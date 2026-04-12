Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Krawietz e Puetz trionfano a Monte-Carlo: secondo Masters 1000 insieme e titolo storico per la Germania
Kevin Krawietz e Tim Puetz si prendono il titolo di doppio al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e aprono nel migliore dei modi la stagione sulla terra battuta. La coppia tedesca ha conquistato il suo secondo titolo ATP Masters 1000 insieme, rimontando in finale Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-8.
Dopo aver superato in semifinale Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasselin al super tie-break, i due tedeschi hanno saputo ripetersi anche nell’ultimo atto, mostrando grande lucidità nei momenti decisivi. A chiudere il match è stato un vincente in risposta di Krawietz sul match point, il colpo finale di una prestazione cresciuta con il passare dei game.
Nel primo set, la coppia tedesca aveva dato comunque l’impressione di essere dentro la partita, pur senza riuscire a concretizzare le occasioni nei momenti chiave. Poi, nel secondo parziale, è arrivata la svolta. “Abbiamo strappato il servizio due volte nel secondo set, quindi lì abbiamo trovato alcune soluzioni”, ha spiegato Krawietz nell’intervista in campo. “Nel primo set ci sentivamo a nostro agio, ma il doppio è molto rapido e può cambiare in pochissimo tempo. Per fortuna alla fine siamo riusciti a venirne fuori e a vincere”.
Un momento fondamentale del match si è verificato sul 2-3 del secondo set, quando i tedeschi hanno reagito immediatamente dopo aver perso il servizio, trovando subito il controbreak. Da lì hanno cavalcato l’inerzia fino a chiudere la sfida in 84 minuti, festeggiando poi con il proprio team a bordo campo.
Per Krawietz e Puetz si tratta di un successo dal peso speciale anche dal punto di vista storico: sono infatti la prima coppia interamente tedesca a vincere a Monte-Carlo dai tempi di Boris Becker e Michael Stich nel 1992. Un dato che aggiunge ulteriore prestigio a un trionfo già molto significativo.
“È stata una grande settimana e un ottimo inizio di stagione sulla terra per noi, superficie sulla quale in passato non abbiamo ottenuto i risultati che avremmo voluto”, ha dichiarato Puetz. “Questo è un torneo fantastico ed è stata una grande settimana per noi”.
Con questo titolo, Krawietz e Puetz portano a sei i trofei conquistati insieme. Tra i risultati più importanti della loro partnership ci sono anche il trionfo alle Nitto ATP Finals 2024 e la vittoria nel Masters 1000 di Shanghai 2025, a conferma della solidità di una coppia che ormai sa vincere ai massimi livelli.
Dall’altra parte resta un po’ di amarezza per Arevalo e Pavic, alla loro prima finale insieme a Monte-Carlo. La coppia, testa di serie numero cinque, aveva già dimostrato grande valore sulla terra nelle ultime stagioni, vincendo il Roland Garros 2024 e il Masters 1000 di Roma 2025, ma questa volta non è riuscita a completare l’opera nel Principato.
Court Rainier III – ore 12:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (Non prima 15:00)
Masters 1000 Monte Carlo - Finale - chi vincerà?
- Sinner (2-0) (34%, 273 Votes)
- Sinner (2-1) (33%, 263 Votes)
- Alcaraz (2-1) (20%, 162 Votes)
- Alcaraz (2-0) (12%, 98 Votes)
Total Voters: 796
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
A 1000 ce n’è, nel mio cuore di fiabe da narrar…Sinnerrrrrrrrrr
Si ma alla fine Jannik si è sciolto un po’ e ha lasciato andare qualcuna di quelle sassate che solo Carlos è in grado di recuperare…in ogni caso grandissimo Sinner, in barba alla stanchezza, e poi è una splendida sensazione quando le cose ritornano al loro posto, col Rosso dove deve stare, in cima
Anzi 110…
Carlitos bravissimo nel suo commento di premiazione…campione
Capire l’ironia no vero? se frequentassi il sito sapresti chi è Antonio.
Ti perdoniamo comunque, ma attenzione a rispondere ad un utente che non conosci.
Ironia: questa sconosciuta.
Deve essere brutto essere così stupidi
Ha abbassato il rendimento Alcaraz nei due 1000 americani ed anche questo non era prevedibile, si pensava potesse solo migliorare rispetto all’anno scorso. Invece addirittura ha messo insieme 40 punti ATP in quei due tornei.
In più, anche dopo Indian Wells e Miami era difficilmente pensabile che Sinner potesse prevalere su Alcaraz, ma era probabile anche un’eliminazione prima della finale da parte di Sinner.
Invece è andato avanti bene, nonostante un problema di calo energetico in un match.
Per cui veramente era difficile pensare che potesse riagguantare il n.1 poi con oltre 3000 punti di distacco peggio ancora.
Per cui stiamo parlando di un’impresona non solo attuale, ma storica.
Nella live qui del sito vedo che ne ha 120 di vantaggio. E’ sbagliata?
Ragazzi l’ inno italiano si innalza al cielo alla faccia di tutti quelli che dicono che Sinner è Austriaco
Strano, non leggo commenti esultanti di tale Victor, quello che sarebbe stato il più felice del mondo in caso di vittoria di Sinner.
@ antoniov (#4591323)
Ma fattib furbo
Che meraviglia. Canta anche l’inno! Per favore, non svegliateci.
Sarà stato il vento che ha sballato la mira di Jannik ma si è visto che Jannik era superiore nonostante tanti errori fatti
Non comprendo l’inno di Mameli!
Cosa c’entra con Jannik Sinner?
Chapeau Jannik, terzo torneo consecutivi vinto, quarto Masters di fila. Partita bruttina a causa del vento ma bellissimo l’abbraccio tra i due a fine match
Io spero di no: bisogna preparare bene Parigi e Madrid non serve in quest’ottica.
In cima alla classifica e stacca Carlos nelle settimane al n° 1 (67 a 66). Bravo bravo
Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.
Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.
Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.
Chi, dopo Doha, osava immaginare Jannik al n. 1 prima di Barcellona sarebbe stato considerato pazzo. Con Sinner tutto e’ possibile, sempre!
Ad essere precisi sono 4 : Parigi indoors – Indian Wells – Miami – Monte-Carlo e non tre.
Senza essere sinneroidi, semplicemente leggendo dei dati.
Ha 260 punti di vantaggio e mi pare Alcaraz a Barcellona ne difende 330, se é davvero così più di 170 Alcaraz non ne può recuperare. Comunque psicologicamente questa é una vittoria molto ma molto importante, oltre al trofeo prestigioso!
Sono state 2h 15′ che ho passato seduto sul lettino del fachiro (quello con i chiodi) e ora sono come svuotato…
…non riesco neppure ad esultare.
Mi riprenderò piano piano, magari rivedendo alcuni scambi che mi hanno fatto sudare freddo!
Giocare (a quel livello!) con quel vento sul lungomare è una cosa pazzesca…
…sono davvero 2 fenomeni…
… ancora una volta ha vinto anzitutto il TENNIS!!!
Il n.1 è Alcaraz, non lo dico io ne tu, lo dice il ranking ATP, poi da lunedì sappiamo già che sarà Sinner, ma io devo rispondere alla tua domanda. Non hai chiesto chi sarà.
Che comunque la classifica misura solo i risultati e non il valore dei giocatori, perchè vediamo che Alcaraz e Sinner si alternano quindi a livello di gioco abbiamo due numeri uno, Alcaraz e Sinner.
Poi ok, sei un sinneroide e se Sinner prende 3000 punti e passa da Alcaraz per te è sempre Sinner il n.1, lo so già.
Tre masters 1000 consecutivi: che dire immenso grandioso strepitoso sinner davvero fortissimo orgoglio italiano con te le soddisfazioni non mancano mai peccato per AO per ti sei rifatto alla strangrandissima!!!!
…e 27° titolo.
Quarto master 1000 di seguito.
Campione unico. 🙂
@ Ale77 (#4591252)
Ricordo ancora gli insulsi commenti dopo la sconfitta con Djokovic in Australia. Gente da radiare dal sito
Jannik stratosferico, viste le condizioni meteo, ha tenuto sia fisicamente che mentalmente…la mia sensazione, per quello che vale, è che Carlitos si aspettasse questa situazione (a lui avversa)
Ti prego, togli quella c di troppo. L’avrà portata il vento 😉
Ora è il periodo di sinner, poi tornerà alcaraz e così via
Magari quest’anno jannik vince Parigi e Carlos torna vincitore a Londra
Chissà ma probabilmente sarà sempre così in futuro tanti capovolgimenti
Ho Perso 50€ scommettendo su Carlos, ma sono molto contento lo stesso
Evviva!!!
Ben fatto CAMPIONE!!!
Partita forse un po’ falsata dalle condizioni, ma che segna la vittoria più netta della rivalità tra i due.
Non vorrei illudermi, ma io continuo a vedere un Sinner che migliora più di Alcaraz da almeno due anni e il gap tra i due, minimo, che si sta evidentemente invertendo
Unchained Jango…
La cosa più bella del match? L’abbraccio finale fra Jannick e Carlos!
Match imbruttito dal vento e molto, molto difficile, ha vinto chi ha avuto più testa.
Altra cosa bella, la veronica di Jannick, poi tanti errori, troppo vento!
E siamo di nuovo sul trono del mondo ,evvai Jannik,sei immenso.
Siiii jannik
Tanti inetti di questo sito avevano messo il pollice verso quando dissi che la finale di Miami ed in generale il tennis su cemento è veramente noioso, spero per loro si ricredano che il tennis sulla terra è nettamente più divertente e affascinante. Grande Jannik
Irrilevante. Jannik può vincere tranquillamente i tornei successivi.
Mi prendo ancora un po’ di tempo prima di postare la domanda: “Chi è il più forte sulla terra battuta?”
Penso a Madrid ci vada
Forse non ci rimane ma ormai Sinner non ne ha bisogno, non deve più dimostrare nulla fino al RG
Non riesco a chiudere la ferita della mancata qualificazione del mondiale di calcio ma ringrazio questo ragazzo per il compenso che mi dà da tanto tempo.
Ha giocato un grandissimo tennis considerando le condizioni atmosferiche
Leggo adesso il risultato, la vedrò stasera in replica, intanto: grande Jannik!!!
SUDDITANZA PSICOLOGICA!!!!
Burlone…
Sinneroidi si, sinneroidi o no, tasse si o tasse no, ma Sinner vince meritatamente e torna meritatamente al n.1 del ranking mondiale.
Vince anche contro vento e questa situazione avvantaggiava di più Alcaraz, tra l’altro, quindi è andato a vincere a casa sua, anche se Monte-Carlo è casa sua, cioè di Sinner.
Dopo gli Australian Open e Doha, sinceramente io e molti altri avevamo i dubbi riguardo il livello di Sinner, ma in questi ultimi 3 ATP 1000 ha fatto vedere che invece è salito ancora di livello e di esperienza ulteriormente.
Ripeto : il vento non l’ha aiutato ma addirittura svantaggiato.
E lo sta dicendo pure in questo momento pure Bertolucci. Difficile che siamo in due che non capiamo niente di tennis e diciamo la stessa boiata, no?
Ah, ovviamente due soli set, Alcaraz non si ritira da Barcellona perchè cercherà di prendersi il n.1 : giocherà Martedì con mercoledi di riposo.
Una vittoria fantastica,sofferta ma meritata
Chi è il n. 1? Chi è?
Se Jannik batte Alcaraz senza servizio, col servizio lo asfalta completamente, su qualsiasi superficie di gioco!
Atro che chiacchiere e chiacchiericci!
Jannik è il più forte di tutti… punto.
Grazie Fuoriclasse!
Alberto di Monaco ha già deciso di abdicare, è lui il Re 😆
Grande Sinner, col vento che sembrava favorire più lo spagnolo. Ma ora se anche Alcaraz vincesse Barcellona, rimane Sinner n.1? É comunque secondario….ha recuperato 3150 punti in due mesi, non lo avrei creduto…
E JANNIK TORNA SUL TETTO DEL MONDO !
SALUTATE IL CAPOLISTA !!
Benzinaioooooooooooooooooooo……..
Sinnerrr no trips for Cats!
Giusto, il terzo incomodo è di sicuro lui! 🙂 🙂
Il dominatore del 2026 ha già fatto il primo passaggio a vuoto… e il “finito” zittisce i cialtroni fino all’osso
Ma vieni Jannik!! Grazie a te, campione assoluto e numero 1 indiscutibile!! G-R-A-N-D-E!!
Ed anche stavolta ai pagliacci del forum tocca cambiare Nick!!!!!
@ A Ziz & Dou Gaz (#4591228)
Come te nessuno mai
Ferrero sta già aprendo un cava d’annata.
@ Murakami (#4591239)
😀
Ho finito gli aggettivi 🙂
Ormai mi resta solo: E S A G E R A T O!!!
Maalox a go go
Che gran perdente di lusso! Gran, gran lusso!
E andiamoooooooooo numerooooo. Uuuuuunnnnnooooo
Veramente fragile questo ragazzo. La sudditanza psicologica verso Alcaraz è palpabile.
A questo punto Machac diventa un eroe.
Bene, nel giorno in cui ha giocato peggio ha comunque vinto in due soli set. E adesso sono curioso di vederlo su rosso dopo un periodo adeguato di allenamento. Mostruoso.
E 4 master mille di fila!
Il nuovo Nole lo abbiamo noi in Italia!
STRATOSFERICO SINNER
Ora riposo, ci si vede a Roma
All innnnnnnnnnnnnn. Salutate il numero1
È venuta in mente ad Alcaraz… e per questo ha perso ahahah
MITICO. GRANDE. IMMENSO. SUPERLATIVO. INSUPERABILE. INEGUAGLIABILE. N.1
MERITATAMENTE!
In pedi: entra il professor Sinner!
Numero 1
NUMERO UNOOOOOOOOOOOOOO LEGGENDARIO SINNERRRRRR!!!!
C H E. I T A L I A N O
-1
Andiamo ragazzi
Sto andando in tachicardia
Chi sa se gli viene in mente la finale del Roland Garros in questo momento.
-2
Su, su, Jannik, siamo davanti al tuo pubblico. C’è anche un Ferrero da consolare per lo sgarbo subito.
-3
Che senso aveva citare statistiche dei loro tie-break 2026, quando Jannik vuole chiuderla prima? Speriamo forza!
Finalmente uno Sprazzo del Vero Jannik e Vaaaaamossssss
Daiiiiiiiii
Non ti preoccupare, quelli come lui si aggiustano sempre: se vince Sinner dirà che Alcaraz non si è impegnato perché questo torneo non gli interessa
E’ già. Grandeeee. Questo è il vero (o quasi) Sinner.
Vamossssssssssss
E vai con un altro cassettone!
Un bombardiere!