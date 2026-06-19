Rafa Jódar rinuncia a Eastbourne: l’infortunio addominale mette in dubbio Wimbledon

Rafael Jódar non giocherà l’ATP 250 di Eastbourne. Il giovane spagnolo, una delle grandi rivelazioni della stagione, è stato costretto a rinunciare al torneo britannico a causa dei problemi addominali che lo accompagnano dalla scorsa settimana.

La notizia rappresenta un nuovo contrattempo nella sua preparazione verso Wimbledon, terzo Slam dell’anno, al via il prossimo 29 giugno. Jódar aveva già dovuto saltare l’ATP 500 del Queen’s per lo stesso problema fisico e sperava di poter rientrare almeno a Eastbourne per mettere minuti nelle gambe sull’erba.

Il piano iniziale prevedeva infatti Queen’s ed Eastbourne come tappe di avvicinamento al debutto nel tabellone principale di Wimbledon, superficie sulla quale il 19enne madrileno ha ancora pochissima esperienza a livello professionistico.

Secondo quanto riportato da MARCA, Jódar avrebbe avvertito dolore nella zona addominale durante gli allenamenti precedenti al Queen’s. Dopo il consulto con gli specialisti, il suo team ha scelto la linea della prudenza, fermando l’attività agonistica per evitare che il problema potesse peggiorare.

Da quel momento il tennista si trova a Madrid, dove sta seguendo un programma specifico di recupero con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Londra. La rinuncia a Eastbourne, però, cambia inevitabilmente lo scenario.

Jódar rischia di presentarsi a Wimbledon senza aver disputato nemmeno un match ufficiale sull’erba in questa stagione. Un dettaglio non secondario per un giocatore così giovane e ancora in fase di adattamento a una superficie molto diversa dalla terra battuta, dove ha costruito la parte migliore del suo 2026.

Il madrileno arriva infatti da una splendida primavera. Ha conquistato il titolo a Marrakech e ha raggiunto i quarti di finale in tornei di grande prestigio come Madrid, Roma e Roland Garros, confermando una crescita rapidissima e un potenziale ormai sotto gli occhi di tutti.

Ora, però, la priorità è il recupero fisico. La presenza a Wimbledon resta in dubbio e nei prossimi giorni saranno decisive le risposte del suo corpo agli allenamenti e alle terapie.

Il suo entourage mantiene un cauto ottimismo, ma la situazione impone prudenza. Un problema addominale, soprattutto in un tennista, può condizionare servizio, rotazioni, spostamenti e colpi in allungo. Forzare il rientro a pochi giorni da uno Slam potrebbe trasformarsi in un rischio troppo alto.

L’idea di non poter essere a Wimbledon genera inevitabilmente incertezza, soprattutto perché per Jódar sarebbe il debutto nel main draw del torneo più prestigioso del calendario. Dopo una stagione di grande ascesa, l’appuntamento londinese rappresentava un passaggio naturale nel suo percorso di crescita.

Intanto la lista delle assenze a Wimbledon 2026 continua ad allungarsi. Tra i forfait più importanti c’è anche quello di Lorenzo Musetti, semifinalista nel 2024, ancora alle prese con la lesione al retto femorale. Hanno rinunciato anche Tomáš Macháč, Sebastian Korda e Victoria Mboko.





Francesco Paolo Villarico