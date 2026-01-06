WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 3 (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 2° Turno , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Anna Kalinskaya vs (4) Jessica Pegula Inizio 02:00
Kimberly Birrell vs (2) Amanda Anisimova Non prima 09:30
Show Court 1 – ore 02:00
Emerson Jones vs (10) Liudmila Samsonova Non prima 03:30
Magdalena Frech vs (9) Linda Noskova
(6) Mirra Andreeva vs Olivia Gadecki
Show Court 2 – ore 02:00
(13) Leylah Fernandez vs Dayana Yastremska Inizio 02:00
(8) Clara Tauson vs Aliaksandra Sasnovich
Paula Badosa / Aryna Sabalenka vs (3) Cristina Bucsa / (3) Ellen Perez Non prima 05:00
(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs Priscilla Hon / Karolina Muchova
(16) Marta Kostyuk vs Yulia Putintseva
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
(3) Iva Jovic vs Sara Bejlek Inizio 23:30
Sinja Kraus vs Francesca Jones
Shuko Aoyama / Magda Linette vs (2) Hanyu Guo / (2) Kristina Mladenovic
(7) Xinyu Wang vs Renata Zarazua Non prima 06:00
Sofia Costoulas vs Kaitlin Quevedo
Grandstand – ore 01:00
(3) Yifan Xu / (3) Zhaoxuan Yang vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden Inizio 01:00
Caty McNally / Janice Tjen vs (4) Makoto Ninomiya / (4) Aldila Sutjiadi Non prima 04:30
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 2° Turno – cemento
Centre Court – ore 00:30
Lola Radivojevic vs (3) Polina Kudermetova
Yue Yuan vs Tatiana Prozorova Non prima 07:00
Court 5 – ore 00:30
(1) Simona Waltert vs Darja Vidmanova Inizio 00:30
(5) Mayar Sherif vs Himeno Sakatsume Non prima 05:00
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Hiroko Kuwata / Alexandra Osborne
Court 1 – ore 02:00
Ekaterine Gorgodze vs (2) Moyuka Uchijima Inizio 02:00
Tamara Zidansek vs Lanlana Tararudee
Ekaterine Gorgodze / Camilla Rosatello vs (4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu
Court 2 – ore 00:30
En-Shuo Liang vs Daria Snigur Inizio 00:30
Polina Iatcenko vs Joanna Garland Non prima 02:00
(3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang vs Ena Shibahara / Vera Zvonareva
Alina Korneeva / Dominika Salkova vs (2) Mariia Kozyreva / (2) Iryna Shymanovich
