Da Parma: Marco Cecchinato C’è. Vasami In and Out in 24 ore

Ottima prestazione del siciliano che ritrova sensazioni positive e domani sfida sul centrale il francese

Avanti anche Tseng, Carballes Baena, Djere, Ofner e Gademauri. Stasera Napolitano contro Rincon

Parma, 17/06/2026. Entra nel vivo al Circolo del Castellazzo di Parma la quinta edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, il torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, in programma fino a sabato 20 giugno sui campi in terra rossa del circolo parmense (biglietti giornalieri e abbonamento a tutto il torneo in vendita sul circuito Vivaticket). In mattinata, le temperature proibitive non hanno impedito la disputa di match equilibrati e spettacolari. Sul centrale lo spagnolo Roberto Carballes Baena ha sudato sette camice per avere la meglio in tre set di uno stoico Stefano Travaglia, più agevoli i successi di Marco Cecchinato (63 62 a Bondioli) e Chun Tseng (62 76 su Roca Batalla). Al terzo set, in rimonta, il serbo Laslo Djere ha eliminato Seggerman. Nel pomeriggio sono andati in scena gli altri incontri degli ottavi di finale con le vittorie della testa di serie numero 2 Luca Van Assche (61 63 sul colombiano Galan), della testa di serie numero 4 Sebastian Ofner (62 75 su Dalla Valle) e del belga Buvaysar Gadamauri (64 76 a Vasami). In serata il match tra l’azzurro Stefano Napolitano e lo spagnolo Daniel Rincon chiuderà il round degli ottavi di finale.

CECCHINATO C’E’!

Con un perentorio 63 62 ai danni di Bondioli, Marco Cecchinato avanza ai quarti di finale dell’Emilia-Romagna Tennis Cup 2026. Cecchinato ha vinto e convinto regalando anche momenti di spettacolo agli spettatori presenti in gran numero sulle tribune del campo centrale nonostante le alte temperatura della mattinata. In fotocopia i due set con il tennista siciliano sempre in controllo nei propri turni di servizio e implacabile nel brekkare Bondioli in apertura di set. Per il romagnolo probabile stanchezza dopo la maratona di 3h12m contro Meza ieri nel primo turno. «Ho giocato bene, solido e concentrato – le parole del “Check” – Sapevo che sarebbe stato difficile rispondere al suo servizio mancino e mi sono fatto trovare pronto nel cogliere tutte le occasioni di break. Sono stato attento fin dai primi punti, mi sono piaciuto. Ora mi rilasso, qui al Castellazzo ci sono gli splendidi cavalli del maneggio, una mia grande passione. E’ il modo migliore di staccare dopo una partita prima di iniziare a lavorare su quella successiva».

VASAMI, “IN AND OUT” IN 24 ORE

Il potenziale per diventare una nuova stella del tennis italiano c’è tutto. E gli spettatori di Parma lo hanno potuto constatare da vicino nel seguire le gesta di Jacopo Vasami, il 18enne romano su cui il tennis italiano ripone molte aspettative. Protagonista sul centrale nella partita serale del martedì, Vasami ha impressionato per solidità dei fondamentali, servizio e dritto in primis. Agevole il successo al primo turno contro il russo Ilia Simakin, attuale numero 299 al mondo. Sostenuto dal pubblico, Vasami ha impresso fin da subito la propria impronta al match grazie ad una potente ed efficace prima di servizio (saranno 8 gli aces a fine partita) e a un diritto sempre in controllo. Vinto il primo set per 63, Vasami incappava in un breve “passaggio a vuoto” in apertura di seconda frazione con cenni di nervosismo sanzionati dal giudice di linea con un “avvertimento” di warning. Ripreso in mano il match dal punto di vista nervoso e tattico, Vasami ha poi chiuso il secondo set con il punteggio di 64 approdando agli ottavi di finale dove ad attenderlo meno di venti ore dopo ha trovato il belga Buvaysar Gadamauri, già protagonista al primo turno della eliminazione della testa di serie numero 3 Dzmuhur. In un campo 1 pieno di pubblico Vasami ha forse risentito della stanchezza per il match della sera precedente subendo per tutto l’incontro il rovescio a una mano del belga perdendo il primo set per 46. Nel secondo Vasami riusciva a tenere testa a Gadamauri che però, dopo aver scongiurato un paio di setpoint, si è imposto in un tie break senza storia per 76(1). Per Vasami gli applausi del pubblico e i segnali di una luminosa carriera ancora tutta da scrivere. Per Gadamuri l’approdo ai quarti di finale dove troverà il vincente del serale di mercoledì tra Napolitano e Rincon.

LE ALTRE PARTITE

I primi due tennisti ad approdare ai quarti di finale nella mattinata di mercoledì sono stati Roberto Carballes Baena e Chun Tseng. Lo spagnolo, già numero 49 del ranking mondiale, ha superato con il punteggio di 61 67(5) 63 un generosissimo Stefano Travaglia che ha impattato contro la grande regolarità di Carballes Baena e soprattutto contro la sua attitudine difensiva che ha vanificato i colpi d’attacco del marchigiano. Il tennista di Tapei ha invece superato in due set Oriol Roca Batalla, tennista uscito dai round di qualificazione, con il punteggio di 62 76(1). Vittoria in rimonta per il serbo Laslo Djere che, dopo aver eliminato martedì la testa di serie numero 1 De Jong, si è ripetuto superando in rimonta il californiano Seggerman con il punteggio di 46 61 76(4). Avanza ai quarti la testa di serie numero 2 Luca Van Assche che ha superato agevolmente in due set il colombiano Galan con il punteggio di 61 63.

IN CORSO IL TORNEO DI DOPPIO

Nel frattempo si vanno completando i primi turni delle partite del torneo di doppio. C’è già una coppia in semifinale, quella composta dal tedesco Tim Ruhel e dall’olandese Mick Veldheer che hanno battuto in primo turno gli spagnoli Pujol Navarro e Vega Hernandez e, nei quarti, gli azzurri Bondioli-Caniato. Ai quarti di finale si sfideranno Jung-Uesugi contro Lammons-Withrow e Kadhe-Zormann contro Isaro-Kaliyanda Poonacho.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 18 GIUGNO

CAMPO CENTRALE

Dalle ore 12:00

[4] Sebastian Ofner (AUT) vs Roberto Carballes Baena (ESP)

Laslo Djere (SRB) vs Chun-Hsin Tseng (TPE)

[8] Marco Cecchinato (ITA) vs [2] Luca Van Assche (FRA))

Non prima delle ore 20:00

[Alt] Daniel Rincon (ESP) or Stefano Napolitano (ITA) vs Buvaysar Gadamauri (BEL)

CAMPO N.1

Dalle ore 12:00

Jason Jung (TPE) / Kaito Uesugi (JPN) vs [3] Nathaniel Lammons (USA) / Jackson Withrow (USA)

Arjun Kadhe (IND) / Marcelo Zormann (BRA) vs Pruchya Isaro (THA) / Niki Kaliyanda Poonacha (IND)

[1] Jakub Paul (SUI) / Ryan Seggerman (USA) vs [Alt] Lorenzo Bocchi (ITA) / Alexander Weis (ITA) or [Alt] Daniel Elahi Galan (COL) / Miguel Tobon (COL)

PROGRAMMA E COSTI BIGLIETTI

▪ GIOVEDI’ 18 GIUGNO (QF Singolo e QF Doppio dalle ore 12:00, match serale alle ore 20:00) €25,00

▪ VENERDI’ 19 GIUGNO (Semifinali Singolo e Semifinali Doppio dalle ore 12:00) €30,00

▪ SABATO 20 GIUGNO (Finale Doppio dalle ore 15:00 e Finale Singolo dalle ore 18:00) €35,00