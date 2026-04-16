Sinner resta numero 1 per almeno due settimane: il ritiro di Alcaraz a Barcellona blinda il primato ATP
Il ritiro di Carlos Alcaraz dal Barcelona Open Banc Sabadell consegna a Jannik Sinner una certezza importante: l’azzurro resterà numero 1 del mondo anche nelle prossime due settimane. Lo spagnolo, infatti, non potrà più operare il controsorpasso nel ranking ATP dopo aver lasciato il torneo catalano a causa di un infortunio, subito dopo la vittoria ottenuta al primo turno.
La situazione si era riaperta dopo la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, dove Sinner aveva battuto proprio Alcaraz, riprendendosi la vetta del ranking mondiale. Barcellona offriva però al murciano una possibilità immediata di replica: vincendo il titolo, avrebbe nuovamente scavalcato l’italiano. Uno scenario che adesso non potrà verificarsi. Il forfait di Alcaraz pesa anche in termini di punti. Lo spagnolo, infatti, difendeva 330 punti conquistati grazie alla finale raggiunta un anno fa, poi persa contro Holger Rune. Con l’uscita di scena anticipata, quella dote è andata persa e il margine di Sinner in classifica si consolida.
Attualmente il campione altoatesino, che in questa settimana non è in gara, guida Alcaraz con 390 punti di vantaggio nel ranking ATP Live. Questo significa che lunedì inizierà ufficialmente la sua 68esima settimana complessiva da numero 1 del mondo, confermando ancora una volta la sua continuità ai massimi livelli, e resterà certamente in vetta alla classifica anche nella settimana successiva, essendo il torneo di Madrid su 12 giorni.
Al Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, gli scenari potrebbero cambiare: né Sinner né Alcaraz avranno punti da difendere alla Caja Magica. Di fatto, Madrid ripartirà da zero nella corsa tra i due, ma con l’italiano ancora saldamente davanti.
Per Sinner si tratta di una notizia doppiamente positiva: senza nemmeno scendere in campo, il numero 1 è al sicuro almeno altre due settimane. Per Alcaraz, invece, resta il rammarico di non aver potuto sfruttare l’occasione di Barcellona, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella lotta al vertice.
La rivalità tra i due continua dunque a infiammare il circuito, ma per ora il trono ATP resta nelle mani di Jannik Sinner.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Ranking ATP
Hai ragione “batta” è giusto
Eh, forse non ci ha pensato bene …
Ahahahah
Filini, batti lei?
Ci sono 2 1000 che non ha ancora vinto Sinner, Madrid e Roma
Questo sembrerebbe essere l’anno giusto per provarci
Con Alcaraz che deve forzare un po’ il recupero Madrid diventa più abbordabile
Sulla terra rossa ha già ampiamente dimostrato di poterla domare e bene
Quindi i motivi per andare a Madrid ci sono tutti
Contro è una terra un po’ diversa, a 700 slm e il manto risponde un po’ diversamente.
Poco tempo per recuperare, poi inizia Roma e in coda RG
Vediamo quel che lui e il suo team hanno pianificato, ci sono obiettivi importanti
RG l’unico slam che non ha vinto e Roma il torneo di “casa.
Non mi stupirebbe se saltasse Madrid,
ma spero di vederlo al via a Madrid perché questo vorrebbe dire che si sente pronto a questi 3 eventi
Questo se si avverasse, sarebbe
anche bellissimo,come tu auspichi.
Beh, a 69 il testacoda è assicurato ..
Questo sito si sta gazzettizzando.
Secondo me è molto meglio vincere a Roma!
Sinner arriverebbe a Parigi con il suo secondo 1000 su terra e dopo una vera e propria apoteosi nazionale 😉
Il massimo sarebbe che Jannik e Carlitos ( ripresosi dal fastidio al polso) vadano a Madrid e qui in finale Sinner batti Alcaraz.
A livello di fiducia per Jannik significa giocare il Roland Garros con la consapevolezza che lo spagnolo rappresenti,si,un ostacolo ma alla portata del suo tennis e quindi battibile senza patemi d’animo.
Perché la prima delle tre che hai detto é già stata contata. Questa in corso é la settimana numero 67 di Sinner numero 1 e questo si sapeva nel momento in cui ha alzato le braccia a Montecarlo.
Dopo il ritiro di Alcaraz é certo che lunedì 20, al prossimo aggiornamento, Sinner sarà sempre numero uno fino all’aggiornamento successivo. Che sarà il 4 maggio, due settimane dopo e non una essendoci un mille su due settimane.
Per cui Sinner é matematicamente a 69
Il tuo ragionamento fila come un treno!
Vorrei aggiungere: anche seri analisti professionisti di tennis, gente che dà i numeri (in senso positivo), ritengono che Alcaraz e Sinner siano praticamente “alla pari” (prima dell’ultima finale avevano totalizzato lo stesso numero di punti, incredibile, nei loro scontri diretti) e che basta davvero poco (una manciata di punti) per la vittoria di ogni loro sfida.
Probabilmente questa stagione, almeno se Jannik riuscirà a confermare i miglioramenti nel servizio, potrebbe diventare importante nei loro confronti, appunto Sinner potrebbe ribaltare il trend dei risultati, come ha fatto in passato con Medvedev, Djokovic e Zverev.
Sono assolutamente d’accordo!
In più aggiungo: credo che i 2 obiettivi principali della Primavera siano Roma (ovviamente, per il prestigio nazionale ed i tanti sponsor italiani) e Parigi (per realizzare il Career Grand Slam, ottenuto, mi pare, da solo 9 giocatori in tutta la storia).
Forza J A N N I K sempre!!!!
@ zedarioz (#4593824)
Come sintetizzi tu concetti anche complessi Nessuno, straquoto!!
Finché Alcaraz vinceva da USO a AO era Jannik che doveva dimostrare il suo “reale” valore a detta di qualcuno, adesso se “permettete” il pallino è tornato nelle mani di Jannik è deve essere Alcaraz a dimostrare che può tenergli testa, anche perché lasciatemelo dire la versione 3.0 che va delineandosi di Jannik fa davvero paura.
@ PensiamociBene (#4593808)
Due cose:
1 – Secondo me non hai capito nulla di Sinner, ma proprio nulla.
Sinner stabilisce degli obiettivi e si comporta coerentemente per raggiungerli. L’obiettivo dichiarato di Sinner è il RG. Se si sente bene fisicamente e carico mentalmente, gioca Madrid. Se col suo staff preferiscono fare riposo e un altro richiamo di preparazione, torna a Roma.
2 – il tuo strano ragionamento parte dai presupposti sbagliati che l’obiettivo n. 1 sia la classifica a fine anno e non la vittoria degli slam e che Alcaraz sia più forte di Sinner negli slam. Sono 7 a 4 con due slam vinti salvando match point contro Sinner (potevano essere quindi 5-6) , che non considerando Cincinnati, ha vinto 3 delle ultime 4 finali contro Carlos.
Alla fine di quest’anno avremo idee più chiare secondo me.
Ma dare per scontato che Alcaraz sia più forte e Sinner debba compensare vincendo i 1000 non è aderente al reale valore dei giocatori.
@ NICK (#4593811)
Probabilmente la partecipazione di Sinner a Madrid era già stata “decisa” prima di Montecarlo, al 60-70%, lasciando spazio ad alcune VARIABILI (condizione fisica, stress mentale, sponsor ed altro) da valutare in relazione a:
1. risultato a MC
2. classifica dopo MC
3. risultato di Alcaraz a Barcellona
4. (last but not least) analisi dei dati vitali delle ultime 6 settimane (sicuramente in concorso con gli specialisti – in medicina – di Jmedical)
Voglio ricordare a tutti gli amici che, mentre noi guardiamo il tennis per puro DIVERTIMENTO, Jannik vive questo sport da PROFESSIONISTA, per lui è un LAVORO e quindi deve tutelare nel migliore modo possibile sia la stagione che la sua CARRIERA.
Non ti/vi pare?
@ PensiamociBene (#4593808)
Questa TUA affermazione di “Jannik non si presenta a Barcellona perché ha PAURA” rientra sicuramente nella classifica delle “TAVANATE galattiche”, anzi potrebbe pure raggiungere il #1 di fine anno!
Se avesse avuto PAURA dello spagnolo, l’italiano non sarebbe mai andato a Montecarlo, dov’è arrivato sfinito dal Sunshine Double e senza il tempo per fare un na preparazione di “adattamento” alla terra rossa.
Dopo un “filotto” di 17 (DICIASSETTE) incontri vincenti, in cui ha perso solo 1 set, tra l’altro per un malore, avrà pure il diritto di fare riposare corpo e mente, credo!
Probabilmente tu, sopravanzato sul divano, non fatichi a seguire (in TV) anche 2-4 tornei…
… CONTEMPORANEAMENTE, fenomeno!!!
Ma è così difficile capire che Jannik gioca per vincere i tornei Maggiori e che la classifica è solo una conseguenza? Ma pensate che Jannik pianifichi il suo calendario in funzione della difesa/conquista del N1 ? Mah..
Non credo Sinner abbia problemi di fiducia, dipenderá da come hanno impostato la preparazione fisica. Forse se c’é Alcaraz giocherà pure Madrid. Certo più giochi più il rischio infortuni cresce, vale per tutti.
Certo che un Masters che si chiama MUTUA sarebbe perfetto per un Alcaraz in queste condizioni!
Ahahah 😉 😉 😉
PS: scusate la battuta ma era troppo bella per non scriverla; in realtà spero che Carlos si riprenda presto perché le sue sfide con Jannik sono sempre memorabili!!!
il tuo ragionamento è giust secondo me…..pero’ credo sia giusto anche informare degli spostamenti o meno in classifica durante l’anno…..anche perche Comunque sono punti che a fine anno possono avere la loro importanza…..non diamogli troppa importanza ma nemmeno troppo poca….
Per me è davvero deludente rendermi conto che non si comprende (anche a livello di addetti ai lavori) la questione dell’essere numero 1 per un tennista.
Le settimane da numero 1 non contano granché per un tennista (anche perché sono la conseguenza di altro).
Quello che conta davvero è essere numero 1 alla fine dell’anno. Essere il numero 1 di fine anno, ricordo, non solo dà un trofeo e fama, ma dà i soldi previsti nei contratti con gli sponsor.
E quello che conta in ottica numero 1 è dunque la classifica RACE, nella quale Sinner ha solo 250 punti di vantaggio su Alcaraz.
Se, ora, consideriamo che dei restanti 3 slam di quest’anno, Alcaraz è il campione in carica di 2 di essi e il terzo (wimbledon) lo ha già vinto 2 volte, mi sembra evidente che non è affatto scontato che Sinner vinca degli Slam quest’anno. E’ probabile, ma non scontato. Potrebbe vincerne anche solo 1 contro i 3 di Alcaraz. Non si può prevedere ora. Quello che si può prevedere è che se Sinner vuole raggiungere il numero 1 a fine anno ha bisogno anche di giocare e vincere master 1000.
In quest’ottica solo uno stolto non capisce che è assurdo saltare Madrid. Perché darsi uno 0 in un master 1000 che alla fine dell’anno potrebbe costargli il numero 1?
Non importa se Madrid non prepara per il Roland Garros. E’ importantissimo per un tennista arrivare al numero 1 di fine anno, e saltare un mille avendo uno 0 non è sensato.
Vorrei che fosse chiaro che se Sinner non fa rà Madrid sarà una gran brutta notizie perché significherà che ha paura di non essere all’altezza di Alcaraz a Parigi, e preferisce allenarsi più tempo. Il guaio è che un tennista ha bisogno di aver grande fiducia in se stesso per vincere tornei e superare le difficoltà. Se si sente inferiore ad Alcaraz nello slam parigino, temo non lo vincerà.
Siccome penso che Sinner attualmente abbia fatto un pieno di fiducia, sono convinto che farà Madrid. Semplicemente per lui non varrà la pena allenarsi una settimana in più per ritrovarsi poi ad avere 0 punti in un master 1000.
Perchè 2 settimane? C’è questa settimana (torneo di Barcellona) dal 13 al 19 aprile – poi c’è la settimana di inizio del master mille di Madrid dal 20 al 26 aprile (il mille di madrid inizio il 22 aprile) e la settimana vera e propria del torneo di Madrid cioè dal 27 al 3 maggio.
Al termine cioè il 4 aprile la classifica sarà aggiornata. Quindi a casa mia sono 3 settimane almeno (sempre ammesso e non concesso che Alcaraz giochi Madrid e sinner non lo giochi)
@ JannikUberAlles (#4593762)
Spero anch’io che Jannik decida di non partecipare al Mutua indipendentemente da Carlitos.
Machissenefrega della classifica… L’importante é andare a vincere il Rolando
Adesso è a 69 settimane
Davanti ha Edberg 72, Hewitt 80, Agassi 101 , borg 109…
Questi dovrebbero essere superati sia da sinner che da alcaraz
Dopo ci sono McEnore 170 e Nadal 209…non facilissimi da raggiungere .
Dal quinto posto al primo si va dalle 268 settimane di Connors alle 428 di Djokovic ma per arrivare a quei numeri devi fare 10 anni al top senza infortuni e sperare che non arrivino nuovi fenomeni
Com’è cambiato il Ranking ATP in 8 settimane
23.02.2026
ALCARAZ 13550
SINNER 10400 (-3150)
20.04.2026
SINNER 13350 (+410)
ALCARAZ 12960
La cosa da evitare assolutamente è che, arrivato a 69, finisca in testa-coda.
@ Silvy__89 (#4593763)
adesso chiaramente non gli cambia niente, ma a fine carriera magari questa settimana lo metterà davanti a qualcuno molto forte e quindi potrà fare brodo. in ogni caso, considerando che in pochissimi sono arrivati al n.1 atp, e che ancora di meno lo sono stati per più di un anno, secondo me sono dati clamorosi. poi sono opinioni.
A Madrid Zverev sarà la prima testa di serie perché non ci vanno né Alcaraz né Sinner. Quindi considerando che fino a Wimbledon Alcaraz difende 1.500 punti in più di Sinner direi che Sinner, salute permettendo, sarà n.1 fino al torneo inglese. Poi, ancora un periodo favorevole visto che Alcaraz, US Open compresi, difende altri 1.050 punti in più di Sinner. Poi un periodo neutro fino a dopo Shanghai e infine il finale di stagione con Sinner che difende 2.000 punti in più di Alcaraz. Mia previsione Sinner n.1 a fine anno..
68 and counting…..
Oh capirai una settimana in più gli cambia la vita proprio ahah! Piuttosto non vedo l’ora di sapere cosa ha deciso Jannik su Madrid
Tra pochi giorni sapremo se il ritiro di Carlos da Barcellona è stato di natura fisica o strategica…
…se sta “davvero” male è molto difficile che sia presente anche a Madrid, ma se, invece, si presentasse a Madrid…
…resterà il dubbio che si sia semplicemente voluto riposare!
Dall’altra parte (siamo a casa di Sinner, ma purtroppo non vedo Laila) il nostro campione potrebbe decidere, mentre lo stava già valutando con il team, di saltare Madrid per incamerare energie mentali da spendere tra Roma e Parigi.
Dai, Jannik, stai a casa e coccola un po’ la fidanzatina 😉
13.500 punti Sinner
13.000 punti Alcaraz
5.000 punti Sverev
4.000 punti Djokivc
3.000 punti il resto
Qui siamo proprio allo sprofondo ATP
Altre due settimane, per la precisione.