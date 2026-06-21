Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali, qualificazioni e Primo Turno Md. In campo due azzurri (LIVE)

21/06/2026 08:20 2 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  21 Giugno 2026

17°C
Temporali nelle ore centrali  ·  Picco 27°C
CIELO Schiarite al mattino, temporali tra primo pomeriggio e metà pomeriggio
PIOGGIA Temporali 13:00-15:00, rovesci possibili in tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
27°
15:00
26°
17:00
26°
21:00
23°
23:00
🌧
20°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e temporali nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 500 F
⛈  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Finale
🌿  Erba

heristo-arena – ore 13:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  21 Giugno 2026

20°C
Nuvole intermittenti e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
21°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
16:00
30°
19:00
27°
22:00
23°
✅  Caldo ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 500 F
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 14:30
Francisco Cerundolo ARG vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  21 Giugno 2026

18°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti e schiarite per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
25°
19:00
22°
22:00
20°
✅  Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
ATP 250 Q
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  Quali
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Marcos Giron USA vs Jan Choinski GBR (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
Hamish Stewart GBR vs Aleksandar Vukic AUS
ATP Eastbourne
Hamish Stewart
30
4
Aleksandar Vukic [7]
15
4
Mostra dettagli

Matteo Arnaldi ITA vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:00
Giles Hussey GBR vs Marco Trungelliti ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  21 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
27°
10:00
29°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
35°
14:00
35°
15:00
35°
16:00
36°
20:00
32°
23:00
28°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Quali – 1° Turno Md · Erba
ATP 250 Q-MD
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Q-MD
🌿  Erba

Center Court – ore 12:30
Nuno Borges POR vs Adrian Mannarino FRA

ATP Mallorca
Nuno Borges
0
0
Adrian Mannarino [8]
0
0
Mostra dettagli

Mariano Navone ARG vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:00
Alex Molcan SVK vs Murphy Cassone USA

ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
0
5
Murphy Cassone [8]
0
4
Mostra dettagli

Abdullah Shelbayh JOR vs Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Adam Walton AUS vs Antoine Ghibaudo FRA

ATP Mallorca
Adam Walton [2]
40
3
Antoine Ghibaudo
30
2
Mostra dettagli

Zachary Svajda USA vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Betafasan 21-06-2026 11:11

Sto Samuel lo danno favorito con il nostro Arnaldi…mah …

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Giampi 21-06-2026 10:48

Ho letto della sorpresa, tra i lettori, per i tre americani in finale sull’erba. Ebbene, dei primi otto in classifica (fino a Korda), sei hanno le loro migliori percentuali non sul cemento ma proprio sull’erba. E anche Shelton ha comunque un più che dignitoso 60% di vittorie vs un 63% sul cemento. Solo Tien non va bene sull’erba ma è ancora molto giovane. Ancora una volta si ragiona per impressioni e poco con i dati di realtà.

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