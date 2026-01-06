WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 3 (LIVE)

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 2° Turno , cemento

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskayavs (4) Jessica Pegula

Kimberly Birrell vs (2) Amanda Anisimova Non prima 09:30



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Emerson Jonesvs (10) Liudmila Samsonova

Magdalena Frech vs (9) Linda Noskova



Il match deve ancora iniziare

(6) Mirra Andreeva vs Olivia Gadecki



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(13) Leylah Fernandezvs Dayana Yastremska

(8) Clara Tauson vs Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa / Aryna Sabalenka vs (3) Cristina Bucsa / (3) Ellen Perez Non prima 05:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs Priscilla Hon / Karolina Muchova



Il match deve ancora iniziare

(16) Marta Kostyuk vs Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

(3) Iva Jovicvs Sara Bejlek

Sinja Kraus vs Francesca Jones



Il match deve ancora iniziare

Shuko Aoyama / Magda Linette vs (2) Hanyu Guo / (2) Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

(7) Xinyu Wang vs Renata Zarazua Non prima 06:00



Il match deve ancora iniziare

Sofia Costoulas vs Kaitlin Quevedo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) Yifan Xu/ (3) Zhaoxuan Yangvs Isabelle Haverlag/ Maia Lumsden

Caty McNally / Janice Tjen vs (4) Makoto Ninomiya / (4) Aldila Sutjiadi Non prima 04:30



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 2° Turno – cemento

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevicvs (3) Polina Kudermetova

Yue Yuan vs Tatiana Prozorova Non prima 07:00



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 00:30

(1) Simona Waltert vs Darja Vidmanova Inizio 00:30



Il match deve ancora iniziare

(5) Mayar Sherif vs Himeno Sakatsume Non prima 05:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Hiroko Kuwata / Alexandra Osborne



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 02:00

Ekaterine Gorgodze vs (2) Moyuka Uchijima Inizio 02:00



Il match deve ancora iniziare

Tamara Zidansek vs Lanlana Tararudee



Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze / Camilla Rosatello vs (4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 00:30

En-Shuo Liang vs Daria Snigur Inizio 00:30



Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko vs Joanna Garland Non prima 02:00



Il match deve ancora iniziare

(3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang vs Ena Shibahara / Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva / Dominika Salkova vs (2) Mariia Kozyreva / (2) Iryna Shymanovich



Il match deve ancora iniziare