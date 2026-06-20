Arthur Fils vede il rientro: allenamento sull’erba in vista di Wimbledon

Arthur Fils è sempre più vicino al ritorno in campo. Il giovane talento francese non disputa un match ufficiale dal Masters 1000 di Roma, dove aveva chiuso una buona parte di stagione sulla terra battuta prima di fermarsi per problemi fisici.

Da allora, il 22enne francese è rimasto lontano dal circuito, costretto a saltare diversi appuntamenti importanti del calendario. Le ultime immagini arrivate dall’Inghilterra, però, alimentano l’ottimismo: Fils è stato visto allenarsi sull’erba, segnale evidente di una preparazione ormai entrata nella fase decisiva.

L’obiettivo sembra chiaro: arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon. Al momento non è stata confermata ufficialmente la sua presenza in tornei ATP prima dello Slam londinese, ma il francese dovrebbe disputare alcuni incontri di esibizione nei prossimi giorni.

Questi test saranno fondamentali per recuperare ritmo, fiducia e sensazioni competitive dopo settimane dedicate esclusivamente alla riabilitazione e alla gestione fisica.

Il possibile rientro di Fils è una notizia importante anche per il tennis francese. Il giocatore transalpino si è imposto come una delle promesse più interessanti del circuito grazie alla potenza da fondo campo, alla pesantezza del diritto e a una personalità già molto marcata nei grandi palcoscenici.

Ora la priorità è non forzare. Wimbledon rappresenta un obiettivo prestigioso, ma il rientro dovrà avvenire solo se le sensazioni fisiche saranno pienamente positive.

Se il percorso proseguirà senza intoppi, Fils potrebbe tornare alla competizione proprio all’All England Club, riprendendo una stagione interrotta nel momento in cui stava cercando continuità tra i migliori del circuito.





Francesco Paolo Villarico