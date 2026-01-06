Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 3 (LIVE)

06/01/2026 21:53 Nessun commento
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 2° Turno , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Anna Kalinskaya RUS vs (4) Jessica Pegula USA Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS vs (2) Amanda Anisimova USA Non prima 09:30

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Emerson Jones AUS vs (10) Liudmila Samsonova RUS Non prima 03:30
Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs (9) Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare

(6) Mirra Andreeva RUS vs Olivia Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
(13) Leylah Fernandez CAN vs Dayana Yastremska UKR Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

(8) Clara Tauson DEN vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP / Aryna Sabalenka BLR vs (3) Cristina Bucsa ESP / (3) Ellen Perez AUS Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs Priscilla Hon AUS / Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

(16) Marta Kostyuk UKR vs Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
(3) Iva Jovic USA vs Sara Bejlek CZE Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT vs Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Shuko Aoyama JPN / Magda Linette POL vs (2) Hanyu Guo CHN / (2) Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Xinyu Wang CHN vs Renata Zarazua MEX Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

Sofia Costoulas BEL vs Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 01:00
(3) Yifan Xu CHN / (3) Zhaoxuan Yang CHN vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA / Janice Tjen INA vs (4) Makoto Ninomiya JPN / (4) Aldila Sutjiadi INA Non prima 04:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 2° Turno – cemento

Centre Court – ore 00:30
Lola Radivojevic SRB vs (3) Polina Kudermetova UZB
Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs Tatiana Prozorova RUS Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 00:30
(1) Simona Waltert SUI vs Darja Vidmanova CZE Inizio 00:30

Il match deve ancora iniziare

(5) Mayar Sherif EGY vs Himeno Sakatsume JPN Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Hiroko Kuwata JPN / Alexandra Osborne AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 02:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs (2) Moyuka Uchijima JPN Inizio 02:00

Il match deve ancora iniziare

Tamara Zidansek SLO vs Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO / Camilla Rosatello ITA vs (4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 00:30
En-Shuo Liang TPE vs Daria Snigur UKR Inizio 00:30

Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko RUS vs Joanna Garland TPE Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE vs Ena Shibahara JPN / Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS / Dominika Salkova CZE vs (2) Mariia Kozyreva RUS / (2) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare

