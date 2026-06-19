WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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22°C
Pioggia leggera in avvio, poi caldo · Picco 34°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 11:00
(3) Jessica Pegula vs Madison Keys
(8) Linda Noskova vs Paula Badosa
(1) Aryna Sabalenka vs Nikola Bartunkova Non prima 15:30
(6) Elina Svitolina vs Alexandra Eala Non prima 17:30
Court 1 – ore 13:00
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs (2) Elise Mertens / (2) Shuai Zhang
(3) Sara Errani / (3) Nicole Melichar-Martinez vs Giuliana Olmos / Erin Routliffe
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17°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(4) Marie Bouzkova vs Tatjana Maria
Karolina Pliskova vs Talia Gibson
Jessica Bouzas Maneiro vs (3) Emma Navarro
(5) Ann Li vs Viktorija Golubic
Court 1 – ore 12:00
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich vs (4) Marie Bouzkova / (4) Alexandra Panova
Court 2 – ore 12:00
Harriet Dart / Maia Lumsden vs (3) Aldila Sutjiadi / (3) Janice Tjen
Leylah Fernandez / Yuliia Starodubtseva vs (2) Shuko Aoyama / (2) Hao-Ching Chan
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24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Anastasiia Sobolieva vs Ane Mintegi Del Olmo
Elizara Yaneva vs Ekaterine Gorgodze
(1) Xiyu Wang vs (8) Luisina Giovannini Non prima 16:00
(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (4) Mayar Sherif Non prima 18:00
Court 2 – ore 10:30
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin vs (4) Lucija Ciric Bagaric / (4) Nicole Fossa Huergo
Rasheeda McAdoo / Carole Monnet vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Nika Radisic Non prima 11:30
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16°C
Nuvoloso al mattino, poi sole · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Central – ore 12:00
(3) Darja Vidmanova vs (5) Jil Teichmann
(7) Susan Bandecchi vs (4) Alina Charaeva
(8) Jeline Vandromme vs Ayla Aksu
Matilde Jorge / Martyna Kubka vs Viktoria Hruncakova / Katarina Kuzmova
Campo 1 – ore 13:00
Martyna Kubka vs Yeonwoo Ku
Madeleine Brooks / Alana Smith vs Elena Micic / Kristina Mladenovic
TAG: Circuito WTA, WTA 125
1 commento
E la Bartunkova, anche lei, è arrivata al cospetto del dragone,con la sua camminata un po androide su quei tronchi, che mi ricorda la Shvedova,che inoltre aveva occhiali da ritorno dal futuro.
Sabalenka, nonostante le 3 semifinali a Wimbledon, manca ancora di un torneo su erba,5 partecipazioni a Berlino, solo lo scorso anno raggiunse almeno la semifinale,non mi aspetto una partita facile.
2-2 tra Pegula e Keys,ma sempre su cemento,la superficie privilegia la Keys,i Bookmakers, comunque, danno leggermente favorita la Pegula, fanno pesare la differenza ranking.
Sarei più sorpreso di una vittoria oggi della Badosa piu di quanto mi ha sorpreso contro Gauff.
Strafavorita invece Svitolina,a maggior ragione questa Eala merita tutta una gettata sulla sua elevata quota.