Da Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 21 Aprile 2026

20/04/2026 21:33 2 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Petra Marcinko CRO vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
Beatriz Haddad Maia BRA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Paula Badosa ESP vs Julia Grabher AUT
Kaitlin Quevedo ESP vs Venus Williams USA (Non prima 16:00)
Peyton Stearns USA vs Lois Boisson FRA

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tatjana Maria GER vs Laura Samson CZE
Laura Siegemund GER vs Irina-Camelia Begu ROU
Anna Bondar HUN vs Viktorija Golubic SUI
Robin Montgomery USA vs Magda Linette POL
Anastasia Zakharova RUS vs Camila Osorio COL

Stadium 3 – ore 11:00
Nikola Bartunkova CZE vs Alina Charaeva RUS
Katie Volynets USA vs Tamara Korpatsch GER
Sloane Stephens USA vs Anhelina Kalinina UKR
Alycia Parks USA vs Ksenia Efremova FRA

Court 4 – ore 11:00
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Elmer Moller DEN
Marco Trungelliti ARG vs Daniel Merida ESP
Chris Rodesch LUX vs Dusan Lajovic SRB
Moez Echargui TUN vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Court 5 – ore 11:00
Simona Waltert SUI vs Dominika Salkova CZE
Anna Blinkova RUS vs Elvina Kalieva USA
Yuliia Starodubtseva UKR vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS
Dalma Galfi HUN vs Darja Vidmanova CZE

Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Martin Damm USA
Yibing Wu CHN vs Titouan Droguet FRA
Diego Dedura GER vs Benjamin Bonzi FRA
Patrick Kypson USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Court 7 – ore 11:00
Leolia Jeanjean FRA vs Rebeka Masarova SUI
Panna Udvardy HUN vs Tyra Caterina Grant ITA
Hanne Vandewinkel BEL vs Daria Snigur UKR
Anastasia Potapova AUT vs Sinja Kraus AUT

Court 8 – ore 11:00
Rei Sakamoto JPN vs Vilius Gaubas LTU
Jaime Faria POR vs Lloyd Harris RSA
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Henrique Rocha POR
Dino Prizmic CRO vs Zsombor Piros HUN

TAG: , , ,

2 commenti

Nike (Guest) 20-04-2026 22:16

Forza Caterina

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 20-04-2026 21:42

Forza Tyra!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!