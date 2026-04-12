Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Krawietz e Puetz trionfano a Monte-Carlo: secondo Masters 1000 insieme e titolo storico per la Germania

12/04/2026 16:11 398 commenti
Tim Puetz/Kevin Krawietz - Corinne Dubreuil/ATP Tour
Tim Puetz/Kevin Krawietz - Corinne Dubreuil/ATP Tour

Kevin Krawietz e Tim Puetz si prendono il titolo di doppio al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e aprono nel migliore dei modi la stagione sulla terra battuta. La coppia tedesca ha conquistato il suo secondo titolo ATP Masters 1000 insieme, rimontando in finale Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-8.
Dopo aver superato in semifinale Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasselin al super tie-break, i due tedeschi hanno saputo ripetersi anche nell’ultimo atto, mostrando grande lucidità nei momenti decisivi. A chiudere il match è stato un vincente in risposta di Krawietz sul match point, il colpo finale di una prestazione cresciuta con il passare dei game.
Nel primo set, la coppia tedesca aveva dato comunque l’impressione di essere dentro la partita, pur senza riuscire a concretizzare le occasioni nei momenti chiave. Poi, nel secondo parziale, è arrivata la svolta. “Abbiamo strappato il servizio due volte nel secondo set, quindi lì abbiamo trovato alcune soluzioni”, ha spiegato Krawietz nell’intervista in campo. “Nel primo set ci sentivamo a nostro agio, ma il doppio è molto rapido e può cambiare in pochissimo tempo. Per fortuna alla fine siamo riusciti a venirne fuori e a vincere”.
Un momento fondamentale del match si è verificato sul 2-3 del secondo set, quando i tedeschi hanno reagito immediatamente dopo aver perso il servizio, trovando subito il controbreak. Da lì hanno cavalcato l’inerzia fino a chiudere la sfida in 84 minuti, festeggiando poi con il proprio team a bordo campo.

Per Krawietz e Puetz si tratta di un successo dal peso speciale anche dal punto di vista storico: sono infatti la prima coppia interamente tedesca a vincere a Monte-Carlo dai tempi di Boris Becker e Michael Stich nel 1992. Un dato che aggiunge ulteriore prestigio a un trionfo già molto significativo.
“È stata una grande settimana e un ottimo inizio di stagione sulla terra per noi, superficie sulla quale in passato non abbiamo ottenuto i risultati che avremmo voluto”, ha dichiarato Puetz. “Questo è un torneo fantastico ed è stata una grande settimana per noi”.
Con questo titolo, Krawietz e Puetz portano a sei i trofei conquistati insieme. Tra i risultati più importanti della loro partnership ci sono anche il trionfo alle Nitto ATP Finals 2024 e la vittoria nel Masters 1000 di Shanghai 2025, a conferma della solidità di una coppia che ormai sa vincere ai massimi livelli.
Dall’altra parte resta un po’ di amarezza per Arevalo e Pavic, alla loro prima finale insieme a Monte-Carlo. La coppia, testa di serie numero cinque, aveva già dimostrato grande valore sulla terra nelle ultime stagioni, vincendo il Roland Garros 2024 e il Masters 1000 di Roma 2025, ma questa volta non è riuscita a completare l’opera nel Principato.
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  12 Aprile 2026

16°C
Nuvoloso  ·  Max 21°C
CIELO Coperto
T. MAX 21°C
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 12 Aprile
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
20°

🎾  Programma del giorno — 12 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
Finali  ·  Finals
Finali

☁  Nuvoloso / mite
🎾  ATP Finali
🏀  Terra Rossa

Court Rainier III – ore 12:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Monte-Carlo
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
2
8
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
4
6
10
Vincitore: Krawietz / Puetz
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Jannik Sinner ITA (Non prima 15:00)

ATP Monte-Carlo
Carlos Alcaraz [1]
6
3
Jannik Sinner [2]
7
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Masters 1000 Monte Carlo - Finale - chi vincerà?

  • Sinner (2-0) (34%, 273 Votes)
  • Sinner (2-1) (33%, 263 Votes)
  • Alcaraz (2-1) (20%, 162 Votes)
  • Alcaraz (2-0) (12%, 98 Votes)

Total Voters: 796

Loading ... Loading ...

TAG: ,

398 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
filouche8 12-04-2026 17:45

A 1000 ce n’è, nel mio cuore di fiabe da narrar…Sinnerrrrrrrrrr

 398
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicox (Guest) 12-04-2026 17:44

Scritto da etberit
La cosa più bella del match? L’abbraccio finale fra Jannick e Carlos!
Match imbruttito dal vento e molto, molto difficile, ha vinto chi ha avuto più testa.
Altra cosa bella, la veronica di Jannick, poi tanti errori, troppo vento!

Si ma alla fine Jannik si è sciolto un po’ e ha lasciato andare qualcuna di quelle sassate che solo Carlos è in grado di recuperare…in ogni caso grandissimo Sinner, in barba alla stanchezza, e poi è una splendida sensazione quando le cose ritornano al loro posto, col Rosso dove deve stare, in cima

 397
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max (Guest) 12-04-2026 17:44

Scritto da Max

Scritto da NICK

Scritto da Dr Ivo

Scritto da NICK
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

Forse non ci rimane ma ormai Sinner non ne ha bisogno, non deve più dimostrare nulla fino al RG

Ha 260 punti di vantaggio e mi pare Alcaraz a Barcellona ne difende 330, se é davvero così più di 170 Alcaraz non ne può recuperare. Comunque psicologicamente questa é una vittoria molto ma molto importante, oltre al trofeo prestigioso!

Nella live qui del sito vedo che ne ha 120 di vantaggio. E’ sbagliata?

Scritto da Max

Scritto da NICK

Scritto da Dr Ivo

Scritto da NICK
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

Forse non ci rimane ma ormai Sinner non ne ha bisogno, non deve più dimostrare nulla fino al RG

Ha 260 punti di vantaggio e mi pare Alcaraz a Barcellona ne difende 330, se é davvero così più di 170 Alcaraz non ne può recuperare. Comunque psicologicamente questa é una vittoria molto ma molto importante, oltre al trofeo prestigioso!

Nella live qui del sito vedo che ne ha 120 di vantaggio. E’ sbagliata?

Anzi 110…

 396
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
maverikkk 12-04-2026 17:44

Carlitos bravissimo nel suo commento di premiazione…campione

 395
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Carota Senior 12-04-2026 17:44

Scritto da Toni
@ antoniov (#4591323)
Ma fattib furbo

Capire l’ironia no vero? se frequentassi il sito sapresti chi è Antonio.
Ti perdoniamo comunque, ma attenzione a rispondere ad un utente che non conosci.

 394
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Condor (Guest) 12-04-2026 17:44

Scritto da Toni
@ antoniov (#4591323)
Ma fattib furbo

Ironia: questa sconosciuta.

 393
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior
MADE 12-04-2026 17:43

Scritto da antoniov
Non comprendo l’inno di Mameli!
Cosa c’entra con Jannik Sinner?

Deve essere brutto essere così stupidi

 392
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Carota Senior, Inox
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:43

Scritto da Scolaretto
Chi, dopo Doha, osava immaginare Jannik al n. 1 prima di Barcellona sarebbe stato considerato pazzo. Con Sinner tutto e’ possibile, sempre!

Ha abbassato il rendimento Alcaraz nei due 1000 americani ed anche questo non era prevedibile, si pensava potesse solo migliorare rispetto all’anno scorso. Invece addirittura ha messo insieme 40 punti ATP in quei due tornei.
In più, anche dopo Indian Wells e Miami era difficilmente pensabile che Sinner potesse prevalere su Alcaraz, ma era probabile anche un’eliminazione prima della finale da parte di Sinner.
Invece è andato avanti bene, nonostante un problema di calo energetico in un match.
Per cui veramente era difficile pensare che potesse riagguantare il n.1 poi con oltre 3000 punti di distacco peggio ancora.
Per cui stiamo parlando di un’impresona non solo attuale, ma storica.

 391
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max (Guest) 12-04-2026 17:43

Scritto da NICK

Scritto da Dr Ivo

Scritto da NICK
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

Forse non ci rimane ma ormai Sinner non ne ha bisogno, non deve più dimostrare nulla fino al RG

Ha 260 punti di vantaggio e mi pare Alcaraz a Barcellona ne difende 330, se é davvero così più di 170 Alcaraz non ne può recuperare. Comunque psicologicamente questa é una vittoria molto ma molto importante, oltre al trofeo prestigioso!

Nella live qui del sito vedo che ne ha 120 di vantaggio. E’ sbagliata?

 390
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter Parker 12-04-2026 17:43

Ragazzi l’ inno italiano si innalza al cielo alla faccia di tutti quelli che dicono che Sinner è Austriaco

 389
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Murakami 12-04-2026 17:42

Strano, non leggo commenti esultanti di tale Victor, quello che sarebbe stato il più felice del mondo in caso di vittoria di Sinner.

 388
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, maverikkk
Toni (Guest) 12-04-2026 17:41

@ antoniov (#4591323)

Ma fattib furbo

 387
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 12-04-2026 17:41

Che meraviglia. Canta anche l’inno! Per favore, non svegliateci.

 386
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter Parker 12-04-2026 17:41

Sarà stato il vento che ha sballato la mira di Jannik ma si è visto che Jannik era superiore nonostante tanti errori fatti

 385
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 12-04-2026 17:40

Non comprendo l’inno di Mameli!

Cosa c’entra con Jannik Sinner?

 384
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior
sergiomar (Guest) 12-04-2026 17:40
383
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcusmin, walden
JOA20 (Guest) 12-04-2026 17:40

Chapeau Jannik, terzo torneo consecutivi vinto, quarto Masters di fila. Partita bruttina a causa del vento ma bellissimo l’abbraccio tra i due a fine match

 382
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66
Tifoso degli italiani (Guest) 12-04-2026 17:39

Scritto da NICK

Scritto da Tifoso degli italiani
Ora riposo, ci si vede a Roma

Penso a Madrid ci vada

Io spero di no: bisogna preparare bene Parigi e Madrid non serve in quest’ottica.

 381
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ste67 (Guest) 12-04-2026 17:39

In cima alla classifica e stacca Carlos nelle settimane al n° 1 (67 a 66). Bravo bravo

 380
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:38

Scritto da luis
Tre masters 1000 consecutivi: che dire immenso grandioso strepitoso sinner davvero fortissimo orgoglio italiano con te le soddisfazioni non mancano mai peccato per AO per ti sei rifatto alla strangrandissima!!!!

Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.

 379
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:38

Scritto da luis
Tre masters 1000 consecutivi: che dire immenso grandioso strepitoso sinner davvero fortissimo orgoglio italiano con te le soddisfazioni non mancano mai peccato per AO per ti sei rifatto alla strangrandissima!!!!

Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.

 378
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:38

Scritto da luis
Tre masters 1000 consecutivi: che dire immenso grandioso strepitoso sinner davvero fortissimo orgoglio italiano con te le soddisfazioni non mancano mai peccato per AO per ti sei rifatto alla strangrandissima!!!!

Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.

 377
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 12-04-2026 17:38

Chi, dopo Doha, osava immaginare Jannik al n. 1 prima di Barcellona sarebbe stato considerato pazzo. Con Sinner tutto e’ possibile, sempre!

 376
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:38

Scritto da luis
Tre masters 1000 consecutivi: che dire immenso grandioso strepitoso sinner davvero fortissimo orgoglio italiano con te le soddisfazioni non mancano mai peccato per AO per ti sei rifatto alla strangrandissima!!!!

Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.

 375
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
NICK (Guest) 12-04-2026 17:37

Scritto da Dr Ivo

Scritto da NICK
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

Forse non ci rimane ma ormai Sinner non ne ha bisogno, non deve più dimostrare nulla fino al RG

Ha 260 punti di vantaggio e mi pare Alcaraz a Barcellona ne difende 330, se é davvero così più di 170 Alcaraz non ne può recuperare. Comunque psicologicamente questa é una vittoria molto ma molto importante, oltre al trofeo prestigioso!

 374
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 12-04-2026 17:37

Sono state 2h 15′ che ho passato seduto sul lettino del fachiro (quello con i chiodi) e ora sono come svuotato…

…non riesco neppure ad esultare.

Mi riprenderò piano piano, magari rivedendo alcuni scambi che mi hanno fatto sudare freddo!

Giocare (a quel livello!) con quel vento sul lungomare è una cosa pazzesca…

…sono davvero 2 fenomeni…

… ancora una volta ha vinto anzitutto il TENNIS!!!

 373
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, Navaioh69, Al9000, Oldcot@66
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:37

Scritto da antoniov
Chi è il n. 1? Chi è?
Se Jannik batte Alcaraz senza servizio, col servizio lo asfalta completamente, su qualsiasi superficie di gioco!
Atro che chiacchiere e chiacchiericci!
Jannik è il più forte di tutti… punto.
Grazie Fuoriclasse!

Il n.1 è Alcaraz, non lo dico io ne tu, lo dice il ranking ATP, poi da lunedì sappiamo già che sarà Sinner, ma io devo rispondere alla tua domanda. Non hai chiesto chi sarà.
Che comunque la classifica misura solo i risultati e non il valore dei giocatori, perchè vediamo che Alcaraz e Sinner si alternano quindi a livello di gioco abbiamo due numeri uno, Alcaraz e Sinner.
Poi ok, sei un sinneroide e se Sinner prende 3000 punti e passa da Alcaraz per te è sempre Sinner il n.1, lo so già.

 372
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
luis (Guest) 12-04-2026 17:36

Tre masters 1000 consecutivi: che dire immenso grandioso strepitoso sinner davvero fortissimo orgoglio italiano con te le soddisfazioni non mancano mai peccato per AO per ti sei rifatto alla strangrandissima!!!!

 371
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Oldcot@66
pablito 12-04-2026 17:36

Scritto da Peter Parker
E siamo di nuovo sul trono del mondo ,evvai Jannik,sei immenso.

…e 27° titolo.

Quarto master 1000 di seguito.

Campione unico. 🙂

 370
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Inox, JannikUberAlles, Oldcot@66, Detuqueridapresencia, Navaioh69
Boris (Guest) 12-04-2026 17:36

@ Ale77 (#4591252)

Ricordo ancora gli insulsi commenti dopo la sconfitta con Djokovic in Australia. Gente da radiare dal sito

 369
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Gianlu70, Scolaretto, Navaioh69
maverikkk 12-04-2026 17:36

Jannik stratosferico, viste le condizioni meteo, ha tenuto sia fisicamente che mentalmente…la mia sensazione, per quello che vale, è che Carlitos si aspettasse questa situazione (a lui avversa)

 368
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gianlu70, Scolaretto
Oldcot@66 12-04-2026 17:36

Scritto da etberit
La cosa più bella del match? L’abbraccio finale fra Jannick e Carlos!
Match imbruttito dal vento e molto, molto difficile, ha vinto chi ha avuto più testa.
Altra cosa bella, la veronica di Jannick, poi tanti errori, troppo vento!

Ti prego, togli quella c di troppo. L’avrà portata il vento 😉

 367
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Gianlu70, Navaioh69
Andreas Seppi 12-04-2026 17:35

Ora è il periodo di sinner, poi tornerà alcaraz e così via
Magari quest’anno jannik vince Parigi e Carlos torna vincitore a Londra
Chissà ma probabilmente sarà sempre così in futuro tanti capovolgimenti

 366
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Navaioh69
zawix 12-04-2026 17:35

Ho Perso 50€ scommettendo su Carlos, ma sono molto contento lo stesso

 365
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
davide77 (Guest) 12-04-2026 17:35

Evviva!!!

 364
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Focus 12-04-2026 17:35

Ben fatto CAMPIONE!!!

 363
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 12-04-2026 17:35

Partita forse un po’ falsata dalle condizioni, ma che segna la vittoria più netta della rivalità tra i due.

Non vorrei illudermi, ma io continuo a vedere un Sinner che migliora più di Alcaraz da almeno due anni e il gap tra i due, minimo, che si sta evidentemente invertendo

 362
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Al9000, Scolaretto, Navaioh69
Oldcot@66 12-04-2026 17:34

Unchained Jango…

 361
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
etberit 12-04-2026 17:34

La cosa più bella del match? L’abbraccio finale fra Jannick e Carlos!
Match imbruttito dal vento e molto, molto difficile, ha vinto chi ha avuto più testa.
Altra cosa bella, la veronica di Jannick, poi tanti errori, troppo vento!

 360
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Peter Parker 12-04-2026 17:34

E siamo di nuovo sul trono del mondo ,evvai Jannik,sei immenso.

 359
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Andreas Seppi 12-04-2026 17:34

Siiii jannik

 358
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Boris (Guest) 12-04-2026 17:33

Tanti inetti di questo sito avevano messo il pollice verso quando dissi che la finale di Miami ed in generale il tennis su cemento è veramente noioso, spero per loro si ricredano che il tennis sulla terra è nettamente più divertente e affascinante. Grande Jannik

 357
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robdes12 12-04-2026 17:33

Scritto da NICK
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

Irrilevante. Jannik può vincere tranquillamente i tornei successivi.

 356
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, Cogi53
Rene (Guest) 12-04-2026 17:33

Mi prendo ancora un po’ di tempo prima di postare la domanda: “Chi è il più forte sulla terra battuta?”

 355
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NICK (Guest) 12-04-2026 17:33

Scritto da Tifoso degli italiani
Ora riposo, ci si vede a Roma

Penso a Madrid ci vada

 354
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Dr Ivo (Guest) 12-04-2026 17:33

Scritto da NICK
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

Forse non ci rimane ma ormai Sinner non ne ha bisogno, non deve più dimostrare nulla fino al RG

 353
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pat (Guest) 12-04-2026 17:33

Non riesco a chiudere la ferita della mancata qualificazione del mondiale di calcio ma ringrazio questo ragazzo per il compenso che mi dà da tanto tempo.

 352
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Murakami 12-04-2026 17:33

Scritto da robdes12
Bene, nel giorno in cui ha giocato peggio ha comunque vinto in due soli set. E adesso sono curioso di vederlo su rosso dopo un periodo adeguato di allenamento. Mostruoso.

Ha giocato un grandissimo tennis considerando le condizioni atmosferiche

 351
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, Detuqueridapresencia, Scolaretto
Marco Tullio Cicerone 12-04-2026 17:33

Leggo adesso il risultato, la vedrò stasera in replica, intanto: grande Jannik!!!

 350
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Billy74 12-04-2026 17:32

SUDDITANZA PSICOLOGICA!!!!

 349
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Focus
Nicox (Guest) 12-04-2026 17:32

Scritto da Inox
Comunque vada a me oggi Jannik non mi è piaciuto perché non puoi faticare in questa maniera quando sei così palesemente Superiore, suddai

Burlone…

 348
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Casal – Pusterlengo (Guest) 12-04-2026 17:32

Sinneroidi si, sinneroidi o no, tasse si o tasse no, ma Sinner vince meritatamente e torna meritatamente al n.1 del ranking mondiale.
Vince anche contro vento e questa situazione avvantaggiava di più Alcaraz, tra l’altro, quindi è andato a vincere a casa sua, anche se Monte-Carlo è casa sua, cioè di Sinner.
Dopo gli Australian Open e Doha, sinceramente io e molti altri avevamo i dubbi riguardo il livello di Sinner, ma in questi ultimi 3 ATP 1000 ha fatto vedere che invece è salito ancora di livello e di esperienza ulteriormente.
Ripeto : il vento non l’ha aiutato ma addirittura svantaggiato.
E lo sta dicendo pure in questo momento pure Bertolucci. Difficile che siamo in due che non capiamo niente di tennis e diciamo la stessa boiata, no?
Ah, ovviamente due soli set, Alcaraz non si ritira da Barcellona perchè cercherà di prendersi il n.1 : giocherà Martedì con mercoledi di riposo.

 347
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
-1: Detuqueridapresencia
Peter Parker 12-04-2026 17:32

Una vittoria fantastica,sofferta ma meritata

 346
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Focus, Navaioh69
antoniov 12-04-2026 17:32

Chi è il n. 1? Chi è?

Se Jannik batte Alcaraz senza servizio, col servizio lo asfalta completamente, su qualsiasi superficie di gioco!

Atro che chiacchiere e chiacchiericci!

Jannik è il più forte di tutti… punto.

Grazie Fuoriclasse!

 345
Replica | Quota | 9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Don Budge fathers, etberit, Focus, Detuqueridapresencia, Al9000, Inox, Scolaretto, Navaioh69
Dr Ivo (Guest) 12-04-2026 17:32

Scritto da Murakami
Veramente fragile questo ragazzo. La sudditanza psicologica verso Alcaraz è palpabile.

Alberto di Monaco ha già deciso di abdicare, è lui il Re 😆

 344
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Murakami, Detuqueridapresencia, Inox
NICK (Guest) 12-04-2026 17:32

Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…

 343
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 12-04-2026 17:32

E JANNIK TORNA SUL TETTO DEL MONDO !

SALUTATE IL CAPOLISTA !!

 342
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, Focus, Al9000, Inox
Don Budge fathers 12-04-2026 17:32

Benzinaioooooooooooooooooooo……..

 341
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Focus, Inox, marcusmin
Sebastiano (Guest) 12-04-2026 17:32

Sinnerrr no trips for Cats!

 340
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Al9000, Don Budge fathers, maverikkk, Focus, Inox
robdes12 12-04-2026 17:31

Scritto da Pat
A questo punto Machac diventa un eroe.

Giusto, il terzo incomodo è di sicuro lui! 🙂 🙂

 339
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
Ale77 (Guest) 12-04-2026 17:31

Il dominatore del 2026 ha già fatto il primo passaggio a vuoto… e il “finito” zittisce i cialtroni fino all’osso

 338
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Fiore (Guest) 12-04-2026 17:31

Ma vieni Jannik!! Grazie a te, campione assoluto e numero 1 indiscutibile!! G-R-A-N-D-E!!

 337
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Al9000
Massi 12-04-2026 17:31

Ed anche stavolta ai pagliacci del forum tocca cambiare Nick!!!!!

 336
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Etnatracker, Carota Senior, Cogi53
Binaghi a vita (Guest) 12-04-2026 17:31

@ A Ziz & Dou Gaz (#4591228)

Come te nessuno mai

 335
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 12-04-2026 17:31

Scritto da robdes12
Su, su, Jannik, siamo davanti al tuo pubblico. C’è anche un Ferrero da consolare per lo sgarbo subito.

Ferrero sta già aprendo un cava d’annata.

 334
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, maverikkk
giallu 12-04-2026 17:31

@ Murakami (#4591239)

😀

 333
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 12-04-2026 17:31

Ho finito gli aggettivi 🙂
Ormai mi resta solo: E S A G E R A T O!!!

 332
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Inox, Carota Senior, Marco Tullio Cicerone, Cogi53, Detuqueridapresencia
Il Condor (Guest) 12-04-2026 17:31

Scritto da Valerio
Contro Alcaraz esce fuori il vero Sinner,cade la maschera da granitico e si vede un ragazzo molto molto emotivo,forse anche più di Musetti

Maalox a go go

 331
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., renzopii, Massi, Inox, Etnatracker
Ingmale (Guest) 12-04-2026 17:31

Che gran perdente di lusso! Gran, gran lusso!

 330
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Marco Tullio Cicerone, etberit
Harry Poster (Guest) 12-04-2026 17:30

E andiamoooooooooo numerooooo. Uuuuuunnnnnooooo

 329
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Al9000, Focus
Murakami 12-04-2026 17:30

Veramente fragile questo ragazzo. La sudditanza psicologica verso Alcaraz è palpabile.

 328
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Marco M., Inox, Marco Tullio Cicerone, Cogi53, etberit, Detuqueridapresencia, Focus
Pat (Guest) 12-04-2026 17:30

A questo punto Machac diventa un eroe.

 327
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Al9000, Cogi53, Gianlu70
robdes12 12-04-2026 17:30

Bene, nel giorno in cui ha giocato peggio ha comunque vinto in due soli set. E adesso sono curioso di vederlo su rosso dopo un periodo adeguato di allenamento. Mostruoso.

 326
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Inox, Al9000, etberit, Gianlu70
Carota Senior 12-04-2026 17:30

E 4 master mille di fila!
Il nuovo Nole lo abbiamo noi in Italia!
STRATOSFERICO SINNER

 325
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Al9000, Cogi53, Focus, Gianlu70, Inox
Tifoso degli italiani (Guest) 12-04-2026 17:30

Ora riposo, ci si vede a Roma

 324
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tommaso (Guest) 12-04-2026 17:29

All innnnnnnnnnnnnn. Salutate il numero1

 323
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, Marco M., giallu, Navaioh69, Focus
Dr Ivo (Guest) 12-04-2026 17:29

Scritto da Calvin
Chi sa se gli viene in mente la finale del Roland Garros in questo momento.

È venuta in mente ad Alcaraz… e per questo ha perso ahahah

 322
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Marco M., giallu, Al9000, Focus, Inox
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 12-04-2026 17:29

MITICO. GRANDE. IMMENSO. SUPERLATIVO. INSUPERABILE. INEGUAGLIABILE. N.1

 321
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, giallu, Marco M., Al9000, Focus
Pat (Guest) 12-04-2026 17:29

MERITATAMENTE!

 320
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Scolaretto, Marco M., Al9000, Focus, Inox
giallu 12-04-2026 17:29

In pedi: entra il professor Sinner!

 319
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Murakami, Marco M., Al9000, Focus
-1: Detuqueridapresencia
Ale77 (Guest) 12-04-2026 17:29

Numero 1

 318
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Detuqueridapresencia, Scolaretto, Marco M., Navaioh69, Al9000, Focus
Gianluigi74 (Guest) 12-04-2026 17:28

NUMERO UNOOOOOOOOOOOOOO LEGGENDARIO SINNERRRRRR!!!!

 317
Replica | Quota | 9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, giallu, Detuqueridapresencia, Scolaretto, Navaioh69, Marco M., Al9000, Etnatracker, Focus
Tifoso degli italiani (Guest) 12-04-2026 17:28

C H E. I T A L I A N O

 316
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, Scolaretto, Navaioh69, Marco M., Al9000, Etnatracker, Massi, Marco Tullio Cicerone, Focus
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 12-04-2026 17:27

-1

 315
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter Parker 12-04-2026 17:27

Andiamo ragazzi

 314
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale77 (Guest) 12-04-2026 17:27

Sto andando in tachicardia

 313
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, giallu, Navaioh69
Calvin (Guest) 12-04-2026 17:26

Chi sa se gli viene in mente la finale del Roland Garros in questo momento.

 312
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Focus
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 12-04-2026 17:26

-2

 311
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robdes12 12-04-2026 17:25

Su, su, Jannik, siamo davanti al tuo pubblico. C’è anche un Ferrero da consolare per lo sgarbo subito.

 310
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Focus
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 12-04-2026 17:25

-3

 309
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pugnetti&pugnette (Guest) 12-04-2026 17:24

Che senso aveva citare statistiche dei loro tie-break 2026, quando Jannik vuole chiuderla prima? Speriamo forza!

 308
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 12-04-2026 17:24

Finalmente uno Sprazzo del Vero Jannik e Vaaaaamossssss

 307
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Navaioh69, Marco M., Carota Senior
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 12-04-2026 17:24

Daiiiiiiiii

 306
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Murakami 12-04-2026 17:24

Scritto da Marco M.

Scritto da sasuzzo
Partita indirizzata verso un 6-7 6-2 6-3

Facciamo una rettifica anche qua?

Non ti preoccupare, quelli come lui si aggiustano sempre: se vince Sinner dirà che Alcaraz non si è impegnato perché questo torneo non gli interessa

 305
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Navaioh69, Marco M., Etnatracker, Carota Senior, Massi
robdes12 12-04-2026 17:24

Scritto da Calvin

Scritto da robdes12
Per i prossimi 1000 e Parigi deve solo ritrovare quel servizio strepitoso della “gira” americana. Dopodichè sarà ben difficile che perda partite.

Il servizio è il colpo che più di tutti soffre il vento forte

E’ già. Grandeeee. Questo è il vero (o quasi) Sinner.

 304
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Navaioh69, Carota Senior
Tommaso (Guest) 12-04-2026 17:24

Vamossssssssssss

 303
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Carota Senior, Focus
Il Condor (Guest) 12-04-2026 17:24

E vai con un altro cassettone!

 302
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Al9000 12-04-2026 17:22

Un bombardiere!

 301
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Focus
« Commenti più vecchi (100 precedenti)