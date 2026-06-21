Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Giugno 2026

21/06/2026 12:19 15 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

ESP ATP 250 Mallorca – erba
R32 Navone ARG – Sonego ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




GBR ATP 250 Eastbourne – erba
Q2 Arnaldi ITA – Samuel GBR 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare



ROU CH 75 Targu Mures – terra
Q1 Potenza ITA – Varbanciu ROU Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
Q1 Vasa FIN – Angelini ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



DEU WTA 500 Berlin – erba
F Errani ITA/Melichar-Martinez USAit/ it 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giuras 21-06-2026 12:27

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Come farsi prendere in giro da tutti!!!
Complimenti Betafasan!

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Giambitto 21-06-2026 12:25

È proprio vero il detto napoletano: chi è ciuccio è anche presuntuoso.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
fondo (Guest) 21-06-2026 12:21

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Emilio Fede avrebbe qualcosa da dirti

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Passatore Cortese 21-06-2026 12:19

Sono senza parole, nemmeno con la spiegazione della cantonata presa lui o lei non ha capito. Sarà colpa del gran caldo

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 21-06-2026 12:17

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Giambitto 21-06-2026 12:15

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Errare humanum est perseverare diabolicum.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
USOPEN2011 (Guest) 21-06-2026 12:06

Ma cosa dici? F sta per Finale.
Redazione sempre top.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Demorpurgo (Guest) 21-06-2026 12:04

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Uhm… che turno è? Mah…

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Demorpurgo (Guest) 21-06-2026 12:02

@ Betafasan (#4640971)

Che eleganza , che classe, Betafasan. Buona domenica anche a te.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
Betafasan 21-06-2026 10:58

Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

 6
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Passatore Cortese
Giambitto 21-06-2026 10:24

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Pensa..prima di sparare ..pensa.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., pablito
Leprotto (Guest) 21-06-2026 09:42

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Per evitare figure di emme, è sempre meglio verificare prima. Lo so, si perde del tempo e alle volte ,ma chissenefrega tanto chi si ricorda, anzi, più ne diciamo e più se ne dimentica.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
LiveTennis.it Staff 21-06-2026 09:18

@ Betafasan (#4640972)

No, forse dovresti stare un po’ più attento tu. Un abbraccio

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Giambitto, Alain, pablito
Betafasan 21-06-2026 08:59

Ma vi siete accorti che hanno già vinto errani e melichar ! Aiutoooo

 2
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Giambitto, Alain
Betafasan 21-06-2026 08:57

Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

 1
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Giambitto, Alain, pablito