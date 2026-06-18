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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Giugno 2026
18/06/2026 07:59 3 commenti
ATP 500 Halle – erba
R16 Collignon – Bellucci 2° inc. ore 15:30
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Parma – terra
QF Cecchinato – Van Assche 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Poznan – terra
QF Ribecai – Reis Da Silva Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Brescia 125 – terra
2T Ruggeri – Sherif ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Forza Matty,
supera la “collinozza” belga… 😉
Dipende se fa distinzioni tra connazionali e non
Cecchinato può vincere oggi e poi in semi avrebbe strada spianata