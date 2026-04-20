Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 21 Aprile 2026
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Petra Marcinko vs Victoria Jimenez Kasintseva
Beatriz Haddad Maia vs Jessica Bouzas Maneiro
Paula Badosa vs Julia Grabher
Kaitlin Quevedo vs Venus Williams (Non prima 16:00)
Peyton Stearns vs Lois Boisson
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tatjana Maria vs Laura Samson
Laura Siegemund vs Irina-Camelia Begu
Anna Bondar vs Viktorija Golubic
Robin Montgomery vs Magda Linette
Anastasia Zakharova vs Camila Osorio
Stadium 3 – ore 11:00
Nikola Bartunkova vs Alina Charaeva
Katie Volynets vs Tamara Korpatsch
Sloane Stephens vs Anhelina Kalinina
Alycia Parks vs Ksenia Efremova
Court 4 – ore 11:00
Pablo Llamas Ruiz vs Elmer Moller
Marco Trungelliti vs Daniel Merida
Chris Rodesch vs Dusan Lajovic
Moez Echargui vs Nicolai Budkov Kjaer
Court 5 – ore 11:00
Simona Waltert vs Dominika Salkova
Anna Blinkova vs Elvina Kalieva
Yuliia Starodubtseva vs Anastasia Pavlyuchenkova
Dalma Galfi vs Darja Vidmanova
Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin vs Martin Damm
Yibing Wu vs Titouan Droguet
Diego Dedura vs Benjamin Bonzi
Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili
Court 7 – ore 11:00
Leolia Jeanjean vs Rebeka Masarova
Panna Udvardy vs Tyra Caterina Grant
Hanne Vandewinkel vs Daria Snigur
Anastasia Potapova vs Sinja Kraus
Court 8 – ore 11:00
Rei Sakamoto vs Vilius Gaubas
Jaime Faria vs Lloyd Harris
Adolfo Daniel Vallejo vs Henrique Rocha
Dino Prizmic vs Zsombor Piros
2 commenti
Forza Caterina
Forza Tyra!