20
Tornei
65
Best: 63
▲
9
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
876
Punti
29
Tornei
66
Best: 56
▼
-4
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
875
Punti
29
Tornei
67
Best: 41
▲
6
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
867
Punti
24
Tornei
68
Best: 55
▼
-4
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
856
Punti
31
Tornei
69
Best: 62
--
0
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
848
Punti
17
Tornei
70
Best: 54
▼
-2
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
837
Punti
32
Tornei
71
Best: 70
▼
-1
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
834
Punti
20
Tornei
72
Best: 35
▼
-7
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
833
Punti
25
Tornei
73
Best: 70
▼
-2
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
828
Punti
26
Tornei
74
Best: 71
▼
-2
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
808
Punti
23
Tornei
75
Best: 54
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
798
Punti
31
Tornei
76
Best: 49
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
781
Punti
20
Tornei
77
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
779
Punti
25
Tornei
78
Best: 78
--
0
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
776
Punti
28
Tornei
79
Best: 4
▼
-16
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
760
Punti
15
Tornei
80
Best: 58
▼
-1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
21
Tornei
81
Best: 70
▲
1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
735
Punti
15
Tornei
82
Best: 63
▲
18
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
735
Punti
24
Tornei
83
Best: 62
▲
21
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
717
Punti
30
Tornei
84
Best: 29
▲
3
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
710
Punti
29
Tornei
85
Best: 82
▼
-2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
706
Punti
28
Tornei
86
Best: 43
--
0
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
705
Punti
29
Tornei
87
Best: 74
▼
-2
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
704
Punti
30
Tornei
88
Best: 3
▼
-8
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
700
Punti
22
Tornei
89
Best: 89
▲
8
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
691
Punti
29
Tornei
90
Best: 54
▼
-2
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
688
Punti
28
Tornei
91
Best: 33
▼
-7
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
685
Punti
27
Tornei
92
Best: 74
▼
-1
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
676
Punti
29
Tornei
93
Best: 42
▼
-4
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
673
Punti
22
Tornei
94
Best: 76
▼
-2
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
670
Punti
23
Tornei
95
Best: 6
▲
8
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
665
Punti
23
Tornei
96
Best: 67
▼
-1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
662
Punti
19
Tornei
97
Best: 93
▼
-4
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
660
Punti
27
Tornei
98
Best: 45
▼
-2
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
658
Punti
26
Tornei
99
Best: 88
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
634
Punti
19
Tornei
100
Best: 19
▼
-10
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
630
Punti
26
Tornei
101
Best: 46
▼
-7
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
626
Punti
29
Tornei
102
Best: 38
▼
-1
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
626
Punti
19
Tornei
103
Best: 78
▼
-5
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
614
Punti
27
Tornei
104
Best: 23
▲
1
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
604
Punti
32
Tornei
105
Best: 105
▲
3
Martin Damm
USA, 30-09-2003
603
Punti
26
Tornei
106
Best: 101
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
601
Punti
28
Tornei
107
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
598
Punti
21
Tornei
108
Best: 108
▲
1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
584
Punti
25
Tornei
109
Best: 17
▼
-7
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
571
Punti
20
Tornei
110
Best: 3
▲
1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
563
Punti
22
Tornei
111
Best: 37
▲
12
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
557
Punti
24
Tornei
112
Best: 16
▲
6
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
554
Punti
23
Tornei
113
Best: 86
▼
-3
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
550
Punti
23
Tornei
114
Best: 89
--
0
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
548
Punti
23
Tornei
115
Best: 107
▼
-3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
534
Punti
26
Tornei
116
Best: 116
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
533
Punti
18
Tornei
117
Best: 58
--
0
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
533
Punti
28
Tornei
118
Best: 118
▲
22
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
528
Punti
20
Tornei
119
Best: 119
▲
1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
525
Punti
21
Tornei
120
Best: 120
▲
7
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
525
Punti
27
Tornei
121
Best: 121
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
522
Punti
29
Tornei
122
Best: 118
--
0
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
519
Punti
30
Tornei
123
Best: 77
▲
31
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
505
Punti
23
Tornei
124
Best: 17
▼
-5
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
504
Punti
19
Tornei
125
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
27
Tornei
126
Best: 126
--
0
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
493
Punti
32
Tornei
127
Best: 36
▲
4
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
483
Punti
17
Tornei
128
Best: 108
▼
-4
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
480
Punti
26
Tornei
129
Best: 101
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
474
Punti
27
Tornei
130
Best: 60
▲
2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
29
Tornei
131
Best: 109
▲
2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
457
Punti
19
Tornei
132
Best: 132
▲
3
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
457
Punti
25
Tornei
133
Best: 99
▲
1
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
453
Punti
21
Tornei
134
Best: 47
▲
2
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
451
Punti
30
Tornei
135
Best: 107
▲
2
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
442
Punti
30
Tornei
136
Best: 102
▲
9
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
433
Punti
18
Tornei
137
Best: 91
▲
23
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
432
Punti
17
Tornei
138
Best: 138
▲
49
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
430
Punti
20
Tornei
139
Best: 87
▲
13
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
426
Punti
26
Tornei
140
Best: 101
▲
2
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
425
Punti
27
Tornei
141
Best: 141
▲
2
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
423
Punti
27
Tornei
142
Best: 142
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
414
Punti
23
Tornei
143
Best: 143
▲
3
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
410
Punti
17
Tornei
144
Best: 37
▼
-16
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
409
Punti
24
Tornei
145
Best: 132
▲
2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
409
Punti
18
Tornei
146
Best: 146
▲
7
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
404
Punti
27
Tornei
147
Best: 95
▲
2
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
403
Punti
29
Tornei
148
Best: 148
--
0
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
403
Punti
25
Tornei
149
Best: 102
▲
2
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
400
Punti
21
Tornei
150
Best: 92
▼
-12
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
397
Punti
23
Tornei
151
Best: 125
▲
4
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
381
Punti
20
Tornei
152
Best: 49
▼
-22
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
380
Punti
27
Tornei
153
Best: 23
▼
-14
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
378
Punti
25
Tornei
154
Best: 154
▲
2
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
378
Punti
35
Tornei
155
Best: 134
▼
-5
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
376
Punti
28
Tornei
156
Best: 156
▲
1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
374
Punti
27
Tornei
157
Best: 26
▲
1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
373
Punti
13
Tornei
158
Best: 113
▲
1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
368
Punti
22
Tornei
159
Best: 16
▲
8
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
361
Punti
31
Tornei
160
Best: 4
▼
-47
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
360
Punti
16
Tornei
161
Best: 31
--
0
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
359
Punti
18
Tornei
162
Best: 31
▲
27
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
359
Punti
20
Tornei
163
Best: 9
▼
-48
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
358
Punti
25
Tornei
164
Best: 19
▲
5
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
357
Punti
19
Tornei
165
Best: 79
▼
-2
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
357
Punti
23
Tornei
166
Best: 49
▲
6
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
353
Punti
27
Tornei
167
Best: 145
▼
-1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
352
Punti
24
Tornei
168
Best: 150
▼
-4
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
352
Punti
29
Tornei
169
Best: 67
▲
4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
348
Punti
19
Tornei
170
Best: 157
▼
-5
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
345
Punti
25
Tornei
171
Best: 167
▼
-1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
345
Punti
29
Tornei
172
Best: 142
▲
3
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
342
Punti
14
Tornei
173
Best: 142
▼
-2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
341
Punti
26
Tornei
174
Best: 169
--
0
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
341
Punti
27
Tornei
175
Best: 175
▲
8
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
341
Punti
34
Tornei
176
Best: 159
▼
-8
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
340
Punti
16
Tornei
177
Best: 109
▲
3
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
335
Punti
12
Tornei
178
Best: 123
▼
-2
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
335
Punti
31
Tornei
179
Best: 137
--
0
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
334
Punti
18
Tornei
180
Best: 180
▲
1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
333
Punti
27
Tornei
181
Best: 72
▲
3
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
332
Punti
12
Tornei
182
Best: 24
▲
3
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
331
Punti
16
Tornei
183
Best: 182
▲
3
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
331
Punti
29
Tornei
184
Best: 153
▲
4
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
328
Punti
29
Tornei
185
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
312
Punti
26
Tornei
186
Best: 186
▲
4
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
312
Punti
28
Tornei
187
Best: 187
▲
10
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
311
Punti
32
Tornei
188
Best: 133
▼
-11
Colton Smith
USA, 05-03-2003
309
Punti
22
Tornei
189
Best: 17
▲
3
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
309
Punti
31
Tornei
190
Best: 118
▼
-12
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
304
Punti
21
Tornei
191
Best: 165
▲
5
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
303
Punti
25
Tornei
192
Best: 192
▲
2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
30
Tornei
193
Best: 106
▼
-2
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
302
Punti
22
Tornei
194
Best: 194
▲
1
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
301
Punti
16
Tornei
195
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
296
Punti
16
Tornei
196
Best: 83
▼
-55
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
295
Punti
14
Tornei
197
Best: 123
▲
4
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
291
Punti
15
Tornei
198
Best: 125
--
0
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
291
Punti
24
Tornei
199
Best: 164
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
291
Punti
22
Tornei
200
Best: 131
▲
2
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
288
Punti
27
Tornei
201
Best: 103
▲
2
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
284
Punti
17
Tornei
202
Best: 52
▲
6
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
280
Punti
11
Tornei
203
Best: 203
▲
21
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
280
Punti
30
Tornei
204
Best: 58
▲
2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
279
Punti
17
Tornei
205
Best: 176
▼
-5
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
277
Punti
32
Tornei
206
Best: 158
▲
7
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
274
Punti
27
Tornei
207
Best: 164
▼
-2
James McCabe
AUS, 05-07-2003
273
Punti
29
Tornei
208
Best: 201
▲
7
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
273
Punti
29
Tornei
209
Best: 199
▲
3
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
272
Punti
26
Tornei
210
Best: 93
▼
-1
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
272
Punti
27
Tornei
211
Best: 96
▼
-7
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
270
Punti
11
Tornei
212
Best: 133
▲
2
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
270
Punti
27
Tornei
213
Best: 27
▲
12
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
266
Punti
23
Tornei
214
Best: 196
▲
4
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
266
Punti
27
Tornei
215
Best: 215
▲
1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
266
Punti
33
Tornei
216
Best: 216
▲
1
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
265
Punti
19
Tornei
217
Best: 217
▲
11
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
263
Punti
33
Tornei
218
Best: 184
▲
1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
261
Punti
23
Tornei
219
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
261
Punti
25
Tornei
220
Best: 220
▲
2
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
260
Punti
28
Tornei
221
Best: 76
▼
-59
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
259
Punti
16
Tornei
222
Best: 97
▼
-1
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
258
Punti
28
Tornei
223
Best: 83
▲
11
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
254
Punti
24
Tornei
224
Best: 95
▼
-1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
254
Punti
23
Tornei
225
Best: 211
▼
-14
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
253
Punti
27
Tornei
226
Best: 217
▲
3
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
253
Punti
29
Tornei
227
Best: 210
--
0
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
251
Punti
27
Tornei
228
Best: 127
▼
-18
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
251
Punti
32
Tornei
229
Best: 229
▲
1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
248
Punti
25
Tornei
230
Best: 168
▲
2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
246
Punti
36
Tornei
231
Best: 231
--
0
Max Houkes
NED, 03-07-2000
245
Punti
30
Tornei
232
Best: 183
▲
6
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
243
Punti
27
Tornei
233
Best: 142
--
0
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
242
Punti
32
Tornei
234
Best: 234
▲
38
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
240
Punti
26
Tornei
235
Best: 235
--
0
Henri Squire
GER, 27-09-2000
238
Punti
28
Tornei
236
Best: 187
▲
1
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
238
Punti
31
Tornei
237
Best: 194
▲
3
Dan Added
FRA, 13-04-1999
237
Punti
30
Tornei
238
Best: 238
▲
10
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
237
Punti
32
Tornei
239
Best: 217
▲
14
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
234
Punti
25
Tornei
240
Best: 7
▲
2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
233
Punti
19
Tornei
241
Best: 121
▲
4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
17
Tornei
242
Best: 147
▲
1
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
232
Punti
16
Tornei
243
Best: 225
▼
-17
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
232
Punti
27
Tornei
244
Best: 222
▼
-3
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
231
Punti
29
Tornei
245
Best: 174
▲
5
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
230
Punti
31
Tornei
246
Best: 244
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
229
Punti
28
Tornei
247
Best: 167
▼
-40
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
228
Punti
29
Tornei
248
Best: 236
▼
-12
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
227
Punti
29
Tornei
249
Best: 50
▲
2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
226
Punti
15
Tornei
250
Best: 126
▼
-1
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
224
Punti
18
Tornei
251
Best: 210
▼
-12
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
223
Punti
26
Tornei
252
Best: 250
--
0
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
219
Punti
21
Tornei
253
Best: 253
▲
7
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
219
Punti
29
Tornei
254
Best: 247
▼
-7
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
219
Punti
29
Tornei
255
Best: 147
▼
-1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
30
Tornei
256
Best: 181
▲
15
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
215
Punti
27
Tornei
257
Best: 248
▼
-1
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
215
Punti
27
Tornei
258
Best: 257
▼
-1
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
215
Punti
30
Tornei
259
Best: 259
▲
24
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
211
Punti
28
Tornei
260
Best: 6
▼
-1
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
210
Punti
14
Tornei
261
Best: 197
--
0
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
209
Punti
27
Tornei
262
Best: 262
--
0
Diego Dedura
GER, 0
209
Punti
29
Tornei
263
Best: 263
▲
91
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
206
Punti
27
Tornei
264
Best: 264
▼
-1
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
13
Tornei
265
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
205
Punti
28
Tornei
266
Best: 261
▼
-1
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
204
Punti
19
Tornei
267
Best: 175
▼
-1
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
204
Punti
28
Tornei
268
Best: 237
▲
2
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
203
Punti
21
Tornei
269
Best: 210
▼
-2
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
203
Punti
36
Tornei
270
Best: 270
▲
70
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
202
Punti
20
Tornei
271
Best: 257
▼
-2
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
202
Punti
33
Tornei
272
Best: 180
▼
-14
Justin Engel
GER, 01-10-2007
201
Punti
28
Tornei
273
Best: 273
▲
6
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
195
Punti
26
Tornei
274
Best: 235
▼
-1
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
195
Punti
28
Tornei
275
Best: 267
▼
-1
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
194
Punti
30
Tornei
276
Best: 200
--
0
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
192
Punti
21
Tornei
277
Best: 245
▼
-22
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
192
Punti
21
Tornei
278
Best: 193
--
0
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
192
Punti
29
Tornei
279
Best: 279
▲
11
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
191
Punti
18
Tornei
280
Best: 268
▼
-12
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
191
Punti
30
Tornei
281
Best: 274
▼
-1
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
190
Punti
30
Tornei
282
Best: 116
▼
-7
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
189
Punti
26
Tornei
283
Best: 177
▼
-1
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
189
Punti
29
Tornei
284
Best: 278
--
0
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
188
Punti
40
Tornei
285
Best: 233
▼
-8
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
187
Punti
22
Tornei
286
Best: 138
▼
-1
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
187
Punti
22
Tornei
287
Best: 287
▲
1
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
186
Punti
22
Tornei
288
Best: 147
▲
1
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
185
Punti
16
Tornei
289
Best: 284
▲
2
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
185
Punti
26
Tornei
290
Best: 271
▼
-3
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
185
Punti
26
Tornei
291
Best: 172
▲
1
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
184
Punti
27
Tornei
292
Best: 118
▲
5
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
183
Punti
17
Tornei
293
Best: 293
--
0
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
183
Punti
30
Tornei
294
Best: 105
▲
18
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
181
Punti
21
Tornei
295
Best: 212
▼
-1
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
181
Punti
20
Tornei
296
Best: 290
▼
-1
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
28
Tornei
297
Best: 21
▼
-53
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
180
Punti
8
Tornei
298
Best: 282
▼
-12
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
180
Punti
23
Tornei
299
Best: 181
▼
-3
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
180
Punti
24
Tornei
300
Best: 240
▲
17
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
179
Punti
27
Tornei
301
Best: 298
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
178
Punti
25
Tornei
302
Best: 214
▼
-3
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
177
Punti
23
Tornei
303
Best: 287
▼
-3
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
177
Punti
24
Tornei
304
Best: 182
▼
-2
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
24
Tornei
305
Best: 301
▼
-4
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
177
Punti
25
Tornei
306
Best: 168
▼
-2
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
177
Punti
30
Tornei
307
Best: 307
▲
3
Thomas Faurel
FRA, 0
176
Punti
29
Tornei
308
Best: 289
▼
-1
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
176
Punti
18
Tornei
309
Best: 242
▼
-4
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
23
Tornei
310
Best: 302
▼
-4
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
176
Punti
34
Tornei
311
Best: 161
▼
-3
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
175
Punti
22
Tornei
312
Best: 290
▼
-3
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
174
Punti
24
Tornei
313
Best: 263
▼
-2
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
174
Punti
28
Tornei
314
Best: 286
▲
1
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
172
Punti
27
Tornei
315
Best: 250
▼
-1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
172
Punti
28
Tornei
316
Best: 316
▲
4
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
171
Punti
23
Tornei
317
Best: 305
▼
-4
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
171
Punti
24
Tornei
318
Best: 306
▼
-2
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
171
Punti
24
Tornei
319
Best: 171
▼
-1
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
170
Punti
23
Tornei
320
Best: 320
▲
2
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
170
Punti
25
Tornei
321
Best: 241
▼
-18
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
170
Punti
26
Tornei
322
Best: 256
▼
-3
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
169
Punti
19
Tornei
323
Best: 323
▲
1
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
169
Punti
29
Tornei
324
Best: 312
▼
-3
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
27
Tornei
325
Best: 177
▼
-2
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
167
Punti
26
Tornei
326
Best: 299
▲
11
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
166
Punti
29
Tornei
327
Best: 78
▼
-2
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
164
Punti
22
Tornei
328
Best: 260
▼
-2
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
164
Punti
40
Tornei
329
Best: 258
▼
-2
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
163
Punti
20
Tornei
330
Best: 324
▼
-2
Braden Shick
USA, 24-10-2003
163
Punti
23
Tornei
331
Best: 311
▼
-1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
332
Best: 321
▼
-1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
162
Punti
26
Tornei
333
Best: 278
▼
-1
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
162
Punti
28
Tornei
334
Best: 180
▼
-5
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
161
Punti
22
Tornei
335
Best: 335
▲
10
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
159
Punti
15
Tornei
336
Best: 212
▼
-1
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
159
Punti
29
Tornei
337
Best: 276
▼
-3
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
158
Punti
19
Tornei
338
Best: 338
▼
-2
Max Schoenhaus
GER, 0
158
Punti
22
Tornei
339
Best: 267
▼
-6
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
157
Punti
29
Tornei
340
Best: 78
▲
3
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
156
Punti
29
Tornei
341
Best: 196
▼
-60
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
155
Punti
27
Tornei
342
Best: 329
▼
-4
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
153
Punti
23
Tornei
343
Best: 343
▲
43
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
153
Punti
27
Tornei
344
Best: 315
▼
-5
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
13
Tornei
345
Best: 257
▼
-4
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
152
Punti
21
Tornei
346
Best: 158
▼
-4
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
152
Punti
25
Tornei
347
Best: 343
▼
-1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
150
Punti
28
Tornei
348
Best: 202
▼
-1
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
149
Punti
16
Tornei
349
Best: 324
▼
-5
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
147
Punti
12
Tornei
350
Best: 159
▼
-1
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
147
Punti
22
Tornei
351
Best: 344
▲
31
Florian Broska
GER, 01-01-1998
147
Punti
22
Tornei
352
Best: 254
▼
-4
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
145
Punti
20
Tornei
353
Best: 208
▼
-3
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
145
Punti
21
Tornei
354
Best: 351
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
145
Punti
27
Tornei
355
Best: 348
▼
-3
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
145
Punti
32
Tornei
356
Best: 333
▲
27
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
144
Punti
22
Tornei
357
Best: 181
▼
-4
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
144
Punti
22
Tornei
358
Best: 358
▲
26
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
144
Punti
23
Tornei
359
Best: 322
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
144
Punti
33
Tornei
360
Best: 342
▼
-4
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
143
Punti
24
Tornei
361
Best: 361
▲
15
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
143
Punti
38
Tornei
362
Best: 347
▼
-5
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
142
Punti
30
Tornei
363
Best: 315
▲
14
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
141
Punti
24
Tornei
364
Best: 235
▼
-6
Marko Topo
GER, 13-09-2003
140
Punti
19
Tornei
365
Best: 80
▲
8
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
140
Punti
21
Tornei
366
Best: 116
▼
-6
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
140
Punti
22
Tornei
367
Best: 260
▲
4
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
140
Punti
31
Tornei
368
Best: 287
▼
-6
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
139
Punti
29
Tornei
369
Best: 339
▲
49
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
139
Punti
37
Tornei
370
Best: 370
▼
-11
Ognjen Milic
SRB, 0
137
Punti
22
Tornei
371
Best: 142
▼
-10
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
136
Punti
27
Tornei
372
Best: 229
▼
-7
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
136
Punti
28
Tornei
373
Best: 341
▲
17
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
374
Best: 364
▼
-4
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
134
Punti
26
Tornei
375
Best: 191
▼
-6
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
133
Punti
19
Tornei
376
Best: 354
▲
5
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
133
Punti
22
Tornei
377
Best: 376
▲
8
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
133
Punti
24
Tornei
378
Best: 279
▼
-11
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
133
Punti
32
Tornei
379
Best: 372
▼
-7
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
22
Tornei
380
Best: 176
▼
-6
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
131
Punti
23
Tornei
381
Best: 243
▲
10
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
131
Punti
26
Tornei
382
Best: 373
▼
-4
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
130
Punti
25
Tornei
383
Best: 382
▲
11
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
130
Punti
27
Tornei
384
Best: 249
▼
-5
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
130
Punti
30
Tornei
385
Best: 346
▼
-5
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
130
Punti
32
Tornei
386
Best: 123
▼
-23
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
129
Punti
17
Tornei
387
Best: 363
▼
-23
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
129
Punti
24
Tornei
388
Best: 248
▼
-1
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
129
Punti
27
Tornei
389
Best: 252
▼
-23
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
128
Punti
18
Tornei
390
Best: 299
▼
-2
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
128
Punti
30
Tornei
391
Best: 365
▲
19
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
127
Punti
25
Tornei
392
Best: 185
▲
7
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
127
Punti
33
Tornei
393
Best: 261
▼
-1
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
126
Punti
23
Tornei
394
Best: 302
▼
-1
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
126
Punti
26
Tornei
395
Best: 395
▲
32
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
125
Punti
28
Tornei
396
Best: 384
--
0
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
124
Punti
26
Tornei
397
Best: 268
--
0
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
124
Punti
33
Tornei
398
Best: 393
▲
2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
19
Tornei
399
Best: 240
▲
2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
122
Punti
30
Tornei
400
Best: 93
▼
-5
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
121
Punti
17
Tornei
401
Best: 399
▲
3
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
31
Tornei
402
Best: 392
▲
3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
403
Best: 398
--
0
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
120
Punti
30
Tornei
404
Best: 401
▲
3
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
119
Punti
12
Tornei
405
Best: 289
▼
-37
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
119
Punti
17
Tornei
406
Best: 221
▲
15
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
18
Tornei
407
Best: 407
▲
45
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
119
Punti
20
Tornei
408
Best: 284
--
0
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
119
Punti
22
Tornei
409
Best: 275
--
0
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
119
Punti
24
Tornei
410
Best: 307
▼
-12
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
118
Punti
22
Tornei
411
Best: 411
▲
1
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
118
Punti
29
Tornei
412
Best: 412
▲
1
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
118
Punti
30
Tornei
413
Best: 319
▲
4
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
118
Punti
33
Tornei
414
Best: 411
--
0
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
117
Punti
15
Tornei
415
Best: 413
--
0
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
117
Punti
24
Tornei
416
Best: 347
▲
3
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
417
Best: 395
▼
-6
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
116
Punti
25
Tornei
418
Best: 295
▲
4
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
115
Punti
25
Tornei
419
Best: 414
▼
-3
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
115
Punti
25
Tornei
420
Best: 170
▼
-14
James Trotter
JPN, 01-01-1900
114
Punti
17
Tornei
421
Best: 160
▼
-32
Li Tu
AUS, 27-05-1996
114
Punti
15
Tornei
422
Best: 409
▲
33
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
114
Punti
24
Tornei
423
Best: 211
▲
1
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
113
Punti
17
Tornei
424
Best: 256
▲
1
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
113
Punti
21
Tornei
425
Best: 357
▲
1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
25
Tornei
426
Best: 301
▲
8
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
113
Punti
26
Tornei
427
Best: 403
▲
1
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
113
Punti
30
Tornei
428
Best: 404
▲
3
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
429
Best: 244
▼
-6
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
112
Punti
27
Tornei
430
Best: 281
▲
3
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
111
Punti
25
Tornei
431
Best: 340
▲
5
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
111
Punti
27
Tornei
432
Best: 432
▲
5
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
110
Punti
18
Tornei
433
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
110
Punti
22
Tornei
434
Best: 99
▲
5
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
109
Punti
14
Tornei
435
Best: 289
▲
5
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
109
Punti
16
Tornei
436
Best: 373
▲
5
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
109
Punti
18
Tornei
437
Best: 437
▲
1
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
109
Punti
22
Tornei
438
Best: 187
▲
4
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
109
Punti
25
Tornei
439
Best: 439
▲
4
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
109
Punti
28
Tornei
440
Best: 55
▲
4
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
108
Punti
7
Tornei
441
Best: 39
▲
5
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
18
Tornei
442
Best: 438
▲
6
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
108
Punti
25
Tornei
443
Best: 158
▼
-68
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
108
Punti
30
Tornei
444
Best: 390
▲
5
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
107
Punti
17
Tornei
445
Best: 314
▼
-43
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
107
Punti
31
Tornei
446
Best: 395
▼
-1
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
106
Punti
18
Tornei
447
Best: 384
▼
-15
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
106
Punti
25
Tornei
448
Best: 356
▲
13
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
105
Punti
19
Tornei
449
Best: 449
▲
15
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
105
Punti
28
Tornei
450
Best: 288
▼
-20
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
104
Punti
19
Tornei
451
Best: 347
▲
2
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
104
Punti
27
Tornei
452
Best: 427
▼
-2
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
103
Punti
22
Tornei
453
Best: 321
▲
4
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
103
Punti
25
Tornei
454
Best: 263
▲
2
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
103
Punti
25
Tornei
455
Best: 455
▲
3
Niels Visker
NED, 05-10-2001
103
Punti
29
Tornei
456
Best: 424
▲
3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
103
Punti
29
Tornei
457
Best: 153
▲
6
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
102
Punti
25
Tornei
458
Best: 449
▲
8
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
102
Punti
27
Tornei
459
Best: 357
▲
6
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
101
Punti
11
Tornei
460
Best: 316
▼
-6
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
101
Punti
21
Tornei
461
Best: 219
▼
-1
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
100
Punti
17
Tornei
462
Best: 432
▼
-15
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
100
Punti
21
Tornei
463
Best: 424
▼
-1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
100
Punti
21
Tornei
464
Best: 428
▲
3
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
99
Punti
21
Tornei
465
Best: 383
▲
3
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
98
Punti
15
Tornei
466
Best: 298
▲
3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
98
Punti
19
Tornei
467
Best: 318
▲
3
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
98
Punti
19
Tornei
468
Best: 421
▲
3
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
98
Punti
27
Tornei
469
Best: 63
▲
3
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
470
Best: 358
▼
-41
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
97
Punti
11
Tornei
471
Best: 471
▲
19
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
97
Punti
21
Tornei
472
Best: 472
▲
42
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
97
Punti
27
Tornei
473
Best: 473
▲
35
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
97
Punti
29
Tornei
474
Best: 318
▲
1
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
97
Punti
34
Tornei
475
Best: 416
▲
14
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
96
Punti
19
Tornei
476
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
27
Tornei
477
Best: 463
▲
1
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
478
Best: 167
▼
-5
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
94
Punti
15
Tornei
479
Best: 479
▲
3
Daniel Siniakov
CZE, 0
94
Punti
17
Tornei
480
Best: 347
▼
-4
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
94
Punti
22
Tornei
481
Best: 161
▲
11
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
94
Punti
26
Tornei
482
Best: 368
▼
-2
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
483
Best: 361
▼
-32
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
93
Punti
18
Tornei
484
Best: 477
▼
-1
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
92
Punti
18
Tornei
485
Best: 474
--
0
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
92
Punti
25
Tornei
486
Best: 449
▼
-5
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
92
Punti
26
Tornei
487
Best: 448
▼
-1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
92
Punti
27
Tornei
488
Best: 388
▼
-1
Karan Singh
IND, 30-06-2003
92
Punti
28
Tornei
489
Best: 356
▼
-1
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
91
Punti
21
Tornei
490
Best: 364
▼
-70
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
91
Punti
23
Tornei
491
Best: 453
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
24
Tornei
492
Best: 139
▲
11
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
90
Punti
6
Tornei
493
Best: 222
▼
-19
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
90
Punti
21
Tornei
494
Best: 457
▲
22
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
90
Punti
23
Tornei
495
Best: 495
▲
11
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
90
Punti
25
Tornei
496
Best: 320
--
0
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
90
Punti
27
Tornei
497
Best: 378
▼
-4
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
89
Punti
25
Tornei
498
Best: 498
▲
21
Enzo Aguiard
AUS, 0
89
Punti
18
Tornei
499
Best: 455
▼
-20
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
89
Punti
19
Tornei
500
Best: 280
▼
-5
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
89
Punti
25
Tornei
501
Best: 127
▼
-4
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
89
Punti
27
Tornei
502
Best: 270
▼
-2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
88
Punti
14
Tornei
503
Best: 498
▼
-4
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
88
Punti
28
Tornei
504
Best: 340
▼
-6
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
88
Punti
29
Tornei
505
Best: 500
▼
-4
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
506
Best: 501
▼
-4
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
87
Punti
26
Tornei
507
Best: 505
--
0
Karl Poling
USA, 04-08-1999
87
Punti
29
Tornei
508
Best: 508
▲
51
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
86
Punti
26
Tornei
509
Best: 507
--
0
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
85
Punti
29
Tornei
510
Best: 230
▲
16
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
84
Punti
13
Tornei
511
Best: 510
▼
-1
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
84
Punti
16
Tornei
512
Best: 467
▼
-1
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
84
Punti
21
Tornei
513
Best: 513
▲
9
Anton Shepp
NZL, 0
84
Punti
21
Tornei
514
Best: 514
▼
-1
Tiago Torres
POR, 0
84
Punti
26
Tornei
515
Best: 449
▲
2
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
83
Punti
22
Tornei
516
Best: 476
▼
-1
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
83
Punti
30
Tornei
517
Best: 449
▲
3
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▲
3
Karim Bennani
MAR, 0
82
Punti
19
Tornei
519
Best: 485
▲
4
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
82
Punti
23
Tornei
520
Best: 519
▲
11
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
82
Punti
29
Tornei
521
Best: 125
▼
-17
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
81
Punti
7
Tornei
522
Best: 358
▼
-38
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
81
Punti
21
Tornei
523
Best: 334
▼
-5
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
81
Punti
24
Tornei
524
Best: 524
▲
60
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
80
Punti
24
Tornei
525
Best: 520
▼
-1
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
80
Punti
24
Tornei
526
Best: 288
▲
15
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
79
Punti
10
Tornei
527
Best: 527
▲
11
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
79
Punti
13
Tornei
528
Best: 524
▼
-1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
79
Punti
20
Tornei
529
Best: 527
▼
-1
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
79
Punti
24
Tornei
530
Best: 508
▲
5
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
79
Punti
24
Tornei
531
Best: 177
▲
1
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
29
Tornei
532
Best: 477
▲
1
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
79
Punti
31
Tornei
533
Best: 533
▲
3
Toufik Sahtali
ALG, 0
78
Punti
34
Tornei
534
Best: 463
▲
3
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
11
Tornei
535
Best: 535
▲
5
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
77
Punti
23
Tornei
536
Best: 417
▲
15
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
77
Punti
27
Tornei
537
Best: 436
▲
7
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
77
Punti
32
Tornei
538
Best: 74
▲
4
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
76
Punti
14
Tornei
539
Best: 539
▲
11
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
76
Punti
24
Tornei
540
Best: 462
▲
5
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
76
Punti
34
Tornei
541
Best: 518
▲
6
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
75
Punti
11
Tornei
542
Best: 542
▲
6
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
75
Punti
18
Tornei
543
Best: 424
▼
-14
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
75
Punti
26
Tornei
544
Best: 418
▼
-1
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
75
Punti
26
Tornei
545
Best: 229
▼
-15
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
75
Punti
27
Tornei
546
Best: 538
--
0
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
74
Punti
10
Tornei
547
Best: 285
▼
-8
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
74
Punti
13
Tornei
548
Best: 361
▲
1
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
74
Punti
20
Tornei
549
Best: 544
▲
3
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
74
Punti
28
Tornei
550
Best: 455
▲
3
James Story
GBR, 05-03-2001
73
Punti
16
Tornei
551
Best: 486
▼
-57
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
73
Punti
17
Tornei
552
Best: 552
▲
2
Alec Deckers
NED, 0
73
Punti
23
Tornei
553
Best: 525
▼
-28
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
73
Punti
27
Tornei
554
Best: 458
▲
27
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
28
Tornei
555
Best: 410
--
0
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
73
Punti
32
Tornei
556
Best: 485
▲
1
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
27
Tornei
557
Best: 424
▲
12
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
72
Punti
29
Tornei
558
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
559
Best: 469
▲
18
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
71
Punti
13
Tornei
560
Best: 519
▼
-4
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
24
Tornei
561
Best: 561
▲
66
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
71
Punti
27
Tornei
562
Best: 470
▼
-2
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
71
Punti
30
Tornei
563
Best: 383
▼
-2
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
70
Punti
15
Tornei
564
Best: 564
▲
2
Peter Makk
HUN, 0
70
Punti
23
Tornei
565
Best: 565
▲
155
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
69
Punti
9
Tornei
566
Best: 562
▼
-4
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
69
Punti
9
Tornei
567
Best: 479
▼
-55
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
69
Punti
20
Tornei
568
Best: 433
▼
-1
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
69
Punti
23
Tornei
569
Best: 569
▲
81
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
69
Punti
26
Tornei
570
Best: 570
▲
17
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
69
Punti
27
Tornei
571
Best: 556
▼
-1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
69
Punti
39
Tornei
572
Best: 433
▼
-67
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
68
Punti
16
Tornei
573
Best: 573
--
0
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
68
Punti
26
Tornei
574
Best: 517
--
0
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
68
Punti
26
Tornei
575
Best: 575
--
0
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
68
Punti
29
Tornei
576
Best: 99
--
0
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
577
Best: 509
▼
-12
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
20
Tornei
578
Best: 491
▲
1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
67
Punti
20
Tornei
579
Best: 206
▼
-16
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
66
Punti
9
Tornei
580
Best: 416
--
0
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
66
Punti
11
Tornei
581
Best: 455
▼
-3
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
66
Punti
15
Tornei
582
Best: 540
▲
16
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
66
Punti
17
Tornei
583
Best: 515
▲
32
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
66
Punti
24
Tornei
584
Best: 536
▼
-2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
65
Punti
11
Tornei
585
Best: 191
▼
-2
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
586
Best: 183
▼
-1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
65
Punti
23
Tornei
587
Best: 586
▼
-1
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
65
Punti
25
Tornei
588
Best: 588
▲
8
Karol Filar
POL, 31-08-1998
65
Punti
27
Tornei
589
Best: 569
▲
14
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
64
Punti
15
Tornei
590
Best: 456
▼
-1
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
64
Punti
17
Tornei
591
Best: 479
▼
-1
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
64
Punti
21
Tornei
592
Best: 590
▲
1
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
64
Punti
26
Tornei
593
Best: 431
▲
43
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
64
Punti
31
Tornei
594
Best: 517
▼
-60
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
63
Punti
15
Tornei
595
Best: 541
▼
-1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
62
Punti
13
Tornei
596
Best: 162
▲
1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
62
Punti
15
Tornei
597
Best: 438
▲
3
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
62
Punti
19
Tornei
598
Best: 540
▲
3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
28
Tornei
599
Best: 586
▼
-11
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
62
Punti
32
Tornei
600
Best: 563
▲
2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
601
Best: 150
▲
94
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
61
Punti
15
Tornei
602
Best: 315
▼
-3
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
61
Punti
15
Tornei
603
Best: 474
▼
-8
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
61
Punti
19
Tornei
604
Best: 484
▼
-12
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
61
Punti
22
Tornei
605
Best: 605
▲
25
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
61
Punti
22
Tornei
606
Best: 606
▲
6
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
61
Punti
25
Tornei
607
Best: 524
▼
-2
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
61
Punti
30
Tornei
608
Best: 561
▲
20
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
61
Punti
33
Tornei
609
Best: 136
▼
-1
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
60
Punti
12
Tornei
610
Best: 606
▼
-4
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
60
Punti
13
Tornei
611
Best: 430
▼
-4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
60
Punti
13
Tornei
612
Best: 384
▼
-41
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
60
Punti
17
Tornei
613
Best: 447
▼
-2
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
60
Punti
21
Tornei
614
Best: 614
▼
-10
Bruno Fernandez
BRA, 0
60
Punti
25
Tornei
615
Best: 552
▼
-2
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
59
Punti
16
Tornei
616
Best: 603
▲
44
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
59
Punti
16
Tornei
617
Best: 385
▼
-7
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
59
Punti
18
Tornei
618
Best: 316
▼
-27
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
59
Punti
21
Tornei
619
Best: 598
▼
-5
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
59
Punti
21
Tornei
620
Best: 620
▲
200
Niels McDonald
GER, 0
58
Punti
15
Tornei
621
Best: 616
▼
-4
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
18
Tornei
622
Best: 296
▼
-4
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
58
Punti
20
Tornei
623
Best: 619
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
58
Punti
21
Tornei
624
Best: 618
▲
1
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
22
Tornei
625
Best: 625
▲
17
Maximo Zeitune
ARG, 0
58
Punti
23
Tornei
626
Best: 513
▲
7
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
58
Punti
23
Tornei
627
Best: 627
▲
25
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
58
Punti
26
Tornei
628
Best: 620
▼
-7
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
58
Punti
27
Tornei
629
Best: 470
▼
-7
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
630
Best: 285
▲
10
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
57
Punti
13
Tornei
631
Best: 207
▼
-8
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
632
Best: 227
▼
-8
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
57
Punti
15
Tornei
633
Best: 439
▲
201
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
57
Punti
23
Tornei
634
Best: 443
▼
-8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
24
Tornei
635
Best: 635
▲
75
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
57
Punti
28
Tornei
636
Best: 603
▼
-5
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
22
Tornei
637
Best: 620
▼
-17
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
56
Punti
23
Tornei
638
Best: 29
▼
-1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
55
Punti
9
Tornei
639
Best: 520
▲
127
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
55
Punti
9
Tornei
640
Best: 639
▼
-1
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
55
Punti
11
Tornei
641
Best: 544
▲
7
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
55
Punti
20
Tornei
642
Best: 634
▲
57
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
55
Punti
21
Tornei
643
Best: 643
▼
-2
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
55
Punti
22
Tornei
644
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
55
Punti
27
Tornei
645
Best: 645
▼
-10
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
55
Punti
29
Tornei
646
Best: 646
▲
30
Duncan Chan
CAN, 0
54
Punti
7
Tornei
647
Best: 432
▼
-2
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
54
Punti
10
Tornei
648
Best: 625
▼
-1
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
17
Tornei
649
Best: 595
▲
12
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
54
Punti
21
Tornei
650
Best: 597
▼
-1
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
54
Punti
22
Tornei
651
Best: 542
▼
-83
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
54
Punti
25
Tornei
652
Best: 594
▲
1
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
26
Tornei
653
Best: 653
▲
1
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
54
Punti
48
Tornei
654
Best: 622
▼
-16
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
53
Punti
6
Tornei
655
Best: 481
▲
95
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
53
Punti
7
Tornei
656
Best: 655
▼
-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
53
Punti
10
Tornei
657
Best: 546
▼
-28
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
53
Punti
10
Tornei
658
Best: 277
▼
-2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
53
Punti
11
Tornei
659
Best: 448
--
0
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
15
Tornei
660
Best: 660
▼
-2
Ryan Colby
USA, 0
53
Punti
16
Tornei
661
Best: 661
▲
46
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
53
Punti
18
Tornei
662
Best: 477
▼
-90
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
53
Punti
20
Tornei
663
Best: 238
▼
-1
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
53
Punti
23
Tornei
664
Best: 651
▼
-13
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
53
Punti
25
Tornei
665
Best: 450
▼
-2
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
53
Punti
36
Tornei
666
Best: 299
▼
-1
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
52
Punti
16
Tornei
667
Best: 624
▲
19
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
52
Punti
20
Tornei
668
Best: 668
▲
2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
52
Punti
20
Tornei
669
Best: 588
--
0
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
21
Tornei
670
Best: 496
▼
-38
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
52
Punti
21
Tornei
671
Best: 552
--
0
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
52
Punti
24
Tornei
672
Best: 667
--
0
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
52
Punti
24
Tornei
673
Best: 584
▼
-9
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
51
Punti
8
Tornei
674
Best: 569
▲
13
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
11
Tornei
675
Best: 170
▲
14
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
51
Punti
17
Tornei
676
Best: 654
▲
1
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
51
Punti
22
Tornei
677
Best: 563
▼
-4
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
51
Punti
27
Tornei
678
Best: 625
▲
1
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
51
Punti
29
Tornei
679
Best: 491
▼
-4
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
50
Punti
11
Tornei
680
Best: 533
▼
-64
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
50
Punti
7
Tornei
681
Best: 681
--
0
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
15
Tornei
682
Best: 614
▼
-15
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
50
Punti
16
Tornei
683
Best: 653
▼
-17
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
50
Punti
17
Tornei
684
Best: 465
▼
-2
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
50
Punti
18
Tornei
685
Best: 587
▲
53
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
23
Tornei
686
Best: 502
▼
-3
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
50
Punti
26
Tornei
687
Best: 645
▼
-2
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
48
Punti
14
Tornei
688
Best: 526
▼
-20
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
48
Punti
17
Tornei
689
Best: 387
▲
2
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
48
Punti
17
Tornei
690
Best: 546
▲
15
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
48
Punti
18
Tornei
691
Best: 483
▼
-1
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
48
Punti
19
Tornei
692
Best: 692
--
0
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
48
Punti
22
Tornei
693
Best: 564
▼
-50
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
48
Punti
26
Tornei
694
Best: 576
▼
-1
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
48
Punti
26
Tornei
695
Best: 476
▲
17
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
48
Punti
30
Tornei
696
Best: 694
▼
-2
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
47
Punti
13
Tornei
697
Best: 527
▼
-9
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
47
Punti
14
Tornei
698
Best: 439
▲
8
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
19
Tornei
699
Best: 696
▼
-3
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
47
Punti
19
Tornei
700
Best: 700
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 0
47
Punti
19
Tornei
701
Best: 696
▼
-3
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
22
Tornei
702
Best: 656
▼
-2
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
47
Punti
26
Tornei
703
Best: 703
▲
22
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
47
Punti
26
Tornei
704
Best: 704
▲
5
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
47
Punti
27
Tornei
705
Best: 674
▼
-31
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
47
Punti
31
Tornei
706
Best: 687
▼
-5
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
47
Punti
34
Tornei
707
Best: 707
▼
-5
Noa Vukadin
CRO, 0
46
Punti
6
Tornei
708
Best: 708
▲
230
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
46
Punti
9
Tornei
709
Best: 319
▼
-6
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
46
Punti
11
Tornei
710
Best: 710
▲
4
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
46
Punti
14
Tornei
711
Best: 704
▼
-7
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
46
Punti
15
Tornei
712
Best: 712
▲
9
Dong Ju Kim
KOR, 0
46
Punti
16
Tornei
713
Best: 530
▼
-5
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
46
Punti
24
Tornei
714
Best: 708
▼
-3
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
46
Punti
28
Tornei
715
Best: 4
▼
-2
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
10
Tornei
716
Best: 451
▼
-32
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
45
Punti
10
Tornei
717
Best: 617
▼
-60
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
14
Tornei
718
Best: 586
▼
-109
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
14
Tornei
719
Best: 675
▼
-4
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
45
Punti
18
Tornei
720
Best: 705
▼
-4
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
721
Best: 716
▲
7
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
45
Punti
22
Tornei
722
Best: 717
▼
-5
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
45
Punti
23
Tornei
723
Best: 716
▼
-5
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
45
Punti
23
Tornei
724
Best: 717
▼
-5
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
26
Tornei
725
Best: 279
▼
-161
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
44
Punti
16
Tornei
726
Best: 726
▲
44
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
44
Punti
20
Tornei
727
Best: 620
▼
-4
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
44
Punti
22
Tornei
728
Best: 549
▼
-4
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
44
Punti
24
Tornei
729
Best: 402
▼
-3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
730
Best: 447
▼
-3
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
43
Punti
17
Tornei
731
Best: 652
▼
-53
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
43
Punti
22
Tornei
732
Best: 724
▼
-3
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
22
Tornei
733
Best: 508
▼
-3
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
23
Tornei
734
Best: 734
▲
5
Lorenzo Angelini
ITA, 0
43
Punti
25
Tornei
735
Best: 735
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
27
Tornei
736
Best: 463
▼
-2
Sander Jong
NED, 18-05-2000
42
Punti
15
Tornei
737
Best: 737
▼
-2
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
42
Punti
17
Tornei
738
Best: 668
▼
-1
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
42
Punti
21
Tornei
739
Best: 694
▲
1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
24
Tornei
740
Best: 712
▼
-9
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
42
Punti
24
Tornei
741
Best: 741
▲
1
Nikolai Barsukov
GER, 0
42
Punti
27
Tornei
742
Best: 500
▼
-9
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
41
Punti
5
Tornei
743
Best: 673
▲
21
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
41
Punti
8
Tornei
744
Best: 744
▲
32
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
41
Punti
13
Tornei
745
Best: 722
▼
-23
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
41
Punti
21
Tornei
746
Best: 599
▼
-1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
41
Punti
21
Tornei
747
Best: 627
--
0
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
22
Tornei
748
Best: 724
▼
-2
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
41
Punti
23
Tornei
749
Best: 749
▼
-115
Timofei Derepasko
RUS, 0
41
Punti
24
Tornei
750
Best: 688
▼
-9
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
25
Tornei
751
Best: 741
▼
-3
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
752
Best: 437
▼
-3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
27
Tornei
753
Best: 753
▲
29
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
41
Punti
29
Tornei
754
Best: 381
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
40
Punti
8
Tornei
755
Best: 208
▼
-109
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
40
Punti
10
Tornei
756
Best: 750
▼
-2
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
40
Punti
13
Tornei
757
Best: 522
▼
-2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
40
Punti
13
Tornei
758
Best: 459
▼
-14
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
40
Punti
14
Tornei
759
Best: 759
▼
-3
Pavel Lagutin
RUS, 0
40
Punti
16
Tornei
760
Best: 468
▲
9
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
40
Punti
19
Tornei
761
Best: 756
▲
19
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
40
Punti
23
Tornei
762
Best: 689
▼
-4
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
40
Punti
23
Tornei
763
Best: 339
▼
-4
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
39
Punti
2
Tornei
764
Best: 606
▼
-11
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
39
Punti
10
Tornei
765
Best: 765
▲
12
Nikita Belozertsev
UZB, 0
39
Punti
14
Tornei
766
Best: 448
▲
2
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
39
Punti
15
Tornei
767
Best: 578
▼
-31
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
39
Punti
17
Tornei
768
Best: 451
▼
-6
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
39
Punti
19
Tornei
769
Best: 718
▼
-12
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
39
Punti
19
Tornei
770
Best: 362
▼
-7
Tim Handel
GER, 18-10-1996
39
Punti
24
Tornei
771
Best: 771
▲
409
Cosme Rolland De Ravel
FRA, 01-01-1900
38
Punti
4
Tornei
772
Best: 161
▼
-7
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
773
Best: 760
▼
-6
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
15
Tornei
774
Best: 733
▲
75
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
38
Punti
26
Tornei
775
Best: 636
▼
-3
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
38
Punti
27
Tornei
776
Best: 771
▼
-5
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
38
Punti
28
Tornei
777
Best: 284
▼
-4
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
9
Tornei
778
Best: 778
▼
-4
Michael Antonius
USA, 0
37
Punti
9
Tornei
779
Best: 488
▼
-27
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
37
Punti
9
Tornei
780
Best: 429
▼
-2
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
37
Punti
12
Tornei
781
Best: 290
▼
-6
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
37
Punti
13
Tornei
782
Best: 782
▲
15
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
37
Punti
15
Tornei
783
Best: 783
▲
3
Anton Arzhankin
RUS, 0
37
Punti
15
Tornei
784
Best: 784
▲
5
Sora Fukuda
JPN, 0
37
Punti
18
Tornei
785
Best: 772
▲
5
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
37
Punti
20
Tornei
786
Best: 351
▼
-3
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
28
Tornei
787
Best: 653
▲
6
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
37
Punti
29
Tornei
788
Best: 535
▼
-45
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
36
Punti
9
Tornei
789
Best: 789
▲
73
Andrew Johnson
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
790
Best: 781
▼
-9
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
36
Punti
21
Tornei
791
Best: 791
▼
-7
Jack Anthrop
USA, 0
35
Punti
8
Tornei
792
Best: 792
▲
45
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
8
Tornei
793
Best: 80
▲
2
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
8
Tornei
794
Best: 523
▲
2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
795
Best: 638
▼
-115
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
35
Punti
11
Tornei
796
Best: 792
▲
2
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
797
Best: 680
▲
3
Abel Forger
NED, 25-07-2005
35
Punti
15
Tornei
798
Best: 798
▲
3
Grigory Shebekin
RUS, 0
35
Punti
15
Tornei
799
Best: 327
--
0
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
35
Punti
15
Tornei
800
Best: 385
▲
2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
35
Punti
18
Tornei
801
Best: 716
▲
2
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
35
Punti
21
Tornei
802
Best: 802
▲
3
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
35
Punti
28
Tornei
803
Best: 803
▲
4
Hoyoung Roh
KOR, 0
34
Punti
9
Tornei
804
Best: 545
▲
4
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
34
Punti
9
Tornei
805
Best: 399
▲
5
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
10
Tornei
806
Best: 145
▲
3
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
10
Tornei
807
Best: 486
▲
4
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
34
Punti
15
Tornei
808
Best: 704
▲
4
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
34
Punti
20
Tornei
809
Best: 638
▲
6
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
26
Tornei
810
Best: 810
▲
7
Finn Murgett
GBR, 0
34
Punti
26
Tornei
811
Best: 763
▲
5
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
34
Punti
26
Tornei
812
Best: 812
▲
6
Dylan Dietrich
SUI, 22-09-2004
33
Punti
5
Tornei
813
Best: 553
▲
6
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
13
Tornei
814
Best: 438
▲
7
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
33
Punti
13
Tornei
815
Best: 815
▲
8
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
33
Punti
15
Tornei
816
Best: 520
▼
-37
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
33
Punti
15
Tornei
817
Best: 812
▲
8
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
33
Punti
18
Tornei
818
Best: 818
▲
6
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
33
Punti
19
Tornei
819
Best: 819
▲
7
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
20
Tornei
820
Best: 622
▲
7
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
33
Punti
21
Tornei
821
Best: 821
▼
-17
Daniel Salazar
COL, 0
33
Punti
24
Tornei
822
Best: 813
▼
-8
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
25
Tornei
823
Best: 823
▼
-32
Jorge Plans
ESP, 0
33
Punti
26
Tornei
824
Best: 824
▲
6
Guto Miguel
BRA, 0
32
Punti
11
Tornei
825
Best: 505
▼
-3
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
32
Punti
14
Tornei
826
Best: 826
▲
5
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
32
Punti
16
Tornei
827
Best: 400
▲
6
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
32
Punti
20
Tornei
828
Best: 828
▲
81
Anas Mazdrashki
BUL, 0
32
Punti
20
Tornei
829
Best: 829
▼
-16
Marc Majdandzic
GER, 0
32
Punti
21
Tornei
830
Best: 745
▲
5
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
22
Tornei
831
Best: 635
▲
13
John Sperle
GER, 30-01-2002
32
Punti
24
Tornei
832
Best: 691
▼
-40
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
32
Punti
28
Tornei
833
Best: 828
▼
-5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
30
Tornei
834
Best: 834
▲
92
Nicolas Oliveira
BRA, 14-04-2006
31
Punti
5
Tornei
835
Best: 835
▲
1
Oliver Bonding
GBR, 0
31
Punti
8
Tornei
836
Best: 595
▼
-49
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
31
Punti
13
Tornei
837
Best: 372
▼
-49
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
31
Punti
13
Tornei
838
Best: 838
--
0
Pierluigi Basile
ITA, 0
31
Punti
15
Tornei
839
Best: 839
--
0
Calvin Mueller
GER, 0
31
Punti
15
Tornei
840
Best: 515
▲
1
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
31
Punti
17
Tornei
841
Best: 395
▼
-1
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
18
Tornei
842
Best: 842
--
0
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
19
Tornei
843
Best: 694
--
0
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
31
Punti
21
Tornei
844
Best: 655
▲
11
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
31
Punti
21
Tornei
845
Best: 716
▲
13
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
31
Punti
24
Tornei
846
Best: 12
▼
-1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
847
Best: 682
▼
-1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
30
Punti
8
Tornei
848
Best: 62
▼
-16
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
30
Punti
16
Tornei
849
Best: 736
▲
5
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
30
Punti
21
Tornei
850
Best: 769
▼
-3
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
21
Tornei
851
Best: 851
▲
30
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
30
Punti
25
Tornei
852
Best: 852
▲
35
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
30
Punti
27
Tornei
853
Best: 853
▲
20
Stefan Horia Haita
ROU, 0
29
Punti
9
Tornei
854
Best: 854
▼
-3
Keaton Hance
USA, 0
29
Punti
11
Tornei
855
Best: 614
▼
-3
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
29
Punti
12
Tornei
856
Best: 856
▲
8
Noah Zamora
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
857
Best: 784
▲
108
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
29
Punti
15
Tornei
858
Best: 857
▼
-1
Dimitris Azoidis
GRE, 09-10-2000
29
Punti
22
Tornei
859
Best: 859
▲
51
Carles Cordoba
ESP, 0
29
Punti
23
Tornei
860
Best: 675
▼
-12
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
29
Punti
23
Tornei
861
Best: 861
▲
22
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
29
Punti
24
Tornei
862
Best: 688
▼
-3
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
29
Punti
25
Tornei
863
Best: 830
▲
6
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
29
Punti
26
Tornei
864
Best: 843
▲
21
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
29
Punti
27
Tornei
865
Best: 669
▼
-5
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
31
Tornei
866
Best: 107
▼
-5
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
867
Best: 867
▲
230
Jangjun Kim
KOR, 0
28
Punti
5
Tornei
868
Best: 868
▲
4
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
28
Punti
8
Tornei
869
Best: 869
▲
47
Spencer Johnson
USA, 0
28
Punti
9
Tornei
870
Best: 810
▼
-7
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
28
Punti
10
Tornei
871
Best: 604
▼
-110
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
28
Punti
11
Tornei
872
Best: 720
▼
-19
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
28
Punti
12
Tornei
873
Best: 839
▼
-17
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
28
Punti
19
Tornei
874
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
21
Tornei
875
Best: 575
▼
-5
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
876
Best: 876
▼
-5
Alaa Trifi
TUN, 0
28
Punti
28
Tornei
877
Best: 151
▼
-83
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
27
Punti
2
Tornei
878
Best: 814
▼
-2
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
14
Tornei
879
Best: 878
▲
15
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
27
Punti
15
Tornei
880
Best: 364
▼
-2
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
27
Punti
20
Tornei
881
Best: 820
▼
-1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
27
Punti
22
Tornei
882
Best: 882
--
0
Benjamin Pietri
FRA, 0
27
Punti
23
Tornei
883
Best: 835
▲
1
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
27
Punti
25
Tornei
884
Best: 729
▲
2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
27
Punti
26
Tornei
885
Best: 885
▼
-79
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
26
Punti
2
Tornei
886
Best: 858
▲
3
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
887
Best: 143
▲
3
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
26
Punti
6
Tornei
888
Best: 888
▲
3
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
8
Tornei
889
Best: 501
▲
26
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
26
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▲
13
Theodore Dean
USA, 0
26
Punti
10
Tornei
891
Best: 640
▲
1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
26
Punti
12
Tornei
892
Best: 673
▲
1
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
893
Best: 889
▲
2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
26
Punti
14
Tornei
894
Best: 894
▲
10
Markus Molder
EST, 10-05-2005
26
Punti
15
Tornei
895
Best: 895
▲
1
Tomas Martinez
ARG, 0
26
Punti
20
Tornei
896
Best: 879
▼
-17
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
26
Punti
22
Tornei
897
Best: 666
▼
-29
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
26
Punti
24
Tornei
898
Best: 880
▼
-1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
24
Tornei
899
Best: 794
▼
-11
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
26
Punti
29
Tornei
900
Best: 633
▼
-1
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
25
Punti
5
Tornei
901
Best: 638
--
0
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
902
Best: 902
▲
55
Luis Felipe Miguel
BRA, 0
25
Punti
7
Tornei
903
Best: 278
▼
-118
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
25
Punti
9
Tornei
904
Best: 904
▲
1
Ronit Karki
USA, 0
25
Punti
14
Tornei
905
Best: 866
▲
13
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
25
Punti
14
Tornei
906
Best: 852
--
0
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
907
Best: 810
--
0
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
16
Tornei
908
Best: 867
--
0
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
25
Punti
17
Tornei
909
Best: 905
▲
2
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
22
Tornei
910
Best: 910
▲
12
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
25
Punti
22
Tornei
911
Best: 745
▼
-151
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
24
Punti
6
Tornei
912
Best: 912
▲
5
Jamie Mackenzie
GER, 0
24
Punti
10
Tornei
913
Best: 913
▲
110
Ryo Tabata
JPN, 0
24
Punti
12
Tornei
914
Best: 914
▲
5
Herman Hoeyeraal
NOR, 0
24
Punti
13
Tornei
915
Best: 774
▲
16
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
24
Punti
16
Tornei
916
Best: 916
▲
4
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
16
Tornei
917
Best: 546
▼
-40
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
24
Punti
17
Tornei
918
Best: 130
▲
3
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
24
Punti
18
Tornei
919
Best: 810
▼
-53
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
24
Punti
18
Tornei
920
Best: 920
▲
25
Tom Zeuch
GER, 0
24
Punti
19
Tornei
921
Best: 921
▲
11
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
24
Punti
22
Tornei
922
Best: 922
▲
1
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
24
Punti
23
Tornei
923
Best: 684
▼
-11
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
24
Punti
27
Tornei
924
Best: 924
--
0
Daniil Sarksian
ARM, 20-06-2006
24
Punti
28
Tornei
925
Best: 917
--
0
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
926
Best: 403
▲
1
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
23
Punti
4
Tornei
927
Best: 927
▲
1
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
6
Tornei
928
Best: 308
▼
-53
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
23
Punti
9
Tornei
929
Best: 438
--
0
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
23
Punti
10
Tornei
930
Best: 930
▲
9
Dominik Recek
CZE, 0
23
Punti
12
Tornei
931
Best: 931
▼
-1
Aleksa Ciric
SRB, 0
23
Punti
13
Tornei
932
Best: 719
▲
35
Hanyi Liu
CHN, 23-05-2001
23
Punti
15
Tornei
933
Best: 610
▲
14
Dev Javia
IND, 16-03-2002
23
Punti
21
Tornei
934
Best: 934
▼
-1
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
23
Punti
23
Tornei
935
Best: 850
▼
-35
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
22
Punti
5
Tornei
936
Best: 888
▼
-2
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
937
Best: 479
--
0
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
22
Punti
9
Tornei
938
Best: 922
▲
2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
939
Best: 939
▲
2
Ziga Sesko
SLO, 0
22
Punti
12
Tornei
940
Best: 940
▲
37
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
22
Punti
13
Tornei
941
Best: 941
▲
1
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
22
Punti
15
Tornei
942
Best: 417
▲
1
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
15
Tornei
943
Best: 773
▲
1
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
22
Punti
16
Tornei
944
Best: 536
▲
2
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
20
Tornei
945
Best: 922
▲
3
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
22
Punti
20
Tornei
946
Best: 946
▲
23
Louis Larue
FRA, 0
22
Punti
20
Tornei
947
Best: 923
▲
2
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
22
Punti
21
Tornei
948
Best: 948
▲
24
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
22
Punti
25
Tornei
949
Best: 906
▼
-36
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
22
Punti
27
Tornei
950
Best: 947
▲
2
Karim Ibrahim
EGY, 07-08-2003
22
Punti
27
Tornei
951
Best: 833
▼
-53
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
28
Tornei
952
Best: 659
▼
-102
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
22
Punti
28
Tornei
953
Best: 951
▼
-1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
22
Punti
28
Tornei
954
Best: 237
--
0
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
21
Punti
3
Tornei
955
Best: 898
▼
-21
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
956
Best: 956
▲
332
Sebastian Gorzny
USA, 24-01-2004
21
Punti
4
Tornei
957
Best: 181
▼
-21
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
21
Punti
4
Tornei
958
Best: 950
▼
-3
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
21
Punti
5
Tornei
959
Best: 730
▼
-3
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
21
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▼
-2
Taym Al Azmeh
GER, 0
21
Punti
9
Tornei
961
Best: 961
▼
-2
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 0
21
Punti
10
Tornei
962
Best: 411
▼
-2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
963
Best: 712
▼
-2