Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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09:00
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22°
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10:00
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24°
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26°
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29°
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32°
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35°
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36°
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18:00
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36°
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21:00
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32°
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Sebastian Ofner vs Roberto Carballes Baena
Laslo Djere vs Chun-Hsin Tseng
Marco Cecchinato vs Luca Van Assche
Daniel Rincon vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 20:00)
Court 1 – ore 12:00
Jason Jung / Kaito Uesugi vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Jakub Paul / Ryan Seggerman vs Daniel Elahi Galan / Miguel Tobon
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20°C
Variabile, possibile rovescio · Picco 26°C
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09:00
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🌧 Rischio rovescio
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Facundo Diaz Acosta vs Florian Broska
Aleksander Blus / Jan Sadzik vs Alexander Donski / Andrew Paulson
Gustavo Heide vs Jan Choinski
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Court 1 – ore 12:00
Michele Ribecai vs Joao Lucas Reis Da Silva
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Milos Karol / Nino Serdarusic
Gonzalo Bueno vs Dalibor Svrcina
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow vs Tomasz Berkieta / Maks Kasnikowski
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20°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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09:00
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20°
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11:00
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24°
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30°
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29°
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🔥 Caldo
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 12:00
Cosme Rolland De Ravel vs Raphael Perot
Gerard Campana Lee vs Lucio Ratti (Non prima 14:00)
Kilian Feldbausch vs Leo Raquillet
Thomas Fancutt / Ajeet Rai vs Lucio Ratti / Franco Ribero
COURT 1 – ore 13:00
Max Alcala Gurri vs Carlos Sanchez Jover
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Daniel De Jonge / Jannik Opitz
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort vs Yamato Sueoka / Naoki Tajima
Philip Henning / Alexander Merino vs Max Alcala Gurri / Andres Santamarta Roig
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16°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 26°C
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08:00
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14°
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09:00
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15°
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10:00
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17°
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21°
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23°
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22°
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Billy Harris vs Otto Virtanen
Court 1 – ore 12:00
Shintaro Mochizuki vs Remy Bertola
Christopher O’Connell vs Benjamin Bonzi
Court 2 – ore 12:00
Hendrik Jebens / Matej Vocel vs Fernando Romboli / Theodore Winegar
Sander Gille / Sem Verbeek vs Finn Reynolds / James Watt
Zhizhen Zhang vs Roman Safiullin
Court 3 – ore 12:00
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki vs N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
Santiago Gonzalez / Mackenzie McDonald vs Mac Kiger / Reese Stalder (Non prima 13:00)
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16°C
Instabile con rovesci · Picco 22°C
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08:00
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18°
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⚠ Da monitorare
🎾 Quarti
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Grigor Dimitrov vs Kyrian Jacquet
Titouan Droguet vs Stefanos Sakellaridis
Rithvik Choudary Bollipalli / Trey Hilderbrand vs Charles Barry / Conor Gannon
Dan Added / Tom Hands vs Blake Bayldon / Patrick Harper
Court 3 – ore 12:00
Henry Searle vs Alexis Galarneau
Jurij Rodionov vs Yi Zhou (Non prima 13:30)
Yu Hsiou Hsu / Thijmen Loof vs Jarno Jans / Niels Visker
James Mackinlay / Mark Whitehouse vs Andy Andrade / Jody Maginley
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16°C
Sole velato e asciutto · Picco 24°C nelle ore disponibili
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05:00
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 19:00
Nick Hardt vs Matias Soto
Guido Ivan Justo vs Luciano Emanuel Ambrogi
Juan Estevez vs Gonzalo Villanueva (Non prima 22:00)
Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Cristian Rodriguez / Andres Urrea
Cancha 4 – ore 19:00
Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente vs Valentin Basel / Ignacio Carou
Conner Huertas del Pino vs Juan Manuel La Serna (Non prima 21:00)
Eduardo Ribeiro / Federico Zeballos vs Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna
Gustavo Ribeiro De Almeida / Hernando Jose Escurra Isnardi vs Joao Victor Couto Loureiro / Natan Rodrigues (Non prima 23:30)
TAG: Circuito Challenger
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