Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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22°C
Caldo, temporali tardi · Picco 29°C
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09:00
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22°
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10:00
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24°
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26°
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12:00
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28°
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13:00
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29°
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14:00
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29°
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15:00
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29°
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16:00
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27°
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17:00
⛈
26°
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18:00
⛈
25°
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🔥 Caldo
⛈ Temporali tardi
🎾 Q-MD
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Oriol Roca Batalla vs Sebastian Gima
Nicolas Barrientos vs Denis Yevseyev
Cezar Cretu vs Akira Santillan
Sascha Gueymard Wayenburg vs Gabriel Ghetu
Court 3 – ore 10:00
Radu David Turcanu vs Alan Fernando Rubio Fierros
Felix Balshaw vs Peter Makk
Miguel Tobon vs Martin Krumich
Luca Castelnuovo vs Franco Agamenone
Court 4 – ore 10:00
Radu Mihai Papoe vs John Sperle
Luca Potenza vs Kaito Uesugi
Ilia Simakin vs Marko Topo
Miguel Damas vs Benjamin Hassan
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24°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 31°C
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09:00
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24°
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10:00
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26°
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11:00
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27°
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12:00
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28°
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13:00
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29°
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29°
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30°
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20:00
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28°
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✅ Asciutto
🎾 Q-MD
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 09:30
Tomasz Berkieta vs Aleksandar Tolev
Thomas Fancutt vs Dimitar Kisimov
Yanaki Milev vs Ognjen Milic (Non prima 14:30)
Matteo Martineau vs Iliyan Radulov (Non prima 17:00)
Court 2 – ore 09:30
Naoki Tajima vs Dinko Dinev
Romain Faucon vs Nikita Belozertsev
Tommaso Compagnucci vs Maxim Mrva
Daniel Michalski vs Gijs Brouwer
Court 3 – ore 09:30
Imanol Lopez Morillo vs Dragos Nicolae Cazacu
Nitin Kumar Sinha vs Lorenzo Angelini
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12°C
Sereno e asciutto · Picco 29°C nelle ore disponibili
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06:00
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11°
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07:00
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08:00
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10°
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09:00
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15:00
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26°
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✅ Asciutto
🎾 Q-MD
🏀 Terra Battuta
Quadra Central – ore 15:30
Nicolas Zanellato vs Tomas Martinez
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Joao Victor Couto Loureiro
Juan Bautista Torres vs Alex Hernandez (Non prima 20:00)
Matheus Pucinelli De Almeida vs Luciano Emanuel Ambrogi
Hernan Casanova vs Eduardo Ribeiro (Non prima 23:30)
Quadra 3 – ore 15:30
Wilson Leite vs Rafael Tosetto
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Nicolas Oliveira
Matias Soto vs Ignacio Monzon (Non prima 20:00)
Gonzalo Villanueva vs Nicolas Villalon
Quadra 6 – ore 15:30
Thiago Cigarran vs Lucas Andrade Da Silva
Ignacio Parisca Romera vs Valentin Basel
Luis Felipe Miguel / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Thiago Cigarran / Nicolas Kicker (Non prima 20:00)
TAG: Circuito Challenger
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