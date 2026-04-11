Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)

11/04/2026 08:37 5 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  11 Aprile 2026

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🎾  Programma del giorno — 11 Aprile

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ATP Singles  ·  Tabellone Principale
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Semifinali

☀  Sole / nubi leggere
🎾  ATP Semifinali
🏀  Terra Rossa

Court Rainier III – ore 11:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Valentin Vacherot MCO (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MCO / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

JannikUberAlles 11-04-2026 09:10

Scritto da Laura

Scritto da JannikUberAlles
Ecco gli avversari di Alcaraz in questo “1000” (anomalo anzitutto per il tabellone) di Montecarlo:
1T: bye
2T: Baez (#65)
3T: Etcheverry (#30 da 2 mesi, era top-60)
QF: Bublik (#11 ma specialista di HC)
SF: Vacherot (#23 che solo 6 mesi fa era furi dai 100)
In sostanza: se gli riconoscessero i punti di un 500 sarebbe già grasso che cola!

Ma smettila se bublik fosse stato dalla.parte di dinner avresti detto che era un avversario tostissimo…è comunque a sinner non frega nulla.lui vince e basta

Ma “tostissimo” è una parola davvero grossa per il kazako su terra…

…l’anno scorso al Roland Garros (si gioca su clay) Sinner batté Bublik con un “rotondo” 3-0 (6/1-7/5-6/0).

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NICK (Guest) 11-04-2026 09:09

Sinner ha un match molto più difficile di Alcaraz, almeno in teoria. Il tabellone di Alcaraz, complessivamente, é stato molto più agevole, considerato pure che Bublik, non tanto da TB, ha offerto scarsa resistenza. Molto più consistente Aliassime.

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Laura (Guest) 11-04-2026 09:01

Scritto da JannikUberAlles
Ecco gli avversari di Alcaraz in questo “1000” (anomalo anzitutto per il tabellone) di Montecarlo:
1T: bye
2T: Baez (#65)
3T: Etcheverry (#30 da 2 mesi, era top-60)
QF: Bublik (#11 ma specialista di HC)
SF: Vacherot (#23 che solo 6 mesi fa era furi dai 100)
In sostanza: se gli riconoscessero i punti di un 500 sarebbe già grasso che cola!

Ma smettila se bublik fosse stato dalla.parte di dinner avresti detto che era un avversario tostissimo…è comunque a sinner non frega nulla.lui vince e basta

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JannikUberAlles 11-04-2026 08:51

Ecco gli avversari di Alcaraz in questo “1000” (anomalo anzitutto per il tabellone) di Montecarlo:

1T: bye
2T: Baez (#65)
3T: Etcheverry (#30 da 2 mesi, era top-60)
QF: Bublik (#11 ma specialista di HC)
SF: Vacherot (#23 che solo 6 mesi fa era furi dai 100)

In sostanza: se gli riconoscessero i punti di un 500 sarebbe già grasso che cola! 😉

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+1: il capitano, Detuqueridapresencia, luca71
pablito 11-04-2026 08:42

Scalpo-Pertica in arrivo
(si spera). 😉

Qualcun altro saprà (forse) battere il russo-teTesco per otto (8) volte di seguito ? 🙂

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