Challenger 75 Cali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

05/10/2025 08:50 5 commenti
Matteo Covato, classe 2005
COL Challenger 75 Cali – Tabellone Principale – terra
(1) Tomas Barrios Vera CHI vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Federico Agustin Gomez ARG vs (5) Lukas Neumayer AUT

(3) Thiago Seyboth Wild BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA
Andres Andrade ECU vs Facundo Diaz Acosta ARG
Qualifier vs (Alt) Franco Roncadelli URU
Qualifier vs (6) Nicolas Mejia COL

(8) Alvaro Guillen Meza ECU vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
Juan Pablo Varillas PER vs (WC) Samuel Heredia COL
(WC) Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Gonzalo Bueno PER
Nicolas Kicker ARG vs (4) Hady Habib LBN

(7) Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Andrea Collarini ARG
Matias Soto CHI vs (WC) Miguel Tobon COL
Gonzalo Villanueva ARG vs (2) Juan Pablo Ficovich ARG

COL Challenger 75 Cali – Tabellone Qualificazione – terra
Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 [1] [ALT] vs Juan Sebastian Osorio 🇨🇴
Nicolas Hurtado Novoa 🇨🇴 [WC] vs Aristotelis Thanos 🇬🇷 [8]

Guido Ivan Justo 🇦🇷 [2] [ALT] vs Pablo Robledo 🇦🇷 [WC]
Franco Ribero 🇦🇷 [ALT] vs Ryan Dickerson 🇺🇸 [12]

Mariano Kestelboim 🇦🇷 [3] [ALT] vs Matteo Covato 🇮🇹
Juan Sebastian Gomez 🇨🇴 vs Sebastian Gima 🇷🇴 [9]

Juan Bautista Torres 🇦🇷 [4] vs Mateo Castañeda 🇨🇴 [ALT]
Miguel Angel Madrid Torres 🇲🇽 [WC] vs Ignacio Monzon 🇦🇷 [11]

Alex Hernandez 🇲🇽 [5] vs Frazier Rengifo 🇵🇪 [WC]
Salvador Price 🇺🇸 vs Mateus Alves 🇧🇷 [7]

Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 [6] vs Brandon Perez 🇻🇪
Benjamin Torrealba 🇨🇱 vs Thomas Faurel 🇫🇷 [10]

5 commenti

Donato 05-10-2025 11:18

Barrios

Ficovich

Seyboth
Bueno

Neumayer
Mejia
Varillas
Collarini

miky85 05-10-2025 10:58

Guillen

Barrios

Mejia
Ficovich

Q
Diaz
Bueno
Prado

brunodalla 05-10-2025 10:48

FICOVICH

MEJIA

GOMEZ
GUILLEN

BARRIOS
DIAZ
HABIB
PACHECO

patrick 05-10-2025 10:08

BUENO

MEJIA

BARRIOS
FICOVICH

GONEZ
SEYBOTH
MEZA
PACHECO

Andreas Seppi 05-10-2025 09:42

Brutta pescata

