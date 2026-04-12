Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Krawietz e Puetz trionfano a Monte-Carlo: secondo Masters 1000 insieme e titolo storico per la Germania

Kevin Krawietz e Tim Puetz si prendono il titolo di doppio al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 e aprono nel migliore dei modi la stagione sulla terra battuta. La coppia tedesca ha conquistato il suo secondo titolo ATP Masters 1000 insieme, rimontando in finale Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-8.

Dopo aver superato in semifinale Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasselin al super tie-break, i due tedeschi hanno saputo ripetersi anche nell’ultimo atto, mostrando grande lucidità nei momenti decisivi. A chiudere il match è stato un vincente in risposta di Krawietz sul match point, il colpo finale di una prestazione cresciuta con il passare dei game.

Nel primo set, la coppia tedesca aveva dato comunque l’impressione di essere dentro la partita, pur senza riuscire a concretizzare le occasioni nei momenti chiave. Poi, nel secondo parziale, è arrivata la svolta. “Abbiamo strappato il servizio due volte nel secondo set, quindi lì abbiamo trovato alcune soluzioni”, ha spiegato Krawietz nell’intervista in campo. “Nel primo set ci sentivamo a nostro agio, ma il doppio è molto rapido e può cambiare in pochissimo tempo. Per fortuna alla fine siamo riusciti a venirne fuori e a vincere”.

Un momento fondamentale del match si è verificato sul 2-3 del secondo set, quando i tedeschi hanno reagito immediatamente dopo aver perso il servizio, trovando subito il controbreak. Da lì hanno cavalcato l’inerzia fino a chiudere la sfida in 84 minuti, festeggiando poi con il proprio team a bordo campo.

Per Krawietz e Puetz si tratta di un successo dal peso speciale anche dal punto di vista storico: sono infatti la prima coppia interamente tedesca a vincere a Monte-Carlo dai tempi di Boris Becker e Michael Stich nel 1992. Un dato che aggiunge ulteriore prestigio a un trionfo già molto significativo.

“È stata una grande settimana e un ottimo inizio di stagione sulla terra per noi, superficie sulla quale in passato non abbiamo ottenuto i risultati che avremmo voluto”, ha dichiarato Puetz. “Questo è un torneo fantastico ed è stata una grande settimana per noi”.

Con questo titolo, Krawietz e Puetz portano a sei i trofei conquistati insieme. Tra i risultati più importanti della loro partnership ci sono anche il trionfo alle Nitto ATP Finals 2024 e la vittoria nel Masters 1000 di Shanghai 2025, a conferma della solidità di una coppia che ormai sa vincere ai massimi livelli.

Dall’altra parte resta un po’ di amarezza per Arevalo e Pavic, alla loro prima finale insieme a Monte-Carlo. La coppia, testa di serie numero cinque, aveva già dimostrato grande valore sulla terra nelle ultime stagioni, vincendo il Roland Garros 2024 e il Masters 1000 di Roma 2025, ma questa volta non è riuscita a completare l’opera nel Principato.

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 12 Aprile 2026 ☁ 16°C Nuvoloso · Max 21°C CIELO Coperto T. MAX 21°C CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 12 Aprile 09:00 ☁ 15° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 20° 13:00 ☁ 20° 14:00 ☁ 20° 15:00 ☁ 21° 16:00 ☁ 21° 17:00 ☁ 20° 18:00 ☁ 20° 🎾 Programma del giorno — 12 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Finali · Finals Finali ☁ Nuvoloso / mite

🎾 ATP Finali

🏀 Terra Rossa

Court Rainier III – ore 12:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Monte-Carlo Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 6 2 8 Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 4 6 10 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Arevalo / Pavic 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 2-3 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (Non prima 15:00)



ATP Monte-Carlo Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 7 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Masters 1000 Monte Carlo - Finale - chi vincerà? Sinner (2-0) (34%, 273 Votes)

Sinner (2-1) (33%, 263 Votes)

Alcaraz (2-1) (20%, 162 Votes)

Alcaraz (2-0) (12%, 98 Votes) Total Voters: 796