WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia, Figueira Da Foz e WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni (LIVE)

Sara Errani nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 21 Giugno 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, più nuvoloso dal tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛅
30°
|
16:00
⛅
30°
|
19:00
☁
27°
|
22:00
⛅
23°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: finale calda ma asciutta
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
|
WTA 500 F
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Finale
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 12:00
(3) Jessica Pegula vs (8) Linda Noskova
Il match deve ancora iniziare
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova•
0
6
3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
2-3 → 3-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-2 → 2-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-2 → 2-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
5-3 → 6-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-1 → 2-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-1 → 2-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-0 → 1-1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
(3) Sara Errani / (3) Nicole Melichar-Martinez vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
|⛅
|
16°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per tutta la giornata, schiarite in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
08:00
⛅
14°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
18:00
⛅
24°
|
21:00
⛅
21°
✅ Variabile ma asciutto: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
|
WTA 250 F
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
(4) Marie Bouzkova vs (3) Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Harriet Dart / Maia Lumsden vs (2) Shuko Aoyama / (2) Hao-Ching Chan
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia · 21 Giugno 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in Lombardia
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
⛅
31°
|
13:00
⛅
34°
|
14:00
⛅
35°
|
15:00
⛅
35°
|
16:00
⛅
36°
|
19:00
⛅
34°
|
22:00
☀
30°
⚠ Allerta arancione caldo e gialla temporali: finale molto calda
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
WTA 125 F
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:30
Irina Bara / Naima Karamoko vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
(1) Wang vs (4) Sherif Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo · 21 Giugno 2026
|⛅
|
17°C
Variabile e asciutto · Picco 24°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
08:00
⛅
15°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
☁
23°
|
14:00
⛅
24°
|
16:00
⛅
24°
|
19:00
☁
22°
|
22:00
☁
20°
⚠ Allerta gialla caldo nel distretto di Coimbra, ma senza pioggia indicata
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
WTA 125 F
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Central – ore 12:00
Vidmanova (3) – Aksu
WTA Figueira Da Foz 125
Darja Vidmanova [3]•
15
6
1
Ayla Aksu
30
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Vidmanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ayla Aksu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 21 Giugno 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato, caldo e rovesci tardi · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato fino al primo pomeriggio, poi più nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra 17:00 e 18:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
⛅
33°
|
16:00
☁
34°
|
17:00
🌧
33°
|
18:00
🌧
32°
|
21:00
⛅
27°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e rovesci nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
|
WTA 500 Q
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
🌧 Rovesci tardi
🎾 Quali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova
WTA Bad Homburg
Liudmila Samsonova
15
6
4
Katerina Siniakova•
40
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Katerina Siniakova
4-1 → 4-2
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
1-0 → 1-1
Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
5-3 → 6-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Katerina Siniakova
4-2 → 4-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
3-1 → 3-2
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Katerina Siniakova
2-0 → 2-1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Katie Boulter vs Leylah Fernandez Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Naomi Osaka vs Magdalena Frech Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
(8) Iva Jovic vs Xinyu Wang Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
(2) Diane Parry vs Irina-Camelia Begu
WTA Bad Homburg
Diane Parry [2]
40
4
5
Irina-Camelia Begu•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Irina-Camelia Begu
5-2 → 5-3
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
4-5 → 4-6
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Irina-Camelia Begu
3-2 → 3-3
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(4) Renata Zarazua vs (8) Sinja Kraus Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Lyudmyla Kichenok / (4) Desirae Krawczyk vs Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
(1) Solana Sierra vs Anna Blinkova Inizio 10:00
WTA Bad Homburg
Solana Sierra [1]•
40
3
6
Anna Blinkova
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 6-5
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse vs (6) Taylor Townsend Non prima 11:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
|⛅
|
19°C
Variabile e asciutto · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
08:00
☁
16°
|
09:00
⛅
18°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
19:00
☀
22°
|
22:00
☀
20°
✅ Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
|
WTA 250 Q
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Quali
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Ajla Tomljanovic vs (12) Veronika Erjavec
WTA Eastbourne
Ajla Tomljanovic•
40
6
0
Veronika Erjavec [12]
A
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
5-1 → 6-1
Veronika Erjavec
5-0 → 5-1
Ajla Tomljanovic
4-0 → 5-0
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Veronika Erjavec
1-0 → 2-0
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Peyton Stearns vs (7) Kimberly Birrell Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
(2) Petra Marcinko vs (8) Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 13:00
(3) Zeynep Sonmez vs (10) Elsa Jacquemot
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 13:00
Oksana Selekhmeteva vs Anastasia Zakharova
Il match deve ancora iniziare
Sofia Johnson vs Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Settimanalmente la foto di Trevisan, pure ieri durante delle semifinali wta, quando la ragazza non vince neanche…
Andrebbe invece non considerata in questo momento,indifferenza davanti ad un momento triste,non solo per lei,ma si può estendere il discorso in generale a tutte le altre,chi più chi meno(ho visto anche foto di Brancaccio mentre giocavano campionesse).
Le tenniste italiane vanno certamente privilegiate,ma fino ad un certo limite, altrimenti si sfocia nel patetico.
Numererò ed elencherò i criteri con la quale rimanere nel limite della dignità.
Ad esempio: un quarto di finale di una Italiana in un 250 avrebbe precedenza anche su due tenniste finaliste in un 500, avrebbe, anche se è comunque contro i miei principi di rispetto e correttezza sul nazionalismo provinciale.
Ma la foto della Errani oggi è proprio una presa di fondelli per gente come me che segue questo sport da 35 anni.
E se condividete questo insulto al tennis vi meritate il fallimento del tennis femminile italiano per ancora un bel po’ di tempo.
La tristezza, nel vedere rapprentata la grande giornata delle finali,con grandi protagoniste,dalla foto di una…tennisticamente pensionata,che gioca a paddel,la tristezza ragazzi e anche la sconfitta dell’eccellenza.
Messo non memorizzato
Maaaa,,,,non è che hanno memorizzato la foto di Errani,essendo un sito italiano ed essendo lei l’ unica italiana in campo????
Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.