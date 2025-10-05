Challenger 75 Cali: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 75 Cali – Tabellone Principale – terra
(1) Tomas Barrios Vera vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Federico Agustin Gomez vs (5) Lukas Neumayer
(3) Thiago Seyboth Wild vs Daniel Dutra da Silva
Andres Andrade vs Facundo Diaz Acosta
Qualifier vs (Alt) Franco Roncadelli
Qualifier vs (6) Nicolas Mejia
(8) Alvaro Guillen Meza vs Matheus Pucinelli De Almeida
Juan Pablo Varillas vs (WC) Samuel Heredia
(WC) Samuel Alejandro Linde Palacios vs Gonzalo Bueno
Nicolas Kicker vs (4) Hady Habib
(7) Rodrigo Pacheco Mendez vs Juan Carlos Prado Angelo
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Andrea Collarini
Matias Soto vs (WC) Miguel Tobon
Gonzalo Villanueva vs (2) Juan Pablo Ficovich
Challenger 75 Cali – Tabellone Qualificazione – terra
Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 [1] [ALT] vs Juan Sebastian Osorio 🇨🇴
Nicolas Hurtado Novoa 🇨🇴 [WC] vs Aristotelis Thanos 🇬🇷 [8]
Guido Ivan Justo 🇦🇷 [2] [ALT] vs Pablo Robledo 🇦🇷 [WC]
Franco Ribero 🇦🇷 [ALT] vs Ryan Dickerson 🇺🇸 [12]
Mariano Kestelboim 🇦🇷 [3] [ALT] vs Matteo Covato 🇮🇹
Juan Sebastian Gomez 🇨🇴 vs Sebastian Gima 🇷🇴 [9]
Juan Bautista Torres 🇦🇷 [4] vs Mateo Castañeda 🇨🇴 [ALT]
Miguel Angel Madrid Torres 🇲🇽 [WC] vs Ignacio Monzon 🇦🇷 [11]
Alex Hernandez 🇲🇽 [5] vs Frazier Rengifo 🇵🇪 [WC]
Salvador Price 🇺🇸 vs Mateus Alves 🇧🇷 [7]
Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 [6] vs Brandon Perez 🇻🇪
Benjamin Torrealba 🇨🇱 vs Thomas Faurel 🇫🇷 [10]
5 commenti
Barrios
Ficovich
Seyboth
Bueno
Neumayer
Mejia
Varillas
Collarini
Guillen
Barrios
Mejia
Ficovich
Q
Diaz
Bueno
Prado
FICOVICH
MEJIA
GOMEZ
GUILLEN
BARRIOS
DIAZ
HABIB
PACHECO
BUENO
MEJIA
BARRIOS
FICOVICH
GONEZ
SEYBOTH
MEZA
PACHECO
Brutta pescata