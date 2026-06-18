Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

18/06/2026 08:22 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto
Marco Cecchinato nella foto

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  18 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali nel pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
32°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
36°
18:00
36°
21:00
32°
⚠  Allerta gialla per caldo e temporali nel pomeriggio: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 125 QF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Sebastian Ofner AUT vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA vs Daniel Elahi Galan COL / Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  18 Giugno 2026

20°C
Variabile, possibile rovescio  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Rovescio possibile intorno alle 13:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
16°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
24°
13:00
🌧
24°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
26°
18:00
25°
21:00
22°
⚠  Possibile rovescio a metà giornata sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
⛅  Variabile
🌧  Rischio rovescio
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Florian Broska GER

Il match deve ancora iniziare

Aleksander Blus POL / Jan Sadzik POL vs Alexander Donski BUL / Andrew Paulson CZE

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare

Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Michele Ribecai ITA vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Milos Karol SVK / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL vs Tomasz Berkieta POL / Maks Kasnikowski POL

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  18 Giugno 2026

20°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
33°
18:00
32°
21:00
29°
⚠  Allerta gialla caldo: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 12:00
Cosme Rolland De Ravel FRA vs Raphael Perot FRA

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Lucio Ratti ARG (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL vs Lucio Ratti ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 13:00
Max Alcala Gurri ESP vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Daniel De Jonge NED / Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare

Ignasi Forcano Aparicio ESP / Mark Vervoort NED vs Yamato Sueoka JPN / Naoki Tajima JPN

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA / Alexander Merino PER vs Max Alcala Gurri ESP / Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  18 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso durante la giornata, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
24°
16:00
25°
18:00
25°
21:00
22°
✅  Nuvoloso ma senza pioggia indicata: quarti su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
CH 125 QF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Billy Harris GBR vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Shintaro Mochizuki JPN vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell AUS vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Hendrik Jebens GER / Matej Vocel CZE vs Fernando Romboli BRA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Zhizhen Zhang CHN vs Roman Safiullin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN vs N.Sriram Balaji IND / Marcelo Demoliner BRA

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / Mackenzie McDonald USA vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  18 Giugno 2026

🌧
16°C
Instabile con rovesci  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvole intermittenti e tratti nuvolosi
PIOGGIA Rovesci al mattino, nel tardo pomeriggio e in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
🌧
15°
09:00
🌧
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
🌧
22°
17:00
🌧
21°
22:00
🌧
18°
⚠  Rovesci sparsi durante la giornata: programma da monitorare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
CH 75 QF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Grigor Dimitrov BUL vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Trey Hilderbrand USA vs Charles Barry IRL / Conor Gannon IRL

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Tom Hands GBR vs Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Henry Searle GBR vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Yi Zhou CHN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE / Thijmen Loof NED vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

James Mackinlay GBR / Mark Whitehouse GBR vs Andy Andrade ECU / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare





🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  18 Giugno 2026

16°C
Sole velato e asciutto  ·  Picco 24°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvole al mattino, poi sole velato stabile
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Giugno
05:00
14°
06:00
14°
07:00
15°
08:00
16°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
14:00
23°
15:00
24°
✅  Sole velato e asciutto nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP Challenger · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH QF
⛅  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 19:00
Nick Hardt DOM vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Gonzalo Villanueva ARG (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Cristian Rodriguez COL / Andres Urrea COL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 19:00
Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG vs Valentin Basel ARG / Ignacio Carou URU

Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino PER vs Juan Manuel La Serna ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA / Federico Zeballos BOL vs Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Ribeiro De Almeida BRA / Hernando Jose Escurra Isnardi PAR vs Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

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