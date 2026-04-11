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Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)
11/04/2026 08:37 5 commenti
Court Rainier III – ore 11:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
Alexander Zverev vs Jannik Sinner (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Valentin Vacherot (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
5 commenti
Ma “tostissimo” è una parola davvero grossa per il kazako su terra…
…l’anno scorso al Roland Garros (si gioca su clay) Sinner batté Bublik con un “rotondo” 3-0 (6/1-7/5-6/0).
Sinner ha un match molto più difficile di Alcaraz, almeno in teoria. Il tabellone di Alcaraz, complessivamente, é stato molto più agevole, considerato pure che Bublik, non tanto da TB, ha offerto scarsa resistenza. Molto più consistente Aliassime.
Ma smettila se bublik fosse stato dalla.parte di dinner avresti detto che era un avversario tostissimo…è comunque a sinner non frega nulla.lui vince e basta
Ecco gli avversari di Alcaraz in questo “1000” (anomalo anzitutto per il tabellone) di Montecarlo:
1T: bye
2T: Baez (#65)
3T: Etcheverry (#30 da 2 mesi, era top-60)
QF: Bublik (#11 ma specialista di HC)
SF: Vacherot (#23 che solo 6 mesi fa era furi dai 100)
In sostanza: se gli riconoscessero i punti di un 500 sarebbe già grasso che cola! 😉
Scalpo-Pertica in arrivo
(si spera). 😉
Qualcun altro saprà (forse) battere il russo-teTesco per otto (8) volte di seguito ? 🙂