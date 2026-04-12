Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (LIVE)

12/04/2026 08:49 6 commenti
La finale del torneo di Monte Carlo - Foto Getty Images
La finale del torneo di Monte Carlo - Foto Getty Images
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  12 Aprile 2026

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CIELO Coperto
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CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 12 Aprile
09:00
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🎾  Programma del giorno — 12 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
Finali  ·  Finals
Finali

☁  Nuvoloso / mite
🎾  ATP Finali
🏀  Terra Rossa

Court Rainier III – ore 12:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Jannik Sinner ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Masters 1000 Monte Carlo - Finale - chi vincerà?

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6 commenti

Golden Shark 12-04-2026 10:17

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Golden Shark
Oggi giornatona di spettacolo sportivo .
Mi aspetto di vedere 2 duelli epocali fra 4 fenomeni in 2 discipline diverse .
Pogacar vs Van Der Poel alla Roubaix
Sinner vs Alcaraz a Montecarlo
Uno dei 4 alieni è ” tutto nostro ”
Fateci divertire e sognare !!!

VdP favorito oggi imho, il cannibalino e’ un po’ leggerino per la Roubaix.

Mathieu su quel tracciato è come il cacio sui maccheroni … ma da Tadej ci si può aspettare quel tocco ” da chef pluristellato ” , come una grattugiata di qualche prelibatezza insospettabile ed apparentemente troppo audace , che invece ti sorprende per l’ennesima volta …

Infatti nel elencare le due sfide , io personalmente ho messo come primi nomi i miei due favoriti odierni .

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Luca (Guest) 12-04-2026 10:14

O Jannik 2-0 o Carlos 2-1

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JannikUberAlles 12-04-2026 10:06

Ha ragione, come sempre, il nostro Sinner che considera già un successo il raggiungimento di ogni F(inale).

È ancora lui che ci ha regalato una settimana di passione e divertimento, ma ora ci farà vivere la sua (e nostra) 36° (TRENTASEIesima) “F” nel circuito ATP e dev’essere per tutti una 36° F(esta).

Una Domenica di ringraziamento per il CAPOLAVORO di HansPeter e Siglinde.

Forza J A N N I K !!!!!

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+1: Golden Shark, il capitano, Pippolivetennis
Pikario Furioso 12-04-2026 10:05

Scritto da Golden Shark
Oggi giornatona di spettacolo sportivo .
Mi aspetto di vedere 2 duelli epocali fra 4 fenomeni in 2 discipline diverse .
Pogacar vs Van Der Poel alla Roubaix
Sinner vs Alcaraz a Montecarlo
Uno dei 4 alieni è ” tutto nostro ”
Fateci divertire e sognare !!!

VdP favorito oggi imho, il cannibalino e’ un po’ leggerino per la Roubaix.

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+1: Golden Shark, il capitano
Giampi 12-04-2026 10:04

Sinner ha già vinto il suo torneo. Arrivare in finale dominando Aliassime e Zverev dopo, si e no, cinque giorni di allenamento sulla terra è qualcosa di clamoroso. Lo vedo sereno, tranquillo “quasi” indifferente verso il risultato. È Alcaraz che “deve” vincere, per mantenere il n.1, per mantenere la sua incredibile percentuale di vittorie sul rosso, per confermare il suo titolo a Montecarlo, per riscattare le brutte sconfitte a IW e Miami, per evitare di essere battuto da uno che ha pochi giorni di allenamento sulla superficie..

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Golden Shark 12-04-2026 09:30

Oggi giornatona di spettacolo sportivo .

Mi aspetto di vedere 2 duelli epocali fra 4 fenomeni in 2 discipline diverse .

Pogacar vs Van Der Poel alla Roubaix

Sinner vs Alcaraz a Montecarlo

Uno dei 4 alieni è ” tutto nostro ” 😀

Fateci divertire e sognare !!!

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+1: guido Guest, marcauro, Pippolivetennis