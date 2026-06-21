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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 21 Giugno 2026
21/06/2026 08:55 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gyula (Ungheria), terra battuta – Finale
10:00 Hipfl N. vs Fellin P. O.
ITF M15 Gyula - 2026-06-14T00:00:00Z
Pietro Orlando Fellin
6
6
Nico Hipfl
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Pietro Orlando Fellin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Nico Hipfl
15-0
15-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Pietro Orlando Fellin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Nico Hipfl
0-15
0-30
0-40
15-40
3-3 → 4-3
Pietro Orlando Fellin
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Nico Hipfl
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Pietro Orlando Fellin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Nico Hipfl
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Pietro Orlando Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Nico Hipfl
0-15
0-30
0-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Pietro Orlando Fellin
15-0
30-0
40-0
5-4 → 6-4
Nico Hipfl
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Pietro Orlando Fellin
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
Nico Hipfl
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
Pietro Orlando Fellin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Nico Hipfl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Pietro Orlando Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Nico Hipfl
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Pietro Orlando Fellin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Nico Hipfl
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Finale
09:30 de Marchi A. vs Djuric B.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-14T00:00:00Z
Andrea De Marchi
0
0
Branko Djuric•
30
2
Vincitore: Branko Djuric
Servizio
Svolgimento
Set 1
Branko Djuric
15-0
30-0
0-2
Andrea De Marchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Branko Djuric
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 18 (Tunisia), cemento – Finale
10:30 Pawlak L. vs Mariani Mat.
ITF W15 Monastir - 2026-06-14T00:00:00Z
Lucie Pawlak•
0
6
1
Matilde Mariani
0
3
0
Vincitore: Lucie Pawlak
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucie Pawlak
1-0
Matilde Mariani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Lucie Pawlak
0-15
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Matilde Mariani
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Lucie Pawlak
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Matilde Mariani
0-15
15-15
15-30
15-40
3-2 → 4-2
Lucie Pawlak
0-15
0-30
0-40
3-1 → 3-2
Matilde Mariani
15-0
30-0
40-0
40-15
3-0 → 3-1
Lucie Pawlak
15-0
30-0
40-0
2-0 → 3-0
Matilde Mariani
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Lucie Pawlak
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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