Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Giugno 2026

18/06/2026 07:59 3 commenti
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

GER ATP 500 Halle – erba
R16 Collignon BEL – Bellucci ITA 2° inc. ore 15:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Parma – terra
QF Cecchinato ITA – Van Assche FRA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



POL CH 100 Poznan – terra
QF Ribecai ITA – Reis Da Silva BRA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Brescia 125 – terra
2T Ruggeri ITA – Sherif EGY ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

pablito 18-06-2026 08:50

Forza Matty,

supera la “collinozza” belga… 😉

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Harlan (Guest) 18-06-2026 08:17

Scritto da rocco 60
Cecchinato può vincere oggi e poi in semi avrebbe strada spianata

Dipende se fa distinzioni tra connazionali e non

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rocco 60 (Guest) 18-06-2026 08:05

Cecchinato può vincere oggi e poi in semi avrebbe strada spianata

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