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Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Carlos Alcaraz batte Vacherot e sfiderà in finale Jannik Sinner
11/04/2026 17:00 245 commenti
Court Rainier III – ore 11:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Monte-Carlo
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8]
3
5
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-6 → 5-7
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-30
0-40
5-5 → 5-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
ace
4-4 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
ace
2-2 → 3-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
3-5 → 3-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
2-5 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
0-3 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Alexander Zverev vs Jannik Sinner (Non prima 13:30)
ATP Monte-Carlo
Alexander Zverev [3]
1
4
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
4-5 → 4-6
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
4-4 → 4-5
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
A. Zverev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
1-5 → 1-6
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
0-3 → 0-4
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Carlos Alcaraz vs Valentin Vacherot (Non prima 15:30)
ATP Monte-Carlo
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Valentin Vacherot
4
4
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
C. Alcaraz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
V. Vacherot
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
40-A
4-4 → 5-4
C. Alcaraz
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
V. Vacherot
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
40-15
df
2-3 → 3-3
V. Vacherot
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
C. Alcaraz
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 2-2
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
ace
5-4 → 6-4
V. Vacherot
15-0
30-0
40-0
5-3 → 5-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
V. Vacherot
15-0
30-0
40-0
3-1 → 3-2
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
V. Vacherot
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
Ennesima finale tra il Divino e il piccolo Titano, come sempre il terzo incomodo sarà il giudice di sedia.
Penso che domani Alcaraz giocherà concentrato al massimo, dipenderá da chi serve meglio. Partita aperta ad ogni risultato, sperando che il nostro portacolori prevalga
Pero ha detto 11-6 tra Carlitos e Jannik: 10-6 aggiorni.
A domani. Comunque io non sono sicuro che Carlos sia questo ragazzotto angelico che molti credono. Vedremo se in un periodo di vacche magre non tirerà fuori un lato molto più belluino che per adesso è camuffato da sorrisi facili da vincente.
Ha impiegato più tempo Carlitos per battere Valentin che Jannik per battere Sascha … che cosa buffa !
A me comunque Alcaraz sta antipatico perchè troppo magico e sfortunato, si avete capito bene: “SFORTUNATO” … hahaha !
A domani !
—
EDIT:
Antipatico ? 😳
Scusate, volevo dire “simpatico” 😛
Onestamente non hanno destato nessuno dei due grande impressione. Carlos ha fatto la solita partita arruffata degli ultimi mesi; Vacherot ha commesso una montagna di corbellerie e non ha sfruttato le possibilità avute per allungare la partita. Avrebbe perso comunque, ma se non altro obbligato Carlos ha giocare in modo più ordinato.
Per l’ennesima volta in questo 2026 Alcaraz in sofferenza se la cava non si sa come.
Vacherot ha giocato in modo stupido gli ultimi game. Poteva far suo il set ma è stato superficiale in quasi tutte le scelte ed esecuzioni. Carlos per parte sua sta giocando in modo poco regolare e non ho sinceramente capito l’accanimento su quel punto dopo la sua invasione di campo. C’è una tale differenza tecnica e di esperienza ad alto livello fra i due che tutta quella polemica era assolutamente inutile, oltre che errata nella valutazione. Infatti il colpo dell’altro era regolarissimo. Comunque sia la partita è davvero strana.
E bravo Alcaraz: richiesta di review a muzzo al momento giusto, e l’avversario si raffredda.
Vamos Carlito: sempre più Lendl, sempre più esempio per i giovani
Sciagurato. Per usare un eufemismo
Molto scorretto alkie richiedendo la video review. Ha fatto perdere il ritmo al vaccherotte.
Sono mezzucci alla tsitsipas che dovrebbe risparmiarsi
Intanto domani Jannik tornerà al suo posto.
Si sapeva che il n.4 in questo torneo era teorico, per problemi fisici e di preparazione. Si sperava di no, essendo Musetti, ma era da aspettarselo.
Mamma mia che semifinale pagliacciata…la zazzera da punkabbestia del murciano poi è incommentabile
Somiglia a Michelle Pfeiffer da giovane. Inizialmente ho pensato che fosse sua figlia.
Assolutamente !
Ma, mai dire mai e magari soddisfare il sogno di Marcauro 🙂
Devo dire che vedere Becker ed Edberg sugli spalti fa sempre emozionare. Ma quello è il passato ed è giusto prestare attenzione al presente quindi ammiro la compagna di Vacherot.
Vacherot tiene la racchetta come una clava ma sta facendo una grande figura di fronte ad Alcaraz . Perderà ma gli applausi saranno d’obbligo.
Primo set perso per un solo errore secondo set addirittura contro break.
Non fare come me che ogni tanto rispunto dopo varie settimane di sola lettura. Tu sei un utente di lunga militanza, io molto meno per cui sono meno significativo e decisamente più ‘prescindibile’ di te.
Adesso possiamo dirlo senza timori di fare tifo contrario. Questa partita è inferiore alla prima semifinale dal punto di vista qualitativo. Zverev ha fatto poco non perchè sbagliasse, ma perchè l’altro ha giocato ad un livello per lui inarrivabile in tutti i reparti del gioco. Qui è diverso. Carlos va a folate, l’altro gioca peggio perchè teme di fare brutta fine se non prova a giocare al massimo. Il risultato che c’è partita.
TVB <3
Il numero 4 l’hanno mandato a casa al 2° turno.
La mano educata dei turni precedenti è sparita. C’è poco da fare, i primi due del ranking incutono soggezione e portano i loro avversari a strafare. Anche questo break lo poteva evitare. Due errori di dritto più questa rimessa tutt’altro che impossibile e il game lo avrebbe portato a casa. Ma di là hai il numero 1 e tutto diventa più difficile di suo.
Alcaraz che sia con Ferrero e Lopez è sempre in discussione.
Bisogna dire che qui a Montecarlo fra Vacherot e Bublik c’è davvero un abisso. Il monegasco sembra un professionista, il russo-kazakizzato un amatore molto dotato che gioca per hobby. Infatti adesso Carlos sta aumentando il livello, perchè capisce che è meglio spegnere velleità residue nell’avversario.
Se unite il primo set di Jannik con la percentuale di prime nel secondo set avrete una chiara idea di cosa sia capace il nostro: forse nemmeno il miglior Alcaraz può farcela, domani avremo un assaggio ma il luogo della rivincita è là al RG
Citofonare al maestro (di samba) Fonseca 😉
6-4 in solo 36 minuti,si gioca velocemente.
Carlos sta facendo il suo, neutralizza la prima di Vacherot e usa il dritto e la palla corta, è quasi sempre in manovra, quasi mai in difesa oggi
Non c’è paragone tra le due semifinali, almeno per quello che abbiamo visto sino ad ora, senza null’altro aggiungere 🙂
Sta facendo quello che è necessario per vincere senza sprecare energie, sa chi affronterà domani. Alzerà il livello solo se necessario, secondo me
Bravo Valentin, sta facendo più partita di Zverev
Vacherot e’ spompato dalle due battaglie per arrivare in semi, Alcaraz sul velluto oggi…..
Oggi uno ed il turno precedente tre. Zero punti o pressione con quelli tenuti in campo.
Non riesco a dare una valutazione a questa seconda semifinale. Il ritmo è inferiore alla prima, ci sono molti errori evitabili alternati a cose pregevoli; però nessuno dei due mi sembra stia giocando il proprio miglior tennis. O almeno così pare per Carlos; Vacherot l’ho visto così poco che non so dire quali siano i suoi massimali di gioco.
Devo riconoscere che Vacherot (che avevo considerato un po’ sgraziato) ha una buona mano…
Peccato davvero aver ciccato la palla a rete nel terzo game e subito così quel break (del tutto evitabile) a inizio set.
Perderà oggi Valentin, ma almeno farà miglior figura di Zverev
Alcaraz benino ma non mi sembra nelle sue giornate super
In presenza del Principe è vietato.
Diciamo che Zverev pur stando sempre nelle prime posizioni da anni in quanto a titoli vinti (non solo Slam), è credo uno dei peggiori della Storia del tennis negli ultimi 2 anni.
Che ha vinto ?
Un 500 su Cobolli .
Come mai Alcaraz non è in canottiera?
La sensazione è che le partite dipendano sempre da lui…quasi mai dall’avversario
davvero questo è un problema?
Ma sticazzi?
Mah un frigobar doppia anta,e ad essere pignolo un bel canterano…
@ Detuqueridapresencia (#4590234)
Detu, ci manchi, torna a commentare normalmente e non di tanto in tanto … 😉
@ Detuqueridapresencia (#4590222)
Alfredino scostumato.