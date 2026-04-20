ITF Chiasso e Charlottesville: I Main Draw. Da Chiasso “Lisa Pigato pronta per l’Axion Open “Torneo storicamente forte, contenta di esserci”

“Storicamente questo è un torneo molto forte, non si può entrare in campo pensando di essere la favorita. Sono consapevole che se non si dà il 100% si può perdere in ogni partita. Sono molto contenta di essere tornata, arrivo qui in fiducia ed è un torneo vicino casa dove tanti possono venirmi a vedere”. Al via da seconda testa di serie, Lisa Pigato sbarca a Chiasso due settimane dopo il titolo vinto al WTA 125 di Madrid. Numero 149 del mondo e numero 4 d’Italia, l’azzurra farà il suo esordio nel tabellone principale contro una qualificata. Proprio nella giornata odierna l’Axion Open è iniziato con le sfide del draw cadetto, che apriorà le porte al main draw del torneo internazionale ITF W75 che si gioca sui campi del Tennis Club Chiasso. Sorteggiato anche il tabellone principale, che al via vedrà cinque svizzere: la sesta testa di serie Susan Bandecchi, che esordirà contro Jule Niemeier, e le wild card Katerina Tsygourova, Alina Granwehr, Noella Manta ed Elsa Bonelli. Come da tradizione, l’ingresso per gli spettatori sarà gratuito fino alla fine dell’evento

Sorteggiato il tabellone principale – Maria Timofeeva e Lisa Pigato, prime due teste di serie, faranno il loro esordio all’Axion Open nella giornata di mercoledì 22 aprile contro due qualificate. Nel tabellone saranno ben cinque le svizzere ai nastri di partenza, la più attesa è la ticinese Susan Bandecchi che si presenta al via da numero sei del seeding e affronterà la tedesca Jule Niemeier (ex n.61 del mondo). Parlando delle quattro wild card assegnate, c’è grande attesa per le due juniores elvetiche, Noella Manta ed Elsa Bonelli. Le due diciassettenni sono rispettivamente numero 96 e numero 140 del mondo a livello mondiale under 18. Per loro le ostiche sfide contro la quarta testa di serie Alice Rame e la numero cinque del seeding Miriam Bianca Balguru. Per chiudere Alina Granwehr affronterà Gabriela Ce, mentre Katerina Tsygourova se la vedrà contro Jennifer Ruggeri. Da tenere d’occhio il super primo turno tra la terza testa di serie Anastasia Gasanova (n.185 WTA) e l’ex numero 40 del mondo Tereza Martincova.

Pigato, oltre 300 posizioni scalate in un anno – Fresca numero 4 d’Italia, Lisa Pigato arriva a Chiasso forte del titolo vinto due settimane fa al WTA 125 di Madrid. Lo scorso anno si presentò in Ticino da numero 504 del mondo, adesso è numero 149 WTA e si è già garantita la partecipazione alle qualificazioni del Roland Garros. In una stagione che l’ha già vista vincere tre titoli, oltre il successo di Madrid sono arrivati i titoli del W75 Nonthaburi e del W35 di San Gregorio, la tennis classe 2003 sta vivendo questo momento con lucidità: “Lo scorso anno ero molto motivata quando sono tornata dall’operazione, avevo voglia di lavorare e portare a casa dei risultati. Da settembre mi sono messa in moto e il 2026 è iniziato con la vittoria in Thailandia, così sono entrata anche in tornei di livello più alto. Mi sono detta di vedere come sarebbe andata e poi è arrivato addirittura l’inaspettato titolo di Madrid”. In vista dell’esordio di mercoledì, contro una qualificata, Pigato ha svolto i primi allenamenti seguita da papà Ugo e da coach Federico Lucini, ma il merito di questi risultati è di tutto il suo team: “Ho fatto un bel lavoro con Federico, il preparatore Giuseppe Vassarella, il fisio Giovanni Teoli e il mio psicologo. Da dopo l’infortunio non ho avuto grossi problemi e sono sempre riuscita a giocare”. Nelle prossime settimane Lisa giocherà anche gli Internazionali d’Italia con una wild card per il tabellone principale, un premio a risultati dell’ultimo periodo: “Un anno fa ero 500 WTA, sono contenta quando guardo la classifica. So che la strada è ancora lunga, ma è gratificante. Sono felice di poter giocare a Roma, spero di viverla diversamente perché in passato sono sempre stata un po’ tesa. Voglio provare a prenderlo come fosse un torneo normale, vivendolo con la mia squadra e godendomi il calore del pubblico”.

ITF CHIASSO(Sui 75k terra)

[1] Maria Timofeeva 🇺🇿 vs [Q]

Katerina Tsygourova 🇨🇭 [WC] vs Jennifer Ruggeri 🇮🇹

Chloé Paquet 🇫🇷 vs [Q]

Jule Niemeier 🇩🇪 vs [6] Susan Bandecchi 🇨🇭

[4] Alice Rame 🇫🇷 vs Noelia Manta 🇨🇭 [WC]

[Q] vs [Q]

[Q] vs Julie Struplova 🇨🇿

Eva Bennemann 🇩🇪 vs [8] Kathinka von Deichmann 🇱🇮

[7] Irene Burillo Escorihuela 🇪🇸 vs Ayla Aksu 🇹🇷

Samira De Stefano 🇮🇹 vs [Q]

Gabriela Ce 🇧🇷 vs Alina Granwehr 🇨🇭 [WC]

Tereza Martincova 🇨🇿 vs [3] Anastasia Gasanova 🇷🇺

[5] Miriam Bianca Bulgaru 🇷🇴 vs Elsa Bonelli 🇨🇭 [WC]

Katarina Zavatska 🇺🇦 vs Yasmine Kabbaj 🇲🇦

Polona Hercog 🇸🇮 vs [Q]

[Q] vs [2] Lisa Pigato 🇮🇹

ITF CHARLOTTESVILLE(Usa 100k terra)In attesa….