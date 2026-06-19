WTA 250 Eastbourne: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Oleksandra Oliynykova vs (WC) Sofia Johnson
Emiliana Arango vs (9) Alycia Parks
(2) Petra Marcinko vs Simona Waltert
Sofia Kenin vs (8) Daria Snigur
(3) Zeynep Sonmez vs Hanne Vandewinkel
(WC) Mimi Xu vs (10) Elsa Jacquemot
(4) Peyton Stearns vs (WC) Emily Appleton
(WC) Indianna Spink vs (7) Kimberly Birrell
(5) Kamilla Rakhimova vs Oksana Selekhmeteva
Anastasia Zakharova vs (11) Lilli Tagger
(6) Camila Osorio vs Ajla Tomljanovic
Lanlana Tararudee vs (12) Veronika Erjavec
Court 1 – ore 12:00
Mimi Xu vs (10) Elsa Jacquemot Inizio 12:00
(4) Peyton Stearns vs Emily Appleton
Court 2 – ore 12:00
(1) Oleksandra Oliynykova vs Sofia Johnson
Sofia Kenin vs (8) Daria Snigur
Court 4 – ore 12:00
(6) Camila Osorio vs Ajla Tomljanovic Inizio 12:00
(3) Zeynep Sonmez vs Hanne Vandewinkel
(2) Petra Marcinko vs Simona Waltert
Court 5 – ore 12:00
Indianna Spink vs (7) Kimberly Birrell
Emiliana Arango vs (9) Alycia Parks
Court 12 – ore 12:00
Lanlana Tararudee vs (12) Veronika Erjavec Inizio 12:00
Anastasia Zakharova vs (11) Lilli Tagger
(5) Kamilla Rakhimova vs Oksana Selekhmeteva
TAG: WTA 250 Eastbourne, WTA 250 Eastbourne 2026
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