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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Giugno 2026
21/06/2026 12:19 15 commenti
ATP 250 Mallorca – erba
R32 Navone – Sonego Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Eastbourne – erba
Q2 Arnaldi – Samuel 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Targu Mures – terra
Q1 Potenza – Varbanciu Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Plovdiv – terra
Q1 Vasa – Angelini 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Berlin – erba
F Errani /Melichar-Martinez – / 3 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
Come farsi prendere in giro da tutti!!!
Complimenti Betafasan!
È proprio vero il detto napoletano: chi è ciuccio è anche presuntuoso.
Emilio Fede avrebbe qualcosa da dirti
Sono senza parole, nemmeno con la spiegazione della cantonata presa lui o lei non ha capito. Sarà colpa del gran caldo
Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità
Errare humanum est perseverare diabolicum.
Ma cosa dici? F sta per Finale.
Redazione sempre top.
Uhm… che turno è? Mah…
@ Betafasan (#4640971)
Che eleganza , che classe, Betafasan. Buona domenica anche a te.
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini
Pensa..prima di sparare ..pensa.
Per evitare figure di emme, è sempre meglio verificare prima. Lo so, si perde del tempo e alle volte ,ma chissenefrega tanto chi si ricorda, anzi, più ne diciamo e più se ne dimentica.
@ Betafasan (#4640972)
No, forse dovresti stare un po’ più attento tu. Un abbraccio
Ma vi siete accorti che hanno già vinto errani e melichar ! Aiutoooo
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!