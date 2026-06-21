ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali, qualificazioni e Primo Turno Md. In campo due azzurri (LIVE)

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 21 Giugno 2026
|⛈
|
17°C
Temporali nelle ore centrali · Picco 27°C
|
|CIELO
|Schiarite al mattino, temporali tra primo pomeriggio e metà pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali 13:00-15:00, rovesci possibili in tarda serata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
09:00
⛅
19°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛈
25°
|
14:00
⛈
27°
|
15:00
⛈
26°
|
17:00
⛅
26°
|
21:00
⛅
23°
|
23:00
🌧
20°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e temporali nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
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🎾
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ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
|
ATP 500 F
⛈ Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Finale
🌿 Erba
heristo-arena – ore 13:00
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Frances Tiafoe (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
|⛅
|
20°C
Nuvole intermittenti e caldo · Picco 30°C
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|CIELO
|Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, poi schiarite
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
08:00
☁
21°
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
30°
|
19:00
⛅
27°
|
22:00
☀
23°
✅ Caldo ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
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🎾
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ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
|
ATP 500 F
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:30
Francisco Cerundolo vs Tommy Paul
Il match deve ancora iniziare
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
|⛅
|
18°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 25°C
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|CIELO
|Nuvole intermittenti e schiarite per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
08:00
☁
16°
|
09:00
⛅
18°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
19:00
☀
22°
|
22:00
☀
20°
✅ Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
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🎾
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ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
|
ATP 250 Q
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Quali
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Marcos Giron vs Jan Choinski (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Hamish Stewart
vs Aleksandar Vukic
ATP Eastbourne
Hamish Stewart•
30
4
Aleksandar Vukic [7]
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
A-40
3-3 → 4-3
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
2-3 → 3-3
H. Stewart
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-3 → 2-3
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Vukic
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 0-2
Matteo Arnaldi vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 13:00
Giles Hussey vs Marco Trungelliti (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 21 Giugno 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
09:00
☀
27°
|
10:00
☀
29°
|
11:00
☀
32°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
35°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
☀
35°
|
16:00
☀
36°
|
20:00
☀
32°
|
23:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
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🎾
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ATP 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Quali – 1° Turno Md · Erba
|
ATP 250 Q-MD
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Q-MD
🌿 Erba
Center Court – ore 12:30
Nuno Borges vs Adrian Mannarino
ATP Mallorca
Nuno Borges
0
0
Adrian Mannarino [8]
0
0
Mariano Navone vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Yannick Hanfmann vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 12:00
Alex Molcan vs Murphy Cassone
ATP Mallorca
Alex Molcan [4]•
0
5
Murphy Cassone [8]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cassone
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
M. Cassone
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
A. Molcan
15-0
30-0
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Cassone
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Abdullah Shelbayh vs Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Adam Walton vs Antoine Ghibaudo
ATP Mallorca
Adam Walton [2]•
40
3
Antoine Ghibaudo
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A. Ghibaudo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Ghibaudo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
A. Ghibaudo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Zachary Svajda vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Sto Samuel lo danno favorito con il nostro Arnaldi…mah …
Ho letto della sorpresa, tra i lettori, per i tre americani in finale sull’erba. Ebbene, dei primi otto in classifica (fino a Korda), sei hanno le loro migliori percentuali non sul cemento ma proprio sull’erba. E anche Shelton ha comunque un più che dignitoso 60% di vittorie vs un 63% sul cemento. Solo Tien non va bene sull’erba ma è ancora molto giovane. Ancora una volta si ragiona per impressioni e poco con i dati di realtà.