Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Challenger Islamabad 2025: livello bassissimo, entra in tabellone il n. 2.138 del mondo e non ci saranno le quali
La settimana conclusiva della stagione del ATP Challenger Tour 2025 presenta diversi eventi sparsi nel calendario, ma nessuno desta tanta curiosità quanto il Challenger 50 di Islamabad, in Pakistan. Il torneo rappresenta un’occasione speciale per un Paese che raramente ospita tennis di livello internazionale; tuttavia, ciò che più sorprende non è tanto la location quanto il livello complessivo degli iscritti.
Il quadro principale del torneo è infatti uno dei più modesti che si siano mai visti in un evento Challenger: il ranking del giocatore entrato con l’ultimo posto disponibile recita n. 2.138 del mondo, una cifra praticamente impensabile per un torneo professionistico di questa categoria. A rendere il quadro ancora più particolare, va sottolineato che non si disputano nemmeno le qualificazioni, poiché non è stato registrato alcun giocatore per il tabellone cadetto.
In totale, solo quattro tennisti presenti nel main draw occupano una posizione nella top-300 mondiale, un dato che conferma il livello estremamente basso del torneo. Il favorito per la vittoria finale risulta essere lo svedese Elias Ymer, che con la sua esperienza e classifica superiore si distingue nettamente dal resto dei partecipanti.
Se da un lato questo può far sorridere gli appassionati per l’anomalia statistica, dall’altro è un segnale positivo per il movimento tennistico pakistano: anche un torneo dal campo partecipanti così modesto rappresenta pur sempre un’opportunità per il pubblico locale di assistere dal vivo a tennis professionistico e per gli stessi giocatori asiatici di accumulare punti e fiducia.
Il Challenger 50 di Islamabad 2025 rimarrà dunque negli annali come uno degli eventi di livello più basso della categoria, ma anche come simbolo della volontà dell’ATP di portare il tennis in nuove regioni, offrendo visibilità e possibilità di crescita a territori spesso dimenticati dal circuito.
Maia 🇵🇹 POR EUR 100 ICL
Temuco 🇨🇱 CHI USD 100 H
Bogotá (Los Lagartos) 🇨🇴 COL USD 75 CL (High altitude)
Playford 🇦🇺 AUS USD 75 H
Athens 🇬🇷 GRE EUR 50 H
Islamabad 🇵🇰 PAK USD 50 H
Manama 2 🇧🇭 BRN USD 50 H
Main Draw (cut off: 294 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 117. Y. Hanfmann
- 126. J. Choinski
- 138. E. Moller
- 153. J. Faria
- 160. S. Napolitano*pr
- 167. H. Rocha
- 171. D. Merida
- 186. L. Neumayer
- 200. G. Loffhagen
- 223. Z. Kolar
- 229. L. Giustino
- 249. F. Ferreira Silva
- 253. G. Blancaneaux
- 264. D. Michalski
- 266. I. Gakhov
- 267. E. Butvilas
- 274. A. Shelbayh
- 280. T. Pereira
- 294. F. Cristian Jianu
Alternates
- 1. A. Andreev (299)*pr
- 2. N. Sanchez Iz (300)
- 3. P. Martin Tif (301)
- 4. F. Agamenone (308)
- 5. M. Damas (333)
- 6. K. Feldbausch (336)
- 7. L. Marmousez (342)
- 8. G. Piraino (348)
- 9. A. Nedic (349)
- 10. G. Elias (351)
- 11. I. Montes-De (363)
- 12. G. Cadenasso (365)
- 13. S. Gulin (367)
- 14. C. Sanchez Jo (368)
- 15. A. Vatutin (379)
- 16. A. Martin (388)
- 17. R. Brancaccio (396)
- 18. M. Alcala Gur (408)
- 19. F. Bondioli (409)
- 20. C. Cretu (410)
- 21. L. Carboni (426)
- 22. J. Forejtek (443)
Main Draw (cut off: 541 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 133. R. Carballes Baena
- 299. A. Andreev*pr
- 301. P. Martin Tiffon
- 308. F. Agamenone
- 333. M. Damas
- 342. L. Marmousez
- 351. G. Elias
- 367. S. Gulin
- 368. C. Sanchez Jover
- 388. A. Martin
- 396. R. Brancaccio
- 408. M. Alcala Gurri
- 410. C. Cretu
- 443. J. Forejtek
- 467. E. Dalla Valle
- 515. M. Mazza
- 520. T. Compagnucci
- 521. P. Araujo
- 540. C. Lopez Montagud
- 541. S. Palosi
Alternates
- 1. A. Oetzbach (592)
- 2. G. Campana Le (597)
- 3. S. Perez Cont (630)
- 4. G. La Vela (658)
- 5. A. Sanchez Qu (668)
- 6. A. Santamarta (688)
- 7. L. Wessels (714)
- 8. J. Sperle (719)
- 9. A. Donski (720)
- 10. A. Gobat (737)
- 11. L. Raquillet (744)
- 12. F. Rocha (753)
- 13. N. Catini (765)
- 14. I. Miletich (775)
- 15. T. Curras Aba (795)
- 16. G. Tabacco (824)
- 17. N. Slavic (839)
- 18. T. Serrano Lu (870)
- 19. F. Pieczonka (894)
- 20. D. Pichler (902)
- 21. I. Parisca Ro (911)
- 22. M. Zhu (912)
- 23. A. Juan Mano (958)
- 24. T. Cacao (1015)
Main Draw (cut off: 339 - Data entry list: 03/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 86. J. Manuel Cerundolo
- 100. T. Agustin Tirante
- 104. C. Garin
- 168. A. Daniel Vallejo
- 174. H. Habib
- 211. J. Lucas Reis Da Silva
- 224. F. Diaz Acosta
- 226. J. Carlos Prado Angelo
- 228. G. Alberto Olivieri
- 259. L. Midon
- 270. F. Agustin Gomez
- 275. M. Soto
- 278. N. Kicker
- 283. P. Boscardin Dias
- 286. A. Andrade
- 291. M. Mmoh
- 297. C. Negritu
- 305. M. Pucinelli De Almeida
- 329. D. Dutra da Silva
- 339. A. Ghibaudo
Alternates
- 1. G. Villanueva (344)
- 2. S. Banerjee (347)
- 3. M. Kestelboim (402)
- 4. D. Milavsky (411)
- 5. J. Manuel La (449)
- 6. J. Carlos Agu (498)
- 7. J. Eduardo Sc (501)
- 8. A. McHugh (530)
- 9. E. Ribeiro (536)
- 10. P. Andre Sara (562)
- 11. A. Ganesan (587)
- 12. S. De La Fuen (620)
- 13. S. Kirchheime (625)
- 14. T. Baadi (670)
- 15. C. Maria Zara (676)
- 16. A. Ayeni (698)
- 17. O. Weightman (755)
- 18. A. Magadan (759)
- 19. R. Dickerson (783)
- 20. W. Leite (844)
- 21. J. Victor Cou (874)
- 22. M. Kuhar (927)
Main Draw (cut off: 844 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 344. G. Villanueva
- 347. S. Banerjee
- 402. M. Kestelboim
- 411. D. Milavsky
- 449. J. Manuel La Serna
- 501. J. Eduardo Schiessl
- 536. E. Ribeiro
- 587. A. Ganesan
- 609. L. Maxted
- 620. S. De La Fuente
- 625. S. Kirchheimer
- 670. T. Baadi
- 676. C. Maria Zarate
- 698. A. Ayeni
- 721. T. Hilderbrand
- 742. B. Vilicich
- 755. O. Weightman
- 791. D. Antonio Nunez
- 796. N. Schachter
- 844. W. Leite
Alternates
- 1. B. Torrealba (873)
- 2. J. Victor Cou (874)
- 3. M. Kuhar (927)
- 4. N. Villalon (942)
- 5. J. Ingildsen (963)
- 6. B. Thomas Geo (975)
- 7. N. Bruna (1028)
- 8. E. Monferrer (1052)
- 9. N. Rodrigues (1155)
- 10. P. Kumar (1193)
- 11. J. Cundom (1241)
- 12. E. Camargo Li (1243)
- 13. I. Antonio Be (1283)
- 14. D. Van Orderl (1297)
- 15. P. Alvarado (1485)
- 16. T. Meneo (1489)
- 17. I. Carou (1551)
- 18. G. Schenekenb (1551)
- 19. M. Clark (1572)
- 20. A. Finkelstei (1589)
- 21. A. Farag Cao (1602)
- 22. M. Cossu (1668)
- 23. T. Sonne (1783)
- 24. F. De Dios (1794)
- 25. B. Arias (1809)
- 26. M. Alejandro (1982)
Main Draw (cut off: 471 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 164. J. Pablo Ficovich
- 202. R. Pacheco Mendez
- 208. N. Mejia
- 225. D. Popko
- 240. S. Rodriguez Taverna
- 265. M. Dellien
- 285. G. Johns
- 330. J. Pablo Varillas
- 341. G. Heide
- 354. H. Casanova
- 369. G. Ivan Justo
- 381. J. Bautista Torres
- 403. F. Mena
- 415. A. Hernandez
- 418. P. Sakamoto
- 419. D. Jorda Sanchis
- 430. L. Joaquin Rodriguez
- 446. M. Alves
- 450. L. Emanuel Ambrogi
- 451. D. Martin
- 471. S. Kozlov
Alternates
- 1. J. Carlos Agu (498)
- 2. T. McCormick (499)
- 3. M. Mckennon (548)
- 4. A. Martinez (553)
- 5. S. Gima (557)
- 6. P. Andre Sara (562)
- 7. C. Kingsley (569)
- 8. M. Tobon (571)
- 9. A. Ganesan (587)
- 10. G. Campana Le (597)
- 11. K. Poling (614)
- 12. J. Alexander (628)
- 13. E. Ejupovic (634)
- 14. J. Sebastian (655)*pr
- 15. P. Bertran (708)
- 16. I. Monzon (726)
- 17. A. Magadan (759)
- 18. S. Alejandro (770)
- 19. R. Dickerson (783)
- 20. J. Sebastian (897)
- 21. S. Heredia (910)
- 22. A. Huertas De (930)
Main Draw (cut off: 861 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 548. M. Mckennon
- 553. A. Martinez
- 557. S. Gima
- 562. P. Andre Saraiva Dos Santos
- 571. M. Tobon
- 614. K. Poling
- 628. J. Alexander Rodriguez
- 634. E. Ejupovic
- 638. V. Aboian
- 655. J. Sebastian Gomez*pr
- 681. G. Ribeiro De Almeida
- 708. P. Bertran
- 717. R. Fishback
- 726. I. Monzon
- 759. A. Magadan
- 770. S. Alejandro Linde Palacios
- 783. R. Dickerson
- 840. V. Lilov
- 856. L. Ratti
- 861. T. Cigarran
Alternates
- 1. J. Sebastian (897)
- 2. A. Huertas De (930)
- 3. B. Thomas Geo (975)
- 4. J. Flores (1020)
- 5. E. Monferrer (1052)
- 6. M. Covato (1055)
- 7. J. Sebastian (1061)
- 8. V. Basel (1108)
- 9. B. Perez (1109)
- 10. F. Ribero (1110)
- 11. B. Fernandez (1139)
- 12. N. Rodrigues (1155)
- 13. L. Krall (1240)
- 14. D. Salazar (1252)
- 15. D. Van Orderl (1297)
- 16. M. Castañeda (1298)
- 17. J. Jose Bianc (1306)
- 18. N. Buitrago (1368)
- 19. F. Rengifo (1393)
- 20. P. Alvarado (1485)
- 21. T. Meneo (1489)
- 22. I. Carou (1551)
- 23. G. Schenekenb (1551)
- 24. M. Clark (1572)
- 25. A. Finkelstei (1589)
Main Draw (cut off: 424 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 107. C. O
- 113. J. Duckworth
- 127. R. Hijikata
- 185. B. Tomic
- 188. J. Kubler
- 195. J. McCabe
- 198. A. Bolt
- 242. D. Sweeny
- 246. R. Noguchi
- 251. L. Tu
- 255. Y. Shimizu
- 295. B. Ellis*pr
- 303. P. Sekulic*pr
- 310. O. Jasika
- 313. R. Tokuda
- 317. M. Bouzige
- 320. M. Gengel
- 327. C. Langmo
- 385. A. Shah
- 424. Y. Takahashi
Alternates
- 1. M. Dellavedov (431)
- 2. H. Moriya (432)
- 3. M. Polmans (433)
- 4. H. Shiraishi (437)
- 5. B. Ellis (447)
- 6. K. Singh (456)
- 7. F. Peliwo (463)
- 8. P. Sekulic (465)
- 9. K. Isomura (479)
- 10. T. Kumasaka (488)
- 11. J. Delaney (506)
- 12. T. Wu (511)
- 13. B. Bicknell (524)
- 14. R. Matsuda (545)
- 15. M. Imamura (570)
- 16. A. Rai (605)
- 17. P. Marinkov (606)
- 18. Y. Kikuchi (607)
- 19. M. Rottgering (649)
- 20. Y. Kawahashi (743)
- 21. L. Vithoontie (787)
- 22. J. Charlton (794)
Main Draw (cut off: 751 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 431. M. Dellavedova
- 432. H. Moriya
- 433. M. Polmans
- 437. H. Shiraishi
- 463. F. Peliwo
- 479. K. Isomura
- 488. T. Kumasaka
- 506. J. Delaney
- 511. T. Wu
- 524. B. Bicknell
- 545. R. Matsuda
- 570. M. Imamura
- 605. A. Rai
- 606. P. Marinkov
- 613. H. Matsuoka
- 641. N. Nakagawa
- 743. Y. Kawahashi
- 751. T. Sach
Alternates
- 1. L. Vithoontie (787)
- 2. J. Charlton (794)
- 3. C. Hewitt (812)
- 4. T. Yamanaka (818)
- 5. S. Hazawa (823)
- 6. A. Klintcharo (825)
- 7. E. Hudd (831)
- 8. T. Ichikawa (842)
- 9. J. Delaney (889)
- 10. M. Zhu (912)
- 11. C. Emil Overb (917)
- 12. M. Hulme (932)
- 13. I. Becroft (949)
- 14. H. Jones (957)
- 15. F. Bass (976)
- 16. T. Masabayash (1032)
- 17. E. Aguiard (1043)
- 18. E. Cook (1249)
- 19. Y. Inui (1255)
- 20. N. Tajima (1310)
- 21. A. Heinonen (1349)
- 22. K. Pearson (1353)
Main Draw (cut off: 423 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 193. J. Engel
- 197. A. Fery
- 230. S. Travaglia
- 292. E. Coulibaly
- 295. F. Andaloro
- 326. G. Hussey
- 332. S. Kopp
- 346. H. Stewart
- 352. M. Geerts
- 357. D. Dedura
- 358. L. Potenza
- 359. P. Henning
- 364. H. Wendelken
- 376. O. Prihodko
- 389. F. Arnaboldi
- 417. B. Zapata Miralles
- 421. M. Ribecai
- 423. R. Molleker
Alternates
- 1. O. Wallin (434)
- 2. A. Thanos (435)
- 3. C. Alberto Ca (448)
- 4. J. Story (455)
- 5. N. Vylegzhani (459)
- 6. E. Dalla Vall (467)
- 7. R. Nijboer (505)
- 8. A. Ritschard (522)
- 9. F. Zakaria (531)
- 10. P. Fajta (547)
- 11. R. Catry (559)
- 12. M. Kasnikowsk (563)
- 13. S. Callejon H (566)
- 14. K. Miyoshi (598)
- 15. A. Barroso Ca (603)
- 16. L. Castagnola (623)
- 17. P. Basile (660)
- 18. A. Braynin (677)
- 19. L. Sciahbasi (680)
- 20. Y. Milev (713)
- 21. L. Wessels (714)
- 22. J. Simundza (727)
- 23. I. Miletich (775)
- 24. D. Sakellarid (778)
Main Draw (cut off: 727 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 426. L. Carboni
- 434. O. Wallin
- 455. J. Story
- 459. N. Vylegzhanin
- 531. F. Zakaria
- 547. P. Fajta
- 563. M. Kasnikowski
- 566. S. Callejon Hernando
- 603. A. Barroso Campos
- 635. M. Hurrion
- 637. J. Vasami
- 644. K. Van Wyk
- 656. J. Echeverria
- 660. P. Basile
- 677. A. Braynin
- 692. A. Knaff
- 695. J. Kumstat
- 700. G. Kravchenko
- 727. J. Simundza
Alternates
- 1. A. Gobat (737)
- 2. L. Raquillet (744)
- 3. O. Jose Gutie (776)
- 4. D. Sakellarid (778)
- 5. L. Staeheli (809)
- 6. G. Tabacco (824)
- 7. F. Tabacco (832)
- 8. N. Slavic (839)
- 9. E. Wallart (880)
- 10. M. Zhu (912)
- 11. P. Tsitsipas (928)
- 12. L. Angelini (1056)
- 13. O. Okonkwo (1064)
- 14. R. Hohmann (1072)
- 15. N. Parizzia (1092)
- 16. C. Robertson (1134)
- 17. M. Whitehouse (1153)
- 18. D. Azoidis (1156)
- 19. I. Kountourak (1203)
- 20. Y. Inui (1255)
- 21. V. Tadic (1278)
- 22. R. Michalik (1298)
- 23. O. Vasser (1371)
- 24. M. Alexandru (1491)
- 25. A. Farag Cao (1602)
Main Draw (cut off: 1095 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 189. E. Ymer
- 203. J. Clarke
- 256. D. Glinka
- 288. S. Purtseladze
- 323. D. Yevseyev
- 457. V. Orlov
- 470. M. Alkaya
- 489. D. Palan
- 504. V. Ursu
- 516. L. Borg
- 580. J. Nikles
- 674. T. Duran
- 740. K. Bigun
- 857. M. Cerny
- 864. N. Bilozertsev
- 865. T. Derepasko
- 878. D. Nicolae Cazacu
- 891. G. Luca Tanner
- 934. L. Bocchi
- 973. G. Ramskogler
- 1095. M. Scaglia
Alternates
- 1. P. Brown (1171)
- 2. Z. Tkemaladze (1210)
- 3. A. Horoz (1304)
- 4. Y. Shyla (1406)
- 5. Z. Stephens (1776)
- 6. S. Agostini (2131)
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
Alternates
Main Draw (cut off: 510 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 191. K. Coppejans
- 271. I. Simakin
- 279. M. Sharipov
- 293. P. Bar Biryukov
- 309. M. Erhard
- 319. P. Brunclik
- 322. D. Ajdukovic
- 355. M. Mrva
- 362. M. Jones
- 380. J. Sels
- 397. A. Binda
- 440. D. Blanch
- 445. R. Albot
- 460. S. Fomin
- 464. P. Vives Marcos
- 478. H. Naw*pr
- 487. E. Agafonov
- 496. I. Xilas
- 509. M. Basic
- 510. O. Pieczkowski
Alternates
- 1. T. Samuel (512)
- 2. E. Vasa (519)
- 3. A. Ritschard (522)
- 4. F. Zakaria (531)
- 5. A. Bakshi (538)
- 6. R. Catry (559)
- 7. S. Callejon H (566)
- 8. Y. Dzhavakian (578)
- 9. T. Berkieta (582)
- 10. N. Ehrenschne (584)
- 11. D. Kellovsky (595)
- 12. A. Barroso Ca (603)
- 13. I. Marrero Cu (621)
- 14. L. Castagnola (623)
- 15. P. Basile (660)
- 16. A. Ouakaa (663)
- 17. A. Braynin (677)
- 18. S. Pankin (690)
- 19. M. Summers (691)
- 20. A. Knaff (692)
- 21. J. Simundza (727)
- 22. M. Bassem Sob (739)
Main Draw (cut off: 871 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0)
- 519. E. Vasa
- 522. A. Ritschard
- 538. A. Bakshi
- 543. I. Marcondes
- 578. Y. Dzhavakian
- 584. N. Ehrenschneider
- 595. D. Kellovsky
- 621. I. Marrero Curbelo
- 663. A. Ouakaa
- 690. S. Pankin
- 691. M. Summers
- 739. M. Bassem Sobhy
- 763. C. Sinclair
- 786. B. Jones
- 788. E. Karlovskiy
- 806. S. Hamza Reguig
- 810. P. Brady
- 836. O. Bonding
- 846. N. Schell
- 871. M. Bobichon
Alternates
- 1. M. Zhu (912)
- 2. I. Nedelko (971)
- 3. M. Homberg (974)
- 4. M. Whitehouse (1153)
- 5. D. Azoidis (1156)
- 6. Y. Inui (1255)
- 7. B. O (1303)
- 8. A. Kalyanpur (1352)
- 9. O. Vasser (1371)
- 10. M. Alexandru (1491)
- 11. E. Julian Wer (1535)
- 12. A. Vishal Bal (1551)
- 13. J. Hrazdil (1589)
- 14. A. Farag Cao (1602)
- 15. C. Maguire (1982)
- 16. S. Betov (2098)
- 17. S. Agostini (2131)
- 18. V. Melnic (2147)
Sarà contento Mauro, così i tennisti pakistani avranno le loro opportunità e anche il Pakistan tra 2/3 anni avrà due tennisti in top10…
@ Brufen (#4526840)
Avevo citato delle nazioni a caso per dire che anche se organizzi in Pakistan, senza che ci sono giocatori e strutture adeguati, il tennis non lo promuovi con un challenger una volta all’anno.
La frase dell’articolo mi sembra solo una velina promozionale.
La realtà dei fatti è che anche in Pakistan andranno a prendersi i punti dei giocatori europei.
Nessun nepalese con punti ATP, mentre ci sono in classifica due iraniani: Ali Yazdani (n.708) e Kasra Rahmani (n.876).
Dov’è Becuzzi quando serve???
😀
6 bye (nessun giocatore qualificato) e quasi sicuramente altri 2 bye dovuti agli SE inutilizzati.
Altri 3 bye dovuti a WC eventualmente non utilizzate.
In Bulgaria ad agosto ci sono due challenger consecutivi a Sofia.
Quest’anno si doveva disputare il challenger di Ottignies-Louvain-la-Neuve in Belgio ma è stato cancellato.
elleniche
In compenso i ben noti hanno fatto si che la Grecia sia diventata una nazione top e si cominciano a vedere tante bandierine ellenicje nelle classifiche…
In compenso il ben noto è riuscito a trovare il modo di falsare le classifiche fino all’ultima settimana di novembre…
Ovviamente ha congelato le entrate per i tornei di tutto il mese di gennaio,concedendo l’ennesimo vantaggio ad alcuni ben noti.
Indiani in Pakistan ne vedrai pochi… Nepalesi e Iraniani con classifica ATP mi sa che non ce n’è, quindi non potrai trovarne nell’entry list preliminare. Alla fine lo riempiranno con WC e alternate senza ranking. Il livello in alto tutto sommato non è malissimo… e c’è pure Borg!
Islamabad è un challenger senza senso. Vedo iscritti solo europei. Non c’è neanche un indiano, un indonesiano, un nepalese, un iraniano, niente. Solo europei. C’è un americano n. 1100 che dubito si faccia un viaggio del genere a meno che non sia lì per lavoro o per motivi personali.
In Pakistan conto 21 giocatori in lista per un tabellone da 32 giocatori… Anche con le 3 WC più 2 SE ci saranno un sacco di bye
Forza napolitano.
dando uno sguardo ai principali movimenti tennistici storici, e soprattutto a quelli con top player.. stupisce che manchino challenger in paesi come Norvegia, Danimarca, Svezia, Bulgaria, Belgio, Sudafrica…