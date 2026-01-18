Da Melbourne: Potapova tra rimonta e polemica “Non potevo dirlo meglio, per questo ho copiato” (Video)

Anastasia Potapova è stata protagonista di una delle rimonte più incredibili del primo turno dell’Australian Open 2026. La tennista, da poco passata a rappresentare l’Austria, ha annullato una situazione disperata contro Suzan Lamens, risalendo da 3-6, 1-5 per conquistare l’accesso al secondo turno. Un successo che ha fatto parlare, ma non solo per quanto accaduto in campo.

Dopo il match, infatti, Potapova è tornata anche sulla polemica che l’aveva accompagnata nelle scorse settimane, legata all’annuncio del suo cambio di nazionalità. All’inizio di dicembre, la giocatrice aveva ufficializzato il passaggio dalla bandiera russa a quella austriaca con un messaggio sui social identico, parola per parola, a quello utilizzato da Daria Kasatkina quando aveva comunicato la sua scelta di rappresentare l’Australia.

Una scelta che aveva fatto discutere e che Potapova ha voluto chiarire apertamente. «Non avrei potuto dirlo meglio… quindi non l’ho fatto», ha spiegato con sincerità. «Quelle erano le parole perfette. Mi sono piaciute tantissimo, sono piaciute anche al mio team. Così abbiamo deciso di usarle. Non credo sia successo nulla di terribile. Penso che i media abbiano esagerato solo perché non è piaciuto che l’abbia fatto. Voglio dire, a chi importano davvero i post, no?».

Parole dirette, che riflettono la volontà della tennista di chiudere rapidamente la questione e concentrarsi sul tennis. E in campo, almeno all’esordio a Melbourne, Potapova ha dimostrato grande carattere: quando la partita sembrava ormai compromessa, ha cambiato marcia, ritrovato aggressività e fiducia, ribaltando completamente l’inerzia dell’incontro.





Marco Rossi