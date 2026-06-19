Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

19/06/2026 08:26 1 commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  19 Giugno 2026

22°C
Pioggia leggera in avvio, poi caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole e sole
PIOGGIA Pioggia leggera in avvio, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
20°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
34°
18:00
33°
21:00
30°
⚠  Allerta calore dalle 11:00 alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
WTA 500 QF
⛅  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 11:00
(3) Jessica Pegula USA vs Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

(8) Linda Noskova CZE vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Nikola Bartunkova CZE Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Elina Svitolina UKR vs Alexandra Eala PHI Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs (2) Elise Mertens BEL / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Sara Errani ITA / (3) Nicole Melichar-Martinez USA vs Giuliana Olmos MEX / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  19 Giugno 2026

17°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
08:00
16°
09:00
16°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
25°
16:00
26°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Sole e nessuna pioggia indicata: quarti su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
WTA 250 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(4) Marie Bouzkova CZE vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (3) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Ann Li USA vs Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Mariia Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR vs (4) Marie Bouzkova CZE / (4) Alexandra Panova RUS
Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Harriet Dart GBR / Maia Lumsden GBR vs (3) Aldila Sutjiadi INA / (3) Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Yuliia Starodubtseva UKR vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Hao-Ching Chan TPE

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  19 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato o parzialmente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in Lombardia
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
25°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
34°
16:00
35°
19:00
34°
22:00
30°
⚠  Allerta gialla caldo e temporali: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA 125 QF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Anastasiia Sobolieva UKR vs Ane Mintegi Del Olmo ESP

Il match deve ancora iniziare

Elizara Yaneva BUL vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

(1) Xiyu Wang CHN vs (8) Luisina Giovannini ARG Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (4) Mayar Sherif EGY Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS vs (4) Lucija Ciric Bagaric CRO / (4) Nicole Fossa Huergo ARG

Il match deve ancora iniziare

Rasheeda McAdoo USA / Carole Monnet FRA vs (2) Dalila Jakupovic SLO / (2) Nika Radisic SLO Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  19 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso al mattino, poi sole  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso al mattino, più soleggiato dal primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Giugno
08:00
13°
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
21°
21:00
20°
✅  Mattinata nuvolosa ma senza pioggia indicata sulla terra
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA 125 QF
⛅  Nuvole e sole
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Central – ore 12:00
(3) Darja Vidmanova CZE vs (5) Jil Teichmann SUI

Il match deve ancora iniziare

(7) Susan Bandecchi SUI vs (4) Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(8) Jeline Vandromme BEL vs Ayla Aksu TUR

Il match deve ancora iniziare

Matilde Jorge POR / Martyna Kubka POL vs Viktoria Hruncakova SVK / Katarina Kuzmova SVK

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 13:00
Martyna Kubka POL vs Yeonwoo Ku KOR

Il match deve ancora iniziare

Madeleine Brooks GBR / Alana Smith USA vs Elena Micic AUS / Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 19-06-2026 09:09

E la Bartunkova, anche lei, è arrivata al cospetto del dragone,con la sua camminata un po androide su quei tronchi, che mi ricorda la Shvedova,che inoltre aveva occhiali da ritorno dal futuro.
Sabalenka, nonostante le 3 semifinali a Wimbledon, manca ancora di un torneo su erba,5 partecipazioni a Berlino, solo lo scorso anno raggiunse almeno la semifinale,non mi aspetto una partita facile.
2-2 tra Pegula e Keys,ma sempre su cemento,la superficie privilegia la Keys,i Bookmakers, comunque, danno leggermente favorita la Pegula, fanno pesare la differenza ranking.
Sarei più sorpreso di una vittoria oggi della Badosa piu di quanto mi ha sorpreso contro Gauff.
Strafavorita invece Svitolina,a maggior ragione questa Eala merita tutta una gettata sulla sua elevata quota.

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