Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

05/10/2025 09:53 Nessun commento
Raul Brancaccio nella foto
Raul Brancaccio nella foto

CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Marco Cecchinato ITA vs Jonas Forejtek CZE
Il match deve ancora iniziare

Sergi Fita Juan ESP vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Martin Krumich CZE vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Alex Marti Pujolras ESP
ATP Valencia
Tiago Pereira [2]
30
6
0
Alex Marti Pujolras
30
3
0
Mostra dettagli

Ignacio Parisca Romera VEN vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Sergio Planella Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexander Ritschard SUI vs Javier Barranco Cosano ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Cezar Cretu ROU vs Andrej Nedic BIH

ATP Valencia
Cezar Cretu
30
5
Andrej Nedic [10]
15
2
Mostra dettagli

Christoph Negritu GER vs Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare

Oleksii Krutykh UKR vs Andrej Martin SVK

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Alexis Gautier FRA
ATP Roanne
Stefanos Sakellaridis [6]
15
4
6
3
Alexis Gautier
0
6
3
2
Mostra dettagli

Kenny De Schepper FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Etienne Donnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Voljacques FRA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 BELGIQUE – ore 10:00
Viktor Durasovic NOR vs Arthur Reymond FRA

ATP Roanne
Viktor Durasovic [2]
0
6
6
1
Arthur Reymond
0
3
7
0
Mostra dettagli

Maxence Beauge FRA vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Adrien Gobat FRA vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Loann Massard FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Nikolay Vylegzhanin RUS vs Alexey Vatutin RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 09:00
Dimitris Azoidis GRE vs Kris Van Wyk RSA
ATP Hersonissos
Dimitris Azoidis
6
6
Kris Van Wyk [12]
1
3
Vincitore: Azoidis
Mostra dettagli

Olaf Pieczkowski POL vs Dimitris Sakellaridis GRE

ATP Hersonissos
Olaf Pieczkowski [5]
15
4
Dimitris Sakellaridis
15
5
Mostra dettagli

Luca Preda ROU vs Egor Gerasimov BLR

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Niels Visker NED (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Max Basing GBR vs Filip Jeff Planinsek SLO

ATP Hersonissos
Max Basing [3]
6
6
Filip Jeff Planinsek
2
4
Vincitore: Basing
Mostra dettagli

Radu Albot MDA vs Fares Zakaria EGY

ATP Hersonissos
Radu Albot
15
4
Fares Zakaria [10]
30
3
Mostra dettagli

Alberto Barroso Campos ESP vs Peter Fajta HUN

Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken GBR vs Henri Haupt GER (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Florian Broska GER vs Yuta Kawahashi JPN

ATP Hersonissos
Florian Broska [6]
4
6
6
Yuta Kawahashi
6
4
0
Vincitore: Broska
Mostra dettagli

Carlos Silvestre VEN vs James Story GBR

ATP Hersonissos
Carlos Silvestre
0
0
James Story [7]
0
0
Mostra dettagli

Dali Blanch USA vs Adrian Oetzbach GER

Il match deve ancora iniziare

Nino Ehrenschneider GER vs Toby Samuel GBR (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
Nicolas Hurtado Novoa COL vs Aristotelis Thanos GRE
Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Juan Sebastian Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Pablo Robledo COL

Il match deve ancora iniziare

Salvador Price COL vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:00
Miguel Angel Madrid Torres COL vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Mateo Castañeda COL

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Frazier Rengifo COL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torrealba CHI vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento

In attesa…





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Justin Boulais CAN vs Zachary Fuchs USA
Il match deve ancora iniziare

Matt Kuhar USA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR vs Spencer Johnson USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Darian King BAR

Il match deve ancora iniziare



Leif Haase Court – ore 19:00
Evan Bynoe USA vs Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Axel Nefve USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Chang USA vs Jacob Brumm USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicholas Godsick USA vs Roger Pascual Ferra ESP

Il match deve ancora iniziare



Eve Zimmerman Court – ore 19:00
Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL vs Jay Dylan Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Kenta Miyoshi JPN vs Kody Pearson AUS

Il match deve ancora iniziare

Strong Kirchheimer USA vs Ozan Baris USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Gus Grumet USA vs Rudy Quan USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: