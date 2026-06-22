Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

22/06/2026 08:00 Nessun commento
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  22 Giugno 2026

22°C
Caldo, temporali tardi  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi sole e nubi nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati tra 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
29°
15:00
29°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
25°
⚠  Allerta gialla caldo dalle 12:00 alle 21:00 EEST; temporali nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q-MD
⛅  Sole e nubi
🔥  Caldo
⛈  Temporali tardi
🎾  Q-MD
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Oriol Roca Batalla ESP vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Gabriel Ghetu ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Radu David Turcanu ROU vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Miguel Tobon COL vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Luca Castelnuovo SUI vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Radu Mihai Papoe ROU vs John Sperle GER

Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza ITA vs Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  22 Giugno 2026

24°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Giugno
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
30°
17:00
31°
20:00
28°
✅  Sole e nubi, nessuna pioggia indicata: programma regolare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q-MD
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Q-MD
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 09:30
Tomasz Berkieta POL vs Aleksandar Tolev BUL

Il match deve ancora iniziare

Thomas Fancutt AUS vs Dimitar Kisimov BUL

Il match deve ancora iniziare

Yanaki Milev BUL vs Ognjen Milic SRB (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Iliyan Radulov BUL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Naoki Tajima JPN vs Dinko Dinev BUL

Il match deve ancora iniziare

Romain Faucon BEL vs Nikita Belozertsev UZB

Il match deve ancora iniziare

Tommaso Compagnucci ITA vs Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Michalski POL vs Gijs Brouwer NED

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 09:30
Imanol Lopez Morillo ESP vs Dragos Nicolae Cazacu ROU
Il match deve ancora iniziare

Nitin Kumar Sinha IND vs Lorenzo Angelini ITA

Il match deve ancora iniziare





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  22 Giugno 2026

12°C
Sereno e asciutto  ·  Picco 29°C nelle ore disponibili
CIELO Sereno al mattino, poi sole velato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili; allerta pioggia da martedì 23
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Giugno
06:00
11°
07:00
11°
08:00
10°
09:00
16°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
29°
15:00
26°
✅  Oggi asciutto nelle ore disponibili; allerta pioggia indicata da martedì 23 giugno
🎾  Programma del giorno — 22 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q-MD
☀  Sereno
✅  Asciutto
🎾  Q-MD
🏀  Terra Battuta

Quadra Central – ore 15:30
Nicolas Zanellato BRA vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Joao Victor Couto Loureiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Alex Hernandez MEX (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Eduardo Ribeiro BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare




Quadra 3 – ore 15:30
Wilson Leite BRA vs Rafael Tosetto BRA
Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Nicolas Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Ignacio Monzon ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare




Quadra 6 – ore 15:30
Thiago Cigarran ARG vs Lucas Andrade Da Silva BRA
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Parisca Romera VEN vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis Felipe Miguel BRA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Thiago Cigarran ARG / Nicolas Kicker ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

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