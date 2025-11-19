Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Challenger Islamabad 2025: livello bassissimo, entra in tabellone il n. 2.138 del mondo e non ci saranno le quali

La settimana conclusiva della stagione del ATP Challenger Tour 2025 presenta diversi eventi sparsi nel calendario, ma nessuno desta tanta curiosità quanto il Challenger 50 di Islamabad, in Pakistan. Il torneo rappresenta un’occasione speciale per un Paese che raramente ospita tennis di livello internazionale; tuttavia, ciò che più sorprende non è tanto la location quanto il livello complessivo degli iscritti.

Il quadro principale del torneo è infatti uno dei più modesti che si siano mai visti in un evento Challenger: il ranking del giocatore entrato con l’ultimo posto disponibile recita n. 2.138 del mondo, una cifra praticamente impensabile per un torneo professionistico di questa categoria. A rendere il quadro ancora più particolare, va sottolineato che non si disputano nemmeno le qualificazioni, poiché non è stato registrato alcun giocatore per il tabellone cadetto.

In totale, solo quattro tennisti presenti nel main draw occupano una posizione nella top-300 mondiale, un dato che conferma il livello estremamente basso del torneo. Il favorito per la vittoria finale risulta essere lo svedese Elias Ymer, che con la sua esperienza e classifica superiore si distingue nettamente dal resto dei partecipanti.

Se da un lato questo può far sorridere gli appassionati per l’anomalia statistica, dall’altro è un segnale positivo per il movimento tennistico pakistano: anche un torneo dal campo partecipanti così modesto rappresenta pur sempre un’opportunità per il pubblico locale di assistere dal vivo a tennis professionistico e per gli stessi giocatori asiatici di accumulare punti e fiducia.

Il Challenger 50 di Islamabad 2025 rimarrà dunque negli annali come uno degli eventi di livello più basso della categoria, ma anche come simbolo della volontà dell’ATP di portare il tennis in nuove regioni, offrendo visibilità e possibilità di crescita a territori spesso dimenticati dal circuito.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Maia (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:15 Main Draw (cut off: 294 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 117. Y. Hanfmann

Y. Hanfmann 126. J. Choinski

J. Choinski 138. E. Moller

E. Moller 153. J. Faria

J. Faria 160. S. Napolitano*pr

S. Napolitano*pr 167. H. Rocha

H. Rocha 171. D. Merida

D. Merida 186. L. Neumayer

L. Neumayer 200. G. Loffhagen

G. Loffhagen 223. Z. Kolar

Z. Kolar 229. L. Giustino

L. Giustino 249. F. Ferreira Silva

F. Ferreira Silva 253. G. Blancaneaux

G. Blancaneaux 264. D. Michalski

D. Michalski 266. I. Gakhov

I. Gakhov 267. E. Butvilas

E. Butvilas 274. A. Shelbayh

A. Shelbayh 280. T. Pereira

T. Pereira 294. F. Cristian Jianu

F. Cristian Jianu

Alternates 1. A. Andreev (299)*pr

A. Andreev (299)*pr 2. N. Sanchez Iz (300)

N. Sanchez Iz (300) 3. P. Martin Tif (301)

P. Martin Tif (301) 4. F. Agamenone (308)

F. Agamenone (308) 5. M. Damas (333)

M. Damas (333) 6. K. Feldbausch (336)

K. Feldbausch (336) 7. L. Marmousez (342)

L. Marmousez (342) 8. G. Piraino (348)

G. Piraino (348) 9. A. Nedic (349)

A. Nedic (349) 10. G. Elias (351)

G. Elias (351) 11. I. Montes-De (363)

I. Montes-De (363) 12. G. Cadenasso (365)

G. Cadenasso (365) 13. S. Gulin (367)

S. Gulin (367) 14. C. Sanchez Jo (368)

C. Sanchez Jo (368) 15. A. Vatutin (379)

A. Vatutin (379) 16. A. Martin (388)

A. Martin (388) 17. R. Brancaccio (396)

R. Brancaccio (396) 18. M. Alcala Gur (408)

M. Alcala Gur (408) 19. F. Bondioli (409)

F. Bondioli (409) 20. C. Cretu (410)

C. Cretu (410) 21. L. Carboni (426)

L. Carboni (426) 22. J. Forejtek (443)

J. Forejtek (443)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Maia (Q) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:16 Main Draw (cut off: 541 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 133. R. Carballes Baena

R. Carballes Baena 299. A. Andreev*pr

A. Andreev*pr 301. P. Martin Tiffon

P. Martin Tiffon 308. F. Agamenone

F. Agamenone 333. M. Damas

M. Damas 342. L. Marmousez

L. Marmousez 351. G. Elias

G. Elias 367. S. Gulin

S. Gulin 368. C. Sanchez Jover

C. Sanchez Jover 388. A. Martin

A. Martin 396. R. Brancaccio

R. Brancaccio 408. M. Alcala Gurri

M. Alcala Gurri 410. C. Cretu

C. Cretu 443. J. Forejtek

J. Forejtek 467. E. Dalla Valle

E. Dalla Valle 515. M. Mazza

M. Mazza 520. T. Compagnucci

T. Compagnucci 521. P. Araujo

P. Araujo 540. C. Lopez Montagud

C. Lopez Montagud 541. S. Palosi

S. Palosi Alternates 1. A. Oetzbach (592)

A. Oetzbach (592) 2. G. Campana Le (597)

G. Campana Le (597) 3. S. Perez Cont (630)

S. Perez Cont (630) 4. G. La Vela (658)

G. La Vela (658) 5. A. Sanchez Qu (668)

A. Sanchez Qu (668) 6. A. Santamarta (688)

A. Santamarta (688) 7. L. Wessels (714)

L. Wessels (714) 8. J. Sperle (719)

J. Sperle (719) 9. A. Donski (720)

A. Donski (720) 10. A. Gobat (737)

A. Gobat (737) 11. L. Raquillet (744)

L. Raquillet (744) 12. F. Rocha (753)

F. Rocha (753) 13. N. Catini (765)

N. Catini (765) 14. I. Miletich (775)

I. Miletich (775) 15. T. Curras Aba (795)

T. Curras Aba (795) 16. G. Tabacco (824)

G. Tabacco (824) 17. N. Slavic (839)

N. Slavic (839) 18. T. Serrano Lu (870)

T. Serrano Lu (870) 19. F. Pieczonka (894)

F. Pieczonka (894) 20. D. Pichler (902)

D. Pichler (902) 21. I. Parisca Ro (911)

I. Parisca Ro (911) 22. M. Zhu (912)

M. Zhu (912) 23. A. Juan Mano (958)

A. Juan Mano (958) 24. T. Cacao (1015)

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Temuco (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:16 Main Draw (cut off: 339 - Data entry list: 03/11/25 - Special Exempts: 0/0) 86. J. Manuel Cerundolo

J. Manuel Cerundolo 100. T. Agustin Tirante

T. Agustin Tirante 104. C. Garin

C. Garin 168. A. Daniel Vallejo

A. Daniel Vallejo 174. H. Habib

H. Habib 211. J. Lucas Reis Da Silva

J. Lucas Reis Da Silva 224. F. Diaz Acosta

F. Diaz Acosta 226. J. Carlos Prado Angelo

J. Carlos Prado Angelo 228. G. Alberto Olivieri

G. Alberto Olivieri 259. L. Midon

L. Midon 270. F. Agustin Gomez

F. Agustin Gomez 275. M. Soto

M. Soto 278. N. Kicker

N. Kicker 283. P. Boscardin Dias

P. Boscardin Dias 286. A. Andrade

A. Andrade 291. M. Mmoh

M. Mmoh 297. C. Negritu

C. Negritu 305. M. Pucinelli De Almeida

M. Pucinelli De Almeida 329. D. Dutra da Silva

D. Dutra da Silva 339. A. Ghibaudo

A. Ghibaudo Alternates 1. G. Villanueva (344)

G. Villanueva (344) 2. S. Banerjee (347)

S. Banerjee (347) 3. M. Kestelboim (402)

M. Kestelboim (402) 4. D. Milavsky (411)

D. Milavsky (411) 5. J. Manuel La (449)

J. Manuel La (449) 6. J. Carlos Agu (498)

J. Carlos Agu (498) 7. J. Eduardo Sc (501)

J. Eduardo Sc (501) 8. A. McHugh (530)

A. McHugh (530) 9. E. Ribeiro (536)

E. Ribeiro (536) 10. P. Andre Sara (562)

P. Andre Sara (562) 11. A. Ganesan (587)

A. Ganesan (587) 12. S. De La Fuen (620)

S. De La Fuen (620) 13. S. Kirchheime (625)

S. Kirchheime (625) 14. T. Baadi (670)

T. Baadi (670) 15. C. Maria Zara (676)

C. Maria Zara (676) 16. A. Ayeni (698)

A. Ayeni (698) 17. O. Weightman (755)

O. Weightman (755) 18. A. Magadan (759)

A. Magadan (759) 19. R. Dickerson (783)

R. Dickerson (783) 20. W. Leite (844)

W. Leite (844) 21. J. Victor Cou (874)

J. Victor Cou (874) 22. M. Kuhar (927)

M. Kuhar (927)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Temuco (Q) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:17 Main Draw (cut off: 844 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 344. G. Villanueva

G. Villanueva 347. S. Banerjee

S. Banerjee 402. M. Kestelboim

M. Kestelboim 411. D. Milavsky

D. Milavsky 449. J. Manuel La Serna

J. Manuel La Serna 501. J. Eduardo Schiessl

J. Eduardo Schiessl 536. E. Ribeiro

E. Ribeiro 587. A. Ganesan

A. Ganesan 609. L. Maxted

L. Maxted 620. S. De La Fuente

S. De La Fuente 625. S. Kirchheimer

S. Kirchheimer 670. T. Baadi

T. Baadi 676. C. Maria Zarate

C. Maria Zarate 698. A. Ayeni

A. Ayeni 721. T. Hilderbrand

T. Hilderbrand 742. B. Vilicich

B. Vilicich 755. O. Weightman

O. Weightman 791. D. Antonio Nunez

D. Antonio Nunez 796. N. Schachter

N. Schachter 844. W. Leite

W. Leite Alternates 1. B. Torrealba (873)

B. Torrealba (873) 2. J. Victor Cou (874)

J. Victor Cou (874) 3. M. Kuhar (927)

M. Kuhar (927) 4. N. Villalon (942)

N. Villalon (942) 5. J. Ingildsen (963)

J. Ingildsen (963) 6. B. Thomas Geo (975)

B. Thomas Geo (975) 7. N. Bruna (1028)

N. Bruna (1028) 8. E. Monferrer (1052)

E. Monferrer (1052) 9. N. Rodrigues (1155)

N. Rodrigues (1155) 10. P. Kumar (1193)

P. Kumar (1193) 11. J. Cundom (1241)

J. Cundom (1241) 12. E. Camargo Li (1243)

E. Camargo Li (1243) 13. I. Antonio Be (1283)

I. Antonio Be (1283) 14. D. Van Orderl (1297)

D. Van Orderl (1297) 15. P. Alvarado (1485)

P. Alvarado (1485) 16. T. Meneo (1489)

T. Meneo (1489) 17. I. Carou (1551)

I. Carou (1551) 18. G. Schenekenb (1551)

G. Schenekenb (1551) 19. M. Clark (1572)

M. Clark (1572) 20. A. Finkelstei (1589)

A. Finkelstei (1589) 21. A. Farag Cao (1602)

A. Farag Cao (1602) 22. M. Cossu (1668)

M. Cossu (1668) 23. T. Sonne (1783)

T. Sonne (1783) 24. F. De Dios (1794)

F. De Dios (1794) 25. B. Arias (1809)

B. Arias (1809) 26. M. Alejandro (1982)

M. Alejandro (1982)

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Bogotà (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:17 Main Draw (cut off: 471 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 164. J. Pablo Ficovich

J. Pablo Ficovich 202. R. Pacheco Mendez

R. Pacheco Mendez 208. N. Mejia

N. Mejia 225. D. Popko

D. Popko 240. S. Rodriguez Taverna

S. Rodriguez Taverna 265. M. Dellien

M. Dellien 285. G. Johns

G. Johns 330. J. Pablo Varillas

J. Pablo Varillas 341. G. Heide

G. Heide 354. H. Casanova

H. Casanova 369. G. Ivan Justo

G. Ivan Justo 381. J. Bautista Torres

J. Bautista Torres 403. F. Mena

F. Mena 415. A. Hernandez

A. Hernandez 418. P. Sakamoto

P. Sakamoto 419. D. Jorda Sanchis

D. Jorda Sanchis 430. L. Joaquin Rodriguez

L. Joaquin Rodriguez 446. M. Alves

M. Alves 450. L. Emanuel Ambrogi

L. Emanuel Ambrogi 451. D. Martin

D. Martin 471. S. Kozlov Alternates 1. J. Carlos Agu (498)

J. Carlos Agu (498) 2. T. McCormick (499)

T. McCormick (499) 3. M. Mckennon (548)

M. Mckennon (548) 4. A. Martinez (553)

A. Martinez (553) 5. S. Gima (557)

S. Gima (557) 6. P. Andre Sara (562)

P. Andre Sara (562) 7. C. Kingsley (569)

C. Kingsley (569) 8. M. Tobon (571)

M. Tobon (571) 9. A. Ganesan (587)

A. Ganesan (587) 10. G. Campana Le (597)

G. Campana Le (597) 11. K. Poling (614)

K. Poling (614) 12. J. Alexander (628)

J. Alexander (628) 13. E. Ejupovic (634)

E. Ejupovic (634) 14. J. Sebastian (655)*pr

J. Sebastian (655)*pr 15. P. Bertran (708)

P. Bertran (708) 16. I. Monzon (726)

I. Monzon (726) 17. A. Magadan (759)

A. Magadan (759) 18. S. Alejandro (770)

S. Alejandro (770) 19. R. Dickerson (783)

R. Dickerson (783) 20. J. Sebastian (897)

J. Sebastian (897) 21. S. Heredia (910)

S. Heredia (910) 22. A. Huertas De (930)

A. Huertas De (930)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Bogotà (Q) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:17 Main Draw (cut off: 861 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 548. M. Mckennon

M. Mckennon 553. A. Martinez

A. Martinez 557. S. Gima

S. Gima 562. P. Andre Saraiva Dos Santos

P. Andre Saraiva Dos Santos 571. M. Tobon

M. Tobon 614. K. Poling

K. Poling 628. J. Alexander Rodriguez

J. Alexander Rodriguez 634. E. Ejupovic

E. Ejupovic 638. V. Aboian

V. Aboian 655. J. Sebastian Gomez*pr

J. Sebastian Gomez*pr 681. G. Ribeiro De Almeida

G. Ribeiro De Almeida 708. P. Bertran

P. Bertran 717. R. Fishback

R. Fishback 726. I. Monzon

I. Monzon 759. A. Magadan

A. Magadan 770. S. Alejandro Linde Palacios

S. Alejandro Linde Palacios 783. R. Dickerson

R. Dickerson 840. V. Lilov

V. Lilov 856. L. Ratti

L. Ratti 861. T. Cigarran

T. Cigarran Alternates 1. J. Sebastian (897)

J. Sebastian (897) 2. A. Huertas De (930)

A. Huertas De (930) 3. B. Thomas Geo (975)

B. Thomas Geo (975) 4. J. Flores (1020)

J. Flores (1020) 5. E. Monferrer (1052)

E. Monferrer (1052) 6. M. Covato (1055)

M. Covato (1055) 7. J. Sebastian (1061)

J. Sebastian (1061) 8. V. Basel (1108)

V. Basel (1108) 9. B. Perez (1109)

B. Perez (1109) 10. F. Ribero (1110)

F. Ribero (1110) 11. B. Fernandez (1139)

B. Fernandez (1139) 12. N. Rodrigues (1155)

N. Rodrigues (1155) 13. L. Krall (1240)

L. Krall (1240) 14. D. Salazar (1252)

D. Salazar (1252) 15. D. Van Orderl (1297)

D. Van Orderl (1297) 16. M. Castañeda (1298)

M. Castañeda (1298) 17. J. Jose Bianc (1306)

J. Jose Bianc (1306) 18. N. Buitrago (1368)

N. Buitrago (1368) 19. F. Rengifo (1393)

F. Rengifo (1393) 20. P. Alvarado (1485)

P. Alvarado (1485) 21. T. Meneo (1489)

T. Meneo (1489) 22. I. Carou (1551)

I. Carou (1551) 23. G. Schenekenb (1551)

G. Schenekenb (1551) 24. M. Clark (1572)

M. Clark (1572) 25. A. Finkelstei (1589)

A. Finkelstei (1589)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Playford (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:18 Main Draw (cut off: 424 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 107. C. O

C. O 113. J. Duckworth

J. Duckworth 127. R. Hijikata

R. Hijikata 185. B. Tomic

B. Tomic 188. J. Kubler

J. Kubler 195. J. McCabe

J. McCabe 198. A. Bolt

A. Bolt 242. D. Sweeny

D. Sweeny 246. R. Noguchi

R. Noguchi 251. L. Tu

L. Tu 255. Y. Shimizu

Y. Shimizu 295. B. Ellis*pr

B. Ellis*pr 303. P. Sekulic*pr

P. Sekulic*pr 310. O. Jasika

O. Jasika 313. R. Tokuda

R. Tokuda 317. M. Bouzige

M. Bouzige 320. M. Gengel

M. Gengel 327. C. Langmo

C. Langmo 385. A. Shah

A. Shah 424. Y. Takahashi

Y. Takahashi Alternates 1. M. Dellavedov (431)

M. Dellavedov (431) 2. H. Moriya (432)

H. Moriya (432) 3. M. Polmans (433)

M. Polmans (433) 4. H. Shiraishi (437)

H. Shiraishi (437) 5. B. Ellis (447)

B. Ellis (447) 6. K. Singh (456)

K. Singh (456) 7. F. Peliwo (463)

F. Peliwo (463) 8. P. Sekulic (465)

P. Sekulic (465) 9. K. Isomura (479)

K. Isomura (479) 10. T. Kumasaka (488)

T. Kumasaka (488) 11. J. Delaney (506)

J. Delaney (506) 12. T. Wu (511)

T. Wu (511) 13. B. Bicknell (524)

B. Bicknell (524) 14. R. Matsuda (545)

R. Matsuda (545) 15. M. Imamura (570)

M. Imamura (570) 16. A. Rai (605)

A. Rai (605) 17. P. Marinkov (606)

P. Marinkov (606) 18. Y. Kikuchi (607)

Y. Kikuchi (607) 19. M. Rottgering (649)

M. Rottgering (649) 20. Y. Kawahashi (743)

Y. Kawahashi (743) 21. L. Vithoontie (787)

L. Vithoontie (787) 22. J. Charlton (794)

J. Charlton (794)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Playford (Q) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:18 Main Draw (cut off: 751 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 431. M. Dellavedova

M. Dellavedova 432. H. Moriya

H. Moriya 433. M. Polmans

M. Polmans 437. H. Shiraishi

H. Shiraishi 463. F. Peliwo

F. Peliwo 479. K. Isomura

K. Isomura 488. T. Kumasaka

T. Kumasaka 506. J. Delaney

J. Delaney 511. T. Wu

T. Wu 524. B. Bicknell

B. Bicknell 545. R. Matsuda

R. Matsuda 570. M. Imamura

M. Imamura 605. A. Rai

A. Rai 606. P. Marinkov

P. Marinkov 613. H. Matsuoka

H. Matsuoka 641. N. Nakagawa

N. Nakagawa 743. Y. Kawahashi

Y. Kawahashi 751. T. Sach Alternates 1. L. Vithoontie (787)

L. Vithoontie (787) 2. J. Charlton (794)

J. Charlton (794) 3. C. Hewitt (812)

C. Hewitt (812) 4. T. Yamanaka (818)

T. Yamanaka (818) 5. S. Hazawa (823)

S. Hazawa (823) 6. A. Klintcharo (825)

A. Klintcharo (825) 7. E. Hudd (831)

E. Hudd (831) 8. T. Ichikawa (842)

T. Ichikawa (842) 9. J. Delaney (889)

J. Delaney (889) 10. M. Zhu (912)

M. Zhu (912) 11. C. Emil Overb (917)

C. Emil Overb (917) 12. M. Hulme (932)

M. Hulme (932) 13. I. Becroft (949)

I. Becroft (949) 14. H. Jones (957)

H. Jones (957) 15. F. Bass (976)

F. Bass (976) 16. T. Masabayash (1032)

T. Masabayash (1032) 17. E. Aguiard (1043)

E. Aguiard (1043) 18. E. Cook (1249)

E. Cook (1249) 19. Y. Inui (1255)

Y. Inui (1255) 20. N. Tajima (1310)

N. Tajima (1310) 21. A. Heinonen (1349)

A. Heinonen (1349) 22. K. Pearson (1353)

K. Pearson (1353)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Atene (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:15 Main Draw (cut off: 423 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 193. J. Engel

J. Engel 197. A. Fery

A. Fery 230. S. Travaglia

S. Travaglia 292. E. Coulibaly

E. Coulibaly 295. F. Andaloro

F. Andaloro 326. G. Hussey

G. Hussey 332. S. Kopp

S. Kopp 346. H. Stewart

H. Stewart 352. M. Geerts

M. Geerts 357. D. Dedura

D. Dedura 358. L. Potenza

L. Potenza 359. P. Henning

P. Henning 364. H. Wendelken

H. Wendelken 376. O. Prihodko

O. Prihodko 389. F. Arnaboldi

F. Arnaboldi 417. B. Zapata Miralles

B. Zapata Miralles 421. M. Ribecai

M. Ribecai 423. R. Molleker Alternates 1. O. Wallin (434)

O. Wallin (434) 2. A. Thanos (435)

A. Thanos (435) 3. C. Alberto Ca (448)

C. Alberto Ca (448) 4. J. Story (455)

J. Story (455) 5. N. Vylegzhani (459)

N. Vylegzhani (459) 6. E. Dalla Vall (467)

E. Dalla Vall (467) 7. R. Nijboer (505)

R. Nijboer (505) 8. A. Ritschard (522)

A. Ritschard (522) 9. F. Zakaria (531)

F. Zakaria (531) 10. P. Fajta (547)

P. Fajta (547) 11. R. Catry (559)

R. Catry (559) 12. M. Kasnikowsk (563)

M. Kasnikowsk (563) 13. S. Callejon H (566)

S. Callejon H (566) 14. K. Miyoshi (598)

K. Miyoshi (598) 15. A. Barroso Ca (603)

A. Barroso Ca (603) 16. L. Castagnola (623)

L. Castagnola (623) 17. P. Basile (660)

P. Basile (660) 18. A. Braynin (677)

A. Braynin (677) 19. L. Sciahbasi (680)

L. Sciahbasi (680) 20. Y. Milev (713)

Y. Milev (713) 21. L. Wessels (714)

L. Wessels (714) 22. J. Simundza (727)

J. Simundza (727) 23. I. Miletich (775)

I. Miletich (775) 24. D. Sakellarid (778)

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Atene (Q) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:13 Main Draw (cut off: 727 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 426. L. Carboni

L. Carboni 434. O. Wallin

O. Wallin 455. J. Story

J. Story 459. N. Vylegzhanin

N. Vylegzhanin 531. F. Zakaria

F. Zakaria 547. P. Fajta

P. Fajta 563. M. Kasnikowski

M. Kasnikowski 566. S. Callejon Hernando

S. Callejon Hernando 603. A. Barroso Campos

A. Barroso Campos 635. M. Hurrion

M. Hurrion 637. J. Vasami

J. Vasami 644. K. Van Wyk

K. Van Wyk 656. J. Echeverria

J. Echeverria 660. P. Basile

P. Basile 677. A. Braynin

A. Braynin 692. A. Knaff

A. Knaff 695. J. Kumstat

J. Kumstat 700. G. Kravchenko

G. Kravchenko 727. J. Simundza

J. Simundza

Alternates 1. A. Gobat (737)

A. Gobat (737) 2. L. Raquillet (744)

L. Raquillet (744) 3. O. Jose Gutie (776)

O. Jose Gutie (776) 4. D. Sakellarid (778)

D. Sakellarid (778) 5. L. Staeheli (809)

L. Staeheli (809) 6. G. Tabacco (824)

G. Tabacco (824) 7. F. Tabacco (832)

F. Tabacco (832) 8. N. Slavic (839)

N. Slavic (839) 9. E. Wallart (880)

E. Wallart (880) 10. M. Zhu (912)

M. Zhu (912) 11. P. Tsitsipas (928)

P. Tsitsipas (928) 12. L. Angelini (1056)

L. Angelini (1056) 13. O. Okonkwo (1064)

O. Okonkwo (1064) 14. R. Hohmann (1072)

R. Hohmann (1072) 15. N. Parizzia (1092)

N. Parizzia (1092) 16. C. Robertson (1134)

C. Robertson (1134) 17. M. Whitehouse (1153)

M. Whitehouse (1153) 18. D. Azoidis (1156)

D. Azoidis (1156) 19. I. Kountourak (1203)

I. Kountourak (1203) 20. Y. Inui (1255)

Y. Inui (1255) 21. V. Tadic (1278)

V. Tadic (1278) 22. R. Michalik (1298)

R. Michalik (1298) 23. O. Vasser (1371)

O. Vasser (1371) 24. M. Alexandru (1491)

M. Alexandru (1491) 25. A. Farag Cao (1602)

A. Farag Cao (1602)



(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Islamabad (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:13 Main Draw (cut off: 1095 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 189. E. Ymer

E. Ymer 203. J. Clarke

J. Clarke 256. D. Glinka

D. Glinka 288. S. Purtseladze

S. Purtseladze 323. D. Yevseyev

D. Yevseyev 457. V. Orlov

V. Orlov 470. M. Alkaya

M. Alkaya 489. D. Palan

D. Palan 504. V. Ursu

V. Ursu 516. L. Borg

L. Borg 580. J. Nikles

J. Nikles 674. T. Duran

T. Duran 740. K. Bigun

K. Bigun 857. M. Cerny

M. Cerny 864. N. Bilozertsev

N. Bilozertsev 865. T. Derepasko

T. Derepasko 878. D. Nicolae Cazacu

D. Nicolae Cazacu 891. G. Luca Tanner

G. Luca Tanner 934. L. Bocchi

L. Bocchi 973. G. Ramskogler

G. Ramskogler 1095. M. Scaglia Alternates 1. P. Brown (1171)

P. Brown (1171) 2. Z. Tkemaladze (1210)

Z. Tkemaladze (1210) 3. A. Horoz (1304)

A. Horoz (1304) 4. Y. Shyla (1406)

Y. Shyla (1406) 5. Z. Stephens (1776)

Z. Stephens (1776) 6. S. Agostini (2131)

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Islamabad (Q nessun giocatore presente) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:14 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) Alternates

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Manama 2 (MD) Inizio torneo: 24/11/2025 | Ultimo agg.: 19/11/2025 11:14 Main Draw (cut off: 510 - Data entry list: 04/11/25 - Special Exempts: 0/0) 191. K. Coppejans

K. Coppejans 271. I. Simakin

I. Simakin 279. M. Sharipov

M. Sharipov 293. P. Bar Biryukov

P. Bar Biryukov 309. M. Erhard

M. Erhard 319. P. Brunclik

P. Brunclik 322. D. Ajdukovic

D. Ajdukovic 355. M. Mrva

M. Mrva 362. M. Jones

M. Jones 380. J. Sels

J. Sels 397. A. Binda

A. Binda 440. D. Blanch

D. Blanch 445. R. Albot

R. Albot 460. S. Fomin

S. Fomin 464. P. Vives Marcos

P. Vives Marcos 478. H. Naw*pr

H. Naw*pr 487. E. Agafonov

E. Agafonov 496. I. Xilas

I. Xilas 509. M. Basic

M. Basic 510. O. Pieczkowski

O. Pieczkowski Alternates 1. T. Samuel (512)

T. Samuel (512) 2. E. Vasa (519)

E. Vasa (519) 3. A. Ritschard (522)

A. Ritschard (522) 4. F. Zakaria (531)

F. Zakaria (531) 5. A. Bakshi (538)

A. Bakshi (538) 6. R. Catry (559)

R. Catry (559) 7. S. Callejon H (566)

S. Callejon H (566) 8. Y. Dzhavakian (578)

Y. Dzhavakian (578) 9. T. Berkieta (582)

T. Berkieta (582) 10. N. Ehrenschne (584)

N. Ehrenschne (584) 11. D. Kellovsky (595)

D. Kellovsky (595) 12. A. Barroso Ca (603)

A. Barroso Ca (603) 13. I. Marrero Cu (621)

I. Marrero Cu (621) 14. L. Castagnola (623)

L. Castagnola (623) 15. P. Basile (660)

P. Basile (660) 16. A. Ouakaa (663)

A. Ouakaa (663) 17. A. Braynin (677)

A. Braynin (677) 18. S. Pankin (690)

S. Pankin (690) 19. M. Summers (691)

M. Summers (691) 20. A. Knaff (692)

A. Knaff (692) 21. J. Simundza (727)

J. Simundza (727) 22. M. Bassem Sob (739)

M. Bassem Sob (739)

