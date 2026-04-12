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Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (LIVE)
12/04/2026 08:49 6 commenti
Court Rainier III – ore 12:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
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TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
6 commenti
Mathieu su quel tracciato è come il cacio sui maccheroni … ma da Tadej ci si può aspettare quel tocco ” da chef pluristellato ” , come una grattugiata di qualche prelibatezza insospettabile ed apparentemente troppo audace , che invece ti sorprende per l’ennesima volta …
Infatti nel elencare le due sfide , io personalmente ho messo come primi nomi i miei due favoriti odierni .
O Jannik 2-0 o Carlos 2-1
Ha ragione, come sempre, il nostro Sinner che considera già un successo il raggiungimento di ogni F(inale).
È ancora lui che ci ha regalato una settimana di passione e divertimento, ma ora ci farà vivere la sua (e nostra) 36° (TRENTASEIesima) “F” nel circuito ATP e dev’essere per tutti una 36° F(esta).
Una Domenica di ringraziamento per il CAPOLAVORO di HansPeter e Siglinde.
Forza J A N N I K !!!!!
VdP favorito oggi imho, il cannibalino e’ un po’ leggerino per la Roubaix.
Sinner ha già vinto il suo torneo. Arrivare in finale dominando Aliassime e Zverev dopo, si e no, cinque giorni di allenamento sulla terra è qualcosa di clamoroso. Lo vedo sereno, tranquillo “quasi” indifferente verso il risultato. È Alcaraz che “deve” vincere, per mantenere il n.1, per mantenere la sua incredibile percentuale di vittorie sul rosso, per confermare il suo titolo a Montecarlo, per riscattare le brutte sconfitte a IW e Miami, per evitare di essere battuto da uno che ha pochi giorni di allenamento sulla superficie..
Oggi giornatona di spettacolo sportivo .
Mi aspetto di vedere 2 duelli epocali fra 4 fenomeni in 2 discipline diverse .
Pogacar vs Van Der Poel alla Roubaix
Sinner vs Alcaraz a Montecarlo
Uno dei 4 alieni è ” tutto nostro ” 😀
Fateci divertire e sognare !!!