Sinner resta numero 1 per almeno due settimane: il ritiro di Alcaraz a Barcellona blinda il primato ATP

Il ritiro di Carlos Alcaraz dal Barcelona Open Banc Sabadell consegna a Jannik Sinner una certezza importante: l’azzurro resterà numero 1 del mondo anche nelle prossime due settimane. Lo spagnolo, infatti, non potrà più operare il controsorpasso nel ranking ATP dopo aver lasciato il torneo catalano a causa di un infortunio, subito dopo la vittoria ottenuta al primo turno.

La situazione si era riaperta dopo la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, dove Sinner aveva battuto proprio Alcaraz, riprendendosi la vetta del ranking mondiale. Barcellona offriva però al murciano una possibilità immediata di replica: vincendo il titolo, avrebbe nuovamente scavalcato l’italiano. Uno scenario che adesso non potrà verificarsi. Il forfait di Alcaraz pesa anche in termini di punti. Lo spagnolo, infatti, difendeva 330 punti conquistati grazie alla finale raggiunta un anno fa, poi persa contro Holger Rune. Con l’uscita di scena anticipata, quella dote è andata persa e il margine di Sinner in classifica si consolida.

Attualmente il campione altoatesino, che in questa settimana non è in gara, guida Alcaraz con 390 punti di vantaggio nel ranking ATP Live. Questo significa che lunedì inizierà ufficialmente la sua 68esima settimana complessiva da numero 1 del mondo, confermando ancora una volta la sua continuità ai massimi livelli, e resterà certamente in vetta alla classifica anche nella settimana successiva, essendo il torneo di Madrid su 12 giorni.

Al Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, gli scenari potrebbero cambiare: né Sinner né Alcaraz avranno punti da difendere alla Caja Magica. Di fatto, Madrid ripartirà da zero nella corsa tra i due, ma con l’italiano ancora saldamente davanti.

Per Sinner si tratta di una notizia doppiamente positiva: senza nemmeno scendere in campo, il numero 1 è al sicuro almeno altre due settimane. Per Alcaraz, invece, resta il rammarico di non aver potuto sfruttare l’occasione di Barcellona, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella lotta al vertice.

La rivalità tra i due continua dunque a infiammare il circuito, ma per ora il trono ATP resta nelle mani di Jannik Sinner.





Marco Rossi