Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Carlos Alcaraz batte Vacherot e sfiderà in finale Jannik Sinner

11/04/2026 17:00 245 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  11 Aprile 2026

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Court Rainier III – ore 11:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Monte-Carlo
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8]
3
5
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
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Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 13:30)

ATP Monte-Carlo
Alexander Zverev [3]
1
4
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
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Carlos Alcaraz ESP vs Valentin Vacherot MCO (Non prima 15:30)

ATP Monte-Carlo
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Valentin Vacherot
4
4
Vincitore: Alcaraz
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Hugo Nys MCO / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

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245 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
il capitano 11-04-2026 17:17

Ennesima finale tra il Divino e il piccolo Titano, come sempre il terzo incomodo sarà il giudice di sedia.

 245
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NICK (Guest) 11-04-2026 17:16

Penso che domani Alcaraz giocherà concentrato al massimo, dipenderá da chi serve meglio. Partita aperta ad ogni risultato, sperando che il nostro portacolori prevalga

 244
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piper 11-04-2026 17:12

Pero ha detto 11-6 tra Carlitos e Jannik: 10-6 aggiorni.

 243
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robdes12 11-04-2026 17:10

Scritto da antoniov
Ha impiegato più tempo Carlitos per battere Valentin che Jannik per battere Sascha … che cosa buffa !
A ma comunque Alcaraz sta antipatico perchè troppo sfortunato, si avete capito bene “SFORTUNATO” … hahaha !
A domani !

A domani. Comunque io non sono sicuro che Carlos sia questo ragazzotto angelico che molti credono. Vedremo se in un periodo di vacche magre non tirerà fuori un lato molto più belluino che per adesso è camuffato da sorrisi facili da vincente.

 242
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antoniov 11-04-2026 17:08

Ha impiegato più tempo Carlitos per battere Valentin che Jannik per battere Sascha … che cosa buffa !

A me comunque Alcaraz sta antipatico perchè troppo magico e sfortunato, si avete capito bene: “SFORTUNATO” … hahaha !

A domani !

EDIT:
Antipatico ? 😳
Scusate, volevo dire “simpatico” 😛

 241
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+1: Inox
robdes12 11-04-2026 17:07

Onestamente non hanno destato nessuno dei due grande impressione. Carlos ha fatto la solita partita arruffata degli ultimi mesi; Vacherot ha commesso una montagna di corbellerie e non ha sfruttato le possibilità avute per allungare la partita. Avrebbe perso comunque, ma se non altro obbligato Carlos ha giocare in modo più ordinato.

 240
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Pat (Guest) 11-04-2026 17:06

Per l’ennesima volta in questo 2026 Alcaraz in sofferenza se la cava non si sa come.

 239
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robdes12 11-04-2026 17:02

Vacherot ha giocato in modo stupido gli ultimi game. Poteva far suo il set ma è stato superficiale in quasi tutte le scelte ed esecuzioni. Carlos per parte sua sta giocando in modo poco regolare e non ho sinceramente capito l’accanimento su quel punto dopo la sua invasione di campo. C’è una tale differenza tecnica e di esperienza ad alto livello fra i due che tutta quella polemica era assolutamente inutile, oltre che errata nella valutazione. Infatti il colpo dell’altro era regolarissimo. Comunque sia la partita è davvero strana.

 238
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+1: Detuqueridapresencia
Bagel 11-04-2026 17:01

E bravo Alcaraz: richiesta di review a muzzo al momento giusto, e l’avversario si raffredda.
Vamos Carlito: sempre più Lendl, sempre più esempio per i giovani

 237
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+1: Kb24, Detuqueridapresencia, Taxi Driver
roby.mortilla@gmail.com 11-04-2026 17:01

Sciagurato. Per usare un eufemismo

 236
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Kb24 11-04-2026 17:00

Molto scorretto alkie richiedendo la video review. Ha fatto perdere il ritmo al vaccherotte.
Sono mezzucci alla tsitsipas che dovrebbe risparmiarsi

 235
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+1: Squalo_Bianco97
giumart (Guest) 11-04-2026 16:59

Scritto da Inox
Se unite il primo set di Jannik con la percentuale di prime nel secondo set avrete una chiara idea di cosa sia capace il nostro: forse nemmeno il miglior Alcaraz può farcela, domani avremo un assaggio ma il luogo della rivincita è là al RG

Intanto domani Jannik tornerà al suo posto.

 234
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+1: Inox
NICK (Guest) 11-04-2026 16:58

Scritto da PPF

Scritto da SlamdogMillionaire
Perché sinner gioca contro PerticOne plurivincitore 1000, finals, slam, 100, 200 e 500 nonché campione olimpico in carica mentre Alcaraz contro un challengerista che non ha mai vinto un torneo in vita sua e che fino all’altro giorno doveva pagare il campo per giocare?
Ma chi li ha fatti I sorteggi? Juan inacio Ferrero? Lo zio toni? Don chishiotte?
Non se ne può più di queste furberie. Il n1 al mondo in semifinale deve giocare contro il n4 massimo n5.

Il numero 4 l’hanno mandato a casa al 2° turno.

Si sapeva che il n.4 in questo torneo era teorico, per problemi fisici e di preparazione. Si sperava di no, essendo Musetti, ma era da aspettarselo.

 233
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Pugnetti&pugnette (Guest) 11-04-2026 16:57

Mamma mia che semifinale pagliacciata…la zazzera da punkabbestia del murciano poi è incommentabile

 232
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+1: Squalo_Bianco97
robdes12 11-04-2026 16:52

Scritto da Pier no guest
Devo dire che vedere Becker ed Edberg sugli spalti fa sempre emozionare. Ma quello è il passato ed è giusto prestare attenzione al presente quindi ammiro la compagna di Vacherot.

Somiglia a Michelle Pfeiffer da giovane. Inizialmente ho pensato che fosse sua figlia.

 231
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antoniov 11-04-2026 16:48

Scritto da Giambi
Vacherot tiene la racchetta come una clava ma sta facendo una grande figura di fronte ad Alcaraz . Perderà ma gli applausi saranno d’obbligo.
Primo set perso per un solo errore secondo set addirittura contro break.

Assolutamente !

Ma, mai dire mai e magari soddisfare il sogno di Marcauro 🙂

 230
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+1: il capitano, Detuqueridapresencia, marcauro
Pier no guest 11-04-2026 16:47

Devo dire che vedere Becker ed Edberg sugli spalti fa sempre emozionare. Ma quello è il passato ed è giusto prestare attenzione al presente quindi ammiro la compagna di Vacherot.

 229
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+1: Detuqueridapresencia, piper, antoniov, il capitano, Marco M., Inox
Giambi (Guest) 11-04-2026 16:45

Vacherot tiene la racchetta come una clava ma sta facendo una grande figura di fronte ad Alcaraz . Perderà ma gli applausi saranno d’obbligo.
Primo set perso per un solo errore secondo set addirittura contro break.

 228
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia, Marco M.
robdes12 11-04-2026 16:40

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da antoniov
@ Detuqueridapresencia (#4590234)
Detu, ci manchi, torna a commentare normalmente e non di tanto in tanto …

TVB <3

Non fare come me che ogni tanto rispunto dopo varie settimane di sola lettura. Tu sei un utente di lunga militanza, io molto meno per cui sono meno significativo e decisamente più ‘prescindibile’ di te.

 227
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia
robdes12 11-04-2026 16:38

Adesso possiamo dirlo senza timori di fare tifo contrario. Questa partita è inferiore alla prima semifinale dal punto di vista qualitativo. Zverev ha fatto poco non perchè sbagliasse, ma perchè l’altro ha giocato ad un livello per lui inarrivabile in tutti i reparti del gioco. Qui è diverso. Carlos va a folate, l’altro gioca peggio perchè teme di fare brutta fine se non prova a giocare al massimo. Il risultato che c’è partita.

 226
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Detuqueridapresencia 11-04-2026 16:35

Scritto da antoniov
@ Detuqueridapresencia (#4590234)
Detu, ci manchi, torna a commentare normalmente e non di tanto in tanto …

TVB <3

 225
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+1: antoniov, Don Budge fathers
PPF (Guest) 11-04-2026 16:33

Scritto da SlamdogMillionaire
Perché sinner gioca contro PerticOne plurivincitore 1000, finals, slam, 100, 200 e 500 nonché campione olimpico in carica mentre Alcaraz contro un challengerista che non ha mai vinto un torneo in vita sua e che fino all’altro giorno doveva pagare il campo per giocare?
Ma chi li ha fatti I sorteggi? Juan inacio Ferrero? Lo zio toni? Don chishiotte?
Non se ne può più di queste furberie. Il n1 al mondo in semifinale deve giocare contro il n4 massimo n5.

Il numero 4 l’hanno mandato a casa al 2° turno.

 224
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robdes12 11-04-2026 16:33

La mano educata dei turni precedenti è sparita. C’è poco da fare, i primi due del ranking incutono soggezione e portano i loro avversari a strafare. Anche questo break lo poteva evitare. Due errori di dritto più questa rimessa tutt’altro che impossibile e il game lo avrebbe portato a casa. Ma di là hai il numero 1 e tutto diventa più difficile di suo.

 223
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Pat (Guest) 11-04-2026 16:28

Alcaraz che sia con Ferrero e Lopez è sempre in discussione.

 222
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robdes12 11-04-2026 16:26

Bisogna dire che qui a Montecarlo fra Vacherot e Bublik c’è davvero un abisso. Il monegasco sembra un professionista, il russo-kazakizzato un amatore molto dotato che gioca per hobby. Infatti adesso Carlos sta aumentando il livello, perchè capisce che è meglio spegnere velleità residue nell’avversario.

 221
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+1: Detuqueridapresencia
Inox 11-04-2026 16:24

Se unite il primo set di Jannik con la percentuale di prime nel secondo set avrete una chiara idea di cosa sia capace il nostro: forse nemmeno il miglior Alcaraz può farcela, domani avremo un assaggio ma il luogo della rivincita è là al RG

 220
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+1: il capitano
JannikUberAlles 11-04-2026 16:20

Scritto da robdes12
Non riesco a dare una valutazione a questa seconda semifinale. Il ritmo è inferiore alla prima, ci sono molti errori evitabili alternati a cose pregevoli; però nessuno dei due mi sembra stia giocando il proprio miglior tennis. O almeno così pare per Carlos; Vacherot l’ho visto così poco che non so dire quali siano i suoi massimali di gioco.

Citofonare al maestro (di samba) Fonseca 😉

 219
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+1: il capitano
Pat (Guest) 11-04-2026 16:19

6-4 in solo 36 minuti,si gioca velocemente.

 218
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Casual 11-04-2026 16:19

Scritto da robdes12
Non riesco a dare una valutazione a questa seconda semifinale. Il ritmo è inferiore alla prima, ci sono molti errori evitabili alternati a cose pregevoli; però nessuno dei due mi sembra stia giocando il proprio miglior tennis. O almeno così pare per Carlos; Vacherot l’ho visto così poco che non so dire quali siano i suoi massimali di gioco.

Carlos sta facendo il suo, neutralizza la prima di Vacherot e usa il dritto e la palla corta, è quasi sempre in manovra, quasi mai in difesa oggi

 217
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antoniov 11-04-2026 16:18

Scritto da robdes12
Non riesco a dare una valutazione a questa seconda semifinale. Il ritmo è inferiore alla prima, ci sono molti errori evitabili alternati a cose pregevoli; però nessuno dei due mi sembra stia giocando il proprio miglior tennis. O almeno così pare per Carlos; Vacherot l’ho visto così poco che non so dire quali siano i suoi massimali di gioco.

Non c’è paragone tra le due semifinali, almeno per quello che abbiamo visto sino ad ora, senza null’altro aggiungere 🙂

 216
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+1: Inox, il capitano, Detuqueridapresencia, Marco M.
Neytiri (Guest) 11-04-2026 16:18

Scritto da Emiliano
Alcaraz benino ma non mi sembra nelle sue giornate super

Sta facendo quello che è necessario per vincere senza sprecare energie, sa chi affronterà domani. Alzerà il livello solo se necessario, secondo me

 215
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+1: Al9000
arrivodopo 11-04-2026 16:16

Bravo Valentin, sta facendo più partita di Zverev

 214
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Giuliano da Viareggio (Guest) 11-04-2026 16:16

Vacherot e’ spompato dalle due battaglie per arrivare in semi, Alcaraz sul velluto oggi…..

 213
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Neytiri (Guest) 11-04-2026 16:16

Scritto da Nicox

Scritto da Neytiri
Primo set pazzesco, Zverev ci ha provato a resistere ma sul finale ha ceduto… pur giocando bene. Ma è stato letteralmente travolto dalla potenza dei colpi di Jannik. Anche i break point, punto debole quest’anno… 4/4 wow. Le palle corte con il diritto sono ormai quasi filoguidate, e l’ultima è stata una splendida finta per prendere in controtempo Sasha. Che ormai quando gioca con il nostro comincia a provare un po’ di rassegnazione. Ho notato meno reazione, più accettazione di una inferiorità che ormai è nei numeri.
Una critica a Jannik: i rovesci in salto dovrebbe evitarli se non necessari… non portano punti e spesso finiscono sul nastro.

Io non gli ho mai visto sbagliare un rovescio in salto

Oggi uno ed il turno precedente tre. Zero punti o pressione con quelli tenuti in campo.

 212
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robdes12 11-04-2026 16:15

Non riesco a dare una valutazione a questa seconda semifinale. Il ritmo è inferiore alla prima, ci sono molti errori evitabili alternati a cose pregevoli; però nessuno dei due mi sembra stia giocando il proprio miglior tennis. O almeno così pare per Carlos; Vacherot l’ho visto così poco che non so dire quali siano i suoi massimali di gioco.

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Dr Ivo (Guest) 11-04-2026 16:07

Devo riconoscere che Vacherot (che avevo considerato un po’ sgraziato) ha una buona mano…
Peccato davvero aver ciccato la palla a rete nel terzo game e subito così quel break (del tutto evitabile) a inizio set.
Perderà oggi Valentin, ma almeno farà miglior figura di Zverev

 210
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Emiliano (Guest) 11-04-2026 16:07

Alcaraz benino ma non mi sembra nelle sue giornate super

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antoniov 11-04-2026 15:59

Scritto da arrivodopo
Come mai Alcaraz non è in canottiera?

In presenza del Principe è vietato.

 208
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+1: Don Budge fathers, il capitano, JannikUberAlles
Kenobi 11-04-2026 15:58

Diciamo che Zverev pur stando sempre nelle prime posizioni da anni in quanto a titoli vinti (non solo Slam), è credo uno dei peggiori della Storia del tennis negli ultimi 2 anni.

Che ha vinto ?
Un 500 su Cobolli .

 207
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arrivodopo 11-04-2026 15:54

Come mai Alcaraz non è in canottiera?

 206
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AleLora (Guest) 11-04-2026 15:38

Scritto da robdes12
E comunque vada recuperati altri 650 punti (o 600, non si capisce bene). Terribile lezione all’ennesimo top ten e brutto segnale anche per i tanti campioncini arrembanti. Tutti quelli che ho visto finora sono lontanissimi da questo livello di gioco e, soprattutto, chi in un elemento chi in un altro, hanno un chiaro elemento di debolezza. O non c’è equilibrio nei colpi, o c’è poca mobilità o non c’è potenza sufficiente. Jannik e Carlos sono rapidi, sono tecnici, sono potenti e sono costanti. Quante possibilità ci sono per Mensik e socii di raggiungerli?

La sensazione è che le partite dipendano sempre da lui…quasi mai dall’avversario

 205
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guido Guest 11-04-2026 15:35

Scritto da Toscano
@ Pat (#4590252)
Il problema è che su questo sito alcuni diranno che se vince Sinner e ‘ perché Alcaraz si sta preparando per Parigi. Se vince Alcaraz e’ perché è superiore sulla terra ed è il vero numero uno

davvero questo è un problema?
Ma sticazzi?

 204
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Don Budge fathers 11-04-2026 15:33

Scritto da Pepusch
Vi mancavano i comodini, gli scaldabagni, i frigoriferi, i lavandini, le cucine economiche? Oggi avete avuto tutto. Altri desiderata?…

Mah un frigobar doppia anta,e ad essere pignolo un bel canterano…

 203
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+1: Marco M., Inox, antoniov, il capitano
antoniov 11-04-2026 15:33

@ Detuqueridapresencia (#4590234)
Detu, ci manchi, torna a commentare normalmente e non di tanto in tanto … 😉

 202
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+1: Don Budge fathers, Marco M., il capitano, Detuqueridapresencia
piper 11-04-2026 15:27

@ Detuqueridapresencia (#4590222)

Alfredino scostumato.

 201
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+1: Detuqueridapresencia
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