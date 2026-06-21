Toni Nadal critica il tennis di oggi: “Prima c’erano più varietà e più giocatori di alto livello”

Toni Nadal torna a far discutere con un’analisi molto netta sul tennis attuale. Lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, in alcune dichiarazioni rilasciate a ESPN, ha espresso una posizione critica sulla profondità del circuito moderno e sullo stile di gioco dominante negli ultimi anni.

Secondo Toni, il tennis di oggi può contare su campioni straordinari come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma avrebbe perso quella ricchezza di interpreti e di varietà che caratterizzava l’epoca in cui suo nipote Rafa lottava stabilmente per i grandi titoli.

“È chiaro che Alcaraz è un tennista molto completo e brillante, e che Sinner ha un controllo totale della palla”, ha spiegato Toni Nadal. “Ma prima era un piacere vedere giocare altri uomini come Murray, Berdych, Ferrer, Del Potro. Non perdevano mai contro qualcuno inferiore a loro, li vedevi sempre nei quarti di finale”.

Il maiorchino ha poi aggiunto una considerazione ancora più dura: “Ora puoi vedere un top 10 perdere contro il numero 90 del mondo, e a me questo non piace”.

Per Toni Nadal il problema non riguarda soltanto i risultati, ma anche il modo di giocare. A suo giudizio, il tennis moderno si sarebbe progressivamente spostato verso una ricerca quasi esclusiva della potenza, con meno spazio per letture tattiche, cambi di ritmo e soluzioni diverse.

“Oggi si tende a colpire la palla il più forte possibile”, è il senso della sua critica. Una visione che contrappone il tennis attuale, più fisico e verticale, a quello di qualche anno fa, in cui secondo Toni c’erano più sfumature e più giocatori capaci di costruire il punto in modo differente.

Interessante anche il passaggio su Juan Martín Del Potro, uno dei grandi rimpianti del tennis recente. Toni Nadal ha spiegato di aver sempre considerato l’argentino un giocatore eccezionale, capace di mettere in difficoltà chiunque quando era fisicamente integro.

“L’ho sempre visto incredibilmente forte. Sapevamo che, quando stava bene, poteva creare problemi a chiunque”, ha raccontato. Secondo Toni, le tante lesioni hanno finito per minare la fiducia di Del Potro e per impedirgli di costruire una carriera ancora più grande.

Il giudizio è molto significativo: “Ne ho parlato molte volte con Rafa. Credo che senza tutti quegli infortuni Del Potro sarebbe stato lì, come Murray”.

Per Toni Nadal, l’argentino apparteneva a quella categoria di giocatori capaci di spostare il destino di una partita con il proprio tennis, indipendentemente dal livello dell’avversario. “Era uno di quei giocatori che ti facevano dipendere da lui e non tanto da come stesse Rafa, come accadeva con Roger, Novak e Andy”.

Le parole di Toni Nadal confermano una visione nostalgica ma molto chiara: il tennis attuale ha due leader formidabili in Sinner e Alcaraz, ma secondo lui manca ancora quella profondità tecnica e competitiva che rendeva speciale l’epoca dei Big Four e dei loro grandi rivali.





Francesco Paolo Villarico