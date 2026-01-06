Ignacio Buse entra nella top 100 ATP: un traguardo storico per il tennis peruviano
Il Perù ha un buon motivo per sorridere nel mondo del tennis. Ignacio Buse ha centrato uno degli obiettivi più importanti della sua giovane carriera, entrando per la prima volta nella top 100 del ranking ATP, un traguardo che segna un passaggio fondamentale nel suo percorso professionale.
A soli 21 anni, il tennista peruviano conferma una crescita costante, costruita stagione dopo stagione. La sua traiettoria appare in continuo miglioramento e l’annata in corso potrà essere decisiva per valutare fino a che punto riuscirà a sviluppare il suo potenziale.
Il risultato assume anche un valore storico: Buse diventa infatti il sesto giocatore peruviano a riuscire in questa impresa, dopo Di Laura, Arraya, Yzaga, Horna e Varillas.
Al di là del dato numerico, l’ingresso tra i primi cento del mondo rappresenta un segnale positivo per tutto il tennis peruviano, che torna ad avere un suo rappresentante stabile ai massimi livelli del circuito internazionale.
TAG: Ignacio Buse
Vi siete scordati Olmedo, di gran lunga il più forte tennista peruviano di tutti i tempi, pluricampione slam e numero 2 del mondo nel 1959. OK, era prima del ranking computerizzato, ma una menzione era doverosa.
“Hora” poi si presume sia Luis Horna…
Grandissimo invece Jaime Yzaga. Alto come la rete, ma quand’era in giornata faceva ammattire chiunque. Chiedere a Sampras…