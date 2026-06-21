Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 21 Giugno 2026

21/06/2026 08:55 Nessun commento
Andrea De Marchi nella foto
Andrea De Marchi nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gyula (Ungheria), terra battuta – Finale
10:00 Hipfl N. AUT vs Fellin P. O. ITA

ITF M15 Gyula - 2026-06-14T00:00:00Z
Pietro Orlando Fellin
6
6
Nico Hipfl
4
4
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Finale
09:30 de Marchi A. ITA vs Djuric B. SRB

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-14T00:00:00Z
Andrea De Marchi
0
0
Branko Djuric
30
2
Vincitore: Branko Djuric
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 18 (Tunisia), cemento – Finale
10:30 Pawlak L. FRA vs Mariani Mat. ITA

ITF W15 Monastir - 2026-06-14T00:00:00Z
Lucie Pawlak
0
6
1
Matilde Mariani
0
3
0
Vincitore: Lucie Pawlak
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