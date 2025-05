Fognini, addio amaro al Foro Italico: Fearnley spegne il sogno dell’ultimo derby “È un momento difficile per me, negli ultimi anni è stata dura con i problemi alle caviglie, le operazioni”. Eliminato anche Mattia Bellucci

Si chiude con una risposta di diritto lunga l’avventura di Fabio Fognini agli Internazionali BNL d’Italia. Il veterano azzurro, alla sua diciottesima partecipazione nel torneo romano nel tabellone principale, cede in due set (6-2 6-3) al britannico Jacob Fearnley nel match serale sul Centrale, in quella che ha annunciato esser la sua ultima partecipazione all’evento del Foro Italico.

Fognini c’ha provato, ha iniziato i due set provando a spingere la palla con quell’anticipo e precisione che l’hanno portato ai migliori successi in carriera, ma i break strappati all’avvio di ogni set sono stati prontamente recuperati dall’avversario che, progressivamente ha trovato le misure sui colpi dell’azzurro e quindi ha infilato due parziali che l’hanno portato a vincere entrambi i set. Un tennis verticale, offensivo, con il britannico bravo a mettere in mostra il suo tocco sotto rete e una condizione fisica migliore di quella di Fognini, provato da tantissime battaglie nella sua brillante e lunga carriera.

Lo dio todo, pero hoy no alcanzó. Gracias por tantos recuerdos en Roma, @fabiofogna @InteBNLdItalia | #IBI25pic.twitter.com/VZZMosuwVg — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 8, 2025

Fabio ha lasciato sul campo tutto quello che aveva e anche stasera alcuni dei lampi di classe, quella magia nel braccio che l’ha portato a grandi successi e battere Rafa Nadal sia a US Open (in una clamorosa rimonta) che in semifinale a Monte Carlo 2019, torneo poi vinto dal ligure, il suo più grande successo in carriera (primo italiano a vincere un torneo di categoria mille).

“È un momento difficile per me, negli ultimi anni è stata dura con i problemi alle caviglie, le operazioni, così che le ultime mie stagioni non sono state buone come avrei voluto” parla in campo con una felpa gialla con la scritta “siamo tutti un po’ Fognini”. “Ho tantissimi bei ricordi e ho avuto l’opportunità di giocare con tre generazioni, prima quella di Ferrero, Moya, Safin, poi con quella dell’epoca dei big three e anche Andy e Stan, e infine la nuova generazione, quella di Jannik anche qua a Roma e poi con Carlos a Rio”.

Fearnley, dal canto suo, si è dimostrato avversario solido e meritevole della vittoria, conquistando il diritto di sfidare Berrettini in un secondo turno che si preannuncia interessante per verificare lo stato di forma del romano, al rientro dopo l’infortunio che lo aveva costretto al ritiro a Madrid.

ATP Rome Jacob Fearnley Jacob Fearnley 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 2 3 Vincitore: Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Fearnley 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

Statistica Fearnley 🇬🇧 Fognini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 249 181 Ace 1 1 Doppi falli 5 1 Prima di servizio 29/53 (55%) 27/55 (49%) Punti vinti sulla prima 20/29 (69%) 14/27 (52%) Punti vinti sulla seconda 12/24 (50%) 12/28 (43%) Palle break salvate 2/4 (50%) 3/8 (38%) Giochi di servizio giocati 9 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 230 153 Punti vinti sulla prima di servizio 13/27 (48%) 9/29 (31%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/28 (57%) 12/24 (50%) Palle break convertite 5/8 (63%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 8 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/5 (80%) 7/11 (64%) Vincenti 13 11 Errori non forzati 22 25 Punti vinti al servizio 32/53 (60%) 26/55 (47%) Punti vinti in risposta 29/55 (53%) 21/53 (40%) Totale punti vinti 61/108 (56%) 47/108 (44%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217 km/h (134 mph) 195 km/h (121 mph) Velocità media prima 200 km/h (124 mph) 184 km/h (114 mph) Velocità media seconda 164 km/h (101 mph) 169 km/h (105 mph)

Primo turno amaro per Mattia Bellucci che lascia strada allo spagnolo Pedro Martinez, 6-4 6-2 lo score. Una partita dominata dallo spagnolo, attuale 49 del ranking, che a livello ATP vanta un solo titolo, su terra al Chile Open del 2022. Martinez ha controllato il match senza problemi, è stato avanti con doppio break, 4-1 nella prima frazione e 5-1 nella seconda, sovrastando i colpi troppo leggeri del nativo di Busto Arsizio.

Mattia Bellucci classe 2001 ed attuale 68 del mondo, ha un record nel 2025 di 6/6 tra partite vinte e perse, ma oggi purtroppo oggi non ha mai dato l’impressione di poter creare problemi a Martinez. Da buon mancino ha cercato il gancio incrociato alla Nadal, ma la sua palla non prendeva abbastanza rotazione, anzi rimbalzava alla giusta altezza per il rovescio bimane dello spagnolo. Martinez specialista del rosso e seguace della scuola spagnola come al solito non ha regalato nulla. Gratuiti che si possono contare sulle dita di una mano, concentrazione assoluta su ogni scambio ed accelerazioni sulle palle purtroppo senza peso dell’azzurro.

La partita ha preso subito una piega sfavorevole all’azzurro. Troppo leggero Bellucci per tenere a lungo lo scambio con il solido Martinez. Bellucci prende il break nel primo gioco complice una pallina beffarda che rotola sul nastro per ricadere nel campo di Mattia. Subisce ancora il break e va sotto 1-4, per poi recuperare un gioco di svantaggio, ma Martinez tiene il vantaggio senza prendere troppo rischi. Purtroppo il servizio ha tradito Bellucci che ha commesso 4 doppi falli contro due ace ed una percentuale di prime intorno al 50%. Qualche gioco in risposta giocato fino al trenta pari, ma l’impressione è stata che su terra Martinez abbia una qualità in più rispetto a Bellucci. Anche la seconda frazione inizia con il break a favore dello spagnolo. Anche qui un doppio fallo da parte di Mattia lascia via libera a Martinez. In fiducia il n.49 del mondo tiene il servizio a zero. Lo spagnolo dilaga, 5-1 con doppio break. Mattia annulla un match-point e riesce a tenere il servizio, ma la sorte della partita è decisa. Martinez serve per il match salva quattro palle break e conclude per 6-2. Purtroppo contro avversari come Martinez servirebbe un gioco solido da fondo ed una palla pesante per comandare lo scambio e non rincorrere a due metri dalla linea di fondo. Scambi più solidi e variare di più. Roland Garros è alle porte migliorare si può e si deve.

ATP Rome Mattia Bellucci Mattia Bellucci 4 2 Pedro Martinez Pedro Martinez 6 6 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Statistica Bellucci 🇮🇹 Martinez 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 215 298 Ace 4 2 Doppi falli 5 0 Prima di servizio 35/63 (56%) 40/54 (74%) Punti vinti sulla prima 24/35 (69%) 28/40 (70%) Punti vinti sulla seconda 10/28 (36%) 9/14 (64%) Palle break salvate 3/7 (43%) 4/5 (80%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 97 197 Punti vinti sulla prima di servizio 12/40 (30%) 11/35 (31%) Punti vinti sulla seconda di servizio 5/14 (36%) 18/28 (64%) Palle break convertite 1/5 (20%) 4/7 (57%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/9 (56%) 10/13 (77%) Vincenti 16 14 Errori non forzati 17 4 Punti vinti al servizio 34/63 (54%) 37/54 (69%) Punti vinti in risposta 17/54 (31%) 29/63 (46%) Totale punti vinti 51/117 (44%) 66/117 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211 km/h (131 mph) 193 km/h (119 mph) Velocità media prima 189 km/h (117 mph) 176 km/h (109 mph) Velocità media seconda 164 km/h (101 mph) 143 km/h (88 mph)





Enrico Milani