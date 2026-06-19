WTA 250 Eastbourne Copertina, WTA

WTA 250 Eastbourne: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

19/06/2026 19:12 Nessun commento
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images
Alycia Parks USA, 31-12-2000 - Foto Getty Images

GBR WTA 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs (WC) Sofia Johnson GBR
Emiliana Arango COL vs (9) Alycia Parks USA

(2) Petra Marcinko CRO vs Simona Waltert SUI
Sofia Kenin USA vs (8) Daria Snigur UKR

(3) Zeynep Sonmez TUR vs Hanne Vandewinkel BEL
(WC) Mimi Xu GBR vs (10) Elsa Jacquemot FRA

(4) Peyton Stearns USA vs (WC) Emily Appleton GBR
(WC) Indianna Spink GBR vs (7) Kimberly Birrell AUS

(5) Kamilla Rakhimova UZB vs Oksana Selekhmeteva ESP
Anastasia Zakharova RUS vs (11) Lilli Tagger AUT

(6) Camila Osorio COL vs Ajla Tomljanovic AUS
Lanlana Tararudee THA vs (12) Veronika Erjavec SLO



Court 1 – ore 12:00
Mimi Xu GBR vs (10) Elsa Jacquemot FRA Inizio 12:00
(4) Peyton Stearns USA vs Emily Appleton GBR

Court 2 – ore 12:00
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Sofia Johnson GBR
Sofia Kenin USA vs (8) Daria Snigur UKR

Court 4 – ore 12:00
(6) Camila Osorio COL vs Ajla Tomljanovic AUS Inizio 12:00
(3) Zeynep Sonmez TUR vs Hanne Vandewinkel BEL
(2) Petra Marcinko CRO vs Simona Waltert SUI

Court 5 – ore 12:00
Indianna Spink GBR vs (7) Kimberly Birrell AUS
Emiliana Arango COL vs (9) Alycia Parks USA

Court 12 – ore 12:00
Lanlana Tararudee THA vs (12) Veronika Erjavec SLO Inizio 12:00
Anastasia Zakharova RUS vs (11) Lilli Tagger AUT
(5) Kamilla Rakhimova UZB vs Oksana Selekhmeteva ESP

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